ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ରୋକିବାକୁ BMCର ମାରାଥନ
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : September 6, 2026 at 7:20 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ରୋକିବାକୁ ମାରାଥନ । ଭୁବନେଶ୍ୱର ମହାନଗର ନିଗମ (BMC) ପକ୍ଷରୁ ଜାତୀୟ ସ୍ବଚ୍ଛ ବାୟୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ୨୦୨୬କୁ ନେଇ ଏହି ମାରାଥନ ହୋଇଛି । ସ୍ବଚ୍ଛ ଓ ସୁସ୍ଥ ବାୟୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଗଠନ ପାଇଁ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଛି BMC । ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ରୋକିବା ନେଇ ମାରାଥନ ମାଧ୍ୟମରେ ପୁରା ଭୁବନେଶ୍ୱର ଦୌଡ଼ି ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ BMC ।
ଦେଶର ପ୍ରଦୂଷିତ ସହର ଗୁଡ଼ିକରେ ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ହ୍ରାସ କରି ବାୟୁର ଗୁଣବତ୍ତା ସୁଧାରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ପରିବେଶ, ବନ ଏବଂ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମନ୍ତ୍ରଣାଲୟ ଦ୍ୱାରା ଜାନୁଆରୀ ୨୦୧୯ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଜାତୀୟ ସ୍ୱଚ୍ଛ ବାୟୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ । ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଦେଶର ପ୍ରାୟ ୧୩୧ଟି ସହରକୁ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଛି । ଦେଶର ସବୁ ସହର ଅପେକ୍ଷା ଭୁବନେଶ୍ୱର ସହର ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ କମ୍ ରହିଛି । ତେଣୁ ଏହା କିଭଳି ଆଗକୁ ଆହୁରି କମିବ ଓ ସହରରେ ବାୟୁର ଗୁଣବତ୍ତା କିଭଳି ବଜାଇ ରହିବ ସେନେଇ ସଚେତନ କରୁଛି BMC । କଲେଜ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସମେତ କର୍ପୋରେଟର, ମେୟର ଓ କମିଶନର ସମସ୍ତେ ଏହି ମାରାଥନରେ ସାମିଲ ଥିଲେ ।
ତେବେ ୨୦୨୬ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ସୁଦ୍ଧା ବାୟୁରେ ଥିବା ପ୍ରଦୂଷଣକାରୀ କଣିକା PM10 ସ୍ତରରେ ୪୦% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହ୍ରାସ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି । କ୍ଲିନ୍ ଏୟାର ଫର୍ କ୍ଲାଇମେଟ୍ ଆକ୍ସନ ଥିମ୍ରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମହାନଗର ନିଗମ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ୱାକାଥନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି । ଭୁବନେଶ୍ୱର ମେୟର ସୁଲୋଚନା ଦାସ, ବିଏମସି କମିଶନର ଚଞ୍ଚଳ ରାଣା, ଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ କମିଟି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ବିରଞ୍ଚିନାରାୟଣ ମହାସୁପକାର, ବିଏମସିର ବ୍ରାଣ୍ଡଆମ୍ବାସେଡର ଅନୁରାଧା ବିଶ୍ଵାଳ ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗଦେଇ ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ରୋକିବାକୁ ଆହ୍ବାନ ଦେଇଛନ୍ତି । ରାଜଧାନୀରେ ପ୍ରଦୂଷଣ ରୋକିବାକୁ ଲୋକଙ୍କ ସହାୟତା ଲୋଡ଼ିଛି ବିଏମସି ।
ରାଜଧାନୀବାସୀଙ୍କ ବିନା ସହଯୋଗରେ ପ୍ରଦୂଷଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କଷ୍ଟକର । ତେଣୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ରହୁଥିବା ପ୍ରତିଟି ବ୍ୟକ୍ତି ସହରକୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ମୁକ୍ତ କରିବାକୁ ସଂକଳ୍ପ ନେବା ସହ ସହରକୁ ଗୋଟେ ପରିବାର ଭାବିବା ଆବଶ୍ୟକ । ଆବଶ୍ୟକ ନଥିଲେ ଗାଡ଼ି ଚଲାଇ ଧୂଆଁ ଛାଡ଼ି ବାୟୁମଣ୍ଡଳକୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ନକରିବା ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି । ବିଏମସି କମିଶନର ଚଞ୍ଚଳ ରାଣା କହିଛନ୍ତି, "ରାଜଧାନୀବାସୀ ଅଧିକ EV ଗାଡ଼ିକୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ । ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ସମୟରେ ପାଣି ଛିଞ୍ଚି ଓ ପାଲ ବାନ୍ଧି ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ । ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ବୃକ୍ଷ ରୋପଣ କରନ୍ତୁ ।"
ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ମୁକ୍ତ ସହର ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଯାଉଛି । ବିଶେଷ କରି ସହରରେ ପ୍ରଦୁଷଣ ରୋକିବା ପାଇଁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ନୂଆ ଜଙ୍ଗଲ ସୃଷ୍ଟି ସହ ପୋତି ହୋଇଯିବା ଜଳାଶ୍ରୟକୁ ପୁଣି ଖୋଳିବା ସହ ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ରୋକିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ବିଏମସି । ଏନେଇ ବିଏମସି କମିଶନେର କହିଛନ୍ତି ଯେ, କ୍ରମବର୍ଦ୍ଧିସୁ ସହରରେ ଦିନକୁ ଦିନ ଗାଡି ମାତ୍ରା ବଢିବା ସହ ପ୍ରଦୂଷଣର ମାତ୍ର ମଧ୍ୟ ବଢ଼ୁଛି । ତେଣୁ ସହରରକୁ ସ୍ଵଛ ରଖିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉଥିବା ବେଳେ ସହରରେ ଏକ ଲକ୍ଷରୁ ଉର୍ଧ୍ଵ ଗଛ ଲାଗିଛି । ଇ-ଭେଇକିଲ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଛି । ବିଏମସି ତାର ନିଜସ୍ୱ ବ୍ୟବହାରରେ ବି ୫୦ ପ୍ରତିଶତ ଇଭି ଗାଡି ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା କହିଛନ୍ତି । ଏହା ସସହ ସସହରରେ ଧୂଳି ସଫା ପାଇଁ ଡଷ୍ଟ କ୍ଳିନର ପାଇଲଟ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟରେ ଲାଗିଛି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...
ରାଜଧାନୀ ୪୫ନଂ ଓ୍ଵାର୍ଡର ଜଳବନ୍ଦୀ ସମସ୍ୟାର ହେବ ସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନ: ୬୨ ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ସାଇଫନର ଚାଲିଛି ପୁନଃନିର୍ମାଣ
ବଜାରରେ ନକଲି ପନିର ବିକ୍ରିକୁ ନେଇ ଆକ୍ସନ ମୋଡରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ, ଖାଉଟିଙ୍କୁ ସଚେତନ କଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର
ଭୁବନେଶ୍ବର: ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ରୋକିବାକୁ ମାରାଥନ । ଭୁବନେଶ୍ୱର ମହାନଗର ନିଗମ (BMC) ପକ୍ଷରୁ ଜାତୀୟ ସ୍ବଚ୍ଛ ବାୟୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ୨୦୨୬କୁ ନେଇ ଏହି ମାରାଥନ ହୋଇଛି । ସ୍ବଚ୍ଛ ଓ ସୁସ୍ଥ ବାୟୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଗଠନ ପାଇଁ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଛି BMC । ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ରୋକିବା ନେଇ ମାରାଥନ ମାଧ୍ୟମରେ ପୁରା ଭୁବନେଶ୍ୱର ଦୌଡ଼ି ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ BMC ।
ଦେଶର ପ୍ରଦୂଷିତ ସହର ଗୁଡ଼ିକରେ ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ହ୍ରାସ କରି ବାୟୁର ଗୁଣବତ୍ତା ସୁଧାରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ପରିବେଶ, ବନ ଏବଂ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମନ୍ତ୍ରଣାଲୟ ଦ୍ୱାରା ଜାନୁଆରୀ ୨୦୧୯ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଜାତୀୟ ସ୍ୱଚ୍ଛ ବାୟୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ । ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଦେଶର ପ୍ରାୟ ୧୩୧ଟି ସହରକୁ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଛି । ଦେଶର ସବୁ ସହର ଅପେକ୍ଷା ଭୁବନେଶ୍ୱର ସହର ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ କମ୍ ରହିଛି । ତେଣୁ ଏହା କିଭଳି ଆଗକୁ ଆହୁରି କମିବ ଓ ସହରରେ ବାୟୁର ଗୁଣବତ୍ତା କିଭଳି ବଜାଇ ରହିବ ସେନେଇ ସଚେତନ କରୁଛି BMC । କଲେଜ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସମେତ କର୍ପୋରେଟର, ମେୟର ଓ କମିଶନର ସମସ୍ତେ ଏହି ମାରାଥନରେ ସାମିଲ ଥିଲେ ।
ତେବେ ୨୦୨୬ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ସୁଦ୍ଧା ବାୟୁରେ ଥିବା ପ୍ରଦୂଷଣକାରୀ କଣିକା PM10 ସ୍ତରରେ ୪୦% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହ୍ରାସ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି । କ୍ଲିନ୍ ଏୟାର ଫର୍ କ୍ଲାଇମେଟ୍ ଆକ୍ସନ ଥିମ୍ରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମହାନଗର ନିଗମ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ୱାକାଥନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି । ଭୁବନେଶ୍ୱର ମେୟର ସୁଲୋଚନା ଦାସ, ବିଏମସି କମିଶନର ଚଞ୍ଚଳ ରାଣା, ଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ କମିଟି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ବିରଞ୍ଚିନାରାୟଣ ମହାସୁପକାର, ବିଏମସିର ବ୍ରାଣ୍ଡଆମ୍ବାସେଡର ଅନୁରାଧା ବିଶ୍ଵାଳ ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗଦେଇ ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ରୋକିବାକୁ ଆହ୍ବାନ ଦେଇଛନ୍ତି । ରାଜଧାନୀରେ ପ୍ରଦୂଷଣ ରୋକିବାକୁ ଲୋକଙ୍କ ସହାୟତା ଲୋଡ଼ିଛି ବିଏମସି ।
ରାଜଧାନୀବାସୀଙ୍କ ବିନା ସହଯୋଗରେ ପ୍ରଦୂଷଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କଷ୍ଟକର । ତେଣୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ରହୁଥିବା ପ୍ରତିଟି ବ୍ୟକ୍ତି ସହରକୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ମୁକ୍ତ କରିବାକୁ ସଂକଳ୍ପ ନେବା ସହ ସହରକୁ ଗୋଟେ ପରିବାର ଭାବିବା ଆବଶ୍ୟକ । ଆବଶ୍ୟକ ନଥିଲେ ଗାଡ଼ି ଚଲାଇ ଧୂଆଁ ଛାଡ଼ି ବାୟୁମଣ୍ଡଳକୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ନକରିବା ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି । ବିଏମସି କମିଶନର ଚଞ୍ଚଳ ରାଣା କହିଛନ୍ତି, "ରାଜଧାନୀବାସୀ ଅଧିକ EV ଗାଡ଼ିକୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ । ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ସମୟରେ ପାଣି ଛିଞ୍ଚି ଓ ପାଲ ବାନ୍ଧି ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ । ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ବୃକ୍ଷ ରୋପଣ କରନ୍ତୁ ।"
ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ମୁକ୍ତ ସହର ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଯାଉଛି । ବିଶେଷ କରି ସହରରେ ପ୍ରଦୁଷଣ ରୋକିବା ପାଇଁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ନୂଆ ଜଙ୍ଗଲ ସୃଷ୍ଟି ସହ ପୋତି ହୋଇଯିବା ଜଳାଶ୍ରୟକୁ ପୁଣି ଖୋଳିବା ସହ ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ରୋକିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ବିଏମସି । ଏନେଇ ବିଏମସି କମିଶନେର କହିଛନ୍ତି ଯେ, କ୍ରମବର୍ଦ୍ଧିସୁ ସହରରେ ଦିନକୁ ଦିନ ଗାଡି ମାତ୍ରା ବଢିବା ସହ ପ୍ରଦୂଷଣର ମାତ୍ର ମଧ୍ୟ ବଢ଼ୁଛି । ତେଣୁ ସହରରକୁ ସ୍ଵଛ ରଖିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉଥିବା ବେଳେ ସହରରେ ଏକ ଲକ୍ଷରୁ ଉର୍ଧ୍ଵ ଗଛ ଲାଗିଛି । ଇ-ଭେଇକିଲ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଛି । ବିଏମସି ତାର ନିଜସ୍ୱ ବ୍ୟବହାରରେ ବି ୫୦ ପ୍ରତିଶତ ଇଭି ଗାଡି ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା କହିଛନ୍ତି । ଏହା ସସହ ସସହରରେ ଧୂଳି ସଫା ପାଇଁ ଡଷ୍ଟ କ୍ଳିନର ପାଇଲଟ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟରେ ଲାଗିଛି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...
ରାଜଧାନୀ ୪୫ନଂ ଓ୍ଵାର୍ଡର ଜଳବନ୍ଦୀ ସମସ୍ୟାର ହେବ ସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନ: ୬୨ ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ସାଇଫନର ଚାଲିଛି ପୁନଃନିର୍ମାଣ
ବଜାରରେ ନକଲି ପନିର ବିକ୍ରିକୁ ନେଇ ଆକ୍ସନ ମୋଡରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ, ଖାଉଟିଙ୍କୁ ସଚେତନ କଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର