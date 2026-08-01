ETV Bharat / Videos

ହଠାତ୍ ମାଡ଼ି ଆସିଲା ବନ୍ୟା ଜଳ, ଜଳପ୍ରଳୟରୁ ଜୀବନ ବାଜି ଲଗାଇ ବୃଦ୍ଧଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କଲା ବେଗୁନିଆ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ - FLOOD IN ODISHA

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
ଜଳପ୍ରଳୟରୁ ଜୀବନ ବାଜି ଲଗାଇ ବୃଦ୍ଧଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କଲା ବେଗୁନିଆ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ (ETV Bharat)

By ETV Bharat Odisha Team

Published : August 1, 2026 at 11:00 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Baghamari Flood ଖୋରଧା: ଜଳପ୍ରଳୟ ଭିତରେ ଦେବଦୂତ ସାଜି ଆସିଲେ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ । ଖୋରଧା ଜିଲ୍ଲା ବାଘମାରୀ ଅଞ୍ଚଳର ଜଳବନ୍ଦୀ ଗହୀର ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ୭୫ ବର୍ଷୀୟ ବୃଦ୍ଧଙ୍କୁ ସଫଳତାର ସହ ଉଦ୍ଧାର କରିଛି ବେଗୁନିଆ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ । ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଥିବା ବୃଦ୍ଧ ଜଣକ ହେଉଛନ୍ତି ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ନାୟକ ।

ହଠାତ୍ ମାଡ଼ି ଆସିଲା ବନ୍ୟା ଜଳ:

ଅଗ୍ନିଶମ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସୂଚନା ମୁତାବକ, ବାଲେଶ୍ୱର ଅଞ୍ଚଳର ଜଣେ ଚାଷୀ ବାଘମାରୀ ଗହୀର ମଝିରେ ଥିବା ଏକ କୁଣ୍ଡରେ ମାଛ ଚାଷ କରିଥିଲେ । ଏହାର ଦେଖାରଖା ପାଇଁ ବୃଦ୍ଧ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ସେଠାରେ ରହୁଥିଲେ । ତେବେ ରାତିରେ ମହାନଦୀର ବନ୍ୟାଜଳ ହଠାତ୍ ମାଡ଼ି ଆସିବାରୁ ଚାରିଆଡ଼େ ପାଣି ଜମି ରହିଥିଲା ଏବଂ ବୃଦ୍ଧ ଜଣକ ସେଠାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଳବନ୍ଦୀ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ । ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ବେଗୁନିଆ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗକୁ ତୁରନ୍ତ ଯୋଗାଯୋଗ କରି ସାହାଯ୍ୟ ମାଗିଥିଲେ । ଖବର ପାଇବା କ୍ଷଣି ଅଗ୍ନିଶମ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ୍ରମେ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀର ଏକ ପାଞ୍ଚ ଜଣିଆ ଟିମ୍‌ ତୁରନ୍ତ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ । 

ବନ୍ୟା ପାଣିରୁ ବୃଦ୍ଧ ଉଦ୍ଧାର:

ତେବେ ବନ୍ୟା ପାଣି ଭିତରୁ ବୃଦ୍ଧଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଆଦୌ ସହଜ ନଥିଲା । ଅଗ୍ନିଶମ କର୍ମଚାରୀମାନେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ବାଜି ଲଗାଇ ପ୍ରାୟ ୫ ଫୁଟ ଗଭୀର ପାଣିରେ ୨.୫ କିଲୋମିଟର ପାଦରେ ଚାଲିବା ସହ ୩୦ ଫୁଟ ଓସାର ଏବଂ ୨୦ ଫୁଟ ଗଭୀରତାର ଏକ ପ୍ରବଳ ସ୍ରୋତ ଥିବା ନାଳକୁ ସାହସର ସହ ପାର ହୋଇଥିଲେ ତାହା ପୁଣି ବିନା ବୋଟରେ । ପରେ ବୃଦ୍ଧ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ତାଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ଉଦ୍ଧାର କରି ଆଣିଥିଲେ । ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗର ଏଭଳି ଅତୁଳନୀୟ ସାହସିକତା ଓ ତୁରନ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ପାଇଁ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି । 

ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ବେଗୁନିଆ ଅଗ୍ନିଶମ ଅଧିକାରୀ ରୁଦ୍ରମାଧବ ମଲ୍ଲିକ କହିଛନ୍ତି, "ଆମେ ବୃଦ୍ଧ ଜଣକ ଫସିଥିବା ସମ୍ପର୍କରେ ଜରୁରୀ କାଳୀନ ସେବା ୧୧୨ରୁ ଖବର ପାଇ ଘଟଣା ସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲୁ । ବିନା ବୋଟରେ ଆମ ଟିମ୍‌ ନିଜକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖି ୫ ଫୁଟ ପାଣିରେ ଅଢେଇ କିଲୋମିଟର ରାସ୍ତା ଅତିକ୍ରମ କରି ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲୁ । ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ବହୁତ ଜଟିଳ ସତ୍ତ୍ବେ ଆମ ପାଇଁ ଜୀବନ ମୂଲ୍ୟବାନ ଅଟେ ଏବଂ ଆମେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲୁ ।"

ସେହିପରି ବାଘମାର ଗ୍ରାମର କଳ୍ପତରୁ ପଣ୍ଡା କହିଛନ୍ତି, "ବେଗୁନିଆ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ କାମ ଅତି ପ୍ରଶଂସନୀୟ । ଯେଉଁଭଳି ନିଜ ଜୀବନକୁ ବିପଦରେ ପକାଇ ଜଣେ ବୃଦ୍ଧଙ୍କ ଜୀବନକୁ ବଞ୍ଚାଇ ଛନ୍ତି ତାହାକୁ ଆମେ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ସଲାମ କରୁଛୁ ।"

 

ଏହା ମଧ୍ଯ ପଢ଼ନ୍ତୁ...

ଖୋରଧାରେ ପ୍ରଥମ ବନ୍ୟା: 5 ବ୍ଲକର 62 ଗାଁ ଆଶଙ୍କାରେ, ହିରିମୂଳ ବିଛିନ୍ନ

ପୁଣି ବଢୁଛି ବୈତରଣୀ: ବିପଦ ସଂକେତ ଉପରେ ସାଳନ୍ଦୀ, ଭଦ୍ରକରେ 4.68 ଲକ୍ଷ ଲୋକ ପ୍ରଭାବିତ

ଆଜି ବନ୍ୟାଞ୍ଚଳ ପରିଦର୍ଶନ କରିବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ; ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ବେଳେ ମୋହନଙ୍କ ଦିଲ୍ଲୀ ଗସ୍ତକୁ BJDର ସମାଲୋଚନା

କଟକ ପାଇଁ ଆହୁରି ୪୮ ଘଣ୍ଟା ସତର୍କତା, ନଦୀଘାଟ ଓ ବାଲିଯାତ୍ରା ତଳ ପଡ଼ିଆକୁ ପ୍ରବେଶ ଉପରେ କଟକଣା ଜାରି


ଇଟିଭି ଭାରତ, ଖୋରଧା

Baghamari Flood ଖୋରଧା: ଜଳପ୍ରଳୟ ଭିତରେ ଦେବଦୂତ ସାଜି ଆସିଲେ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ । ଖୋରଧା ଜିଲ୍ଲା ବାଘମାରୀ ଅଞ୍ଚଳର ଜଳବନ୍ଦୀ ଗହୀର ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ୭୫ ବର୍ଷୀୟ ବୃଦ୍ଧଙ୍କୁ ସଫଳତାର ସହ ଉଦ୍ଧାର କରିଛି ବେଗୁନିଆ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ । ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଥିବା ବୃଦ୍ଧ ଜଣକ ହେଉଛନ୍ତି ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ନାୟକ ।

ହଠାତ୍ ମାଡ଼ି ଆସିଲା ବନ୍ୟା ଜଳ:

ଅଗ୍ନିଶମ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସୂଚନା ମୁତାବକ, ବାଲେଶ୍ୱର ଅଞ୍ଚଳର ଜଣେ ଚାଷୀ ବାଘମାରୀ ଗହୀର ମଝିରେ ଥିବା ଏକ କୁଣ୍ଡରେ ମାଛ ଚାଷ କରିଥିଲେ । ଏହାର ଦେଖାରଖା ପାଇଁ ବୃଦ୍ଧ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ସେଠାରେ ରହୁଥିଲେ । ତେବେ ରାତିରେ ମହାନଦୀର ବନ୍ୟାଜଳ ହଠାତ୍ ମାଡ଼ି ଆସିବାରୁ ଚାରିଆଡ଼େ ପାଣି ଜମି ରହିଥିଲା ଏବଂ ବୃଦ୍ଧ ଜଣକ ସେଠାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଳବନ୍ଦୀ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ । ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ବେଗୁନିଆ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗକୁ ତୁରନ୍ତ ଯୋଗାଯୋଗ କରି ସାହାଯ୍ୟ ମାଗିଥିଲେ । ଖବର ପାଇବା କ୍ଷଣି ଅଗ୍ନିଶମ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ୍ରମେ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀର ଏକ ପାଞ୍ଚ ଜଣିଆ ଟିମ୍‌ ତୁରନ୍ତ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ । 

ବନ୍ୟା ପାଣିରୁ ବୃଦ୍ଧ ଉଦ୍ଧାର:

ତେବେ ବନ୍ୟା ପାଣି ଭିତରୁ ବୃଦ୍ଧଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଆଦୌ ସହଜ ନଥିଲା । ଅଗ୍ନିଶମ କର୍ମଚାରୀମାନେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ବାଜି ଲଗାଇ ପ୍ରାୟ ୫ ଫୁଟ ଗଭୀର ପାଣିରେ ୨.୫ କିଲୋମିଟର ପାଦରେ ଚାଲିବା ସହ ୩୦ ଫୁଟ ଓସାର ଏବଂ ୨୦ ଫୁଟ ଗଭୀରତାର ଏକ ପ୍ରବଳ ସ୍ରୋତ ଥିବା ନାଳକୁ ସାହସର ସହ ପାର ହୋଇଥିଲେ ତାହା ପୁଣି ବିନା ବୋଟରେ । ପରେ ବୃଦ୍ଧ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ତାଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ଉଦ୍ଧାର କରି ଆଣିଥିଲେ । ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗର ଏଭଳି ଅତୁଳନୀୟ ସାହସିକତା ଓ ତୁରନ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ପାଇଁ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି । 

ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ବେଗୁନିଆ ଅଗ୍ନିଶମ ଅଧିକାରୀ ରୁଦ୍ରମାଧବ ମଲ୍ଲିକ କହିଛନ୍ତି, "ଆମେ ବୃଦ୍ଧ ଜଣକ ଫସିଥିବା ସମ୍ପର୍କରେ ଜରୁରୀ କାଳୀନ ସେବା ୧୧୨ରୁ ଖବର ପାଇ ଘଟଣା ସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲୁ । ବିନା ବୋଟରେ ଆମ ଟିମ୍‌ ନିଜକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖି ୫ ଫୁଟ ପାଣିରେ ଅଢେଇ କିଲୋମିଟର ରାସ୍ତା ଅତିକ୍ରମ କରି ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲୁ । ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ବହୁତ ଜଟିଳ ସତ୍ତ୍ବେ ଆମ ପାଇଁ ଜୀବନ ମୂଲ୍ୟବାନ ଅଟେ ଏବଂ ଆମେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲୁ ।"

ସେହିପରି ବାଘମାର ଗ୍ରାମର କଳ୍ପତରୁ ପଣ୍ଡା କହିଛନ୍ତି, "ବେଗୁନିଆ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ କାମ ଅତି ପ୍ରଶଂସନୀୟ । ଯେଉଁଭଳି ନିଜ ଜୀବନକୁ ବିପଦରେ ପକାଇ ଜଣେ ବୃଦ୍ଧଙ୍କ ଜୀବନକୁ ବଞ୍ଚାଇ ଛନ୍ତି ତାହାକୁ ଆମେ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ସଲାମ କରୁଛୁ ।"

 

ଏହା ମଧ୍ଯ ପଢ଼ନ୍ତୁ...

ଖୋରଧାରେ ପ୍ରଥମ ବନ୍ୟା: 5 ବ୍ଲକର 62 ଗାଁ ଆଶଙ୍କାରେ, ହିରିମୂଳ ବିଛିନ୍ନ

ପୁଣି ବଢୁଛି ବୈତରଣୀ: ବିପଦ ସଂକେତ ଉପରେ ସାଳନ୍ଦୀ, ଭଦ୍ରକରେ 4.68 ଲକ୍ଷ ଲୋକ ପ୍ରଭାବିତ

ଆଜି ବନ୍ୟାଞ୍ଚଳ ପରିଦର୍ଶନ କରିବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ; ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ବେଳେ ମୋହନଙ୍କ ଦିଲ୍ଲୀ ଗସ୍ତକୁ BJDର ସମାଲୋଚନା

କଟକ ପାଇଁ ଆହୁରି ୪୮ ଘଣ୍ଟା ସତର୍କତା, ନଦୀଘାଟ ଓ ବାଲିଯାତ୍ରା ତଳ ପଡ଼ିଆକୁ ପ୍ରବେଶ ଉପରେ କଟକଣା ଜାରି


ଇଟିଭି ଭାରତ, ଖୋରଧା

For All Latest Updates

TAGGED:

BAGHAMARI FLOOD WATER
BEGUNIA FIRE DEPARTMENT
ବାଘମାରୀ ବନ୍ୟା
FLOOD IN ODISHA
FLOOD IN KHORDHA

ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଖବର

FLOOD WATER RELEASED IN RENGALI DAM

ଖୋଲିଲା ରେଙ୍ଗାଲି ଜଳଭଣ୍ଡାର ଗେଟ୍, ୮ ନଂ ଗେଟ୍ ଦେଇ ନିଷ୍କାସିତ ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ବନ୍ୟାଜଳ

July 30, 2026 at 7:20 PM IST
Scooty rider washed away while crossing Balighat Gujuri Bazaar road; rescued by locals and Odraf team

ବାଲିଘାଟ ଗୁଜୁରୀ ବଜାର ରାସ୍ତା ପାର ହେଉଥିବା ବେଳେ ଭାସି ଯାଉଥିଲେ ସ୍କୁଟି ଚାଳକ; ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଏବଂ ଓଡ୍ରାଫ ଟିମ୍ ଦ୍ବାରା ଉଦ୍ଧାର

July 29, 2026 at 10:40 PM IST
Heavy rainfall caused severe waterlogging in puri

ପୁରୀ ସହରରେ ଜଳବନ୍ଦୀ ସ୍ଥିତି; ମହାନଗର ନିଗମର ଖାମଖିଆଲ ନୀତିକୁ ସହରବାସୀଙ୍କ କଡା ସମାଲୋଚନା

July 27, 2026 at 9:14 PM IST
Dhenkanal flood update

ବନ୍ୟା ପାଣିରେ ବୁଡ଼ିଲା ବ୍ରିଜ; ଭାସିଗଲେ ବାଇକ୍ ସହ ଯୁବକ, ଉଦ୍ଧାର କଲେ ଗ୍ରାମବାସୀ

July 27, 2026 at 6:30 PM IST

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.