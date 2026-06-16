ବାଲେଶ୍ବରରେ ମହିଳାଙ୍କ ନିଆରା ରଜ ପାଳନ: କବାଡ଼ି ଖେଳିଲେ, ସାଙ୍ଗସାଥୀଙ୍କ ସହ ପିଲା ଦିନର ସ୍ମୃତିଚାରଣ କଲେ - BALASORE WOMEN CELEBRATE RAJA
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : June 16, 2026 at 4:50 PM IST
BALASORE WOMEN CELEBRATE RAJA , ବାଲେଶ୍ୱର: ଶାଢ଼ୀକୁ ଅଣ୍ଟାରେ ଖୋସି, "କବାଡ଼ି... କବାଡ଼ି..." ଡାକି ପଡ଼ିଆରେ ଦୌଡ଼ି କବାଡ଼ି ଖେଳୁଥିବା ଏହି ମହିଳାମାନଙ୍କ ମୁହଁରେ ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ଖୁସି ଓ ଶିଶୁସୁଲଭ ଚପଳତା ଝଲସି ଉଠୁଥିଲା । ବୟସ ଓ ସଂସାରର ବିଭିନ୍ନ ଦାୟିତ୍ୱକୁ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ପଛରେ ପକାଇ ସେମାନେ ମନଭରି ଖେଳର ଆନନ୍ଦ ଉପଭୋଗ କରୁଥିଲେ । ରଜ ଉତ୍ସବ ଅବସରରେ ଆୟୋଜିତ ଏହି କବାଡ଼ି ପ୍ରତିଯୋଗିତା କେବଳ ଏକ ଖେଳରେ ସୀମିତ ରହିନଥିଲା, ବରଂ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିଜ ପୁରୁଣା ଦିନର ସ୍ମୃତିକୁ ପୁଣିଥରେ ଜୀବନ୍ତ କରିବାର ଏକ ସୁଯୋଗ ମିଳିଥିଲା ।
ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ରେମୁଣା ବ୍ଲକ ନୂଆଗାଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ସ୍ୱୟଂ ସହାୟିକା ଗୋଷ୍ଠୀର ମହିଳାମାନେ ରଜ ଉତ୍ସବ ଆୟୋଜନ କରିଥିଲେ । ମହିଳାମାନେ ନିଜ ନିଜ ମଧ୍ୟରେ କବାଡି, ପୁଚି ଖେଳ ଆଦି ପ୍ରତିଯୋଗିତା କରିବା ସହ ପାନ, ପୋଡା ପିଠା ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ମଧ୍ୟ ଆୟୋଜନ କରିଥିଲେ । ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଭାଗ ନେଇଥିବା ଅନେକ ମହିଳା କହିଥିଲେ ଯେ, ଏହି ଖେଳ ସେମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ପିଲାଦିନ କଥା ମାନେ ସ୍ମୃତିକୁ ଫେରାଇ ଆଣିଛି । ବହୁ ବର୍ଷ ପରେ ପୁଣି ଥରେ ସାଙ୍ଗସାଥୀଙ୍କ ସହ ଖେଳିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇ ସେମାନେ ବେଶ ଆନନ୍ଦିତ ହୋଇଥିଲେ।
"ଆଜି ପୁଣି ସେଇ ପିଲାଦିନ କଥା ମନେ ପଡ଼ି ଯାଉଛି । ରଜ ତିନି ଦିନ କେମିତି ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ମିଶି କବାଡି, ପୁଚି ଆହୁରି କେତେ ଖେଳ ଖେଳୁଥିଲୁ, ପିଠା ଖାଇ ଦୋଳି ଖେଳୁଥିଲୁ । ବାହାଘର ପରେ ଆଉ ସେମିତି ରଜ ପାଳିବା ହେଉନଥିଲା । ଏ ବର୍ଷ ଆମ ଗାଁରେ ଯେଉଁ ରଜ ପାଳନ ହୋଇଛି ଆମକୁ ବହୁତ ଖୁସି ଓ ଆନନ୍ଦ ଲାଗୁଛି," କହିଛନ୍ତି ଏଲୋରା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ ସେଠୀ ।
ଓଡ଼ିଶାର ଗଣପର୍ବ ରଜ ଅବସରରେ ମହିଳାମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପିଠାପଣା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲେ । ଆରିସା, କାକରା, ମଣ୍ଡା, ଚକୁଳି ଭଳି ପାରମ୍ପରିକ ପିଠାର ମହକରେ ପରିବେଶ ମହକି ଉଠିଥିଲା । ଏହା ସହ ପାନ ଖାଇବା, ନୂଆ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିବା ଓ ରଜ ଗୀତ ଗାଇବା ଭଳି ପରମ୍ପରା ମଧ୍ୟ ପାଳନ କରାଯାଇଥିଲା । ଗାଁର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ରଜ ଦୋଳି ବନ୍ଧାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ମହିଳା ଓ ଯୁବତୀମାନେ ଦୋଳି ଖେଳି ପର୍ବର ଭରପୂର ଆନନ୍ଦ ଉପଭୋଗ କରିଥିଲେ ।
"ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦ୍ୱାରା ମହିଳାମାନେ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ସାମାଜିକ ସମ୍ପର୍କକୁ ଅଧିକ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ସହ ସେମାନଙ୍କ ମନୋବଳ ବଢ଼ାଇ ଥାଏ । ରଜ କେବଳ ଏକ ପର୍ବ ନୁହେଁ, ବରଂ ନାରୀ ସମ୍ମାନ, ପ୍ରକୃତି ପ୍ରତି ଆଦର ଓ ଓଡ଼ିଆ ସଂସ୍କୃତିର ଏକ ଜୀବନ୍ତ ପରମ୍ପରା । ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ବର୍ଷ ସାରା ଏପରି ସ୍ୱାଧୀନତା ଓ ସମାନତା ଦେବା ଉଚିତ, ନା କି ରଜ 3 ଦିନ," ବୋଲି ଅନ୍ୟ ଜଣେ ମହିଳା ସୁମିତ୍ରା ସ୍ୱାଇଁ, କହିଥିଲେ ।
ସ୍ଥାନୀୟ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ, ସମାଜସେବୀ ଏବଂ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିଥିଲେ । ପାରମ୍ପରିକତା ଓ ଆଧୁନିକତାର ସୁନ୍ଦର ସମନ୍ୱୟ ମଧ୍ୟରେ ପାଳିତ ଏହି ରଜ ଉତ୍ସବ ରେମୁଣା ନୂଆଗାଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ନୂତନ ଅଧ୍ୟାୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:
ରଜ ପାନ ପାଇଁ ସାରୁଅ ବଜାରରେ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଭିଡ଼, ଗ୍ରାହକଙ୍କ ମନ କିଣୁଛି ଫାୟାର, ଚକୋଲେଟ୍ ଓ ନବରତ୍ନ ପାନ
ଆଜି ରଜ ସଂକ୍ରାନ୍ତି; ଋତୁସ୍ରାବ ସମ୍ପର୍କରେ ସଚେତନ କରୁଛି ସିଏମସି
ରଜର ରଙ୍ଗରେ ରଙ୍ଗିଲା ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିମାନବନ୍ଦର: ‘ଯାତ୍ରୀ ସୁବିଧା ଦିବସ’ରେ ରଜ ମହୋତ୍ସବର ଝଲକ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ବାଲେଶ୍ୱର
BALASORE WOMEN CELEBRATE RAJA , ବାଲେଶ୍ୱର: ଶାଢ଼ୀକୁ ଅଣ୍ଟାରେ ଖୋସି, "କବାଡ଼ି... କବାଡ଼ି..." ଡାକି ପଡ଼ିଆରେ ଦୌଡ଼ି କବାଡ଼ି ଖେଳୁଥିବା ଏହି ମହିଳାମାନଙ୍କ ମୁହଁରେ ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ଖୁସି ଓ ଶିଶୁସୁଲଭ ଚପଳତା ଝଲସି ଉଠୁଥିଲା । ବୟସ ଓ ସଂସାରର ବିଭିନ୍ନ ଦାୟିତ୍ୱକୁ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ପଛରେ ପକାଇ ସେମାନେ ମନଭରି ଖେଳର ଆନନ୍ଦ ଉପଭୋଗ କରୁଥିଲେ । ରଜ ଉତ୍ସବ ଅବସରରେ ଆୟୋଜିତ ଏହି କବାଡ଼ି ପ୍ରତିଯୋଗିତା କେବଳ ଏକ ଖେଳରେ ସୀମିତ ରହିନଥିଲା, ବରଂ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିଜ ପୁରୁଣା ଦିନର ସ୍ମୃତିକୁ ପୁଣିଥରେ ଜୀବନ୍ତ କରିବାର ଏକ ସୁଯୋଗ ମିଳିଥିଲା ।
ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ରେମୁଣା ବ୍ଲକ ନୂଆଗାଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ସ୍ୱୟଂ ସହାୟିକା ଗୋଷ୍ଠୀର ମହିଳାମାନେ ରଜ ଉତ୍ସବ ଆୟୋଜନ କରିଥିଲେ । ମହିଳାମାନେ ନିଜ ନିଜ ମଧ୍ୟରେ କବାଡି, ପୁଚି ଖେଳ ଆଦି ପ୍ରତିଯୋଗିତା କରିବା ସହ ପାନ, ପୋଡା ପିଠା ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ମଧ୍ୟ ଆୟୋଜନ କରିଥିଲେ । ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଭାଗ ନେଇଥିବା ଅନେକ ମହିଳା କହିଥିଲେ ଯେ, ଏହି ଖେଳ ସେମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ପିଲାଦିନ କଥା ମାନେ ସ୍ମୃତିକୁ ଫେରାଇ ଆଣିଛି । ବହୁ ବର୍ଷ ପରେ ପୁଣି ଥରେ ସାଙ୍ଗସାଥୀଙ୍କ ସହ ଖେଳିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇ ସେମାନେ ବେଶ ଆନନ୍ଦିତ ହୋଇଥିଲେ।
"ଆଜି ପୁଣି ସେଇ ପିଲାଦିନ କଥା ମନେ ପଡ଼ି ଯାଉଛି । ରଜ ତିନି ଦିନ କେମିତି ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ମିଶି କବାଡି, ପୁଚି ଆହୁରି କେତେ ଖେଳ ଖେଳୁଥିଲୁ, ପିଠା ଖାଇ ଦୋଳି ଖେଳୁଥିଲୁ । ବାହାଘର ପରେ ଆଉ ସେମିତି ରଜ ପାଳିବା ହେଉନଥିଲା । ଏ ବର୍ଷ ଆମ ଗାଁରେ ଯେଉଁ ରଜ ପାଳନ ହୋଇଛି ଆମକୁ ବହୁତ ଖୁସି ଓ ଆନନ୍ଦ ଲାଗୁଛି," କହିଛନ୍ତି ଏଲୋରା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ ସେଠୀ ।
ଓଡ଼ିଶାର ଗଣପର୍ବ ରଜ ଅବସରରେ ମହିଳାମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପିଠାପଣା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲେ । ଆରିସା, କାକରା, ମଣ୍ଡା, ଚକୁଳି ଭଳି ପାରମ୍ପରିକ ପିଠାର ମହକରେ ପରିବେଶ ମହକି ଉଠିଥିଲା । ଏହା ସହ ପାନ ଖାଇବା, ନୂଆ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିବା ଓ ରଜ ଗୀତ ଗାଇବା ଭଳି ପରମ୍ପରା ମଧ୍ୟ ପାଳନ କରାଯାଇଥିଲା । ଗାଁର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ରଜ ଦୋଳି ବନ୍ଧାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ମହିଳା ଓ ଯୁବତୀମାନେ ଦୋଳି ଖେଳି ପର୍ବର ଭରପୂର ଆନନ୍ଦ ଉପଭୋଗ କରିଥିଲେ ।
"ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦ୍ୱାରା ମହିଳାମାନେ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ସାମାଜିକ ସମ୍ପର୍କକୁ ଅଧିକ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ସହ ସେମାନଙ୍କ ମନୋବଳ ବଢ଼ାଇ ଥାଏ । ରଜ କେବଳ ଏକ ପର୍ବ ନୁହେଁ, ବରଂ ନାରୀ ସମ୍ମାନ, ପ୍ରକୃତି ପ୍ରତି ଆଦର ଓ ଓଡ଼ିଆ ସଂସ୍କୃତିର ଏକ ଜୀବନ୍ତ ପରମ୍ପରା । ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ବର୍ଷ ସାରା ଏପରି ସ୍ୱାଧୀନତା ଓ ସମାନତା ଦେବା ଉଚିତ, ନା କି ରଜ 3 ଦିନ," ବୋଲି ଅନ୍ୟ ଜଣେ ମହିଳା ସୁମିତ୍ରା ସ୍ୱାଇଁ, କହିଥିଲେ ।
ସ୍ଥାନୀୟ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ, ସମାଜସେବୀ ଏବଂ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିଥିଲେ । ପାରମ୍ପରିକତା ଓ ଆଧୁନିକତାର ସୁନ୍ଦର ସମନ୍ୱୟ ମଧ୍ୟରେ ପାଳିତ ଏହି ରଜ ଉତ୍ସବ ରେମୁଣା ନୂଆଗାଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ନୂତନ ଅଧ୍ୟାୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:
ରଜ ପାନ ପାଇଁ ସାରୁଅ ବଜାରରେ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଭିଡ଼, ଗ୍ରାହକଙ୍କ ମନ କିଣୁଛି ଫାୟାର, ଚକୋଲେଟ୍ ଓ ନବରତ୍ନ ପାନ
ଆଜି ରଜ ସଂକ୍ରାନ୍ତି; ଋତୁସ୍ରାବ ସମ୍ପର୍କରେ ସଚେତନ କରୁଛି ସିଏମସି
ରଜର ରଙ୍ଗରେ ରଙ୍ଗିଲା ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିମାନବନ୍ଦର: ‘ଯାତ୍ରୀ ସୁବିଧା ଦିବସ’ରେ ରଜ ମହୋତ୍ସବର ଝଲକ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ବାଲେଶ୍ୱର