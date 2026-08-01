ହଠାତ୍ ମାଡ଼ି ଆସିଲା ବନ୍ୟା ଜଳ, ଜଳପ୍ରଳୟରୁ ଜୀବନ ବାଜି ଲଗାଇ ବୃଦ୍ଧଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କଲା ବେଗୁନିଆ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ - FLOOD IN ODISHA
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : August 1, 2026 at 11:00 AM IST
Baghamari Flood ଖୋରଧା: ଜଳପ୍ରଳୟ ଭିତରେ ଦେବଦୂତ ସାଜି ଆସିଲେ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ । ଖୋରଧା ଜିଲ୍ଲା ବାଘମାରୀ ଅଞ୍ଚଳର ଜଳବନ୍ଦୀ ଗହୀର ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ୭୫ ବର୍ଷୀୟ ବୃଦ୍ଧଙ୍କୁ ସଫଳତାର ସହ ଉଦ୍ଧାର କରିଛି ବେଗୁନିଆ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ । ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଥିବା ବୃଦ୍ଧ ଜଣକ ହେଉଛନ୍ତି ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ନାୟକ ।
ହଠାତ୍ ମାଡ଼ି ଆସିଲା ବନ୍ୟା ଜଳ:
ଅଗ୍ନିଶମ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସୂଚନା ମୁତାବକ, ବାଲେଶ୍ୱର ଅଞ୍ଚଳର ଜଣେ ଚାଷୀ ବାଘମାରୀ ଗହୀର ମଝିରେ ଥିବା ଏକ କୁଣ୍ଡରେ ମାଛ ଚାଷ କରିଥିଲେ । ଏହାର ଦେଖାରଖା ପାଇଁ ବୃଦ୍ଧ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ସେଠାରେ ରହୁଥିଲେ । ତେବେ ରାତିରେ ମହାନଦୀର ବନ୍ୟାଜଳ ହଠାତ୍ ମାଡ଼ି ଆସିବାରୁ ଚାରିଆଡ଼େ ପାଣି ଜମି ରହିଥିଲା ଏବଂ ବୃଦ୍ଧ ଜଣକ ସେଠାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଳବନ୍ଦୀ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ । ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ବେଗୁନିଆ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗକୁ ତୁରନ୍ତ ଯୋଗାଯୋଗ କରି ସାହାଯ୍ୟ ମାଗିଥିଲେ । ଖବର ପାଇବା କ୍ଷଣି ଅଗ୍ନିଶମ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ୍ରମେ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀର ଏକ ପାଞ୍ଚ ଜଣିଆ ଟିମ୍ ତୁରନ୍ତ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ।
ବନ୍ୟା ପାଣିରୁ ବୃଦ୍ଧ ଉଦ୍ଧାର:
ତେବେ ବନ୍ୟା ପାଣି ଭିତରୁ ବୃଦ୍ଧଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଆଦୌ ସହଜ ନଥିଲା । ଅଗ୍ନିଶମ କର୍ମଚାରୀମାନେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ବାଜି ଲଗାଇ ପ୍ରାୟ ୫ ଫୁଟ ଗଭୀର ପାଣିରେ ୨.୫ କିଲୋମିଟର ପାଦରେ ଚାଲିବା ସହ ୩୦ ଫୁଟ ଓସାର ଏବଂ ୨୦ ଫୁଟ ଗଭୀରତାର ଏକ ପ୍ରବଳ ସ୍ରୋତ ଥିବା ନାଳକୁ ସାହସର ସହ ପାର ହୋଇଥିଲେ ତାହା ପୁଣି ବିନା ବୋଟରେ । ପରେ ବୃଦ୍ଧ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ତାଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ଉଦ୍ଧାର କରି ଆଣିଥିଲେ । ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗର ଏଭଳି ଅତୁଳନୀୟ ସାହସିକତା ଓ ତୁରନ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ପାଇଁ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି ।
ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ବେଗୁନିଆ ଅଗ୍ନିଶମ ଅଧିକାରୀ ରୁଦ୍ରମାଧବ ମଲ୍ଲିକ କହିଛନ୍ତି, "ଆମେ ବୃଦ୍ଧ ଜଣକ ଫସିଥିବା ସମ୍ପର୍କରେ ଜରୁରୀ କାଳୀନ ସେବା ୧୧୨ରୁ ଖବର ପାଇ ଘଟଣା ସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲୁ । ବିନା ବୋଟରେ ଆମ ଟିମ୍ ନିଜକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖି ୫ ଫୁଟ ପାଣିରେ ଅଢେଇ କିଲୋମିଟର ରାସ୍ତା ଅତିକ୍ରମ କରି ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲୁ । ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ବହୁତ ଜଟିଳ ସତ୍ତ୍ବେ ଆମ ପାଇଁ ଜୀବନ ମୂଲ୍ୟବାନ ଅଟେ ଏବଂ ଆମେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲୁ ।"
ସେହିପରି ବାଘମାର ଗ୍ରାମର କଳ୍ପତରୁ ପଣ୍ଡା କହିଛନ୍ତି, "ବେଗୁନିଆ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ କାମ ଅତି ପ୍ରଶଂସନୀୟ । ଯେଉଁଭଳି ନିଜ ଜୀବନକୁ ବିପଦରେ ପକାଇ ଜଣେ ବୃଦ୍ଧଙ୍କ ଜୀବନକୁ ବଞ୍ଚାଇ ଛନ୍ତି ତାହାକୁ ଆମେ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ସଲାମ କରୁଛୁ ।"
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଖୋରଧା
Baghamari Flood ଖୋରଧା: ଜଳପ୍ରଳୟ ଭିତରେ ଦେବଦୂତ ସାଜି ଆସିଲେ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ । ଖୋରଧା ଜିଲ୍ଲା ବାଘମାରୀ ଅଞ୍ଚଳର ଜଳବନ୍ଦୀ ଗହୀର ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ୭୫ ବର୍ଷୀୟ ବୃଦ୍ଧଙ୍କୁ ସଫଳତାର ସହ ଉଦ୍ଧାର କରିଛି ବେଗୁନିଆ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ । ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଥିବା ବୃଦ୍ଧ ଜଣକ ହେଉଛନ୍ତି ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ନାୟକ ।
ହଠାତ୍ ମାଡ଼ି ଆସିଲା ବନ୍ୟା ଜଳ:
ଅଗ୍ନିଶମ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସୂଚନା ମୁତାବକ, ବାଲେଶ୍ୱର ଅଞ୍ଚଳର ଜଣେ ଚାଷୀ ବାଘମାରୀ ଗହୀର ମଝିରେ ଥିବା ଏକ କୁଣ୍ଡରେ ମାଛ ଚାଷ କରିଥିଲେ । ଏହାର ଦେଖାରଖା ପାଇଁ ବୃଦ୍ଧ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ସେଠାରେ ରହୁଥିଲେ । ତେବେ ରାତିରେ ମହାନଦୀର ବନ୍ୟାଜଳ ହଠାତ୍ ମାଡ଼ି ଆସିବାରୁ ଚାରିଆଡ଼େ ପାଣି ଜମି ରହିଥିଲା ଏବଂ ବୃଦ୍ଧ ଜଣକ ସେଠାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଳବନ୍ଦୀ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ । ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ବେଗୁନିଆ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗକୁ ତୁରନ୍ତ ଯୋଗାଯୋଗ କରି ସାହାଯ୍ୟ ମାଗିଥିଲେ । ଖବର ପାଇବା କ୍ଷଣି ଅଗ୍ନିଶମ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ୍ରମେ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀର ଏକ ପାଞ୍ଚ ଜଣିଆ ଟିମ୍ ତୁରନ୍ତ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ।
ବନ୍ୟା ପାଣିରୁ ବୃଦ୍ଧ ଉଦ୍ଧାର:
ତେବେ ବନ୍ୟା ପାଣି ଭିତରୁ ବୃଦ୍ଧଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଆଦୌ ସହଜ ନଥିଲା । ଅଗ୍ନିଶମ କର୍ମଚାରୀମାନେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ବାଜି ଲଗାଇ ପ୍ରାୟ ୫ ଫୁଟ ଗଭୀର ପାଣିରେ ୨.୫ କିଲୋମିଟର ପାଦରେ ଚାଲିବା ସହ ୩୦ ଫୁଟ ଓସାର ଏବଂ ୨୦ ଫୁଟ ଗଭୀରତାର ଏକ ପ୍ରବଳ ସ୍ରୋତ ଥିବା ନାଳକୁ ସାହସର ସହ ପାର ହୋଇଥିଲେ ତାହା ପୁଣି ବିନା ବୋଟରେ । ପରେ ବୃଦ୍ଧ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ତାଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ଉଦ୍ଧାର କରି ଆଣିଥିଲେ । ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗର ଏଭଳି ଅତୁଳନୀୟ ସାହସିକତା ଓ ତୁରନ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ପାଇଁ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି ।
ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ବେଗୁନିଆ ଅଗ୍ନିଶମ ଅଧିକାରୀ ରୁଦ୍ରମାଧବ ମଲ୍ଲିକ କହିଛନ୍ତି, "ଆମେ ବୃଦ୍ଧ ଜଣକ ଫସିଥିବା ସମ୍ପର୍କରେ ଜରୁରୀ କାଳୀନ ସେବା ୧୧୨ରୁ ଖବର ପାଇ ଘଟଣା ସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲୁ । ବିନା ବୋଟରେ ଆମ ଟିମ୍ ନିଜକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖି ୫ ଫୁଟ ପାଣିରେ ଅଢେଇ କିଲୋମିଟର ରାସ୍ତା ଅତିକ୍ରମ କରି ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲୁ । ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ବହୁତ ଜଟିଳ ସତ୍ତ୍ବେ ଆମ ପାଇଁ ଜୀବନ ମୂଲ୍ୟବାନ ଅଟେ ଏବଂ ଆମେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲୁ ।"
ସେହିପରି ବାଘମାର ଗ୍ରାମର କଳ୍ପତରୁ ପଣ୍ଡା କହିଛନ୍ତି, "ବେଗୁନିଆ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ କାମ ଅତି ପ୍ରଶଂସନୀୟ । ଯେଉଁଭଳି ନିଜ ଜୀବନକୁ ବିପଦରେ ପକାଇ ଜଣେ ବୃଦ୍ଧଙ୍କ ଜୀବନକୁ ବଞ୍ଚାଇ ଛନ୍ତି ତାହାକୁ ଆମେ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ସଲାମ କରୁଛୁ ।"
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଖୋରଧା