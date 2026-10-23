ETV Bharat / Videos

ପାରମ୍ପାରିକ ନୃତ୍ୟ ଗୀତରେ ମା’ଙ୍କୁ ମେଲାଣି, ପୁଣି ଆର ବର୍ଷକୁ ଅପେକ୍ଷା..

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
ରାଜଧାନୀରୁ ମେଲାଣି ନେଲେ ମା’ (ETV Bharat Odisha)

By ETV Bharat Odisha Team

Published : October 23, 2026 at 1:01 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ଭୁବନେଶ୍ବର: ମେଲାଣି ନେଲେ ମା’...ଜାକଜମକରେ ମା’ଙ୍କୁ ବିଦାୟ ଦେଇଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ବରବାସୀ । ପାଞ୍ଚ ଦିନର ଉତ୍ସାହ ପରେ ଧରାପୃଷ୍ଠରୁ ମେଲାଣି ନେଇଛନ୍ତି ମାଆ ଦୁର୍ଗା । ମାଆଙ୍କ ବିଦାୟ ପାଇଁ ଉତ୍ସବମୁଖର ହୋଇଉଠିଥିଲା ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ବର । ଏଥର ଡିଜେକୁ ବାରଣ ଥିବାରୁ ପାରମ୍ପାରିକ ନୃତ୍ୟ ଗୀତରେ ମା’ଙ୍କୁ ମେଲାଣି ଦେଇଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ପୂଜା କମିଟି । ସହିଦ ନଗର ଭସାଣୀରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ 26ଟି ମେଢ ।  ମା’ଙ୍କୁ ବିଦାୟ ଦେବାକୁ ରାଜଧାନୀର ରାଜରାସ୍ତା ପାଲଟିଥିଲା ଜନସମୁଦ୍ର । ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଏକାଠି ହୋଇ ମା’ଙ୍କୁ ମେଲାଣି ଦେଇଥିଲେ । ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜାକଜମକରେ ମା’ ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ମେଲାଣି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା । ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ରକ୍ଷା ପାଇଁ ବ୍ୟାପକ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ ହୋଇଥିଲେ । ତେବେ ସହିଦ ନଗରରେ ଭସାଣ ଉତ୍ସବ କିପରି ଆୟୋଜନ ହୋଇଥିଲା ତାହାର ଟିକନିକ୍‌ ତଥ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି ଇଟିଭି ଭାରତ ପ୍ରତିନିଧି ଦେବସ୍ମିତା ରାଉତ ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

ନୀରବିଛି କୋଳାହଳ, ଦେବୀଗଡ଼ାରେ କୋହଭରା ପରିବେଶରେ ମା'ଙ୍କୁ ମେଲାଣି

ମେଲାଣି ନେଉଛନ୍ତି ମା’: କଟକରେ ଡିସିପିଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ସମୀକ୍ଷା, ଦେବୀଗଡ଼ାରେ 150ରୁ ଅଧିକ ମେଢ଼ ବିସର୍ଜନ କରାଯିବ

ଭୁବନେଶ୍ବର: ମେଲାଣି ନେଲେ ମା’...ଜାକଜମକରେ ମା’ଙ୍କୁ ବିଦାୟ ଦେଇଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ବରବାସୀ । ପାଞ୍ଚ ଦିନର ଉତ୍ସାହ ପରେ ଧରାପୃଷ୍ଠରୁ ମେଲାଣି ନେଇଛନ୍ତି ମାଆ ଦୁର୍ଗା । ମାଆଙ୍କ ବିଦାୟ ପାଇଁ ଉତ୍ସବମୁଖର ହୋଇଉଠିଥିଲା ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ବର । ଏଥର ଡିଜେକୁ ବାରଣ ଥିବାରୁ ପାରମ୍ପାରିକ ନୃତ୍ୟ ଗୀତରେ ମା’ଙ୍କୁ ମେଲାଣି ଦେଇଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ପୂଜା କମିଟି । ସହିଦ ନଗର ଭସାଣୀରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ 26ଟି ମେଢ ।  ମା’ଙ୍କୁ ବିଦାୟ ଦେବାକୁ ରାଜଧାନୀର ରାଜରାସ୍ତା ପାଲଟିଥିଲା ଜନସମୁଦ୍ର । ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଏକାଠି ହୋଇ ମା’ଙ୍କୁ ମେଲାଣି ଦେଇଥିଲେ । ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜାକଜମକରେ ମା’ ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ମେଲାଣି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା । ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ରକ୍ଷା ପାଇଁ ବ୍ୟାପକ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ ହୋଇଥିଲେ । ତେବେ ସହିଦ ନଗରରେ ଭସାଣ ଉତ୍ସବ କିପରି ଆୟୋଜନ ହୋଇଥିଲା ତାହାର ଟିକନିକ୍‌ ତଥ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି ଇଟିଭି ଭାରତ ପ୍ରତିନିଧି ଦେବସ୍ମିତା ରାଉତ ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

ନୀରବିଛି କୋଳାହଳ, ଦେବୀଗଡ଼ାରେ କୋହଭରା ପରିବେଶରେ ମା'ଙ୍କୁ ମେଲାଣି

ମେଲାଣି ନେଉଛନ୍ତି ମା’: କଟକରେ ଡିସିପିଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ସମୀକ୍ଷା, ଦେବୀଗଡ଼ାରେ 150ରୁ ଅଧିକ ମେଢ଼ ବିସର୍ଜନ କରାଯିବ

For All Latest Updates

TAGGED:

ODISHA DURGA PUJA
DURGA IDOL IMMERSION
BHUBANESWAR BHASANI
ଭୁବନେଶ୍ବର ଭସାଣି
ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ଭସାଣି ଶୋଭାଯାତ୍ରା

ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଖବର

all political parties in one frame

ରାଜନୀତିରେ ଆରୋପ-ପ୍ରତ୍ୟାରୋପ, ଭସାଣୀରେ ଭାଇଚାରା ବାର୍ତ୍ତା; ମା'ଙ୍କ ମେଲାଣି ଦିନ ଗୋଟିଏ ମଞ୍ଚରେ ସବୁ ଦଳର ନେତା

October 22, 2026 at 6:08 PM IST
Herd of 40 elephants crosses NH-55 and railway tracks

ଏନ୍ଏଚ୍-୫୫ ଓ ରେଳପଥ ଅତିକ୍ରମ କଲେ ୪୦ ଟିକିଆ ହାତୀପଲ

October 22, 2026 at 5:25 PM IST
PAIKA AKHADA

ଗଡ଼ନୃସିଂହପ୍ରସାଦ ଗ୍ରାମରେ ପାଇକ ଆଖଡ଼ା ପ୍ରଦର୍ଶନ

October 21, 2026 at 7:58 PM IST
GOVINDA PURI VISIT

Watch: ପୁରୀ ଆସି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସୁନାବେଶ ଦର୍ଶନ କଲେ ବଲିଉଡ ଅଭିନେତା ଗୋବିନ୍ଦା

October 21, 2026 at 1:44 PM IST

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.