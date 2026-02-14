ସୁନା କିଣି ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ୫୧ ଜଣ ହେଲେ ଲକ୍ଷପତି - MEGA LAKHPATI DRAW
Published : February 14, 2026 at 11:42 AM IST
ଅନୁଗୋଳ: ଅରୁନ୍ଧତୀ ଜୁଏଲର୍ସର ମେଗା ଲକି ଡ୍ର-୨୦୨୬ ଅନୁଗୋଳ ଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି । ସାରା ରାଜ୍ୟରୁ ୫୧ଜଣ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ଲକ୍ଷପତି ବିଜେତାଙ୍କୁ ଲାଟେରୀ ମାଧ୍ୟମରେ ଚୟନ କରାଯାଇଥିଲା। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ କେବଳ ଅନୁଗୋଳର ୭ଜଣ ବିଜେତା ଥିଲେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଅନୁଗୋଳ ବିଧାୟକ ପ୍ରତାପ ଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବେ ଅନୁଗୋଳ ନଗରପାଳ ଅକ୍ଷୟ ସାମନ୍ତ ଓ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ପାଲିଟି ନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ସତ୍ୟପ୍ରକାଶ ତ୍ରିପାଠୀ ଯୋଗ ଦେଇ ବିଜେତା ମାନଙ୍କୁ ଚେକ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଅରୁନ୍ଧତୀ ଜୁଏଲର୍ସ ପରିଚାଳନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ମେହେର ଉପସ୍ଥିତ ରହି ସମସ୍ତ ବିଜେତା ମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିଥିଲେ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ ଥିଲେ ଚଳଚିତ୍ର ନାୟିକା ତଥା ଅରୁନ୍ଧତୀର ବ୍ରାଣ୍ଡ ଆମ୍ବାସଡର ଅର୍ଚ୍ଚିତା ସାହୁ। ସେ ନିଜେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସୁନା ଗହଣା ପିନ୍ଧି ରାମ୍ପ ଶୋ କରିଥିଲେ। ସଙ୍ଗୀତ ଓ ନୃତ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରିବେଷଣ କରାଯାଇଥିଲା। ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ଦର୍ଶକ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଉପଭୋଗ କରିଥିଲେ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଅନୁଗୋଳ
