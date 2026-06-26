ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସତ୍ୟବାଦୀରୁ ପୁରୀ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଗଲା ବଉଳ କାଠ - BAULA KATHA PURI JAGANNATH
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : June 26, 2026 at 2:44 PM IST
BAULA KATHA PURI JAGANNATH , ନିମାପଡ଼ା (ପୁରୀ): ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କଲା ପବିତ୍ର ବଉଳ କାଠ । ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ରଥଯାତ୍ରା ପୂର୍ବରୁ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗ ସୁରକ୍ଷା, ବାହୁଟ ସେବା ଏବଂ ସେନାପଟା ପ୍ରସ୍ତୁତି ପାଇଁ ସତ୍ୟବାଦୀରୁ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ପୁରୀ ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କରିଛି ବଉଳ କାଠ । ଏହି ଅବସରରେ ସାରା ସତ୍ୟବାଦୀ ଅଞ୍ଚଳ ହରିବୋଲ, ହୁଳହୁଳି, ଶଙ୍ଖଧ୍ୱନି ଏବଂ ନାମ ସଙ୍କୀର୍ତ୍ତନରେ କମ୍ପିଛି । ଭକ୍ତିମୟ ପରିବେଶ ମଧ୍ୟରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଏହି ସେବା ପାଇଁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଦ୍ଭୁତ ଉତ୍ସାହ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ।
ପବିତ୍ର ନିର୍ଜଳା ଏକାଦଶୀ ତିଥି ଅବସରରେ ଭୋଇ ସେବାୟତମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପୂର୍ବରୁ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ବଉଳ ବୃକ୍ଷକୁ କଟାଯାଇଥିଲା । ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ, ଭୋଇ ସର୍ଦ୍ଦାର ଏବଂ ମହାରଣା ସେବାୟତମାନେ ମିଳିତ ଭାବେ ସତ୍ୟବାଦୀର ପୁରୋହିତପୁର ରାଉତ ସାହିରେ ଥିବା ଏହି ବୃକ୍ଷକୁ ପୂର୍ବରୁ ଚୟନ କରିଥିଲେ । ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରୁ ଆଜ୍ଞାମାଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବା ପରେ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଧିବିଧାନ ଓ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ପୂର୍ବକ ଏହି ବୃକ୍ଷ କଟା ଯାଇଥିଲା । ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଏହି ଗୁପ୍ତ ସେବା ପାଇଁ ବଉଳ କାଠର ବହୁତ ବଡ଼ ଗୁରୁତ୍ୱ ରହିଛି । ଏମଆର ମଠର ଶଗଡ଼ରେ କାଠ ସିଦ୍ଧ ବକୁଳ ମନ୍ଦିରକୁ ଅଣାଯିବା ପରେ ପୁରୀ ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା ।
ବୃକ୍ଷ ଛେଦନ ପରେ ଏହି ପବିତ୍ର କାଠକୁ ଏମଆର ମଠର ଏକ ପାରମ୍ପରିକ ଶଗଡ଼ରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ମାନର ସହ ସିଦ୍ଧ ବକୁଳ ମନ୍ଦିରକୁ ଅଣାଯାଇଥିଲା । ସେଠାରେ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରାଯିବା ପରେ, ଶଗଡ଼ରେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କରିଥିଲା । ବାଟରେ ଶତାଧିକ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଏହି ପବିତ୍ର କାଠକୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ସହ ଭକ୍ତିପୂତ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଇଛନ୍ତି । ସାରା ରାସ୍ତାରେ କୀର୍ତ୍ତନ ମଣ୍ଡଳୀଙ୍କ ସଙ୍କୀର୍ତ୍ତନ ଓ ମହିଳାମାନଙ୍କ ହୁଳହୁଳି ଧ୍ୱନି ଏକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜାଗରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ।
ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିର ଏହି ଅନନ୍ୟ ପରମ୍ପରା ପ୍ରମାଣିତ କରେ ଯେ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତିଟି ସେବା କେତେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ବହନ କରେ । ଏହି ବଉଳ କାଠ ପୁରୀରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଗାମୀ ଗୁପ୍ତ ନୀତି ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଜୋରଦାର ହେବ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...ରଥ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ; ତିନିରଥର ଖପୁରୀ ସମେତ ପାରା ଭାଡ଼ିକୁ ମିଶାଇ ପୋଟଳ ସେଟିଂ ଶେଷ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...ପୁରୀ ରଥଖଳାରେ ତିନିରଥ ମଝି ଭୂଇଁରେ ପଡ଼ିଲା ଅନ୍ଧାରୀ ତାଗ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ନିମାପଡ଼ା
BAULA KATHA PURI JAGANNATH , ନିମାପଡ଼ା (ପୁରୀ): ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କଲା ପବିତ୍ର ବଉଳ କାଠ । ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ରଥଯାତ୍ରା ପୂର୍ବରୁ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗ ସୁରକ୍ଷା, ବାହୁଟ ସେବା ଏବଂ ସେନାପଟା ପ୍ରସ୍ତୁତି ପାଇଁ ସତ୍ୟବାଦୀରୁ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ପୁରୀ ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କରିଛି ବଉଳ କାଠ । ଏହି ଅବସରରେ ସାରା ସତ୍ୟବାଦୀ ଅଞ୍ଚଳ ହରିବୋଲ, ହୁଳହୁଳି, ଶଙ୍ଖଧ୍ୱନି ଏବଂ ନାମ ସଙ୍କୀର୍ତ୍ତନରେ କମ୍ପିଛି । ଭକ୍ତିମୟ ପରିବେଶ ମଧ୍ୟରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଏହି ସେବା ପାଇଁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଦ୍ଭୁତ ଉତ୍ସାହ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ।
ପବିତ୍ର ନିର୍ଜଳା ଏକାଦଶୀ ତିଥି ଅବସରରେ ଭୋଇ ସେବାୟତମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପୂର୍ବରୁ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ବଉଳ ବୃକ୍ଷକୁ କଟାଯାଇଥିଲା । ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ, ଭୋଇ ସର୍ଦ୍ଦାର ଏବଂ ମହାରଣା ସେବାୟତମାନେ ମିଳିତ ଭାବେ ସତ୍ୟବାଦୀର ପୁରୋହିତପୁର ରାଉତ ସାହିରେ ଥିବା ଏହି ବୃକ୍ଷକୁ ପୂର୍ବରୁ ଚୟନ କରିଥିଲେ । ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରୁ ଆଜ୍ଞାମାଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବା ପରେ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଧିବିଧାନ ଓ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ପୂର୍ବକ ଏହି ବୃକ୍ଷ କଟା ଯାଇଥିଲା । ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଏହି ଗୁପ୍ତ ସେବା ପାଇଁ ବଉଳ କାଠର ବହୁତ ବଡ଼ ଗୁରୁତ୍ୱ ରହିଛି । ଏମଆର ମଠର ଶଗଡ଼ରେ କାଠ ସିଦ୍ଧ ବକୁଳ ମନ୍ଦିରକୁ ଅଣାଯିବା ପରେ ପୁରୀ ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା ।
ବୃକ୍ଷ ଛେଦନ ପରେ ଏହି ପବିତ୍ର କାଠକୁ ଏମଆର ମଠର ଏକ ପାରମ୍ପରିକ ଶଗଡ଼ରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ମାନର ସହ ସିଦ୍ଧ ବକୁଳ ମନ୍ଦିରକୁ ଅଣାଯାଇଥିଲା । ସେଠାରେ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରାଯିବା ପରେ, ଶଗଡ଼ରେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କରିଥିଲା । ବାଟରେ ଶତାଧିକ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଏହି ପବିତ୍ର କାଠକୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ସହ ଭକ୍ତିପୂତ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଇଛନ୍ତି । ସାରା ରାସ୍ତାରେ କୀର୍ତ୍ତନ ମଣ୍ଡଳୀଙ୍କ ସଙ୍କୀର୍ତ୍ତନ ଓ ମହିଳାମାନଙ୍କ ହୁଳହୁଳି ଧ୍ୱନି ଏକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜାଗରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ।
ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିର ଏହି ଅନନ୍ୟ ପରମ୍ପରା ପ୍ରମାଣିତ କରେ ଯେ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତିଟି ସେବା କେତେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ବହନ କରେ । ଏହି ବଉଳ କାଠ ପୁରୀରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଗାମୀ ଗୁପ୍ତ ନୀତି ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଜୋରଦାର ହେବ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...ରଥ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ; ତିନିରଥର ଖପୁରୀ ସମେତ ପାରା ଭାଡ଼ିକୁ ମିଶାଇ ପୋଟଳ ସେଟିଂ ଶେଷ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...ପୁରୀ ରଥଖଳାରେ ତିନିରଥ ମଝି ଭୂଇଁରେ ପଡ଼ିଲା ଅନ୍ଧାରୀ ତାଗ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ନିମାପଡ଼ା