ETV Bharat / Videos

ଭୈମୀ ଏକାଦଶୀରେ ମାଧବ ବୁଡ଼, ଚଳଚଞ୍ଚଳ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମାମୁଁ ଘର ମାଧବାନନ୍ଦ ପୀଠ - BHAIMI EKADASHI 2026

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମାମୁଁ ଘର ମାଧବାନନ୍ଦ ପୀଠ (ETV Bharat Odisha)

By ETV Bharat Odisha Team

Published : January 29, 2026 at 11:50 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Bhaimi Ekadashi ନିଆଳି: ଆଜି ହେଉଛି ପବିତ୍ର 'ଭୈମୀ ଏକାଦଶୀ' । ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇ ଉଠିଛି ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମାମୁଁ ଘର କଟକ ଜିଲ୍ଲା ନିଆଳି ବ୍ଳକ ମାଧବ ଗ୍ରାମ ସ୍ଥିତ 'ମାଧବାନନ୍ଦ ଜୀଉଙ୍କ ପୀଠ' । ଭୈମୀ ଏକାଦଶୀରେ ପ୍ରାଚୀ ନଦୀରେ ବୁଡ ପକାଇ ମାଧବାନନ୍ଦଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲେ କୋଟି ଜନ୍ମର ପୂଣ୍ୟ ମିଳେ ବୋଲି ବିଶ୍ଵାସ ରହିଛି । ଆଜି ସକାଳୁ ମାଧବାନନ୍ଦଙ୍କ ନୀତିକାନ୍ତି ସହକାରେ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଇଛି । ଭୈମୀ ଏକାଦଶୀ ଦିନରେ ମାଧବାନନ୍ଦଙ୍କ ପାଖେ ଲାଗି ହୋଇଛି ପ୍ରମୁଖ ଭୋଗ ଚୁଡା, ଗୁଡ, ନଡିଆ ଏବଂ କଦଳୀ । ସକାଳ ସମୟରେ ହଜାର ହଜାର ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ପ୍ରାଚୀ ନଦୀରେ ବୁଡ଼ ପକାଇବା ସହ ମାଧବାନନ୍ଦଙ୍କ ନିକଟରେ ଭୋଗ ଲଗାଇଛନ୍ତି ।‌ ପ୍ରାଚୀ ନଦୀରେ ବୁଡ଼ ପକାଇଲେ କୋଟି ଜନ୍ମର ପୁଣ୍ୟ ବିଳେ ବୋଲି ବିଶ୍ବାସ ରହିଛି । ଯାହାକୁ ନେଇ ଭୋର ୩ଟାଠାରୁ ବୁଡ ପକାଇବା ସହିତ ମାଧବାନନ୍ଦଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି ଭକ୍ତ ।‌ ମଧ୍ୟରାତ୍ରରେ ସୁନାବେଶ ପରେ ମହାଦୀପ ଉଠିବାର ବିଧି ରହିଛି ।‌ ମାଧବାନନ୍ଦ ଜୀଉ ପୀଠକୁ ଦୁର୍ଗା ମାଧବ ପୀଠ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ ।

ସେବାୟତ ମନୋଜ ପୁଷ୍ପାଳକ କହିଛନ୍ତି," କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଅନୁସାରେ, ପାଣ୍ଡବମାନେ ସ୍ଵର୍ଗାରୋହଣ ପାଇଁ ପ୍ରାଚୀ ନଦୀତଟ ଦେଇ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଭୈମାସୁର ଓ ଭୀମଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ହେଇଥିଲା । ଏଥିରେ ଭୈମାସୁରର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା । ସେହିଦିନ ଅର୍ଥାତ ମାଘ ମାସ ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ଏକାଦଶୀ ଦିନ ବିଷ୍ଣୁଭକ୍ତ ଭୌମାସୁରର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ସେହି ଏକାଦଶୀ ନାମ ଭୈମୀ ଏକାଦଶୀ ଭାବରେ ନାମିତ ହୋଇଛି । ଷଷ୍ଠ ଶତାବ୍ଦୀରୁ ଏଠାରେ ମାଧବ ଉପାସନା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଜଣାଯାଏ । ଜୟଦେବଙ୍କ ଗୀତଗୋବିନ୍ଦ କାବ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ମାଧବଙ୍କ ବିଷୟ ବର୍ଣ୍ଣନା ରହିଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ ମନ୍ଦିର ଗଙ୍ଗବଂଶୀୟ ରାଜା ଅନଙ୍ଗ ଭୀମଦେବଙ୍କ ଦ୍ବାରା ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି । ଏହି ମନ୍ଦିର ପୁରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ସମସାମୟିକ ବୋଲି ମାଦଳା ପାଞ୍ଜିରୁ ଜଣାଯାଏ । ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପୂଜା ରୀତିନୀତି ଅନୁସାରେ ଏଠାରେ ମାଧବାନନ୍ଦଙ୍କ ପୂଜା କରାଯାଇଥାଏ । ମାଧବାନନ୍ଦ ଜୀଉ ପୀଠ ପ୍ରାଚୀ କୂଳରେ ଅବସ୍ଥାପିତ । ଆଜି ପାଟବସ୍ତ୍ର ବା ଖଣ୍ଡୁଆ ପାଟରେ ଭୂଷଣ କରାଯାଇ ମାଧବାନନ୍ଦଙ୍କ ପୂଜା କରାଯିବାର ବିଧି ରହିଛି ।"


ଆଉ ଜଣେ ସେବାୟତ ଅକ୍ଷୟ ପୁଷ୍ପାଳକ କହିଛନ୍ତି,"ଚାଷୀମାନେ ଜମିରେ ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି । ହିଂସ୍ର ସାପ ଭୟ ପାଇଁ ମାନସିକ ପ୍ରାପ୍ତି ଲାଗି ମାଧବାନନ୍ଦଙ୍କୁ ଚୁଡାଘଷା ଭୋଗ ଜାଚିଥାନ୍ତି । ଭୈମୀ ଏକାଦଶୀ ତିଥିରେ ମାଧବାନନ୍ଦ ଓ ଗରୁଡ଼ଙ୍କ ନିକଟରେ ଚୁଡାଘଷା ଭୋଗ କରିବା ବିଧି ରହିଛି । ଭକ୍ତଙ୍କ ଇଛା ପୂରଣ ଲାଗି ଚୂଡାଘଷା ଭୋଗ ମାଧବାନନ୍ଦଙ୍କ ଠାରେ ଲାଗି କରାଯାଇଥାଏ ।"

ସେପଟେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ମେନୁକା ଦାସ କହିଛନ୍ତି," ପ୍ରାଚୀ ନଦୀରେ ବୁଡ ପକାଇ ମାଧବାନନ୍ଦଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲେ କୋଟି ଜନ୍ମର ପୂଣ୍ୟ ମିଳିଥାଏ ଏବଂ ମାନସିକ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ ।" 

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...ଐତିହାସିକ ଖଣ୍ଡଗିରି ମେଳା; ବେଦ ମନ୍ତ୍ର ପାଠରେ ସାମିଲ ସ୍କୁଲ ଛାତ୍ରୀ, ଦେବସଭାରେ ଦୈନିକ ଦୁଇ ଘଣ୍ଟା ମନ୍ତ୍ରୋଚ୍ଚାରଣ 

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ... ଆଜିଠୁ ଖଣ୍ଡଗିରି ଯାତ୍ରା ମହାକୁମ୍ଭ: ‘ଅମାନିଆ ହୋଇ ଅଶ୍ଳୀଳ ନୃତ୍ୟ କଲେ ବାଜିବ ସରକାରୀ ଠେଙ୍ଗା’


ଇଟିଭି ଭାରତ, କଟକ

Bhaimi Ekadashi ନିଆଳି: ଆଜି ହେଉଛି ପବିତ୍ର 'ଭୈମୀ ଏକାଦଶୀ' । ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇ ଉଠିଛି ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମାମୁଁ ଘର କଟକ ଜିଲ୍ଲା ନିଆଳି ବ୍ଳକ ମାଧବ ଗ୍ରାମ ସ୍ଥିତ 'ମାଧବାନନ୍ଦ ଜୀଉଙ୍କ ପୀଠ' । ଭୈମୀ ଏକାଦଶୀରେ ପ୍ରାଚୀ ନଦୀରେ ବୁଡ ପକାଇ ମାଧବାନନ୍ଦଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲେ କୋଟି ଜନ୍ମର ପୂଣ୍ୟ ମିଳେ ବୋଲି ବିଶ୍ଵାସ ରହିଛି । ଆଜି ସକାଳୁ ମାଧବାନନ୍ଦଙ୍କ ନୀତିକାନ୍ତି ସହକାରେ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଇଛି । ଭୈମୀ ଏକାଦଶୀ ଦିନରେ ମାଧବାନନ୍ଦଙ୍କ ପାଖେ ଲାଗି ହୋଇଛି ପ୍ରମୁଖ ଭୋଗ ଚୁଡା, ଗୁଡ, ନଡିଆ ଏବଂ କଦଳୀ । ସକାଳ ସମୟରେ ହଜାର ହଜାର ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ପ୍ରାଚୀ ନଦୀରେ ବୁଡ଼ ପକାଇବା ସହ ମାଧବାନନ୍ଦଙ୍କ ନିକଟରେ ଭୋଗ ଲଗାଇଛନ୍ତି ।‌ ପ୍ରାଚୀ ନଦୀରେ ବୁଡ଼ ପକାଇଲେ କୋଟି ଜନ୍ମର ପୁଣ୍ୟ ବିଳେ ବୋଲି ବିଶ୍ବାସ ରହିଛି । ଯାହାକୁ ନେଇ ଭୋର ୩ଟାଠାରୁ ବୁଡ ପକାଇବା ସହିତ ମାଧବାନନ୍ଦଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି ଭକ୍ତ ।‌ ମଧ୍ୟରାତ୍ରରେ ସୁନାବେଶ ପରେ ମହାଦୀପ ଉଠିବାର ବିଧି ରହିଛି ।‌ ମାଧବାନନ୍ଦ ଜୀଉ ପୀଠକୁ ଦୁର୍ଗା ମାଧବ ପୀଠ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ ।

ସେବାୟତ ମନୋଜ ପୁଷ୍ପାଳକ କହିଛନ୍ତି," କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଅନୁସାରେ, ପାଣ୍ଡବମାନେ ସ୍ଵର୍ଗାରୋହଣ ପାଇଁ ପ୍ରାଚୀ ନଦୀତଟ ଦେଇ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଭୈମାସୁର ଓ ଭୀମଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ହେଇଥିଲା । ଏଥିରେ ଭୈମାସୁରର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା । ସେହିଦିନ ଅର୍ଥାତ ମାଘ ମାସ ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ଏକାଦଶୀ ଦିନ ବିଷ୍ଣୁଭକ୍ତ ଭୌମାସୁରର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ସେହି ଏକାଦଶୀ ନାମ ଭୈମୀ ଏକାଦଶୀ ଭାବରେ ନାମିତ ହୋଇଛି । ଷଷ୍ଠ ଶତାବ୍ଦୀରୁ ଏଠାରେ ମାଧବ ଉପାସନା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଜଣାଯାଏ । ଜୟଦେବଙ୍କ ଗୀତଗୋବିନ୍ଦ କାବ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ମାଧବଙ୍କ ବିଷୟ ବର୍ଣ୍ଣନା ରହିଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ ମନ୍ଦିର ଗଙ୍ଗବଂଶୀୟ ରାଜା ଅନଙ୍ଗ ଭୀମଦେବଙ୍କ ଦ୍ବାରା ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି । ଏହି ମନ୍ଦିର ପୁରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ସମସାମୟିକ ବୋଲି ମାଦଳା ପାଞ୍ଜିରୁ ଜଣାଯାଏ । ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପୂଜା ରୀତିନୀତି ଅନୁସାରେ ଏଠାରେ ମାଧବାନନ୍ଦଙ୍କ ପୂଜା କରାଯାଇଥାଏ । ମାଧବାନନ୍ଦ ଜୀଉ ପୀଠ ପ୍ରାଚୀ କୂଳରେ ଅବସ୍ଥାପିତ । ଆଜି ପାଟବସ୍ତ୍ର ବା ଖଣ୍ଡୁଆ ପାଟରେ ଭୂଷଣ କରାଯାଇ ମାଧବାନନ୍ଦଙ୍କ ପୂଜା କରାଯିବାର ବିଧି ରହିଛି ।"


ଆଉ ଜଣେ ସେବାୟତ ଅକ୍ଷୟ ପୁଷ୍ପାଳକ କହିଛନ୍ତି,"ଚାଷୀମାନେ ଜମିରେ ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି । ହିଂସ୍ର ସାପ ଭୟ ପାଇଁ ମାନସିକ ପ୍ରାପ୍ତି ଲାଗି ମାଧବାନନ୍ଦଙ୍କୁ ଚୁଡାଘଷା ଭୋଗ ଜାଚିଥାନ୍ତି । ଭୈମୀ ଏକାଦଶୀ ତିଥିରେ ମାଧବାନନ୍ଦ ଓ ଗରୁଡ଼ଙ୍କ ନିକଟରେ ଚୁଡାଘଷା ଭୋଗ କରିବା ବିଧି ରହିଛି । ଭକ୍ତଙ୍କ ଇଛା ପୂରଣ ଲାଗି ଚୂଡାଘଷା ଭୋଗ ମାଧବାନନ୍ଦଙ୍କ ଠାରେ ଲାଗି କରାଯାଇଥାଏ ।"

ସେପଟେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ମେନୁକା ଦାସ କହିଛନ୍ତି," ପ୍ରାଚୀ ନଦୀରେ ବୁଡ ପକାଇ ମାଧବାନନ୍ଦଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲେ କୋଟି ଜନ୍ମର ପୂଣ୍ୟ ମିଳିଥାଏ ଏବଂ ମାନସିକ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ ।" 

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...ଐତିହାସିକ ଖଣ୍ଡଗିରି ମେଳା; ବେଦ ମନ୍ତ୍ର ପାଠରେ ସାମିଲ ସ୍କୁଲ ଛାତ୍ରୀ, ଦେବସଭାରେ ଦୈନିକ ଦୁଇ ଘଣ୍ଟା ମନ୍ତ୍ରୋଚ୍ଚାରଣ 

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ... ଆଜିଠୁ ଖଣ୍ଡଗିରି ଯାତ୍ରା ମହାକୁମ୍ଭ: ‘ଅମାନିଆ ହୋଇ ଅଶ୍ଳୀଳ ନୃତ୍ୟ କଲେ ବାଜିବ ସରକାରୀ ଠେଙ୍ଗା’


ଇଟିଭି ଭାରତ, କଟକ

For All Latest Updates

TAGGED:

MADHABANANDA PITHA NIALI
ମାଧବାନନ୍ଦ ପୀଠ ନିଆଳି
HOLI DEEP PRACHI RIVER CUTTACK
ଭୈମୀ ଏକାଦଶୀ
BHAIMI EKADASHI 2026

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Odisha Team

...view details

ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଖବର

REPUBLIC DAY SAND ART

‘ମୋ ଭାରତ ମହାନ’: ବାଲୁକା ଚିତ୍ରକଳାରେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଲେ ସୁଦର୍ଶନ

January 26, 2026 at 8:21 AM IST
64 feet maa saraswati idol with 45 feet long saree inaugurated in Bhubaneswar

ବିଶାଳକାୟ ସରସ୍ବତୀ ମୂର୍ତ୍ତି: 64 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚ, 45 ଫୁଟ ଶାଢୀରେ ସଜ୍ଜିତ

January 24, 2026 at 3:00 PM IST
Union Minister Dharmendra Pradhan

ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସ୍ୱୟଂସେବକ ସଂଘର ଶତାବ୍ଦୀ ବର୍ଷ ପଥ ସଂଚଳନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ସାମିଲ ହେଲେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର

January 23, 2026 at 8:55 PM IST
Saraswati puja observed by students of SSVM unit 8 and others at Bhubaneswar

Watch: ବାଗଦେବୀଙ୍କ ଆରାଧନା ପାଇଁ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ଗାଁଠୁ ସହର

January 23, 2026 at 6:22 PM IST

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.