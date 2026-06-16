ETV Bharat / Videos

ବାଲେଶ୍ବରରେ ମହିଳାଙ୍କ ନିଆରା ରଜ ପାଳନ: କବାଡ଼ି ଖେଳିଲେ, ସାଙ୍ଗସାଥୀଙ୍କ ସହ ପିଲା ଦିନର ସ୍ମୃତିଚାରଣ କଲେ - BALASORE WOMEN CELEBRATE RAJA

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
ରଜରେ ବାଲେଶ୍ବରରେ ମହିଳାଙ୍କ କବାଡ଼ି ଖେଳ (ETV Bharat Odisha)

By ETV Bharat Odisha Team

Published : June 16, 2026 at 4:50 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

BALASORE WOMEN CELEBRATE RAJA ,  ବାଲେଶ୍ୱର: ଶାଢ଼ୀକୁ ଅଣ୍ଟାରେ ଖୋସି, "କବାଡ଼ି... କବାଡ଼ି..." ଡାକି ପଡ଼ିଆରେ ଦୌଡ଼ି କବାଡ଼ି ଖେଳୁଥିବା ଏହି ମହିଳାମାନଙ୍କ ମୁହଁରେ ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ଖୁସି ଓ ଶିଶୁସୁଲଭ ଚପଳତା ଝଲସି ଉଠୁଥିଲା । ବୟସ ଓ ସଂସାରର ବିଭିନ୍ନ ଦାୟିତ୍ୱକୁ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ପଛରେ ପକାଇ ସେମାନେ ମନଭରି ଖେଳର ଆନନ୍ଦ ଉପଭୋଗ କରୁଥିଲେ । ରଜ ଉତ୍ସବ ଅବସରରେ ଆୟୋଜିତ ଏହି କବାଡ଼ି ପ୍ରତିଯୋଗିତା କେବଳ ଏକ ଖେଳରେ ସୀମିତ ରହିନଥିଲା, ବରଂ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିଜ ପୁରୁଣା ଦିନର ସ୍ମୃତିକୁ ପୁଣିଥରେ ଜୀବନ୍ତ କରିବାର ଏକ ସୁଯୋଗ ମିଳିଥିଲା ।

ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ରେମୁଣା ବ୍ଲକ ନୂଆଗାଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ସ୍ୱୟଂ ସହାୟିକା ଗୋଷ୍ଠୀର ମହିଳାମାନେ ରଜ ଉତ୍ସବ ଆୟୋଜନ କରିଥିଲେ । ମହିଳାମାନେ ନିଜ ନିଜ ମଧ୍ୟରେ କବାଡି, ପୁଚି ଖେଳ ଆଦି ପ୍ରତିଯୋଗିତା କରିବା ସହ ପାନ, ପୋଡା ପିଠା ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ମଧ୍ୟ ଆୟୋଜନ କରିଥିଲେ । ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଭାଗ ନେଇଥିବା ଅନେକ ମହିଳା କହିଥିଲେ ଯେ, ଏହି ଖେଳ ସେମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ପିଲାଦିନ କଥା ମାନେ ସ୍ମୃତିକୁ ଫେରାଇ ଆଣିଛି । ବହୁ ବର୍ଷ ପରେ ପୁଣି ଥରେ ସାଙ୍ଗସାଥୀଙ୍କ ସହ ଖେଳିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇ ସେମାନେ ବେଶ ଆନନ୍ଦିତ ହୋଇଥିଲେ।

"ଆଜି ପୁଣି ସେଇ ପିଲାଦିନ କଥା ମନେ ପଡ଼ି ଯାଉଛି । ରଜ ତିନି ଦିନ କେମିତି ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ମିଶି କବାଡି, ପୁଚି ଆହୁରି କେତେ ଖେଳ ଖେଳୁଥିଲୁ, ପିଠା ଖାଇ ଦୋଳି ଖେଳୁଥିଲୁ । ବାହାଘର ପରେ ଆଉ ସେମିତି ରଜ ପାଳିବା ହେଉନଥିଲା । ଏ ବର୍ଷ ଆମ ଗାଁରେ ଯେଉଁ ରଜ ପାଳନ ହୋଇଛି ଆମକୁ ବହୁତ ଖୁସି ଓ ଆନନ୍ଦ ଲାଗୁଛି," କହିଛନ୍ତି ଏଲୋରା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ ସେଠୀ ।  

ଓଡ଼ିଶାର ଗଣପର୍ବ ରଜ ଅବସରରେ ମହିଳାମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପିଠାପଣା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲେ । ଆରିସା, କାକରା, ମଣ୍ଡା, ଚକୁଳି ଭଳି ପାରମ୍ପରିକ ପିଠାର ମହକରେ ପରିବେଶ ମହକି ଉଠିଥିଲା । ଏହା ସହ ପାନ ଖାଇବା, ନୂଆ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିବା ଓ ରଜ ଗୀତ ଗାଇବା ଭଳି ପରମ୍ପରା ମଧ୍ୟ ପାଳନ କରାଯାଇଥିଲା । ଗାଁର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ରଜ ଦୋଳି ବନ୍ଧାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ମହିଳା ଓ ଯୁବତୀମାନେ ଦୋଳି ଖେଳି ପର୍ବର ଭରପୂର ଆନନ୍ଦ ଉପଭୋଗ କରିଥିଲେ ।

"ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦ୍ୱାରା ମହିଳାମାନେ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ସାମାଜିକ ସମ୍ପର୍କକୁ ଅଧିକ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ସହ ସେମାନଙ୍କ ମନୋବଳ ବଢ଼ାଇ ଥାଏ । ରଜ କେବଳ ଏକ ପର୍ବ ନୁହେଁ, ବରଂ ନାରୀ ସମ୍ମାନ, ପ୍ରକୃତି ପ୍ରତି ଆଦର ଓ ଓଡ଼ିଆ ସଂସ୍କୃତିର ଏକ ଜୀବନ୍ତ ପରମ୍ପରା । ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ବର୍ଷ ସାରା ଏପରି ସ୍ୱାଧୀନତା ଓ ସମାନତା ଦେବା ଉଚିତ, ନା କି  ରଜ 3 ଦିନ," ବୋଲି ଅନ୍ୟ ଜଣେ ମହିଳା ସୁମିତ୍ରା ସ୍ୱାଇଁ, କହିଥିଲେ ।

ସ୍ଥାନୀୟ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ, ସମାଜସେବୀ ଏବଂ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିଥିଲେ । ପାରମ୍ପରିକତା ଓ ଆଧୁନିକତାର ସୁନ୍ଦର ସମନ୍ୱୟ ମଧ୍ୟରେ ପାଳିତ ଏହି ରଜ ଉତ୍ସବ ରେମୁଣା ନୂଆଗାଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ନୂତନ  ଅଧ୍ୟାୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

ରଜ ପାନ ପାଇଁ ସାରୁଅ ବଜାରରେ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଭିଡ଼, ଗ୍ରାହକଙ୍କ ମନ କିଣୁଛି ଫାୟାର, ଚକୋଲେଟ୍ ଓ ନବରତ୍ନ ପାନ

ଆଜି ରଜ ସଂକ୍ରାନ୍ତି; ଋତୁସ୍ରାବ ସମ୍ପର୍କରେ ସଚେତନ କରୁଛି ସିଏମସି

ରଜର ରଙ୍ଗରେ ରଙ୍ଗିଲା ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିମାନବନ୍ଦର: ‘ଯାତ୍ରୀ ସୁବିଧା ଦିବସ’ରେ ରଜ ମହୋତ୍ସବର ଝଲକ

ଏଥର ରଜରେ ଆକର୍ଷଣ ସୋନାଚାନ୍ଦି ପାନ, ଦାମ 500 ଟଙ୍କା

ଇଟିଭି ଭାରତ, ବାଲେଶ୍ୱର

BALASORE WOMEN CELEBRATE RAJA ,  ବାଲେଶ୍ୱର: ଶାଢ଼ୀକୁ ଅଣ୍ଟାରେ ଖୋସି, "କବାଡ଼ି... କବାଡ଼ି..." ଡାକି ପଡ଼ିଆରେ ଦୌଡ଼ି କବାଡ଼ି ଖେଳୁଥିବା ଏହି ମହିଳାମାନଙ୍କ ମୁହଁରେ ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ଖୁସି ଓ ଶିଶୁସୁଲଭ ଚପଳତା ଝଲସି ଉଠୁଥିଲା । ବୟସ ଓ ସଂସାରର ବିଭିନ୍ନ ଦାୟିତ୍ୱକୁ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ପଛରେ ପକାଇ ସେମାନେ ମନଭରି ଖେଳର ଆନନ୍ଦ ଉପଭୋଗ କରୁଥିଲେ । ରଜ ଉତ୍ସବ ଅବସରରେ ଆୟୋଜିତ ଏହି କବାଡ଼ି ପ୍ରତିଯୋଗିତା କେବଳ ଏକ ଖେଳରେ ସୀମିତ ରହିନଥିଲା, ବରଂ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିଜ ପୁରୁଣା ଦିନର ସ୍ମୃତିକୁ ପୁଣିଥରେ ଜୀବନ୍ତ କରିବାର ଏକ ସୁଯୋଗ ମିଳିଥିଲା ।

ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ରେମୁଣା ବ୍ଲକ ନୂଆଗାଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ସ୍ୱୟଂ ସହାୟିକା ଗୋଷ୍ଠୀର ମହିଳାମାନେ ରଜ ଉତ୍ସବ ଆୟୋଜନ କରିଥିଲେ । ମହିଳାମାନେ ନିଜ ନିଜ ମଧ୍ୟରେ କବାଡି, ପୁଚି ଖେଳ ଆଦି ପ୍ରତିଯୋଗିତା କରିବା ସହ ପାନ, ପୋଡା ପିଠା ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ମଧ୍ୟ ଆୟୋଜନ କରିଥିଲେ । ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଭାଗ ନେଇଥିବା ଅନେକ ମହିଳା କହିଥିଲେ ଯେ, ଏହି ଖେଳ ସେମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ପିଲାଦିନ କଥା ମାନେ ସ୍ମୃତିକୁ ଫେରାଇ ଆଣିଛି । ବହୁ ବର୍ଷ ପରେ ପୁଣି ଥରେ ସାଙ୍ଗସାଥୀଙ୍କ ସହ ଖେଳିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇ ସେମାନେ ବେଶ ଆନନ୍ଦିତ ହୋଇଥିଲେ।

"ଆଜି ପୁଣି ସେଇ ପିଲାଦିନ କଥା ମନେ ପଡ଼ି ଯାଉଛି । ରଜ ତିନି ଦିନ କେମିତି ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ମିଶି କବାଡି, ପୁଚି ଆହୁରି କେତେ ଖେଳ ଖେଳୁଥିଲୁ, ପିଠା ଖାଇ ଦୋଳି ଖେଳୁଥିଲୁ । ବାହାଘର ପରେ ଆଉ ସେମିତି ରଜ ପାଳିବା ହେଉନଥିଲା । ଏ ବର୍ଷ ଆମ ଗାଁରେ ଯେଉଁ ରଜ ପାଳନ ହୋଇଛି ଆମକୁ ବହୁତ ଖୁସି ଓ ଆନନ୍ଦ ଲାଗୁଛି," କହିଛନ୍ତି ଏଲୋରା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ ସେଠୀ ।  

ଓଡ଼ିଶାର ଗଣପର୍ବ ରଜ ଅବସରରେ ମହିଳାମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପିଠାପଣା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲେ । ଆରିସା, କାକରା, ମଣ୍ଡା, ଚକୁଳି ଭଳି ପାରମ୍ପରିକ ପିଠାର ମହକରେ ପରିବେଶ ମହକି ଉଠିଥିଲା । ଏହା ସହ ପାନ ଖାଇବା, ନୂଆ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିବା ଓ ରଜ ଗୀତ ଗାଇବା ଭଳି ପରମ୍ପରା ମଧ୍ୟ ପାଳନ କରାଯାଇଥିଲା । ଗାଁର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ରଜ ଦୋଳି ବନ୍ଧାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ମହିଳା ଓ ଯୁବତୀମାନେ ଦୋଳି ଖେଳି ପର୍ବର ଭରପୂର ଆନନ୍ଦ ଉପଭୋଗ କରିଥିଲେ ।

"ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦ୍ୱାରା ମହିଳାମାନେ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ସାମାଜିକ ସମ୍ପର୍କକୁ ଅଧିକ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ସହ ସେମାନଙ୍କ ମନୋବଳ ବଢ଼ାଇ ଥାଏ । ରଜ କେବଳ ଏକ ପର୍ବ ନୁହେଁ, ବରଂ ନାରୀ ସମ୍ମାନ, ପ୍ରକୃତି ପ୍ରତି ଆଦର ଓ ଓଡ଼ିଆ ସଂସ୍କୃତିର ଏକ ଜୀବନ୍ତ ପରମ୍ପରା । ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ବର୍ଷ ସାରା ଏପରି ସ୍ୱାଧୀନତା ଓ ସମାନତା ଦେବା ଉଚିତ, ନା କି  ରଜ 3 ଦିନ," ବୋଲି ଅନ୍ୟ ଜଣେ ମହିଳା ସୁମିତ୍ରା ସ୍ୱାଇଁ, କହିଥିଲେ ।

ସ୍ଥାନୀୟ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ, ସମାଜସେବୀ ଏବଂ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିଥିଲେ । ପାରମ୍ପରିକତା ଓ ଆଧୁନିକତାର ସୁନ୍ଦର ସମନ୍ୱୟ ମଧ୍ୟରେ ପାଳିତ ଏହି ରଜ ଉତ୍ସବ ରେମୁଣା ନୂଆଗାଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ନୂତନ  ଅଧ୍ୟାୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

ରଜ ପାନ ପାଇଁ ସାରୁଅ ବଜାରରେ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଭିଡ଼, ଗ୍ରାହକଙ୍କ ମନ କିଣୁଛି ଫାୟାର, ଚକୋଲେଟ୍ ଓ ନବରତ୍ନ ପାନ

ଆଜି ରଜ ସଂକ୍ରାନ୍ତି; ଋତୁସ୍ରାବ ସମ୍ପର୍କରେ ସଚେତନ କରୁଛି ସିଏମସି

ରଜର ରଙ୍ଗରେ ରଙ୍ଗିଲା ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିମାନବନ୍ଦର: ‘ଯାତ୍ରୀ ସୁବିଧା ଦିବସ’ରେ ରଜ ମହୋତ୍ସବର ଝଲକ

ଏଥର ରଜରେ ଆକର୍ଷଣ ସୋନାଚାନ୍ଦି ପାନ, ଦାମ 500 ଟଙ୍କା

ଇଟିଭି ଭାରତ, ବାଲେଶ୍ୱର

For All Latest Updates

TAGGED:

RAJA FESTIVAL KABBADI
RAJA FESTIVAL BALASORE
ବାଲେଶ୍ବର ରଜ ମହିଳା କବାଡି ଖେଳ
ODISHA RAJA FESTIVAL
BALASORE WOMEN CELEBRATE RAJA

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Odisha Team

With presence in all the 30 districts of the state, ETV Bharat Odisha is responsible for bringing out some of the best stories from the state. Its coverage is not limited to the happenings, spots and festivities of the state but also brings out stories that are unique and exclusive....view details

ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଖବର

Two burnt alive after two trucks collided in Sundargarh

ଦୁଇଟି ଟ୍ରକ ମୁହାଁମୁହିଁ ଧକ୍କା ପରେ ଜଳିଗଲେ ଦୁଇ ଡ୍ରାଇଭର

June 16, 2026 at 10:46 AM IST
RAJA SANKRANTI CELEBRATION

ଭୁବନେଶ୍ୱର ଫରେଷ୍ଟ ପାର୍କରେ ଧୁମଧାମରେ ପାଳିତ ହେଲା ରଜ ସଂକ୍ରାନ୍ତି

June 15, 2026 at 2:59 PM IST
Raja Celebration in Bhubaneswar Models and girls ramp walked in Traditional Dresses

ନାରୀତ୍ବର ପର୍ବ 'ରଜ' ଅବସରରେ, ପାରମ୍ପରିକ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧି ରାମ୍ପରେ ଚାଲିଲେ କୁନି ଝିଅ ଓ ମଡେଲ

June 14, 2026 at 8:00 PM IST
RAJA FESTIVAL 2026

ରଜ ପାଇଁ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ଗାଁଠୁ ସହର; ଜଗତସିଂହପୁର କେନ୍ଦାଳଠାରେ ପାଳିତ ହେଲା ରଜ ମହୋତ୍ସବ

June 14, 2026 at 6:16 PM IST

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.