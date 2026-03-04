ରାଜଧାନୀରେ ହୋଲିର ଧୁମ୍: ଗୀତର ତାଳେ ତାଳେ ଝୁମିଲେ ଯୁବପିଢ଼ି, ବିଧାୟକ ମେୟର ଖେଳିଲେ ହୋଲି - BHUBANESWAR HOLI CELEBRATION
Published : March 4, 2026 at 5:10 PM IST
Holi 2026 ଭୁବନେଶ୍ବର: ରଙ୍ଗର ପର୍ବ ହୋଲି, ଖୁସିର ପର୍ବ ହୋଲି । ଏହି ରଙ୍ଗ, ଆନନ୍ଦ ଓ ପ୍ରେମର ପବିତ୍ର ପର୍ବ ହୋଲି ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନକୁ ନୂଆ ଆଲୋକରେ ଭରି ଦେଇଛି । ହସର ରଙ୍ଗରେ ମନ ରଙ୍ଗୀନ ହେଉଥିବା ବେଳେ, ଭଲପାଇବାର ରଙ୍ଗରେ ସମ୍ପର୍କ ଆଉ ଗଭୀର ହେଉଛି । ବିଶେଷ କରି ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆଜି ସକାଳ ୧୦ଟାରୁ ହିଁ ହୋଲିର ରଙ୍ଗ ଜମିବାକୁ ଲାଗିଥିଲା । ସାଧାରଣ ଜନସାଧାରଣ ଓ ବିଶେଷ କରି ଯୁବପିଢ଼ି ଦିନସାରା ନାଚି, ଗାଇ ଓ ଝୁମି ଏହି ପର୍ବକୁ ଏକ ନିଆରା ରଙ୍ଗରେ ରଙ୍ଗେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ।
ରାଜଧାନୀରେ ହୋଲି ସେଲିବ୍ରେସନ:
ନିଜ ନିଜର ସାଙ୍ଗସାଥୀ, ଭାଇ-ଭଉଣୀ ଏବଂ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ଗହଣରେ ସମସ୍ତେ ଆନନ୍ଦର ସହ ହୋଲି ଖେଳିଛନ୍ତି । ଗୀତର ତାଳେ ତାଳେ ରାଜଧାନୀବାସୀ ପୂରା ମସଗୁଲ ହୋଇ ନାଚୁଥିବା ବେଳେ ଜନପଥରେ ହେଉଥିବା ବିଶାଳ ହୋଲିରେ ବେଶ ଜଣ ସମୁଦ୍ର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା । ଡିଜେର ତାଳେ ତାଳେ ବେଶ ସାତରଙ୍ଗରେ ସଜେଇ ହୋଇ ବେଶ ଝୁମିଥିଲେ ରାଜଧାନୀବାସୀ । ଏହି ରଙ୍ଗୀନ ଉତ୍ସବରେ ପାନ ଓ ସୁଆଦିଆ ପଣାର ମଧୁରତା ହୋଲି ସେଲିବ୍ରେସନକୁ ଆହୁରି ଚମକଦାର କରିଛି ।
ସେପଟେ ରଙ୍ଗର ପର୍ବ ହୋଲି ଆଜି ସାରା ଦେଶରେ ଧୂମଧାମରେ ପାଳିତ ହେଉଥିବା ବେଳେ, 'ମଧୁର ମୟ ଆଦର୍ଶ ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର' ପରିସରରେ ଏକ ନିଆରା ଓ ଭାବପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଏହି ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ରହୁଥିବା ସେହି କୋମଳମତି ଶିଶୁମାନେ, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପିତାମାତା ବିଭିନ୍ନ କାରଣରୁ ଜେଲ୍ରେ କାରାଦଣ୍ଡ ଭୋଗୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଆଜି ସାତ ରଙ୍ଗରେ ରଙ୍ଗେଇ ହୋଇ ପାଳନ କରିଛନ୍ତି । ନିଜ ପରିବାର ଓ ପିତାମାତାଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରରେ ରହୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ଏହି ପିଲାମାନଙ୍କ ମନରେ କୌଣସି ଅବସାଦ ନଥିଲା । ପରସ୍ପରକୁ ଅବିର ଲଗାଇ ଏବଂ ନିଜର ସାଙ୍ଗସାଥୀଙ୍କୁ ହିଁ ନିଜର ପରିବାର ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରି ସେମାନେ ହୋଲିର ମଧୁର ଆନନ୍ଦ ଉପଭୋଗ କରିଛନ୍ତି । ପିତାମାତାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇ ସେମାନଙ୍କ ଆଖି କୋଣ ଲୁହରେ ଓଦା ହେଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ନିଜର ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ହସଖୁସିରେ ଏହି ଦିନଟିକୁ ବିତାଇଛନ୍ତି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର
