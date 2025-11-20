Bihar CM Oath Taking LIVE:ବିହାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ସମାରୋହ, ପାଟନା ଗାନ୍ଧୀ ମୈଦାନରୁ ସିଧାପ୍ରସାରଣ - NITISH KUMAR OATH CEREMONY LIVE
Published : November 20, 2025 at 11:25 AM IST
ପାଟଣା(ବିହାର): 10ମ ଥର ପାଇଁ ବିହାରର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ପଦ ସମ୍ଭାଳିବେ ନୀତିଶ କୁମାର । ଆଜିଠାରୁ ବିହାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ନୀତୀଶଙ୍କ ଦଶମ ଇନିଂସ୍ ଆରମ୍ଭ । ପାଟନାର ଗାନ୍ଧୀ ମୈଦାନରେ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ସମାରୋହ ଆୟୋଜିତ କରାଯାଇଛି । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି, ବିଜେପି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଜେପି ନଡ୍ଡା, କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହଙ୍କ ସହ ବିଜେପି ଶାସିତ ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ଉତ୍ସବରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି । ବିହାରର ନୂଆ କ୍ୟାବିନେଟର ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରିପାରନ୍ତି । ପ୍ରାୟ 20 ଜଣ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଏକ ନୂତନ କ୍ୟାବିନେଟ ଗଠନ ହେବ । ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ସମାରୋହ ପାଇଁ ବିହାରରେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟାବସ୍ଥା କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଛି । ତେବେ ନୀତିଶ ରେକର୍ଡ 10ମ ଥର ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରିବେ । ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରେ ବରିଷ୍ଠ ଜେଡିୟୁ ନେତାଙ୍କୁ ସାମିଲ କରିବା ସମ୍ପର୍କରେ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଆଲୋଚନା ଜୋରଦାର ହୋଇଛି । ନେତା ବିଜେନ୍ଦ୍ର ଯାଦବ ମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ।
