ETV Bharat / Videos

ବାଲେଶ୍ୱରରେ ସରକାରୀ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟସେବା ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ, ଚିନ୍ତାପ୍ରକଟ କଲା କ୍ରିୟାନୁଷ୍ଠାନ କମିଟି, ଦାବି ପୂରଣ ନ ହେଲେ ବିକ୍ଷୋଭ ଚେତାବନୀ - BALASORE HEALTH FACILITIES

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
ବାଲେଶ୍ୱରରେ ସରକାରୀ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟସେବା ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ, ଚିନ୍ତା ପ୍ରକଟ କଲା କ୍ରିୟାନୁଷ୍ଠାନ କମିଟି (ETV Bharat)

By ETV Bharat Odisha Team

Published : June 28, 2026 at 8:40 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ବାଲେଶ୍ୱର: ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କରିବା ଦାବିରେ ମେଡିକାଲ କ୍ରିୟାନୁଷ୍ଠାନ କମିଟିର ଏକ ବୈଠକରେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି । ସରକାରୀ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ପାଇଁ କ୍ରିୟାନୁଷ୍ଠାନ କମିଟି ଦ୍ୱାରା ଅନେକ ଆନ୍ଦୋଳନ କରାଯାଇଥିଲା । ମାତ୍ର ମେଡିକାଲ କଲେଜ ହେବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଏବେ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ସମେତ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ଗୁଡିକରେ ଡାକ୍ତର ଅଭାବ ଦେଖା ଦେଇଛି । ଏମିତି କି ବାଲେଶ୍ୱରରେ କେବଳ ଏମ୍ସ ସାଟେଲାଇଟ୍‌ ସେଣ୍ଟର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇ ସପ୍ତାହର ଦୁଇଦିନ ଓପିଡି ସେବା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି । ଯାହା ବାଲେଶ୍ୱର ସମେତ ଆଖପାଖ ଜିଲ୍ଲାର ରୋଗୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟସେବା ହୋଇ ପାରୁନାହିଁ । 

ବ୍ଲକ ଗୁଡିକରେ ଥିବା ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ସମାନ ଅଵସ୍ଥା, କେଉଁଠି ଡାକ୍ତର ନାହାନ୍ତି ତ କେଉଁଠି ପୁଣି ରୋଗ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ନାହିଁ । ଏମିତି ଅବସ୍ଥା ଭିତରେ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାରେ ରୋଗୀସେବା ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡିଥିବା ମେଡିକାଲ କ୍ରିୟାନୁଷ୍ଠାନ କମିଟି ଅଭିଯୋଗ କରିଛି । ଯାହାକୁ ନେଇ ମେଡିକାଲ କ୍ରିୟାନୁଷ୍ଠାନ କମିଟି ଉଦବେଗ ପ୍ରକାଶ କରିବା ସହ ଉନ୍ନତ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟସେବା, ଡାକ୍ତର ନିଯୁକ୍ତି ଭଳି ଦାବି କରି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିଛି । ଏଥିପାଇଁ ବାଲେଶ୍ୱରର ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ, ରାଜନେତା, ସାମାଜିକ କର୍ମୀ ମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଏକ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା । ଯେଉଁଥିରେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ କେମିତି ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟସେବାରେ ସୁଧାର ଅଣାଯାଇ ପାରିବ ସେନେଇ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି ।

 

ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟସେବା ଓ ଏହାର ସମାଧାନ ପାଇଁ କ୍ରିୟାନୁଷ୍ଠାନ କମିଟିର ଆଗାମୀ କାର୍ଯ୍ୟପନ୍ଥା ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଇ ବରିଷ୍ଠ ସଦସ୍ୟ ଗୌରାଙ୍ଗ ପାଣିଗ୍ରାହୀ କହିଛନ୍ତି, "ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଯାଇଛି, ଏନେଇ ମେଡିକାଲ କଲେଜ କ୍ରିୟାନୁଷ୍ଠାନ କମିଟି ବାଲେଶ୍ୱରର ସମସ୍ତ ସାମାଜିକ ସଂଗଠନ, ଗଣ ସଂଗଠନ, ଜିଲ୍ଲାର ବହୁ ପ୍ରମୁଖ ସଂଗଠନର ବ୍ୟକ୍ତି, ରାଜନେତାମାନଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରାଯାଇଥିଲା । ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତିକି ସରକାରୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ଅଛି, ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଠାରୁ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ଜାଗାରେ ଡାକ୍ତର ନାହାନ୍ତି ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀ ନାହାନ୍ତି, ଅନେକ ଜାଗାରେ ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ନାହିଁ । ବାଲେଶ୍ୱରରେ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ହେଲା କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ସମସ୍ତ ବିଭାଗ ଖୋଲିନାହିଁ ।

ବିଶେଷ କରି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ  ହୃଦରୋଗ, ସ୍ନାୟୁ ରୋଗ ଓ ୟୁରୋଲୋଜି ବିଭାଗ ନାହିଁ । ଯେତେବେଳେ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଖୋଲିଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଆମେ ଆଶା କରିଥିଲୁ ଯେ, ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟସେବା ପାଇଁ ଆଉ କଟକ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଉପରେ ଲୋକେ ନିର୍ଭର କରିବେ ନାହିଁ । ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ଏଠାରୁ କଟକ ଓ ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଉଛି । ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଯେଉଁଠି ୨୦ ଜଣ ଡାକ୍ତର ରହିବା କଥା ସେଇଠି ମାତ୍ର ୨ରୁ ୩ ଜଣ ଡାକ୍ତର ଅଛନ୍ତି । ନର୍ସ ନାହାନ୍ତି ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବୈଷୟିକ ତାଲିମ ପ୍ରାପ୍ତ କର୍ମଚାରୀ ଅଭାବ ରହିଛି ।  ଆମର ଦାବି ହେଉଛି  ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଡାକ୍ତର, ଷ୍ଟାଫ ନର୍ସ, ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଦିଆଯାଉ । ଯଦି ନ ଦିଆଯାଉଛି ତେବେ ଆସନ୍ତା ଜୁଲାଇ ୩୦ ଏବଂ ୩୧ ତାରିଖ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ର ଆଗରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଜନସାଧାରଣ ଧାରଣା ଦେବେ ଏବଂ ଅଗଷ୍ଟ ୧ ତାରିଖ ଏମ୍ସ ଆଗରେ ଶହ ଶହ ଲୋକ ଆସି ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବେ ।"

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ....

ଆରୋଗ୍ୟ ସେତୁ 2.0: ଘରେ ବସି ବୁକ୍ ହେବ OPD ଟୋକନ୍, ମିନିଟ୍‌ରେ ହେବ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କ୍ଲେମ୍

ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନରେ ଅଗ୍ନି ନିରାପତ୍ତା ନେଇ ସରକାରଙ୍କ କଡ଼ା ନଜର; ନିୟମିତ ଯାଞ୍ଚ ପାଇଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ


ଇଟିଭି ଭାରତ, ବାଲେଶ୍ବର

ବାଲେଶ୍ୱର: ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କରିବା ଦାବିରେ ମେଡିକାଲ କ୍ରିୟାନୁଷ୍ଠାନ କମିଟିର ଏକ ବୈଠକରେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି । ସରକାରୀ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ପାଇଁ କ୍ରିୟାନୁଷ୍ଠାନ କମିଟି ଦ୍ୱାରା ଅନେକ ଆନ୍ଦୋଳନ କରାଯାଇଥିଲା । ମାତ୍ର ମେଡିକାଲ କଲେଜ ହେବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଏବେ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ସମେତ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ଗୁଡିକରେ ଡାକ୍ତର ଅଭାବ ଦେଖା ଦେଇଛି । ଏମିତି କି ବାଲେଶ୍ୱରରେ କେବଳ ଏମ୍ସ ସାଟେଲାଇଟ୍‌ ସେଣ୍ଟର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇ ସପ୍ତାହର ଦୁଇଦିନ ଓପିଡି ସେବା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି । ଯାହା ବାଲେଶ୍ୱର ସମେତ ଆଖପାଖ ଜିଲ୍ଲାର ରୋଗୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟସେବା ହୋଇ ପାରୁନାହିଁ । 

ବ୍ଲକ ଗୁଡିକରେ ଥିବା ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ସମାନ ଅଵସ୍ଥା, କେଉଁଠି ଡାକ୍ତର ନାହାନ୍ତି ତ କେଉଁଠି ପୁଣି ରୋଗ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ନାହିଁ । ଏମିତି ଅବସ୍ଥା ଭିତରେ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାରେ ରୋଗୀସେବା ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡିଥିବା ମେଡିକାଲ କ୍ରିୟାନୁଷ୍ଠାନ କମିଟି ଅଭିଯୋଗ କରିଛି । ଯାହାକୁ ନେଇ ମେଡିକାଲ କ୍ରିୟାନୁଷ୍ଠାନ କମିଟି ଉଦବେଗ ପ୍ରକାଶ କରିବା ସହ ଉନ୍ନତ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟସେବା, ଡାକ୍ତର ନିଯୁକ୍ତି ଭଳି ଦାବି କରି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିଛି । ଏଥିପାଇଁ ବାଲେଶ୍ୱରର ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ, ରାଜନେତା, ସାମାଜିକ କର୍ମୀ ମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଏକ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା । ଯେଉଁଥିରେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ କେମିତି ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟସେବାରେ ସୁଧାର ଅଣାଯାଇ ପାରିବ ସେନେଇ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି ।

 

ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟସେବା ଓ ଏହାର ସମାଧାନ ପାଇଁ କ୍ରିୟାନୁଷ୍ଠାନ କମିଟିର ଆଗାମୀ କାର୍ଯ୍ୟପନ୍ଥା ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଇ ବରିଷ୍ଠ ସଦସ୍ୟ ଗୌରାଙ୍ଗ ପାଣିଗ୍ରାହୀ କହିଛନ୍ତି, "ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଯାଇଛି, ଏନେଇ ମେଡିକାଲ କଲେଜ କ୍ରିୟାନୁଷ୍ଠାନ କମିଟି ବାଲେଶ୍ୱରର ସମସ୍ତ ସାମାଜିକ ସଂଗଠନ, ଗଣ ସଂଗଠନ, ଜିଲ୍ଲାର ବହୁ ପ୍ରମୁଖ ସଂଗଠନର ବ୍ୟକ୍ତି, ରାଜନେତାମାନଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରାଯାଇଥିଲା । ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତିକି ସରକାରୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ଅଛି, ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଠାରୁ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ଜାଗାରେ ଡାକ୍ତର ନାହାନ୍ତି ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀ ନାହାନ୍ତି, ଅନେକ ଜାଗାରେ ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ନାହିଁ । ବାଲେଶ୍ୱରରେ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ହେଲା କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ସମସ୍ତ ବିଭାଗ ଖୋଲିନାହିଁ ।

ବିଶେଷ କରି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ  ହୃଦରୋଗ, ସ୍ନାୟୁ ରୋଗ ଓ ୟୁରୋଲୋଜି ବିଭାଗ ନାହିଁ । ଯେତେବେଳେ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଖୋଲିଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଆମେ ଆଶା କରିଥିଲୁ ଯେ, ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟସେବା ପାଇଁ ଆଉ କଟକ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଉପରେ ଲୋକେ ନିର୍ଭର କରିବେ ନାହିଁ । ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ଏଠାରୁ କଟକ ଓ ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଉଛି । ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଯେଉଁଠି ୨୦ ଜଣ ଡାକ୍ତର ରହିବା କଥା ସେଇଠି ମାତ୍ର ୨ରୁ ୩ ଜଣ ଡାକ୍ତର ଅଛନ୍ତି । ନର୍ସ ନାହାନ୍ତି ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବୈଷୟିକ ତାଲିମ ପ୍ରାପ୍ତ କର୍ମଚାରୀ ଅଭାବ ରହିଛି ।  ଆମର ଦାବି ହେଉଛି  ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଡାକ୍ତର, ଷ୍ଟାଫ ନର୍ସ, ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଦିଆଯାଉ । ଯଦି ନ ଦିଆଯାଉଛି ତେବେ ଆସନ୍ତା ଜୁଲାଇ ୩୦ ଏବଂ ୩୧ ତାରିଖ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ର ଆଗରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଜନସାଧାରଣ ଧାରଣା ଦେବେ ଏବଂ ଅଗଷ୍ଟ ୧ ତାରିଖ ଏମ୍ସ ଆଗରେ ଶହ ଶହ ଲୋକ ଆସି ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବେ ।"

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ....

ଆରୋଗ୍ୟ ସେତୁ 2.0: ଘରେ ବସି ବୁକ୍ ହେବ OPD ଟୋକନ୍, ମିନିଟ୍‌ରେ ହେବ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କ୍ଲେମ୍

ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନରେ ଅଗ୍ନି ନିରାପତ୍ତା ନେଇ ସରକାରଙ୍କ କଡ଼ା ନଜର; ନିୟମିତ ଯାଞ୍ଚ ପାଇଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ


ଇଟିଭି ଭାରତ, ବାଲେଶ୍ବର

For All Latest Updates

TAGGED:

BALASORE MEDICAL SERVICE
HEALTH FACILITIES IN ODISHA
BALASORE MEDICAL ACTION COMMITTEE
ବାଲେଶ୍ୱର ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟସେବା
BALASORE HEALTH FACILITIES

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Odisha Team

With presence in all the 30 districts of the state, ETV Bharat Odisha is responsible for bringing out some of the best stories from the state. Its coverage is not limited to the happenings, spots and festivities of the state but also brings out stories that are unique and exclusive....view details

ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଖବର

The historic kathachakra Champak Dwadashi Banayatra with centuries-old history held at Dandamukundapur

ଦାଣ୍ଡମୁକୁନ୍ଦପୁରରେ କାଠଚକ୍ର ଚମ୍ପକ ଦ୍ୱାଦଶୀ ବାଣଯାତ୍ରା ଧୁମଧାମରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ

June 28, 2026 at 11:20 AM IST
After Attack Teacher Accused Hides on Tree Fearing Arrest in Astaranga Puri

ଗିରଫ ଭୟରେ ଛାନିଆ ଅଭିଯୁକ୍ତ; ଗଛରେ ଚଢି ଛପିଥିଲା, ଧରିବାକୁ ନାକେଦମ୍‌ ହେଲା ପୋଲିସ୍‌

June 27, 2026 at 3:50 PM IST
BJD Leader Sujata Rout Kartikeyan visited Srimandir Puri

ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲେ ବିଜେଡି ନେତ୍ରୀ ସୁଜାତା ରାଉତ

June 27, 2026 at 8:05 AM IST
ETV Bharat Interview With Padma shri Charan Hembram

INTERVIEW: ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ଚରଣ ହେମ୍ବ୍ରମଙ୍କ ସହ ସାକ୍ଷାତକାର

June 26, 2026 at 9:20 PM IST

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.