ଗଛ ସହିତ ଗଛର ବିବାହ, ବର-ଅଶ୍ୱତ୍ଥ ଗଛ ବାହାଘର - BALASORE BAR ASSOCIATION CEREMONY

By ETV Bharat Odisha Team

Published : November 22, 2025 at 11:14 PM IST

2 Min Read
ବାଲେଶ୍ବର: ସଜା ହୋଇଛି ବାହବେଦୀ, ବାଜୁଛି ସାହାନାଇ, ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣରେ ବ୍ୟସ୍ତ ବ୍ରାହ୍ମଣ । ବର ପିତା କନ୍ୟା ପିତା ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ । ଯଜ୍ଞ କୁଣ୍ଡରେ ଘୃତ୍ୟ ଅର୍ଘ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି । ବର କନିଆଙ୍କ ହାତଗଣ୍ଠି ପଡୁଛି, ବରଯାତ୍ରୀ କନ୍ୟା ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ହେଉଛି ବିବାହ । ହେଲେ ଏ ବିବାହ କୌଣସି ମଣିଷର ନୁହେଁ ବରଂ ଦୁଇଟି ଗଛର ବିବାହରେ ଏମିତି କିଛି ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି । ବାଲେଶ୍ୱର କଚେରୀ ହତାରେ ଥିବା ବର ଓ ଅଶ୍ୱତ୍ଥ ଗଛର ବିବାହ କରାଇଛନ୍ତି ବାଲେଶ୍ୱର ବାର ଆସୋସିଏସନ । ଦିନେ କାହାଣୀରେ ଶୁଣିଥିବା ବରଗଛ ଆଉ ଅଶ୍ୱସ୍ଥ ଗଛର ବାହାଘର ସତସତିକା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି । ଯେଉଁଠି ବିବାହ ପୂର୍ବରୁ ଲଗ୍ନ ଧରା, ବରଧାରା, ମଙ୍ଗନ ଆଦି କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି । ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ବର ରୁଦ୍ରାଂଶ ଓ ଅଶ୍ୱତ୍ଥ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଅଂଶ ଅଟନ୍ତି । ଏମାନଙ୍କ ଦୁଇଟି ଡାଳ ପରସ୍ପରକୁ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଛୁଇଁଥାନ୍ତି ସେ ସ୍ଥାନରେ ବର ଓ ଅଶ୍ୱତ୍ଥ ବିବାହ ଉତ୍ସବ ବା ବର ଅଶ୍ୱତ୍ଥ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଉତ୍ସବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ । ବୈଜ୍ଞାନିକ ମତ ଅନୁସାରେ ବର ଓ ଅଶ୍ୱତ୍ଥ ବୃକ୍ଷ ପରିବେଶ ପାଇଁ ସର୍ବାଧିକ ଅମ୍ଳଜାନ ପରିବେଶକୁ ଛାଡିଥାନ୍ତି । ଏହା ସହିତ ପରିବେଶର ସନ୍ତୁଳନତା ବଜାଇ ରଖନ୍ତି । ଗଛ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇ ଏପରି ବିବାହ ଉତ୍ସବ ଆୟୋଜନ କରିଛି ବାଲେଶ୍ୱର ବାର ଆସୋସିଏସନ ।

 

ବର ଓ ଅଶ୍ୱତ୍ଥ ବିବାହ: 

ବାର ଆସୋସିଏସନ ସଭାପତି କେଶବ କୁମାର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଏହି ବିବାହ ଉତ୍ସବରେ କନ୍ୟା ପିତା ଭାବେ ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଉଥିଲେ । ସେ କହିଛନ୍ତି,"ଏହି ବର ଓ ଅଶ୍ୱତ୍ଥ ବିବାହରେ ମୁଁ କନ୍ୟା ପିତା ହିସାବରେ କନ୍ୟାଦାନ କରିବି । ଏହା ଆମର ବାର ଆସୋସିଏସନ ମାଧ୍ୟମରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ ବନୀକରଣ, ବୃକ୍ଷର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ, ଅମ୍ଳଜାନର ଅଭାବ ଦେଖାଦେଉଛି । ଆମେ ଚିନ୍ତା କଲୁ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରିବୁ । ଲୋକ ଜାଣିବେ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ବୃକ୍ଷର କଣ ଉପାଦେୟତା ଅଛି । ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସଂକଳ୍ପ ନେଇ ବର ଓ ଅଶ୍ୱତ୍ଥ ବିବାହ କରିଛୁ । ଏଥିରେ ସମସ୍ତେ ସାଧାରଣ ଲୋକ, ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଛୁ । ଗତକାଲି ବରଧରା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସରିଯାଇଛି । ବିବାହ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି, ଏଥିରେ ପ୍ରୀତି ଭୋଜନର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି । ସମସ୍ତେ ଏଥିରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି ।"

 

ମହାଭାରତ କାଳରୁ ରହିଛି ପରମ୍ପରା:

ସେହିପରି ବିବାହରେ ଯୋଗଦେଇଥିବା ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ବିଜୟ କୁମାର ମିଶ୍ର କହିଛନ୍ତି, "ପୁଅଝିଅଙ୍କ ଯେମିତି ବିବାହ କରାଯାଏ ସେମିତି ଏଠାରେ  ବର ଓ ଅଶ୍ୱତ୍ଥ ଗଛର ବିବାହ କରାଯାଉଛି । ବର ହେଉଛି ଅଶ୍ୱତ୍ଥ ଗଛ, କନ୍ୟା ହେଉଛି ବଟ ବୃକ୍ଷ । ଯେତେବେଳେ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଏହି ବର ଅଶ୍ୱତ୍ଥ ବିବାହ ଉତ୍ସବ ପ୍ରଥା ରହିଥିଲା ।"

 

ପରିବେଶର ସୁରକ୍ଷା ବାର୍ତ୍ତା:

ଅନ୍ୟପଟେ ଏହି ବିବାହ ଉତ୍ସବରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିବା ଜଣେ ମହିଳା ଓକିଲ ଯଶୋବନ୍ତି ସାହୁ କହିଛନ୍ତି, "ବର ଅଶ୍ୱତ୍ଥର ଯେଉଁ ବାହାଘର ହେଉଛି ଏହା ଏକ ପୁଣ୍ୟର କାମ । ଯେଉଁଠି ଏମିତି ଗଛ ଅଛି ସେଇଠି ଏମିତି ବାହାଘର ହେବା ଦରକାର । ଗଛର ରକ୍ଷା କେମିତି ହେବ ଏବଂ ପରିବେଶର ସୁରକ୍ଷା କେମିତି କରିବା ଏନେଇ ଏକ ସାମଜିକ ବାର୍ତ୍ତା ଦିଆଯାଇଛି । ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛୁ ଯେ ବାଲେଶ୍ୱର ବାର ଆସୋସିଏସନ ଏପରି ଏକ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛି ।" 
 

ଇଟିଭି ଭାରତ, ବାଲେଶ୍ବର 

