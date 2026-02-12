ଯାଜପୁରରେ ଭାରତ ବନ୍ଦର ପ୍ରଭାବ, ଦୋକାନ ବଜାର ବନ୍ଦ-ଗଡିଲାନି ଗାଡି - BHARAT BANDH
Published : February 12, 2026 at 3:05 PM IST
ଯାଜପୁର: ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଭାରତ ବନ୍ଦର ପ୍ରଭାବ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ବ୍ୟାସନଗର ସହରର ଗୋପବନ୍ଧୁ ଛକ, ଚୋରଦା ବାଇପାସ ଛକ ଓ ଜିଲ୍ଲା ଶ୍ରମ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ମିଳିତ ଟ୍ରେଡ଼ ୟୁନିୟନ ପକ୍ଷରୁ ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ, ଗାଡି ଚଳାଚଳ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି । ସହରରେ ଦୋକାନ ବଜାର ବନ୍ଦ ରହିଛି। ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସହରରେ ବ୍ୟାପକ ପୋଲିସ ମୁତୟନ ହୋଇଛନ୍ତି । ଶ୍ରମ ଆଇନ ସଂଶୋଧନ, ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ଦ୍ରବ୍ୟର ଦରଦାମ୍ ବୃଦ୍ଧି, ଜମି, ଅଧିଗ୍ରହଣ ବିଲ ବାତିଲ କରିବା ସହ ରାଷ୍ଟ୍ରାୟତ ସଂସ୍ଥାରୁ ପୁଞ୍ଜି ପ୍ରତ୍ୟାହାର ଓ ବ୍ୟାଙ୍କ, ବୀମା, ପ୍ରତିରକ୍ଷା ରେଳ ବିଭାଗରେ ବିଦେଶୀ ପୁଞ୍ଜି ନିବେଶ ବନ୍ଦ କରିବା ଆଦି ଦାବି ନେଇ ଆଜି ଭାରତ ବନ୍ଦ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହି ସାଧାରଣ ଧର୍ମଘଟକୁ ସଫଳ କରିବାକୁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସହଯୋଗ କାମନା କରାଯାଇଛି। ସେହିପରି ଜିଲ୍ଲାର ଚଣ୍ଡିଖୋଲ, ଯାଜପୁର ଟାଉନ, ବିଂଝାରପୁର ସୁକିନ୍ଦା ଓ ଦାଗଦି ଅଞ୍ଚଳରେ ମିଳିତ ଟ୍ରେଡ଼ ୟୁନିୟନ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରତିବାଦ କରାଯାଇଛି l
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଯାଜପୁର
