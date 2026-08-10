ETV Bharat / Videos

Watch: ଖୋଲିଲା ରେଙ୍ଗାଲି ଡ୍ୟାମ, ତଳମୁଣ୍ଡରେ ବନ୍ୟା ଭୟ - ANUGOLA RENGALI DAM

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
ଖୋଲିଲା ରେଙ୍ଗାଲି ଡ୍ୟାମ, ତଳମୁଣ୍ଡରେ ବନ୍ୟା ଭୟ (ETV Bharat Odisha)

By ETV Bharat Odisha Team

Published : August 10, 2026 at 1:11 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ଅନୁଗୋଳ: ଓଡ଼ିଶାର ଦ୍ଵିତୀୟ ବୃହତ ଜଳଭଣ୍ଡାର ରେଙ୍ଗାଲି ଡ୍ୟାମରୁ ଦ୍ଵିତୀୟ ଥର ଖୋଲିଲା ଗୋଟିଏ ଗେଟ୍ । ଗତ ୩୦ ତାରିଖରେ ଗୋଟିଏ ଗେଟ ଖୋଲା ଯାଇଥିଲା । ଆଜି(ସୋମବାର) ପୁଣି ୮ନମ୍ବର ଗେଟ ଖୋଲାଯାଇଛି । ତଳ ଅଞ୍ଚଳକୁ ବିଭାଗୀୟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରାଯାଇଛି । 

ଅନୁଗୋଳ ଜିଲ୍ଲା କଣିହାଁ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଓଡ଼ିଶାର ଦ୍ୱିତୀୟ ବୃହତ ରେଙ୍ଗାଲି ଜଳଭଣ୍ଡାରର ଗଚ୍ଛିତ ଜଳରାଶି କ୍ଷମତା ୧୨୩.୫୦ ମିଟର ଥିବା ବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗଚ୍ଛିତ ଜଳରାଶି ୧୨୨.୨୪ ମିଟର ରହିଛି । ପ୍ରତି ସେକେଣ୍ଡ ପିଛା ଜଳଭଣ୍ଡାର ମଧ୍ୟକୁ ୨୭୩୫ ଘନମିଟର ଜଳ ପ୍ରବେଶ କରୁଥିବା ବେଳେ ପାୱାର ଚ୍ୟାନେଲ ଓ ଖୋଲାଥିବା ଗୋଟିଏ ଗେଟରେ ମୋଟ ୧୩୯୪.୬୦ ଘନମିଟର ବନ୍ୟା ଜଳ ନିଷ୍କାସିତ ହେଉଛି । ପାୱାର ଚ୍ୟାନେଲ ଦେଇ ୫୦୧ ଘନମିଟର ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ହେଉଛି ।

ଉପରମୁଣ୍ଡରେ ଲଗାତର ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଜଳସ୍ତର ବଢିବାରେ ଲାଗିଛି । ସୂଚନା ଅନୁଯାଇ ଏହିଭଳି ଜଳସ୍ତର ବଢି ଚାଲିଲେ ଆଗକୁ ଅଧିକ ଗେଟ୍ ଖୋଲା ଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ରେଙ୍ଗାଲି ଡ୍ୟାମର ତଳ ଅଞ୍ଚଳ ଚାରୋଟି ଜିଲ୍ଲା କେନ୍ଦ୍ରାପଡା, ଯାଜପୁର, ଅନୁଗୋଳ, ଢେଙ୍କାନାଳର ନଦୀ କୂଳିଆ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଓ ସଚେତନତା ପ୍ରତି ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖି ଜିଲ୍ଲାର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମାନଙ୍କୁ ସତର୍କ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଥିବା ରେଙ୍ଗାଲି ଡ୍ୟାମ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

Rain Warning: ଆଜି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ପାଇଁ 9 ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ, ଅଗଷ୍ଟ 15 ଯାଏଁ ନିର୍ଦ୍ଧୁମ ବର୍ଷିବ

ରାଜ୍ୟରେ ଭାରି ବର୍ଷା; ଫୁଲୁଛି ମହାନଦୀ, ୧୨ ଗେଟ୍ ଖୋଲିଲା ହୀରାକୁଦ

ଅନୁଗୋଳ: ଓଡ଼ିଶାର ଦ୍ଵିତୀୟ ବୃହତ ଜଳଭଣ୍ଡାର ରେଙ୍ଗାଲି ଡ୍ୟାମରୁ ଦ୍ଵିତୀୟ ଥର ଖୋଲିଲା ଗୋଟିଏ ଗେଟ୍ । ଗତ ୩୦ ତାରିଖରେ ଗୋଟିଏ ଗେଟ ଖୋଲା ଯାଇଥିଲା । ଆଜି(ସୋମବାର) ପୁଣି ୮ନମ୍ବର ଗେଟ ଖୋଲାଯାଇଛି । ତଳ ଅଞ୍ଚଳକୁ ବିଭାଗୀୟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରାଯାଇଛି । 

ଅନୁଗୋଳ ଜିଲ୍ଲା କଣିହାଁ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଓଡ଼ିଶାର ଦ୍ୱିତୀୟ ବୃହତ ରେଙ୍ଗାଲି ଜଳଭଣ୍ଡାରର ଗଚ୍ଛିତ ଜଳରାଶି କ୍ଷମତା ୧୨୩.୫୦ ମିଟର ଥିବା ବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗଚ୍ଛିତ ଜଳରାଶି ୧୨୨.୨୪ ମିଟର ରହିଛି । ପ୍ରତି ସେକେଣ୍ଡ ପିଛା ଜଳଭଣ୍ଡାର ମଧ୍ୟକୁ ୨୭୩୫ ଘନମିଟର ଜଳ ପ୍ରବେଶ କରୁଥିବା ବେଳେ ପାୱାର ଚ୍ୟାନେଲ ଓ ଖୋଲାଥିବା ଗୋଟିଏ ଗେଟରେ ମୋଟ ୧୩୯୪.୬୦ ଘନମିଟର ବନ୍ୟା ଜଳ ନିଷ୍କାସିତ ହେଉଛି । ପାୱାର ଚ୍ୟାନେଲ ଦେଇ ୫୦୧ ଘନମିଟର ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ହେଉଛି ।

ଉପରମୁଣ୍ଡରେ ଲଗାତର ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଜଳସ୍ତର ବଢିବାରେ ଲାଗିଛି । ସୂଚନା ଅନୁଯାଇ ଏହିଭଳି ଜଳସ୍ତର ବଢି ଚାଲିଲେ ଆଗକୁ ଅଧିକ ଗେଟ୍ ଖୋଲା ଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ରେଙ୍ଗାଲି ଡ୍ୟାମର ତଳ ଅଞ୍ଚଳ ଚାରୋଟି ଜିଲ୍ଲା କେନ୍ଦ୍ରାପଡା, ଯାଜପୁର, ଅନୁଗୋଳ, ଢେଙ୍କାନାଳର ନଦୀ କୂଳିଆ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଓ ସଚେତନତା ପ୍ରତି ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖି ଜିଲ୍ଲାର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମାନଙ୍କୁ ସତର୍କ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଥିବା ରେଙ୍ଗାଲି ଡ୍ୟାମ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

Rain Warning: ଆଜି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ପାଇଁ 9 ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ, ଅଗଷ୍ଟ 15 ଯାଏଁ ନିର୍ଦ୍ଧୁମ ବର୍ଷିବ

ରାଜ୍ୟରେ ଭାରି ବର୍ଷା; ଫୁଲୁଛି ମହାନଦୀ, ୧୨ ଗେଟ୍ ଖୋଲିଲା ହୀରାକୁଦ

For All Latest Updates

TAGGED:

ODISHA FLOOD
RENGALI DAM
FLOOD WATER RELEASE
ରେଙ୍ଗାଲି ଡ୍ୟାମ
ANUGOLA RENGALI DAM

ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଖବର

Shavan sombar Kanwariyas at Lingaraj Temple

ଶ୍ରାବଣ ଦ୍ୱିତୀୟ ସୋମବାରରେ ଶିବମୟ ଶୈବପୀଠ, ଲିଙ୍ଗରାଜରେ କାଉଡିଆଙ୍କ ପ୍ରବଳ ଭିଡ

August 10, 2026 at 12:20 PM IST
Hatakeswar Temple

ଶ୍ରାବଣ ଦ୍ୱିତୀୟ ସୋମବାର; ଜଳାଭିଷେକ ପାଇଁ ଅଟ୍ରି ହଟକେଶ୍ୱର ପୀଠରେ କାଉଡ଼ିଆଙ୍କ ଅସମ୍ଭାଳ ଭିଡ଼

August 10, 2026 at 6:58 AM IST
The second and last solar eclipse of this year

ଅଗଷ୍ଟ 12ରେ ଏବର୍ଷର ଦ୍ୱିତୀୟ ଓ ଶେଷ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପରାଗ

August 9, 2026 at 9:27 AM IST
Palm tree burnt in thunderstrom

ବଜ୍ରାଘାତରେ ଜଳିଲା ତାଳଗଛ ଭୟଭୀତ ଲୋକେ, ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସରବରାହ ଠପ୍

August 7, 2026 at 9:00 AM IST

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.