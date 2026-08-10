Watch: ଖୋଲିଲା ରେଙ୍ଗାଲି ଡ୍ୟାମ, ତଳମୁଣ୍ଡରେ ବନ୍ୟା ଭୟ - ANUGOLA RENGALI DAM
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : August 10, 2026 at 1:11 PM IST
ଅନୁଗୋଳ: ଓଡ଼ିଶାର ଦ୍ଵିତୀୟ ବୃହତ ଜଳଭଣ୍ଡାର ରେଙ୍ଗାଲି ଡ୍ୟାମରୁ ଦ୍ଵିତୀୟ ଥର ଖୋଲିଲା ଗୋଟିଏ ଗେଟ୍ । ଗତ ୩୦ ତାରିଖରେ ଗୋଟିଏ ଗେଟ ଖୋଲା ଯାଇଥିଲା । ଆଜି(ସୋମବାର) ପୁଣି ୮ନମ୍ବର ଗେଟ ଖୋଲାଯାଇଛି । ତଳ ଅଞ୍ଚଳକୁ ବିଭାଗୀୟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରାଯାଇଛି ।
ଅନୁଗୋଳ ଜିଲ୍ଲା କଣିହାଁ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଓଡ଼ିଶାର ଦ୍ୱିତୀୟ ବୃହତ ରେଙ୍ଗାଲି ଜଳଭଣ୍ଡାରର ଗଚ୍ଛିତ ଜଳରାଶି କ୍ଷମତା ୧୨୩.୫୦ ମିଟର ଥିବା ବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗଚ୍ଛିତ ଜଳରାଶି ୧୨୨.୨୪ ମିଟର ରହିଛି । ପ୍ରତି ସେକେଣ୍ଡ ପିଛା ଜଳଭଣ୍ଡାର ମଧ୍ୟକୁ ୨୭୩୫ ଘନମିଟର ଜଳ ପ୍ରବେଶ କରୁଥିବା ବେଳେ ପାୱାର ଚ୍ୟାନେଲ ଓ ଖୋଲାଥିବା ଗୋଟିଏ ଗେଟରେ ମୋଟ ୧୩୯୪.୬୦ ଘନମିଟର ବନ୍ୟା ଜଳ ନିଷ୍କାସିତ ହେଉଛି । ପାୱାର ଚ୍ୟାନେଲ ଦେଇ ୫୦୧ ଘନମିଟର ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ହେଉଛି ।
ଉପରମୁଣ୍ଡରେ ଲଗାତର ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଜଳସ୍ତର ବଢିବାରେ ଲାଗିଛି । ସୂଚନା ଅନୁଯାଇ ଏହିଭଳି ଜଳସ୍ତର ବଢି ଚାଲିଲେ ଆଗକୁ ଅଧିକ ଗେଟ୍ ଖୋଲା ଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ରେଙ୍ଗାଲି ଡ୍ୟାମର ତଳ ଅଞ୍ଚଳ ଚାରୋଟି ଜିଲ୍ଲା କେନ୍ଦ୍ରାପଡା, ଯାଜପୁର, ଅନୁଗୋଳ, ଢେଙ୍କାନାଳର ନଦୀ କୂଳିଆ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଓ ସଚେତନତା ପ୍ରତି ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖି ଜିଲ୍ଲାର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମାନଙ୍କୁ ସତର୍କ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଥିବା ରେଙ୍ଗାଲି ଡ୍ୟାମ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।
ଅନୁଗୋଳ: ଓଡ଼ିଶାର ଦ୍ଵିତୀୟ ବୃହତ ଜଳଭଣ୍ଡାର ରେଙ୍ଗାଲି ଡ୍ୟାମରୁ ଦ୍ଵିତୀୟ ଥର ଖୋଲିଲା ଗୋଟିଏ ଗେଟ୍ । ଗତ ୩୦ ତାରିଖରେ ଗୋଟିଏ ଗେଟ ଖୋଲା ଯାଇଥିଲା । ଆଜି(ସୋମବାର) ପୁଣି ୮ନମ୍ବର ଗେଟ ଖୋଲାଯାଇଛି । ତଳ ଅଞ୍ଚଳକୁ ବିଭାଗୀୟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରାଯାଇଛି ।
ଅନୁଗୋଳ ଜିଲ୍ଲା କଣିହାଁ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଓଡ଼ିଶାର ଦ୍ୱିତୀୟ ବୃହତ ରେଙ୍ଗାଲି ଜଳଭଣ୍ଡାରର ଗଚ୍ଛିତ ଜଳରାଶି କ୍ଷମତା ୧୨୩.୫୦ ମିଟର ଥିବା ବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗଚ୍ଛିତ ଜଳରାଶି ୧୨୨.୨୪ ମିଟର ରହିଛି । ପ୍ରତି ସେକେଣ୍ଡ ପିଛା ଜଳଭଣ୍ଡାର ମଧ୍ୟକୁ ୨୭୩୫ ଘନମିଟର ଜଳ ପ୍ରବେଶ କରୁଥିବା ବେଳେ ପାୱାର ଚ୍ୟାନେଲ ଓ ଖୋଲାଥିବା ଗୋଟିଏ ଗେଟରେ ମୋଟ ୧୩୯୪.୬୦ ଘନମିଟର ବନ୍ୟା ଜଳ ନିଷ୍କାସିତ ହେଉଛି । ପାୱାର ଚ୍ୟାନେଲ ଦେଇ ୫୦୧ ଘନମିଟର ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ହେଉଛି ।
ଉପରମୁଣ୍ଡରେ ଲଗାତର ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଜଳସ୍ତର ବଢିବାରେ ଲାଗିଛି । ସୂଚନା ଅନୁଯାଇ ଏହିଭଳି ଜଳସ୍ତର ବଢି ଚାଲିଲେ ଆଗକୁ ଅଧିକ ଗେଟ୍ ଖୋଲା ଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ରେଙ୍ଗାଲି ଡ୍ୟାମର ତଳ ଅଞ୍ଚଳ ଚାରୋଟି ଜିଲ୍ଲା କେନ୍ଦ୍ରାପଡା, ଯାଜପୁର, ଅନୁଗୋଳ, ଢେଙ୍କାନାଳର ନଦୀ କୂଳିଆ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଓ ସଚେତନତା ପ୍ରତି ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖି ଜିଲ୍ଲାର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମାନଙ୍କୁ ସତର୍କ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଥିବା ରେଙ୍ଗାଲି ଡ୍ୟାମ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।