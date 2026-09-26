ବନ୍ୟା ବିଭୀଷିକା; ୧୨୦ ନର୍ସିଂ ଛାତ୍ରୀ ଉଦ୍ଧାର, ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ପ୍ରଶଂସା କଲେ ଛାତ୍ରୀ
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : September 26, 2026 at 5:34 PM IST
ବାଲେଶ୍ୱର: ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାରେ ବନ୍ୟା ବିଭୀଷିକାରେ ୧୨୦ ଜଣ ନର୍ସିଂ ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ଉଦ୍ଧାର କରି ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନରେ ଛାଡିଛି । ରେମୁଣା ବ୍ଲକ ସିଜୁଆଡ଼ି ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଏକ ଘରୋଇ ନର୍ସିଂ କଲେଜର ଛାତ୍ରୀମାନେ ବନ୍ୟା ଜଳ ବନ୍ଦୀରେ ଥିବା ବେଳେ ଖବର ପାଇଁ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ଘଟଣା ସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ସେମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଛି ।
ଚଳିତ ବର୍ଷ ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ନଦୀରେ ପୁଣିଥରେ ବନ୍ୟା ଆଶଙ୍କା ଦେଖାଦେଇଛି । ସେହପରି ବୁଢ଼ାବଳଙ୍ଗ ବିପଦ ସଂକେତ ଉପରେ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଥିବା ଯୋଗୁଁ ବାଲେଶ୍ୱର ସହରରେ ଲୋକମାନେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସହରର ୬ଟି ୱାର୍ଡ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ୫୦ ପଞ୍ଚାୟତ ଜଳମଗ୍ନ ହୋଇଛି।
ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ରେମୁଣା, ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ଫୁଲାଡ଼ି, ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ଟିଆଖିଆ ରାସ୍ତା ଯୋଗାଯୋଗ ବିଛିନ୍ନ ହୋଇଛି। ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଘର ଭିତରକୁ ପାଣି ପଶିଯାଇଥିବାରୁ ଲୋକେ ଛାତ ଉପରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଛନ୍ତି।
ଜିଲ୍ଲାରେ ୬୫ ପଞ୍ଚାୟତର ୧ ଲକ୍ଷ ୧୫ ହଜାର ଲୋକ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଦିନ ୧୧ ଟା ସୁଦ୍ଧା ୨୫ ହଜାର ୫୦୦ ଲୋକଙ୍କୁ ଅସ୍ଥାୟୀ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ବାଲେଶ୍ୱର
ବାଲେଶ୍ୱର: ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାରେ ବନ୍ୟା ବିଭୀଷିକାରେ ୧୨୦ ଜଣ ନର୍ସିଂ ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ଉଦ୍ଧାର କରି ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନରେ ଛାଡିଛି । ରେମୁଣା ବ୍ଲକ ସିଜୁଆଡ଼ି ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଏକ ଘରୋଇ ନର୍ସିଂ କଲେଜର ଛାତ୍ରୀମାନେ ବନ୍ୟା ଜଳ ବନ୍ଦୀରେ ଥିବା ବେଳେ ଖବର ପାଇଁ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ଘଟଣା ସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ସେମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଛି ।
ଚଳିତ ବର୍ଷ ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ନଦୀରେ ପୁଣିଥରେ ବନ୍ୟା ଆଶଙ୍କା ଦେଖାଦେଇଛି । ସେହପରି ବୁଢ଼ାବଳଙ୍ଗ ବିପଦ ସଂକେତ ଉପରେ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଥିବା ଯୋଗୁଁ ବାଲେଶ୍ୱର ସହରରେ ଲୋକମାନେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସହରର ୬ଟି ୱାର୍ଡ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ୫୦ ପଞ୍ଚାୟତ ଜଳମଗ୍ନ ହୋଇଛି।
ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ରେମୁଣା, ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ଫୁଲାଡ଼ି, ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ଟିଆଖିଆ ରାସ୍ତା ଯୋଗାଯୋଗ ବିଛିନ୍ନ ହୋଇଛି। ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଘର ଭିତରକୁ ପାଣି ପଶିଯାଇଥିବାରୁ ଲୋକେ ଛାତ ଉପରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଛନ୍ତି।
ଜିଲ୍ଲାରେ ୬୫ ପଞ୍ଚାୟତର ୧ ଲକ୍ଷ ୧୫ ହଜାର ଲୋକ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଦିନ ୧୧ ଟା ସୁଦ୍ଧା ୨୫ ହଜାର ୫୦୦ ଲୋକଙ୍କୁ ଅସ୍ଥାୟୀ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ବାଲେଶ୍ୱର