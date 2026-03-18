ବାରୁଣୀ ସ୍ନାନ: ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କୁ ପିଣ୍ଡଦାନ କଲେ ହଜାର ହଜାର ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ - BARUNI SNANA JAJPUR
Published : March 18, 2026 at 4:46 PM IST
ଯାଜପୁର: ପୂଣ୍ୟତୋୟା ବୈତରଣୀ ନଦୀରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ବାରୁଣୀ ସ୍ନାନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି । ଚଳିତ ବର୍ଷ ଯାଜପୁରର ଦଶାଶ୍ୱମେଧ ଘାଟରେ ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ 70 ହଜାରରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ବ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ପିଣ୍ଡଦାନ କରିଛନ୍ତି । ଇତିହାସ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଓ ପୁରାଣରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବାରୁଣୀ ସ୍ନାନ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ତଥା ରାଜ୍ୟ ବାହାରୁ ଅନେକ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ । ଏଥିପାଇଁ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଓ ପୌର ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିଲା । ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି ଯେ, ପୂଣ୍ୟତୋୟା ବୈତରଣୀ ଗଙ୍ଗା ନଦୀଠାରୁ ୧୨ ବର୍ଷ ବଡ଼ । ବାରୁଣୀ ସ୍ନାନ ଯୋଗ ପଡ଼ିଲେ ହଜାର ହଜାର ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଆଗମନ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଗତକାଲି (ମଙ୍ଗଳବାର) ଏଠାରେ ପିଣ୍ଡଦାନ କରିବା ସହ ବୁଡ଼ ପକାଇଛନ୍ତି ହଜାର ହଜାର ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ।
ଚଳିତ ବର୍ଷ ଭୋର ୫.୩୯ ମିନିଟରୁ ୮ଟା ୦୩ ମିନିଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ସାଧାରଣ ବାରୁଣୀ ସ୍ନାନଯୋଗ ଓ ବୁଡ଼ଯୋଗ ରହିଥିଲା । ଏଥିପାଇଁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ସମେତ ଭିଭିନ୍ନ ସାଧୁ ସନ୍ଥମାନଙ୍କ ପ୍ରବଳ ଭିଡ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା । ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି ଏହି ଦିନରେ ବୁଡ଼ ପକାଇଲେ କୋଟି ଜନ୍ମର ପାପ କ୍ଷୟ ହୋଇଥାଏ । ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ମତ ଅନୁସାରେ ବୈତରଣୀରେ ଯୋଗସ୍ନାନ, ପିଣ୍ଡଦାନ ଓ ଗୋଦାନ ପ୍ରଭୃତି କରାଯାଇଥାଏ । ଗଙ୍ଗାନଦୀ ପରି ଏହି ନଦୀରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଚୈତ୍ର ମାସ ତ୍ରୟୋଦଶୀ ତିଥି ଶତଭିସା ନକ୍ଷତ୍ର ତିଥିରେ ପବିତ୍ର ଯୋଗସ୍ନାନ କରାଯାଏ । ଏହି ଅବସରରେ ଧର୍ମ ଜାଗରଣ ସମନ୍ଵୟ ବିଭାଗ ଓ ଭାଗବତ ପ୍ରଚାର ସମିତି ପକ୍ଷରୁ ସଙ୍କିର୍ତନ ସହ ବୈତରଣୀ ଆଳତି କରାଯାଇଥିଲା । ସେଥିପାଇଁ ନଦୀର ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ଵରେ ବିଶେଷ ଭିଡ ଜମିଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ।
ଏନେଇ ଜଣେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ରଜନୀ ବେହେରା କହିଛନ୍ତି,"ମୁଁ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ସହିତ ମୋ ଶ୍ବଶୁରଙ୍କ ଅସ୍ତି ବିସର୍ଜନ କରିବାକୁ ଆସିଛୁ l ଏତିକି ବିଶ୍ୱାସ ଆମ ଶ୍ବଶୁରର ଆତ୍ମାର ସଦ୍ଗତି ହେବ ଓ ଆମ ପରିବାର ଭଲରେ ରହିବେ l ମା'ଙ୍କ ପ୍ରତି ବହୁତ ବିଶ୍ୱାସ ବାରିଣୀ ପାଇଁ ଅନେକ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଆସିଛନ୍ତି l ବାରିଣୀ ସ୍ନାନ କଲେ ଆମର ପୂର୍ବ ପୁରୁଷଙ୍କ ଆତ୍ମାର ଶାନ୍ତି ହେବ l ଏଠାକୁ ଆସି ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଲାଗୁଛି । ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇଛି l"
ସେହିପରି ଆଉ ଜଣେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ସ୍ବାମୀ ଆନନ୍ଦ ରାଜା କହିଛନ୍ତି," ପୂଣ୍ୟତୋୟା ବୈତରଣୀ ମାଆ ଗଙ୍ଗାଠାରୁ 12 ବର୍ଷ ବଡ଼ । ଗଙ୍ଗା ଦେବୀଙ୍କର ବଡ଼ ଭଉଣୀ ଏହି ବୈତରଣୀ l ବୈତରଣୀରେ ଯେଉଁ ବୁଡ଼ ପଡିଛି ଏଥିରେ ଆମେ ଆମ ପିତୃପୁରୁଷକୁ ପିଣ୍ଡାଦାନ କରିବା ତାହେଲେ ସେମାନେ ବୈକୁଣ୍ଠ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବେ l ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଆମେ ପିତ୍ରୁପୁରୁଷକୁ ପିଣ୍ଡଦାନ କରୁଛୁ l ଏହି ବୈତରଣୀ ନଦୀରେ ବୁଡ଼ ପକେଇ ଆମର ପାପକୁ ବିସର୍ଜନ କରୁଛୁ l "
