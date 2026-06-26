ETV Bharat / Videos

ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସତ୍ୟବାଦୀରୁ ପୁରୀ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଗଲା ବଉଳ କାଠ - BAULA KATHA PURI JAGANNATH

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସତ୍ୟବାଦୀରୁ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରକୁ ଗଲା ପବିତ୍ର ବଉଳ କାଠ (ETV Bharat Odisha)

By ETV Bharat Odisha Team

Published : June 26, 2026 at 2:44 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

BAULA KATHA PURI JAGANNATH , ନିମାପଡ଼ା (ପୁରୀ): ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କଲା ପବିତ୍ର ବଉଳ କାଠ । ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ରଥଯାତ୍ରା ପୂର୍ବରୁ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗ ସୁରକ୍ଷା, ବାହୁଟ ସେବା ଏବଂ ସେନାପଟା ପ୍ରସ୍ତୁତି ପାଇଁ ସତ୍ୟବାଦୀରୁ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ପୁରୀ ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କରିଛି ବଉଳ କାଠ । ଏହି ଅବସରରେ ସାରା ସତ୍ୟବାଦୀ ଅଞ୍ଚଳ ହରିବୋଲ, ହୁଳହୁଳି, ଶଙ୍ଖଧ୍ୱନି ଏବଂ ନାମ ସଙ୍କୀର୍ତ୍ତନରେ କମ୍ପିଛି । ଭକ୍ତିମୟ ପରିବେଶ ମଧ୍ୟରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଏହି ସେବା ପାଇଁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଦ୍ଭୁତ ଉତ୍ସାହ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ।  

ପବିତ୍ର ନିର୍ଜଳା ଏକାଦଶୀ ତିଥି ଅବସରରେ ଭୋଇ ସେବାୟତମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପୂର୍ବରୁ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ବଉଳ ବୃକ୍ଷକୁ କଟାଯାଇଥିଲା । ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ, ଭୋଇ ସର୍ଦ୍ଦାର ଏବଂ ମହାରଣା ସେବାୟତମାନେ ମିଳିତ ଭାବେ ସତ୍ୟବାଦୀର ପୁରୋହିତପୁର ରାଉତ ସାହିରେ ଥିବା ଏହି ବୃକ୍ଷକୁ ପୂର୍ବରୁ ଚୟନ କରିଥିଲେ । ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରୁ ଆଜ୍ଞାମାଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବା ପରେ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଧିବିଧାନ ଓ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ପୂର୍ବକ ଏହି ବୃକ୍ଷ କଟା ଯାଇଥିଲା । ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଏହି ଗୁପ୍ତ ସେବା ପାଇଁ ବଉଳ କାଠର ବହୁତ ବଡ଼ ଗୁରୁତ୍ୱ ରହିଛି । ଏମଆର ମଠର ଶଗଡ଼ରେ କାଠ ସିଦ୍ଧ ବକୁଳ ମନ୍ଦିରକୁ ଅଣାଯିବା ପରେ ପୁରୀ ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା ।

ବୃକ୍ଷ ଛେଦନ ପରେ ଏହି ପବିତ୍ର କାଠକୁ ଏମଆର ମଠର ଏକ ପାରମ୍ପରିକ ଶଗଡ଼ରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ମାନର ସହ ସିଦ୍ଧ ବକୁଳ ମନ୍ଦିରକୁ ଅଣାଯାଇଥିଲା । ସେଠାରେ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରାଯିବା ପରେ, ଶଗଡ଼ରେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କରିଥିଲା । ବାଟରେ ଶତାଧିକ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଏହି ପବିତ୍ର କାଠକୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ସହ ଭକ୍ତିପୂତ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଇଛନ୍ତି । ସାରା ରାସ୍ତାରେ କୀର୍ତ୍ତନ ମଣ୍ଡଳୀଙ୍କ ସଙ୍କୀର୍ତ୍ତନ ଓ ମହିଳାମାନଙ୍କ ହୁଳହୁଳି ଧ୍ୱନି ଏକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜାଗରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ।
 

ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିର ଏହି ଅନନ୍ୟ ପରମ୍ପରା ପ୍ରମାଣିତ କରେ ଯେ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତିଟି ସେବା କେତେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ବହନ କରେ । ଏହି ବଉଳ କାଠ ପୁରୀରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଗାମୀ ଗୁପ୍ତ ନୀତି ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଜୋରଦାର ହେବ ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...ରଥ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ; ତିନିରଥର ଖପୁରୀ ସମେତ ପାରା ଭାଡ଼ିକୁ ମିଶାଇ ପୋଟଳ ସେଟିଂ ଶେଷ

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...ପୁରୀ ରଥଖଳାରେ ତିନିରଥ ମଝି ଭୂଇଁରେ ପଡ଼ିଲା ଅନ୍ଧାରୀ ତାଗ

ଇଟିଭି ଭାରତ, ନିମାପଡ଼ା 

BAULA KATHA PURI JAGANNATH , ନିମାପଡ଼ା (ପୁରୀ): ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କଲା ପବିତ୍ର ବଉଳ କାଠ । ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ରଥଯାତ୍ରା ପୂର୍ବରୁ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗ ସୁରକ୍ଷା, ବାହୁଟ ସେବା ଏବଂ ସେନାପଟା ପ୍ରସ୍ତୁତି ପାଇଁ ସତ୍ୟବାଦୀରୁ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ପୁରୀ ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କରିଛି ବଉଳ କାଠ । ଏହି ଅବସରରେ ସାରା ସତ୍ୟବାଦୀ ଅଞ୍ଚଳ ହରିବୋଲ, ହୁଳହୁଳି, ଶଙ୍ଖଧ୍ୱନି ଏବଂ ନାମ ସଙ୍କୀର୍ତ୍ତନରେ କମ୍ପିଛି । ଭକ୍ତିମୟ ପରିବେଶ ମଧ୍ୟରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଏହି ସେବା ପାଇଁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଦ୍ଭୁତ ଉତ୍ସାହ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ।  

ପବିତ୍ର ନିର୍ଜଳା ଏକାଦଶୀ ତିଥି ଅବସରରେ ଭୋଇ ସେବାୟତମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପୂର୍ବରୁ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ବଉଳ ବୃକ୍ଷକୁ କଟାଯାଇଥିଲା । ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ, ଭୋଇ ସର୍ଦ୍ଦାର ଏବଂ ମହାରଣା ସେବାୟତମାନେ ମିଳିତ ଭାବେ ସତ୍ୟବାଦୀର ପୁରୋହିତପୁର ରାଉତ ସାହିରେ ଥିବା ଏହି ବୃକ୍ଷକୁ ପୂର୍ବରୁ ଚୟନ କରିଥିଲେ । ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରୁ ଆଜ୍ଞାମାଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବା ପରେ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଧିବିଧାନ ଓ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ପୂର୍ବକ ଏହି ବୃକ୍ଷ କଟା ଯାଇଥିଲା । ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଏହି ଗୁପ୍ତ ସେବା ପାଇଁ ବଉଳ କାଠର ବହୁତ ବଡ଼ ଗୁରୁତ୍ୱ ରହିଛି । ଏମଆର ମଠର ଶଗଡ଼ରେ କାଠ ସିଦ୍ଧ ବକୁଳ ମନ୍ଦିରକୁ ଅଣାଯିବା ପରେ ପୁରୀ ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା ।

ବୃକ୍ଷ ଛେଦନ ପରେ ଏହି ପବିତ୍ର କାଠକୁ ଏମଆର ମଠର ଏକ ପାରମ୍ପରିକ ଶଗଡ଼ରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ମାନର ସହ ସିଦ୍ଧ ବକୁଳ ମନ୍ଦିରକୁ ଅଣାଯାଇଥିଲା । ସେଠାରେ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରାଯିବା ପରେ, ଶଗଡ଼ରେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କରିଥିଲା । ବାଟରେ ଶତାଧିକ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଏହି ପବିତ୍ର କାଠକୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ସହ ଭକ୍ତିପୂତ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଇଛନ୍ତି । ସାରା ରାସ୍ତାରେ କୀର୍ତ୍ତନ ମଣ୍ଡଳୀଙ୍କ ସଙ୍କୀର୍ତ୍ତନ ଓ ମହିଳାମାନଙ୍କ ହୁଳହୁଳି ଧ୍ୱନି ଏକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜାଗରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ।
 

ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିର ଏହି ଅନନ୍ୟ ପରମ୍ପରା ପ୍ରମାଣିତ କରେ ଯେ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତିଟି ସେବା କେତେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ବହନ କରେ । ଏହି ବଉଳ କାଠ ପୁରୀରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଗାମୀ ଗୁପ୍ତ ନୀତି ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଜୋରଦାର ହେବ ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...ରଥ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ; ତିନିରଥର ଖପୁରୀ ସମେତ ପାରା ଭାଡ଼ିକୁ ମିଶାଇ ପୋଟଳ ସେଟିଂ ଶେଷ

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...ପୁରୀ ରଥଖଳାରେ ତିନିରଥ ମଝି ଭୂଇଁରେ ପଡ଼ିଲା ଅନ୍ଧାରୀ ତାଗ

ଇଟିଭି ଭାରତ, ନିମାପଡ଼ା 

For All Latest Updates

TAGGED:

SRIMANDIRA PURI
ବଉଳକାଠ ସତ୍ୟବାଦୀ ପୁରୀ
LORD JAGANNATH RITUAL BAULA WOOD
PURI RATH YATRA 2026
BAULA KATHA PURI JAGANNATH

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Odisha Team

With presence in all the 30 districts of the state, ETV Bharat Odisha is responsible for bringing out some of the best stories from the state. Its coverage is not limited to the happenings, spots and festivities of the state but also brings out stories that are unique and exclusive....view details

ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଖବର

International Yoga Day celebrated in Gajapati

ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଯୋଗ ଦିବସ; ସୁସ୍ଥ ଜୀବନ ପାଇଁ ଯୋଗ ଆପଣାଇବାକୁ ନେଲେ ସଙ୍କଳ୍ପ

June 21, 2026 at 9:50 PM IST
International Yoga Day: ASI celebrates International Yoga Divas at Konark Sun Temple

ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଯୋଗ ଦିବସ: କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର ସମ୍ମୁଖରେ ଯୋଗ ଦିବସ ପାଳିତ

June 21, 2026 at 4:08 PM IST
sand animation by Artist Manas kumar Sahoo on International Yoga Divas 2026

ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଯୋଗ ଦିବସ ୨୦୨୬ ଅବସରରେ ଦେଖନ୍ତୁ ବାଲୁକା ଶିଳ୍ପୀଙ୍କ ସୁନ୍ଦର ବାଲୁକା ଆନିମେସନ୍

June 21, 2026 at 2:39 PM IST
Ramaraja Utsav celebration Unique Raja Tradition in Sribantapur Jajpur

121 ବର୍ଷ ଧରି ଶ୍ରୀବନ୍ତପୁର ଗାଁରେ ଚାଲିଛି ରାମରାଜା ଉତ୍ସବ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତଙ୍କ ଭିଡ଼

June 16, 2026 at 6:06 PM IST

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.