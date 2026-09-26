ETV Bharat / Videos

ବନ୍ୟା ବିଭୀଷିକା; ୧୨୦ ନର୍ସିଂ ଛାତ୍ରୀ ଉଦ୍ଧାର, ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ପ୍ରଶଂସା କଲେ ଛାତ୍ରୀ

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
ବନ୍ୟା ବିଭୀଷିକାରୁ ୧୨୦ ନର୍ସିଂ ଛାତ୍ରୀ ଉଦ୍ଧାର (ETV Bharat Odisha)

By ETV Bharat Odisha Team

Published : September 26, 2026 at 5:34 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ବାଲେଶ୍ୱର: ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାରେ ବନ୍ୟା ବିଭୀଷିକାରେ ୧୨୦ ଜଣ ନର୍ସିଂ ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ଉଦ୍ଧାର କରି ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନରେ ଛାଡିଛି । ରେମୁଣା ବ୍ଲକ ସିଜୁଆଡ଼ି ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଏକ ଘରୋଇ ନର୍ସିଂ କଲେଜର ଛାତ୍ରୀମାନେ ବନ୍ୟା ଜଳ ବନ୍ଦୀରେ ଥିବା ବେଳେ ଖବର ପାଇଁ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ଘଟଣା ସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ସେମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଛି । 

ଚଳିତ ବର୍ଷ ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ନଦୀରେ ପୁଣିଥରେ ବନ୍ୟା ଆଶଙ୍କା ଦେଖାଦେଇଛି । ସେହପରି ବୁଢ଼ାବଳଙ୍ଗ ବିପଦ ସଂକେତ ଉପରେ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଥିବା ଯୋଗୁଁ ବାଲେଶ୍ୱର ସହରରେ ଲୋକମାନେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସହରର ୬ଟି ୱାର୍ଡ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ୫୦ ପଞ୍ଚାୟତ ଜଳମଗ୍ନ ହୋଇଛି।

ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ରେମୁଣା, ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ଫୁଲାଡ଼ି, ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ଟିଆଖିଆ ରାସ୍ତା ଯୋଗାଯୋଗ ବିଛିନ୍ନ ହୋଇଛି। ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଘର ଭିତରକୁ ପାଣି ପଶିଯାଇଥିବାରୁ ଲୋକେ ଛାତ ଉପରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଛନ୍ତି।

ଜିଲ୍ଲାରେ ୬୫ ପଞ୍ଚାୟତର ୧ ଲକ୍ଷ ୧୫ ହଜାର ଲୋକ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଦିନ ୧୧ ଟା ସୁଦ୍ଧା ୨୫ ହଜାର ୫୦୦ ଲୋକଙ୍କୁ ଅସ୍ଥାୟୀ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି। 

ଇଟିଭି ଭାରତ, ବାଲେଶ୍ୱର 

ବାଲେଶ୍ୱର: ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାରେ ବନ୍ୟା ବିଭୀଷିକାରେ ୧୨୦ ଜଣ ନର୍ସିଂ ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ଉଦ୍ଧାର କରି ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନରେ ଛାଡିଛି । ରେମୁଣା ବ୍ଲକ ସିଜୁଆଡ଼ି ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଏକ ଘରୋଇ ନର୍ସିଂ କଲେଜର ଛାତ୍ରୀମାନେ ବନ୍ୟା ଜଳ ବନ୍ଦୀରେ ଥିବା ବେଳେ ଖବର ପାଇଁ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ଘଟଣା ସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ସେମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଛି । 

ଚଳିତ ବର୍ଷ ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ନଦୀରେ ପୁଣିଥରେ ବନ୍ୟା ଆଶଙ୍କା ଦେଖାଦେଇଛି । ସେହପରି ବୁଢ଼ାବଳଙ୍ଗ ବିପଦ ସଂକେତ ଉପରେ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଥିବା ଯୋଗୁଁ ବାଲେଶ୍ୱର ସହରରେ ଲୋକମାନେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସହରର ୬ଟି ୱାର୍ଡ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ୫୦ ପଞ୍ଚାୟତ ଜଳମଗ୍ନ ହୋଇଛି।

ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ରେମୁଣା, ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ଫୁଲାଡ଼ି, ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ଟିଆଖିଆ ରାସ୍ତା ଯୋଗାଯୋଗ ବିଛିନ୍ନ ହୋଇଛି। ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଘର ଭିତରକୁ ପାଣି ପଶିଯାଇଥିବାରୁ ଲୋକେ ଛାତ ଉପରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଛନ୍ତି।

ଜିଲ୍ଲାରେ ୬୫ ପଞ୍ଚାୟତର ୧ ଲକ୍ଷ ୧୫ ହଜାର ଲୋକ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଦିନ ୧୧ ଟା ସୁଦ୍ଧା ୨୫ ହଜାର ୫୦୦ ଲୋକଙ୍କୁ ଅସ୍ଥାୟୀ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି। 

ଇଟିଭି ଭାରତ, ବାଲେଶ୍ୱର 

For All Latest Updates

TAGGED:

FIRE SERVICES PERSONNEL
BALASORE FLOOD UPDATE
ନର୍ସିଂ ଛାତ୍ରୀ ଉଦ୍ଧାର
ବାଲେଶ୍ୱର ବନ୍ୟା ଖବର
NURSING STUDENTS RESCUED

ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଖବର

Bihar pilgrims Bus Caught Fire

୬୦ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ନେଇ ଯାଉଥିବା ବସ୍‌ରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ, ରାସ୍ତାରେ ହୁତୁହୁତୁ ହୋଇ ଜଳିଗଲା

September 26, 2026 at 12:47 PM IST
Sambalpur Dhanupali Sishu Mandir students

ନମାମି ଭାରତମ୍‌ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ଧନୁପାଲି ସରସ୍ବତୀ ଶିଶୁ ମନ୍ଦିରରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦେ ମାତରମ ଗାୟନ

September 26, 2026 at 12:21 PM IST
truck loaded with iron crashed into shop in Khordha

ଦୋକାନ ଭିତରେ ପଶିଲା ଲୁହା ବୋଝେଇ ଟ୍ରକ; ୩ ଦୋକାନ ଭାଙ୍ଗିରୁଜି ଚୁରମାର

September 24, 2026 at 1:03 PM IST
Dhenkanal Gajalakshmi Puja festival

ଢେଙ୍କାନାଳ ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା ମହୋତ୍ସବର ପଡିଲା ମୂଳଦୁଆ; ସମସ୍ତ ପୂଜା ମଣ୍ଡପ ପକ୍ଷରୁ ଶୁଭ ମାଟି ଅନୁକୂଳ

September 23, 2026 at 10:26 PM IST

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.