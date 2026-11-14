ଭୋଗରାଇ କାଳୀପୂଜା ମେଳା ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ; ପାଉଁଶ ହୋଇଗଲା ୧୦ରୁ ଅଧିକ ଦୋକାନ, ଜଳିଗଲା ଦୋକାନୀଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : November 14, 2026 at 1:56 PM IST|
Updated : November 14, 2026 at 2:32 PM IST
ବାଲେଶ୍ବର: ବାଲେଶ୍ବର ଜିଲ୍ଲା ଭୋଗରାଇ ଅଞ୍ଚଳରେ କାଳୀପୂଜା ମେଳାରେ ଭୟାବହ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଛି । ୧୦ରୁ ଅଧିକ ଅସ୍ଥାୟୀ ଦୋକାନ ନିଆଁରେ ପୋଡ଼ି ପାଉଁଶ ହୋଇଯାଇଛି । ଦୋକାନରେ ଥିବା ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କାର ସାମଗ୍ରୀ ଜଳି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି । ତେବେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସର୍ଟସର୍କିଟ୍ରୁ ନିଆଁ ଲାଗିଥିବା ପ୍ରାଥମିକ ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି ।
ଭୋଗରାଇ ଲକ୍ ନିକଟରେ କାଳୀପୂଜା ଅବସରରେ ଏକ ମେଳା ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲା । ମେଳାରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଅସ୍ଥାୟୀ ଦୋକାନ ଖୋଲିଥିବା ବେଳେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଲୋକଙ୍କ ସମାଗମ ହେଉଥିଲା । ଏହି ସମୟରେ ରାତିରେ ହଠାତ୍ ଗୋଟିଏ ଦୋକାନରୁ ନିଆଁ ବାହାରିଥିଲା । ଦେଖୁ ଦେଖୁ ନିଆଁ ନିକଟସ୍ଥ ଅନ୍ୟ ଦୋକାନଗୁଡ଼ିକୁ ବ୍ୟାପି ଯାଇଥିଲା । ଫଳରେ ମେଳା ପରିସରରେ ଆତଙ୍କ ଖେଳିଯାଇଥିଲା । ନିଆଁର ପ୍ରକୋପ ଏତେ ଅଧିକ ଥିଲା ଯେ, ଅଳ୍ପ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ୧୦ରୁ ଅଧିକ ଅସ୍ଥାୟୀ ଦୋକାନ ଜଳିପୋଡ଼ି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥିଲା ।
ଖବର ପାଇ ଦମକଳ ବାହିନୀ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ନିଆଁକୁ ଆୟତ୍ତ କରିଥିଲା । ଫଳରେ ନିଆଁ ଅଧିକ ଦୋକାନକୁ ବ୍ୟାପିବାରୁ ରୋକାଯାଇପାରିଥିଲା । ଦୋକାନଗୁଡ଼ିକରେ ରଖାଯାଇଥିବା ବିଭିନ୍ନ ସାମଗ୍ରୀ, ବ୍ୟବସାୟିକ ଉପକରଣ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜିନିଷ ନିଆଁରେ ଭସ୍ମୀଭୂତ ହୋଇଯାଇଛି । ଏହି ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଯୋଗୁଁ ଦୋକାନୀମାନଙ୍କର ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କାର କ୍ଷତି ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି । କାଳୀପୂଜା ମେଳାରେ ଏଭଳି ଅଘଟଣ ଘଟିବା ପରେ ଦୋକାନୀମାନେ ହତାଶ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି । ବର୍ଷକର ପୂଜା ମେଳାକୁ ଆଧାର କରି ବ୍ୟବସାୟ କରିବାକୁ ଆସିଥିବା ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ସାମଗ୍ରୀ ଆଖି ପିଛୁଳାକେ ଜଳିଯିବାରୁ ସେମାନେ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷତିର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଛନ୍ତି । ତେବେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସର୍ଟସର୍କିଟ୍ ହିଁ ଏହି ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡର କାରଣ କି ନୁହେଁ, ତାହା ତଦନ୍ତ ପରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ ।
ଦୋକାନୀଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା ଯେ କିଛି ବେପାର ହେଲେ ସେମାନେ ଦୁଇ ପଇସା ଲାଭ ପାଇବେ ମାତ୍ର ନିଆଁ ସବୁକିଛି ଗିଳିଦେଲା । ଯାହାକୁ ନେଇ ଜଣେ ଦୋକାନୀ ସନ୍ତୋଷ ବେହେରା କହିଛନ୍ତି,"ମୋର ଏକ ହୋଲସେଲ୍ ଦୋକାନ ଥିଲା । ଗତକାଲି (ଶୁକ୍ରବାର) ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ସର୍ଟସର୍କିଟ୍ ହୋଇ ବିଦ୍ୟୁତ ଚାଲିଯାଇଥିଲା । ସେତେବେଳେ ଆମେ ଏ ବିଷୟରେ କହିଥିଲୁ, ହେଲେ ରାତିରେ ନିଆଁ ଲାଗି ସବୁକିଛି ପୋଡ଼ି ଜଳି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି । ମୋର ଛଅରୁ ସାତ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଜିନିଷ ପୋଡ଼ି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି । ରାତି 3ଟାରେ ନିଆଁ ଲାଗିଥିବା କଥା ଲୋକେ କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସଠିକ୍ ଜାଣିନାହିଁ । ମୁଁ ଦୁଇ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲୋନ୍ କରି ଏହି ଦୋକାନ କରିଥିଲି ।"
ସେହିପରି ଆଉଜଣେ ବୃଦ୍ଧା ମିନତୀ ଦେ ମେଳାରେ ଷ୍ଟେସନାରୀ ଦୋକାନ କରିଥିବା ବେଳେ ସେ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କହିଛନ୍ତି,"ଗତ ରାତିରେ ଆମେ ଦୋକାନ ଭିତରେ ଶୋଇଥିଲୁ । ହଠାତ୍ ପାଖ ଦୋକାନୀ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇଥିବା କଥା କହିବାରୁ ମୋ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଗଲା । ଉଠି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଚାରିଆଡ଼େ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇଥିଲା । ମୁଁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ମୋ ନାତିକୁ ଧରି ଦୋକାନରୁ ବାହାରକୁ ଦୌଡ଼ି ଆସିଥିଲି । ଏହାପରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଡାକିଥିଲି, ହେଲେ କେହି ଉଠି ନଥିଲେ । ଦୋକାନରେ ଥିବା ପାଣି ଆଣି ନିଆଁ ଲିଭାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲି, ହେଲେ ନିଆଁ ଆୟତ୍ତ ହୋଇନଥିଲା । ପରେ ପାଖ ଲୋକମାନେ ଦୌଡ଼ି ଆସି ପାଣି ପକାଇ ନିଆଁ ଲିଭାଇବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲେ । ହେଲେ ସେତେବେଳକୁ ନିଆଁରେ ସବୁ ଦୋକାନ ଜଳିପୋଡ଼ି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥିଲା । ଏହି ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡରେ ମୋର ଷ୍ଟେସନାରୀ ଦୋକାନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଳିଯାଇଛି । ଦୋକାନରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଜିନିଷପତ୍ର ସହିତ ବିକ୍ରି ଟଙ୍କାରୁ ସଞ୍ଚୟ କରି ରଖିଥିବା ପ୍ରାୟ ୧୦ ହଜାର ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ପୋଡ଼ି ପାଉଁଶ ହୋଇଯାଇଛି । ଏବେ ଦୋକାନରେ ଆଉ କିଛି ବି ବଞ୍ଚିନାହିଁ ।"
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...
ବାଣରୁ ଘରେ ଲାଗିଲା ନିଆଁ: ନାତି ମୃତ, ଜେଜେ ଗୁରୁତର
ଦୀପାବଳିରେ ଅଘଟଣ: ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରେ ଗୋଟିଏ ପରିବାରର 6 ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସମେତ 13 ଜୀବନ୍ତ ଦଗ୍ଧ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ବାଲେଶ୍ବର
ବାଲେଶ୍ବର: ବାଲେଶ୍ବର ଜିଲ୍ଲା ଭୋଗରାଇ ଅଞ୍ଚଳରେ କାଳୀପୂଜା ମେଳାରେ ଭୟାବହ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଛି । ୧୦ରୁ ଅଧିକ ଅସ୍ଥାୟୀ ଦୋକାନ ନିଆଁରେ ପୋଡ଼ି ପାଉଁଶ ହୋଇଯାଇଛି । ଦୋକାନରେ ଥିବା ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କାର ସାମଗ୍ରୀ ଜଳି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି । ତେବେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସର୍ଟସର୍କିଟ୍ରୁ ନିଆଁ ଲାଗିଥିବା ପ୍ରାଥମିକ ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି ।
ଭୋଗରାଇ ଲକ୍ ନିକଟରେ କାଳୀପୂଜା ଅବସରରେ ଏକ ମେଳା ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲା । ମେଳାରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଅସ୍ଥାୟୀ ଦୋକାନ ଖୋଲିଥିବା ବେଳେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଲୋକଙ୍କ ସମାଗମ ହେଉଥିଲା । ଏହି ସମୟରେ ରାତିରେ ହଠାତ୍ ଗୋଟିଏ ଦୋକାନରୁ ନିଆଁ ବାହାରିଥିଲା । ଦେଖୁ ଦେଖୁ ନିଆଁ ନିକଟସ୍ଥ ଅନ୍ୟ ଦୋକାନଗୁଡ଼ିକୁ ବ୍ୟାପି ଯାଇଥିଲା । ଫଳରେ ମେଳା ପରିସରରେ ଆତଙ୍କ ଖେଳିଯାଇଥିଲା । ନିଆଁର ପ୍ରକୋପ ଏତେ ଅଧିକ ଥିଲା ଯେ, ଅଳ୍ପ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ୧୦ରୁ ଅଧିକ ଅସ୍ଥାୟୀ ଦୋକାନ ଜଳିପୋଡ଼ି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥିଲା ।
ଖବର ପାଇ ଦମକଳ ବାହିନୀ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ନିଆଁକୁ ଆୟତ୍ତ କରିଥିଲା । ଫଳରେ ନିଆଁ ଅଧିକ ଦୋକାନକୁ ବ୍ୟାପିବାରୁ ରୋକାଯାଇପାରିଥିଲା । ଦୋକାନଗୁଡ଼ିକରେ ରଖାଯାଇଥିବା ବିଭିନ୍ନ ସାମଗ୍ରୀ, ବ୍ୟବସାୟିକ ଉପକରଣ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜିନିଷ ନିଆଁରେ ଭସ୍ମୀଭୂତ ହୋଇଯାଇଛି । ଏହି ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଯୋଗୁଁ ଦୋକାନୀମାନଙ୍କର ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କାର କ୍ଷତି ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି । କାଳୀପୂଜା ମେଳାରେ ଏଭଳି ଅଘଟଣ ଘଟିବା ପରେ ଦୋକାନୀମାନେ ହତାଶ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି । ବର୍ଷକର ପୂଜା ମେଳାକୁ ଆଧାର କରି ବ୍ୟବସାୟ କରିବାକୁ ଆସିଥିବା ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ସାମଗ୍ରୀ ଆଖି ପିଛୁଳାକେ ଜଳିଯିବାରୁ ସେମାନେ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷତିର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଛନ୍ତି । ତେବେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସର୍ଟସର୍କିଟ୍ ହିଁ ଏହି ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡର କାରଣ କି ନୁହେଁ, ତାହା ତଦନ୍ତ ପରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ ।
ଦୋକାନୀଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା ଯେ କିଛି ବେପାର ହେଲେ ସେମାନେ ଦୁଇ ପଇସା ଲାଭ ପାଇବେ ମାତ୍ର ନିଆଁ ସବୁକିଛି ଗିଳିଦେଲା । ଯାହାକୁ ନେଇ ଜଣେ ଦୋକାନୀ ସନ୍ତୋଷ ବେହେରା କହିଛନ୍ତି,"ମୋର ଏକ ହୋଲସେଲ୍ ଦୋକାନ ଥିଲା । ଗତକାଲି (ଶୁକ୍ରବାର) ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ସର୍ଟସର୍କିଟ୍ ହୋଇ ବିଦ୍ୟୁତ ଚାଲିଯାଇଥିଲା । ସେତେବେଳେ ଆମେ ଏ ବିଷୟରେ କହିଥିଲୁ, ହେଲେ ରାତିରେ ନିଆଁ ଲାଗି ସବୁକିଛି ପୋଡ଼ି ଜଳି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି । ମୋର ଛଅରୁ ସାତ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଜିନିଷ ପୋଡ଼ି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି । ରାତି 3ଟାରେ ନିଆଁ ଲାଗିଥିବା କଥା ଲୋକେ କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସଠିକ୍ ଜାଣିନାହିଁ । ମୁଁ ଦୁଇ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲୋନ୍ କରି ଏହି ଦୋକାନ କରିଥିଲି ।"
ସେହିପରି ଆଉଜଣେ ବୃଦ୍ଧା ମିନତୀ ଦେ ମେଳାରେ ଷ୍ଟେସନାରୀ ଦୋକାନ କରିଥିବା ବେଳେ ସେ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କହିଛନ୍ତି,"ଗତ ରାତିରେ ଆମେ ଦୋକାନ ଭିତରେ ଶୋଇଥିଲୁ । ହଠାତ୍ ପାଖ ଦୋକାନୀ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇଥିବା କଥା କହିବାରୁ ମୋ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଗଲା । ଉଠି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଚାରିଆଡ଼େ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇଥିଲା । ମୁଁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ମୋ ନାତିକୁ ଧରି ଦୋକାନରୁ ବାହାରକୁ ଦୌଡ଼ି ଆସିଥିଲି । ଏହାପରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଡାକିଥିଲି, ହେଲେ କେହି ଉଠି ନଥିଲେ । ଦୋକାନରେ ଥିବା ପାଣି ଆଣି ନିଆଁ ଲିଭାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲି, ହେଲେ ନିଆଁ ଆୟତ୍ତ ହୋଇନଥିଲା । ପରେ ପାଖ ଲୋକମାନେ ଦୌଡ଼ି ଆସି ପାଣି ପକାଇ ନିଆଁ ଲିଭାଇବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲେ । ହେଲେ ସେତେବେଳକୁ ନିଆଁରେ ସବୁ ଦୋକାନ ଜଳିପୋଡ଼ି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥିଲା । ଏହି ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡରେ ମୋର ଷ୍ଟେସନାରୀ ଦୋକାନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଳିଯାଇଛି । ଦୋକାନରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଜିନିଷପତ୍ର ସହିତ ବିକ୍ରି ଟଙ୍କାରୁ ସଞ୍ଚୟ କରି ରଖିଥିବା ପ୍ରାୟ ୧୦ ହଜାର ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ପୋଡ଼ି ପାଉଁଶ ହୋଇଯାଇଛି । ଏବେ ଦୋକାନରେ ଆଉ କିଛି ବି ବଞ୍ଚିନାହିଁ ।"
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...
ବାଣରୁ ଘରେ ଲାଗିଲା ନିଆଁ: ନାତି ମୃତ, ଜେଜେ ଗୁରୁତର
ଦୀପାବଳିରେ ଅଘଟଣ: ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରେ ଗୋଟିଏ ପରିବାରର 6 ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସମେତ 13 ଜୀବନ୍ତ ଦଗ୍ଧ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ବାଲେଶ୍ବର