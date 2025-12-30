ETV Bharat / Videos

ବରଗଡ଼ ଧନୁଯାତ୍ରା: ହାତୀ ଉପରେ ବସି ମଥୁରା ନଗରୀରେ ବୁଲିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ରଙ୍ଗମହଲରେ ସ୍ୱାଗତ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା - BARGARH DHANUYATRA 2025

ବରଗଡ଼ ଧନୁଯାତ୍ରା: ହାତୀ ଉପରେ ବସି ମଥୁରା ନଗରୀରେ ବୁଲିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ (ETV Bharat Odisha)

By ETV Bharat Odisha Team

Published : December 30, 2025 at 11:19 PM IST

ବରଗଡ: ବରଗଡ଼ ଧନୁଯାତ୍ରାରେ ସାମଲ ହୋଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ । ହାତୀ ଉପରେ ବସି ମଥୁରା ନଗରୀରେ ବୁଲିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ । କଂସ ଦରବାରକୁ ହାତୀ ଉପରେ ବସି ଗଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ । ହାତୀ ଉପରେ ବସି ରଙ୍ଗମହଲରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ । ରାଜ ଅତିଥି ଭାବେ ରଙ୍ଗମହଲରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସ୍ବାଗତ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା । 

ବରଗଡ଼କୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ୧୩୬୨ କୋଟିର ଭେଟି-

ବରଗଡ଼ ଧନୁଯାତ୍ରା ରଙ୍ଗମହଲ ମଞ୍ଚରେ ବଡ଼ ଭେଟି ଦେଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ । ପ୍ରକଳ୍ପର ଉଦଘାଟନ ସହ ୧୩୬୨ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କଲେ । ସ୍ଥାୟୀ ରଙ୍ଗ ମହଲ ମଞ୍ଚ ନିର୍ମାଣ ସହ ଜିରା ନଦୀରେ ହେବ ଆନିକଟ । ଏଥିସହ ବରଗଡ଼ କେନାଲର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ । ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ବସ୍‌ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଘୋଷଣା । 

ବିଶ୍ଵର ସର୍ବବୃହତ୍ ମୁକ୍ତାକାଶ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚ ବରଗଡ଼ ଧନୁଯାତ୍ରାର ଆଜି ସପ୍ତମ ଦିନରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି । ଏହି ଅବସରରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ପ୍ରାୟ ୧୩୬୨ କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ବିନିଯୋଗରେ ୧୨୩ଟି ପ୍ରକଳ୍ପର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିବା ସହିତ ୩୮୦ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଚାରିଟି ନୂଆ ପ୍ରକଳ୍ପ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି । ଏଥିସହ ଧନୁଯାତ୍ରା ଭାରତର ସାଂସ୍କୃତିକ ଅର୍ଥନୈତିକ ମଡେଲର ଉଦାହରଣ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ।

ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଏକ୍ସରେ ପୋଷ୍ଟ କରି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଲେଖିଛନ୍ତି, "ଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତା ଓ ସଂସ୍କୃତିର ମହାକୁମ୍ଭ ବରଗଡ଼ ଧନୁଯାତ୍ରାରେ ଯୋଗଦେଲି । ବିଶ୍ୱପ୍ରସିଦ୍ଧ ବରଗଡ଼ ଧନୁଯାତ୍ରା କେବଳ ଏକ ମୁକ୍ତାକାଶ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏହା ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତା ଓ ସ୍ୱାଭିମାନର ଏକ ଗୌରବମୟ ପ୍ରତୀକ । ଏହି ଭବ୍ୟ ଉତ୍ସବରେ ସାମିଲ ହୋଇ ମୁଁ ଅନୁଭବ କଲି ଯେ, ଆମର କଳା, ପରମ୍ପରା ଏବଂ ଐତିହ୍ୟ ହିଁ ଆମ ଜାତିର ପ୍ରକୃତ ପ୍ରାଣସ୍ପନ୍ଦନ। ଆମ ସରକାର ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା, ସାହିତ୍ୟ ଏବଂ ସଂସ୍କୃତିର ସୁରକ୍ଷା ଓ ପ୍ରସାର ପାଇଁ ସଂକଳ୍ପବଦ୍ଧ। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ, ଆଜି ମହାରାଜ କଂସଙ୍କ ଦରବାରରେ ବରଗଡ଼ର ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ବିକାଶ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକଳ୍ପର ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ ଓ ଲୋକାର୍ପଣ କରି ମୁଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆନନ୍ଦିତ। ଧନୁଯାତ୍ରାର ଏହି ଅନନ୍ୟ ପରମ୍ପରାକୁ ବିଶ୍ଵ ଦରବାରରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ୟୁନେସ୍କୋ (UNESCO) ମାନ୍ୟତା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖିଛୁ ଏବଂ ଏହାର ସ୍ମୃତିକୁ ଚିରସ୍ଥାୟୀ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାୟୀ 'ରଙ୍ଗମହଲ' ନିର୍ମାଣର ଶୁଭାରମ୍ଭ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି ।" 

ଇଟିଭି ଭାରତ, ବରଗଡ 

