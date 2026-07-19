ଦ୍ବିତୀୟ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ସୁରୁଖୁରୁରେ ମାଉସୀ ମା' ମନ୍ଦିର ପହଞ୍ଚିଲେ ଚତୁର୍ଦ୍ଧାମୂର୍ତ୍ତି - RATH YATRA 2026
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : July 19, 2026 at 8:32 AM IST
ରାଇରଙ୍ଗପୁର (ମୟୂରଭଞ୍ଜ): ଦ୍ବିତୀୟ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ବାରିପଦାରେ ଗଡିଲା ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥ । ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଭକ୍ତଙ୍କ ଗହଣରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ରଥଟଣା । ବଡଦାଣ୍ଡ ହେଲା ଲୋକାରୋଣ୍ୟ, ଭକ୍ତ ହେଲେ ଭାବବିହ୍ବଳ । ପୂର୍ବ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ରୀତିନୀତି ଅନୁସାରେ ବାରିପଦାରେ ଗତକାଲି (ଶନିବାର) ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କ ପବିତ୍ର ରଥଯାତ୍ରା ସୁରୁଖୁରୁରେ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛି ।
ଶୁକ୍ରବାର ପ୍ରଭୁ ବଳଭଦ୍ରଙ୍କ ତାଳଧ୍ଵଜ ରଥ ମାଉସୀ ମା'ଙ୍କ ମନ୍ଦିର ନିକଟକୁ ପହଞ୍ଚି ଥିବା ବେଳେ ମା ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ଦର୍ପଦଳନ ରଥ ଅଧାବାଟ (ଟାଉନ ଥାନା)ରେ ଅଟକି ରହିଥିଲା । ଗତକାଲି (ଶନିବାର) ମା' ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ରଥରୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଲଡୁ ବଣ୍ଟନ ପରେ ଅପରାହ୍ନ ୨.୩୦ମିନିଟ ସମୟରେ କେବଳ ମହିଳାମାନଙ୍କ ଦ୍ବାରା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ରଥଟଣା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ । ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହିତ ମା' ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ରଥଟଣା କାର୍ଯ୍ୟ ସୁରୁଖୁରୁରେ ସମାପ୍ତ ହୋଇଥିଲା । ମା' ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ରଥ ମାଉସୀ ମା ମନ୍ଦିର ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ପରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥ ଟଣା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଅପରାହ୍ନ ୪.୧୫ ମିନିଟ ସମୟରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରଥଟଣା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ।
ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟରେ ମାଉସୀ ମା ମନ୍ଦିର ପହଞ୍ଚି ଥିଲେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ । ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରଥଟଣା ଦେଖିବାକୁ ଓ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଜିଲ୍ଲା ଓ ରାଜ୍ୟ ବାହାରୁ ହଜାର ହଜାର ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସୁଅ ଛୁଟିଥିଲା ବାରିପଦା ବଡ଼ଦାଣ୍ଡକୁ । ରଥଯାତ୍ରାକୁ ସରସ ଓ ସୁନ୍ଦର କରିବା ସହିତ ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିଲା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ହେମକାନ୍ତ ସୟ । ସେହିପରି ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ରକ୍ଷା ପାଇଁ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଆରକ୍ଷୀ ଅଧିକ୍ଷକ ବରୁଣ ଗୁଣ୍ଟୁପାଲିଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ତତ୍ତ୍ଵାବଧାନରେ ବ୍ୟାପକ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ କରାଯାଇଥିଲା ।
ଆଜି ମହିଳାଙ୍କ ସହ ମିଶି ରଥ ଟାଣିଛନ୍ତି ପୂର୍ବତନ ରାଜ୍ୟସଭା ସଦସ୍ୟା ମମତା ମହାନ୍ତ । ପରମ୍ପରା ଅନୁସାରେ ଏଠାକାର ମହିଳାମାନେ ରଥଟାଣି ସାରା ବିଶ୍ବକୁ ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣର ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଛନ୍ତି । ଆଉ ଆଜି ସେହି ପରମ୍ପରାରେ ମୁଁ ସାମିଲ ହୋଇ ଧନ୍ୟ ମନେକରୁଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପୂର୍ବତନ ରାଜ୍ୟସଭା ସଦସ୍ୟା ମମତା ମହାନ୍ତ । ଆଜି ମଧ୍ୟ ପ୍ରବଳ ଜନସମାଗମ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଆଜି ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିବସରେ ରଥଟଣା କାର୍ଯ୍ୟରେ ସାମିଲ ହୋଇ ବେଶ୍ ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରୁଥିବା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ରାଇରଙ୍ଗପୁର
ରାଇରଙ୍ଗପୁର (ମୟୂରଭଞ୍ଜ): ଦ୍ବିତୀୟ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ବାରିପଦାରେ ଗଡିଲା ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥ । ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଭକ୍ତଙ୍କ ଗହଣରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ରଥଟଣା । ବଡଦାଣ୍ଡ ହେଲା ଲୋକାରୋଣ୍ୟ, ଭକ୍ତ ହେଲେ ଭାବବିହ୍ବଳ । ପୂର୍ବ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ରୀତିନୀତି ଅନୁସାରେ ବାରିପଦାରେ ଗତକାଲି (ଶନିବାର) ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କ ପବିତ୍ର ରଥଯାତ୍ରା ସୁରୁଖୁରୁରେ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛି ।
ଶୁକ୍ରବାର ପ୍ରଭୁ ବଳଭଦ୍ରଙ୍କ ତାଳଧ୍ଵଜ ରଥ ମାଉସୀ ମା'ଙ୍କ ମନ୍ଦିର ନିକଟକୁ ପହଞ୍ଚି ଥିବା ବେଳେ ମା ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ଦର୍ପଦଳନ ରଥ ଅଧାବାଟ (ଟାଉନ ଥାନା)ରେ ଅଟକି ରହିଥିଲା । ଗତକାଲି (ଶନିବାର) ମା' ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ରଥରୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଲଡୁ ବଣ୍ଟନ ପରେ ଅପରାହ୍ନ ୨.୩୦ମିନିଟ ସମୟରେ କେବଳ ମହିଳାମାନଙ୍କ ଦ୍ବାରା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ରଥଟଣା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ । ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହିତ ମା' ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ରଥଟଣା କାର୍ଯ୍ୟ ସୁରୁଖୁରୁରେ ସମାପ୍ତ ହୋଇଥିଲା । ମା' ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ରଥ ମାଉସୀ ମା ମନ୍ଦିର ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ପରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥ ଟଣା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଅପରାହ୍ନ ୪.୧୫ ମିନିଟ ସମୟରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରଥଟଣା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ।
ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟରେ ମାଉସୀ ମା ମନ୍ଦିର ପହଞ୍ଚି ଥିଲେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ । ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରଥଟଣା ଦେଖିବାକୁ ଓ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଜିଲ୍ଲା ଓ ରାଜ୍ୟ ବାହାରୁ ହଜାର ହଜାର ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସୁଅ ଛୁଟିଥିଲା ବାରିପଦା ବଡ଼ଦାଣ୍ଡକୁ । ରଥଯାତ୍ରାକୁ ସରସ ଓ ସୁନ୍ଦର କରିବା ସହିତ ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିଲା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ହେମକାନ୍ତ ସୟ । ସେହିପରି ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ରକ୍ଷା ପାଇଁ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଆରକ୍ଷୀ ଅଧିକ୍ଷକ ବରୁଣ ଗୁଣ୍ଟୁପାଲିଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ତତ୍ତ୍ଵାବଧାନରେ ବ୍ୟାପକ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ କରାଯାଇଥିଲା ।
ଆଜି ମହିଳାଙ୍କ ସହ ମିଶି ରଥ ଟାଣିଛନ୍ତି ପୂର୍ବତନ ରାଜ୍ୟସଭା ସଦସ୍ୟା ମମତା ମହାନ୍ତ । ପରମ୍ପରା ଅନୁସାରେ ଏଠାକାର ମହିଳାମାନେ ରଥଟାଣି ସାରା ବିଶ୍ବକୁ ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣର ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଛନ୍ତି । ଆଉ ଆଜି ସେହି ପରମ୍ପରାରେ ମୁଁ ସାମିଲ ହୋଇ ଧନ୍ୟ ମନେକରୁଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପୂର୍ବତନ ରାଜ୍ୟସଭା ସଦସ୍ୟା ମମତା ମହାନ୍ତ । ଆଜି ମଧ୍ୟ ପ୍ରବଳ ଜନସମାଗମ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଆଜି ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିବସରେ ରଥଟଣା କାର୍ଯ୍ୟରେ ସାମିଲ ହୋଇ ବେଶ୍ ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରୁଥିବା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ରାଇରଙ୍ଗପୁର