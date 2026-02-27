ETV Bharat / Videos

Watch: ଖାଦ୍ୟ ଅନ୍ବେଷଣରେ ଆସି କୂଅରେ ପଡିଲା ଛୁଆ ହାତୀ, ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର - BABY ELEPHANT DEATH

କୂଅରେ ପଡି ହାତୀଛୁଆ ମୃତ (ETV Bharat Odisha)

By ETV Bharat Odisha Team

Published : February 27, 2026 at 3:31 PM IST

କେନ୍ଦୁଝର: ଥମୁନି ହାତୀ ମୃତ୍ୟୁ ! ପୁଣି ଆଉ ଏକ ହାତୀର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି । ଗତକାଲି (ଗୁରୁବାର) ରାତିରେ କୂଅରେ ପଡି ଗୋଟିଏ ହାତୀ ଛୁଆର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି । କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ସଦର ରେଞ୍ଜ କାଠବାଉଁଶୁଳି ଗାଁର ମୋହନ ଚରଣ ମହାନ୍ତଙ୍କ କୂଅରେ ପଡି ହାତୀ ଛୁଆର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି । ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଏକ ୧୦ ଟିକିଆ ହାତୀପଲ ଖାଦ୍ୟ ଅନ୍ବେଷଣରେ ଆସିଥିବା ବେଳେ କୂଅରେ ଖସିପିଡ଼ିଥିଲା ହାତୀଛୁଆ । ଖବର ପାଇ ବନ ବିଭାଗ ଘଟଣା ସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ମୃତ ହାତୀ ଛୁଆକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଛି ।

ଏସିଏଫ୍ ଅଶୋକ ଦାସ କହିଛନ୍ତି,"ଗତକାଲି ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଏକ ୧୦ଟିକିଆ ହାତୀପଲ କାଠବାଉଁଶୁଳି ଗାଁ ଦେଇ ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ମୋହନ ଚରଣ ମହାନ୍ତଙ୍କ ପରିବା ବାଡିରେ ଖାଇବା ପାଇଁ ପଶିଥିଲେ ।ଏହି ସମୟରେ ନିକଟରେ ଥିବା କୂଅ ଭିତରେ ଏକ ବର୍ଷର ଛୁଆ ହାତୀଟି ପଡ଼ି ଯାଇଥିଲା । ହାତୀପଲ ଛୁଆକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବାକୁ ଅନେକ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିବା ବେଳେ ଉପରୁ ପଥର ଖସି ଛୁଆ ହାତୀ ମୁଣ୍ଡରେ ବାଜିଥିଲା । ଫଳରେ ହାତୀ ଛୁଆଟିର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା । ପରେ ବନ ବିଭାଗ, ମୃତ ହାତୀ ଛୁଆଟିକୁ କୂଅ ଭିତରୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ପଦ୍ମପୁର ନର୍ସରୀକୁ ଆଣି ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପରେ ପୋତି ଦିଆଯାଇଛି ।"
 

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ... ଦେଢ଼ ବର୍ଷରେ ମଲେଣି ୧୧୪ ହାତୀ

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ... ହାତୀ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣା; ବାଲିଗୁଡ଼ା ଡିଏଫଓଙ୍କୁ କାରଣ ଦର୍ଶାଅ ନୋଟିସ ଜାରି

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ... ବୋମା ଖାଇ ହାତୀ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଚେତିଲା ବନ ବିଭାଗ; ଆରମ୍ଭ କଲା 'ଜିବେ ଦୟା' ଅଭିଯାନ ।

ଇଟିଭି ଭାରତ, କେନ୍ଦୁଝର

