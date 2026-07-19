ETV Bharat / Videos

ଦ୍ବିତୀୟ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ସୁରୁଖୁରୁରେ ମାଉସୀ ମା' ମନ୍ଦିର ପହଞ୍ଚିଲେ ଚତୁର୍ଦ୍ଧାମୂର୍ତ୍ତି - RATH YATRA 2026

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
ଦ୍ବିତୀୟ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ସୁରୁଖୁରୁରେ ମାଉସୀ ମା' ମନ୍ଦିର ପହଞ୍ଚିଲେ ଚତୁର୍ଦ୍ଧାମୂର୍ତ୍ତି (ETV Bharat Odisha)

By ETV Bharat Odisha Team

Published : July 19, 2026 at 8:32 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ରାଇରଙ୍ଗପୁର (ମୟୂରଭଞ୍ଜ): ଦ୍ବିତୀୟ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ବାରିପଦାରେ ଗଡିଲା ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥ । ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଭକ୍ତଙ୍କ ଗହଣରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ରଥଟଣା । ବଡଦାଣ୍ଡ ହେଲା ଲୋକାରୋଣ୍ୟ, ଭକ୍ତ ହେଲେ ଭାବବିହ୍ବଳ । ପୂର୍ବ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ରୀତିନୀତି ଅନୁସାରେ ବାରିପଦାରେ ଗତକାଲି (ଶନିବାର) ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କ ପବିତ୍ର ରଥଯାତ୍ରା ସୁରୁଖୁରୁରେ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛି । 

ଶୁକ୍ରବାର ପ୍ରଭୁ ବଳଭଦ୍ରଙ୍କ ତାଳଧ୍ଵଜ ରଥ ମାଉସୀ ମା'ଙ୍କ ମନ୍ଦିର ନିକଟକୁ ପହଞ୍ଚି ଥିବା ବେଳେ ମା ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ଦର୍ପଦଳନ ରଥ ଅଧାବାଟ (ଟାଉନ ଥାନା)ରେ ଅଟକି ରହିଥିଲା । ଗତକାଲି (ଶନିବାର) ମା' ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ରଥରୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଲଡୁ ବଣ୍ଟନ ପରେ ଅପରାହ୍ନ ୨.୩୦ମିନିଟ ସମୟରେ କେବଳ ମହିଳାମାନଙ୍କ ଦ୍ବାରା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ରଥଟଣା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ । ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହିତ ମା' ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ରଥଟଣା କାର୍ଯ୍ୟ ସୁରୁଖୁରୁରେ ସମାପ୍ତ ହୋଇଥିଲା । ମା' ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ରଥ ମାଉସୀ ମା ମନ୍ଦିର ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ପରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥ ଟଣା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଅପରାହ୍ନ ୪.୧୫ ମିନିଟ ସମୟରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରଥଟଣା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା । 

ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟରେ ମାଉସୀ ମା ମନ୍ଦିର ପହଞ୍ଚି ଥିଲେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ । ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରଥଟଣା ଦେଖିବାକୁ ଓ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଜିଲ୍ଲା ଓ ରାଜ୍ୟ ବାହାରୁ ହଜାର ହଜାର ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସୁଅ ଛୁଟିଥିଲା ବାରିପଦା ବଡ଼ଦାଣ୍ଡକୁ । ରଥଯାତ୍ରାକୁ ସରସ ଓ ସୁନ୍ଦର କରିବା ସହିତ ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିଲା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ହେମକାନ୍ତ ସୟ । ସେହିପରି ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ରକ୍ଷା ପାଇଁ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଆରକ୍ଷୀ ଅଧିକ୍ଷକ ବରୁଣ ଗୁଣ୍ଟୁପାଲିଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ତତ୍ତ୍ଵାବଧାନରେ ବ୍ୟାପକ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ କରାଯାଇଥିଲା । 

ଆଜି ମହିଳାଙ୍କ ସହ ମିଶି ରଥ ଟାଣିଛନ୍ତି ପୂର୍ବତନ ରାଜ୍ୟସଭା ସଦସ୍ୟା ମମତା ମହାନ୍ତ । ପରମ୍ପରା ଅନୁସାରେ ଏଠାକାର ମହିଳାମାନେ ରଥଟାଣି ସାରା ବିଶ୍ବକୁ ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣର ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଛନ୍ତି । ଆଉ ଆଜି ସେହି ପରମ୍ପରାରେ ମୁଁ ସାମିଲ ହୋଇ ଧନ୍ୟ ମନେକରୁଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପୂର୍ବତନ ରାଜ୍ୟସଭା ସଦସ୍ୟା ମମତା ମହାନ୍ତ । ଆଜି ମଧ୍ୟ ପ୍ରବଳ ଜନସମାଗମ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଆଜି ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିବସରେ ରଥଟଣା କାର୍ଯ୍ୟରେ ସାମିଲ ହୋଇ ବେଶ୍ ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରୁଥିବା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି । 
 

ଏହା ମଧ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ:

ବାରିପଦାରେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ହରିବଳଦେବଜୀଉଙ୍କ ରଥଯାତ୍ରା, ଦେବୀ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ରଥ ଟାଣିଲେ ମହିଳା

ଇଟିଭି ଭାରତ, ରାଇରଙ୍ଗପୁର

ରାଇରଙ୍ଗପୁର (ମୟୂରଭଞ୍ଜ): ଦ୍ବିତୀୟ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ବାରିପଦାରେ ଗଡିଲା ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥ । ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଭକ୍ତଙ୍କ ଗହଣରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ରଥଟଣା । ବଡଦାଣ୍ଡ ହେଲା ଲୋକାରୋଣ୍ୟ, ଭକ୍ତ ହେଲେ ଭାବବିହ୍ବଳ । ପୂର୍ବ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ରୀତିନୀତି ଅନୁସାରେ ବାରିପଦାରେ ଗତକାଲି (ଶନିବାର) ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କ ପବିତ୍ର ରଥଯାତ୍ରା ସୁରୁଖୁରୁରେ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛି । 

ଶୁକ୍ରବାର ପ୍ରଭୁ ବଳଭଦ୍ରଙ୍କ ତାଳଧ୍ଵଜ ରଥ ମାଉସୀ ମା'ଙ୍କ ମନ୍ଦିର ନିକଟକୁ ପହଞ୍ଚି ଥିବା ବେଳେ ମା ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ଦର୍ପଦଳନ ରଥ ଅଧାବାଟ (ଟାଉନ ଥାନା)ରେ ଅଟକି ରହିଥିଲା । ଗତକାଲି (ଶନିବାର) ମା' ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ରଥରୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଲଡୁ ବଣ୍ଟନ ପରେ ଅପରାହ୍ନ ୨.୩୦ମିନିଟ ସମୟରେ କେବଳ ମହିଳାମାନଙ୍କ ଦ୍ବାରା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ରଥଟଣା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ । ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହିତ ମା' ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ରଥଟଣା କାର୍ଯ୍ୟ ସୁରୁଖୁରୁରେ ସମାପ୍ତ ହୋଇଥିଲା । ମା' ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ରଥ ମାଉସୀ ମା ମନ୍ଦିର ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ପରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥ ଟଣା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଅପରାହ୍ନ ୪.୧୫ ମିନିଟ ସମୟରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରଥଟଣା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା । 

ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟରେ ମାଉସୀ ମା ମନ୍ଦିର ପହଞ୍ଚି ଥିଲେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ । ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରଥଟଣା ଦେଖିବାକୁ ଓ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଜିଲ୍ଲା ଓ ରାଜ୍ୟ ବାହାରୁ ହଜାର ହଜାର ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସୁଅ ଛୁଟିଥିଲା ବାରିପଦା ବଡ଼ଦାଣ୍ଡକୁ । ରଥଯାତ୍ରାକୁ ସରସ ଓ ସୁନ୍ଦର କରିବା ସହିତ ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିଲା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ହେମକାନ୍ତ ସୟ । ସେହିପରି ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ରକ୍ଷା ପାଇଁ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଆରକ୍ଷୀ ଅଧିକ୍ଷକ ବରୁଣ ଗୁଣ୍ଟୁପାଲିଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ତତ୍ତ୍ଵାବଧାନରେ ବ୍ୟାପକ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ କରାଯାଇଥିଲା । 

ଆଜି ମହିଳାଙ୍କ ସହ ମିଶି ରଥ ଟାଣିଛନ୍ତି ପୂର୍ବତନ ରାଜ୍ୟସଭା ସଦସ୍ୟା ମମତା ମହାନ୍ତ । ପରମ୍ପରା ଅନୁସାରେ ଏଠାକାର ମହିଳାମାନେ ରଥଟାଣି ସାରା ବିଶ୍ବକୁ ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣର ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଛନ୍ତି । ଆଉ ଆଜି ସେହି ପରମ୍ପରାରେ ମୁଁ ସାମିଲ ହୋଇ ଧନ୍ୟ ମନେକରୁଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପୂର୍ବତନ ରାଜ୍ୟସଭା ସଦସ୍ୟା ମମତା ମହାନ୍ତ । ଆଜି ମଧ୍ୟ ପ୍ରବଳ ଜନସମାଗମ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଆଜି ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିବସରେ ରଥଟଣା କାର୍ଯ୍ୟରେ ସାମିଲ ହୋଇ ବେଶ୍ ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରୁଥିବା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି । 
 

ଏହା ମଧ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ:

ବାରିପଦାରେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ହରିବଳଦେବଜୀଉଙ୍କ ରଥଯାତ୍ରା, ଦେବୀ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ରଥ ଟାଣିଲେ ମହିଳା

ଇଟିଭି ଭାରତ, ରାଇରଙ୍ଗପୁର

For All Latest Updates

TAGGED:

SHRI SHRI HARI BALADEV JEW TEMPLE
BARIPADA RATH YATRA DAY 2
ବାରିପଦା ରଥଯାତ୍ରା
RATH YATRA 2026
SHRI HARI BALADEV JEW RATH YATRA

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Odisha Team

With presence in all the 30 districts of the state, ETV Bharat Odisha is responsible for bringing out some of the best stories from the state. Its coverage is not limited to the happenings, spots and festivities of the state but also brings out stories that are unique and exclusive....view details

ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଖବର

Rath Yatra Celebration at Ahemadabad Gujurat 25000 Devotees took part

ଅହମ୍ମଦାବାଦରେ ଗୁଞ୍ଜିଲା 'ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ' ଧ୍ବନି, ରଥଯାତ୍ରାରେ 25000 ଭକ୍ତ ସାମିଲ

July 17, 2026 at 3:30 PM IST
Rath Yatra celebrated with devotion in various places of Sambalpur

Watch: ସମ୍ବଲପୁରର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ରଥଯାତ୍ରା ପାଳିତ, ରାଧେ ରାଧେ ଧ୍ବନିରେ କମ୍ପିଲା ପରିବେଶ

July 17, 2026 at 10:36 AM IST
ANGUL RATH YATRA

ଦେବଭୂମି ରଥଯାତ୍ରା; ସାମିଲ ହେଲେ ହଜାର ହଜାର ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ, ଜିନ୍ଦଲ ଗ୍ରୁପ୍ ମୁଖ୍ୟଙ୍କ ସହ ବହୁ କର୍ମଚାରୀ ଟାଣିଲେ ରଥ

July 16, 2026 at 7:40 PM IST
rakesh kumar patra ratha yatra wish

ସ୍ୟାଣ୍ଡ ଆନିମେସନରେ ରଥଯାତ୍ରା ଶୁଭେଚ୍ଛା

July 16, 2026 at 5:16 PM IST

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.