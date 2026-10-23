ପାରମ୍ପାରିକ ନୃତ୍ୟ ଗୀତରେ ମା’ଙ୍କୁ ମେଲାଣି, ପୁଣି ଆର ବର୍ଷକୁ ଅପେକ୍ଷା..
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : October 23, 2026 at 1:01 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ମେଲାଣି ନେଲେ ମା’...ଜାକଜମକରେ ମା’ଙ୍କୁ ବିଦାୟ ଦେଇଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ବରବାସୀ । ପାଞ୍ଚ ଦିନର ଉତ୍ସାହ ପରେ ଧରାପୃଷ୍ଠରୁ ମେଲାଣି ନେଇଛନ୍ତି ମାଆ ଦୁର୍ଗା । ମାଆଙ୍କ ବିଦାୟ ପାଇଁ ଉତ୍ସବମୁଖର ହୋଇଉଠିଥିଲା ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ବର । ଏଥର ଡିଜେକୁ ବାରଣ ଥିବାରୁ ପାରମ୍ପାରିକ ନୃତ୍ୟ ଗୀତରେ ମା’ଙ୍କୁ ମେଲାଣି ଦେଇଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ପୂଜା କମିଟି । ସହିଦ ନଗର ଭସାଣୀରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ 26ଟି ମେଢ । ମା’ଙ୍କୁ ବିଦାୟ ଦେବାକୁ ରାଜଧାନୀର ରାଜରାସ୍ତା ପାଲଟିଥିଲା ଜନସମୁଦ୍ର । ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଏକାଠି ହୋଇ ମା’ଙ୍କୁ ମେଲାଣି ଦେଇଥିଲେ । ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜାକଜମକରେ ମା’ ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ମେଲାଣି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା । ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ରକ୍ଷା ପାଇଁ ବ୍ୟାପକ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ ହୋଇଥିଲେ । ତେବେ ସହିଦ ନଗରରେ ଭସାଣ ଉତ୍ସବ କିପରି ଆୟୋଜନ ହୋଇଥିଲା ତାହାର ଟିକନିକ୍ ତଥ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି ଇଟିଭି ଭାରତ ପ୍ରତିନିଧି ଦେବସ୍ମିତା ରାଉତ ।
ଭୁବନେଶ୍ବର: ମେଲାଣି ନେଲେ ମା’...ଜାକଜମକରେ ମା’ଙ୍କୁ ବିଦାୟ ଦେଇଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ବରବାସୀ । ପାଞ୍ଚ ଦିନର ଉତ୍ସାହ ପରେ ଧରାପୃଷ୍ଠରୁ ମେଲାଣି ନେଇଛନ୍ତି ମାଆ ଦୁର୍ଗା । ମାଆଙ୍କ ବିଦାୟ ପାଇଁ ଉତ୍ସବମୁଖର ହୋଇଉଠିଥିଲା ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ବର । ଏଥର ଡିଜେକୁ ବାରଣ ଥିବାରୁ ପାରମ୍ପାରିକ ନୃତ୍ୟ ଗୀତରେ ମା’ଙ୍କୁ ମେଲାଣି ଦେଇଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ପୂଜା କମିଟି । ସହିଦ ନଗର ଭସାଣୀରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ 26ଟି ମେଢ । ମା’ଙ୍କୁ ବିଦାୟ ଦେବାକୁ ରାଜଧାନୀର ରାଜରାସ୍ତା ପାଲଟିଥିଲା ଜନସମୁଦ୍ର । ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଏକାଠି ହୋଇ ମା’ଙ୍କୁ ମେଲାଣି ଦେଇଥିଲେ । ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜାକଜମକରେ ମା’ ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ମେଲାଣି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା । ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ରକ୍ଷା ପାଇଁ ବ୍ୟାପକ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ ହୋଇଥିଲେ । ତେବେ ସହିଦ ନଗରରେ ଭସାଣ ଉତ୍ସବ କିପରି ଆୟୋଜନ ହୋଇଥିଲା ତାହାର ଟିକନିକ୍ ତଥ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି ଇଟିଭି ଭାରତ ପ୍ରତିନିଧି ଦେବସ୍ମିତା ରାଉତ ।