Maa Radha Pada Darshan ନିଆଳି (କଟକ): ପବିତ୍ର ଅଁଳା ନବମୀରେ ଶ୍ରୀରାଧାଙ୍କ ପଦ୍ମପାଦ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇଉଠିଛି କଟକ ଜିଲ୍ଲା ନିଆଳି ନୂଆଗାଁସ୍ଥିତ ରାଧାକାନ୍ତ ମଠ (ବ୍ରଜବାସୀ) । ବର୍ଷକରେ ଥରେ ଶ୍ରୀରାଧାଙ୍କର ଓଡି଼ଆଣୀ ବେଶ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତଙ୍କ ସମାଗମ ହୋଇଛି । ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ଲାଗି ପ୍ରସାଦ ସେବନ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବ୍ୟାପକ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ।

ମଠର ପୂଜା ନୀତି:

ଆଜିର ଦିନରେ ଶ୍ରୀରାଧାଙ୍କର ଓଡିଆଣୀ ବେଶ ସହିତ ପାଦ ଦର୍ଶନର ସୁଯୋଗ ପାଇଥାନ୍ତି ଭକ୍ତ । ଏଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ରାତ୍ରରୁ ରାଧାକାନ୍ତ ମଠରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ପ୍ରବଳ ଭିଡ ଲାଗିଛି । ମଠର ମୁଖ୍ୟ ପୂଜକ ନିଲିପ୍ତ ପଣ୍ଡା କହିଛନ୍ତ, "ରାତ୍ର ୪.୩୦ରୁ ଦ୍ଵାର ପୂଜା ପରେ ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀ, ଅବକାଶ ପରେ ନଟବର ବେଶ ସମାପ୍ତ ହୋଇ ଭୋରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟପୂଜା, ବଲ୍ଲଭ, ସକାଳ ଧୂପ, ବାଳଧୂପ, ମଦନ ମୋହନ ଭୋଗ ଲାଗ ହୋଇଛି । ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରାଧାପାଦ ଦର୍ଶନ ସକାଳ ୫ଟାରୁ ରାତ୍ର ୧୦ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାହାଣ ମେଲା ଦର୍ଶନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ଆଜିର ଦିନରେ ଶ୍ରୀରାଧାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲେ ମହାପୂଣ୍ୟ ମିଳିବା ସହିତ ମହିଳାମାନେ ସୈାଭାଗ୍ୟବତୀ ହୁଅନ୍ତି ବୋଲି ବିଶ୍ଵାସ ରହିଛି । ଆଜି ଭକ୍ତମାନେ ଅଁଳା ଗଛ ମୂଳରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରି ମାନସିକ ରଖି ସଂକଳ୍ପ କରିଥାନ୍ତି । କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ଶୁକ୍ଲ ନବମୀରେ ରାଧାପାଦ ଦର୍ଶନ କଲେ ପରିବାର ମଙ୍ଗଳ ହୋଇଥାଏ ବୋଲି ବିଶ୍ଵାସ ରହିଛି । ଆସନ୍ତାକାଲି (ଶନିବାର) ଠାରୁ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ପଞ୍ଚୁକ ଆରମ୍ଭ ହେବ ।" 
 

ମଠର ରହିଛି ଅନେକ ନାମ:

ରାଧାକାନ୍ତ ମଠର ମହନ୍ତ ମହାରାଜ ଦିବ୍ଯକୃଷ୍ଣ ଦାଶ କହିଛନ୍ତି, "ପ୍ରାଚୀନ ଓ ପୂରାତନ ରାଧାକାନ୍ତ ମଠ ଅଁଳା ନବମୀ ତିଥିରେ ଉତ୍ସବ ମୁଖର ହୋଇଛି ।‌ ପ୍ରଭୁ ଚୈତନ୍ୟ ଏଠାକୁ ଆସିଥିବାର ପ୍ରମାଣ ସହିତ ପାଦ ଚିହ୍ନ ରହିଛି । ୨୦୧୭ ମସିହା ଠାରୁ ରାଧାକାନ୍ତ ମଠ ପରିସରରେ ରାଧାପାଦ ଦର୍ଶନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଆସୁଛି । କଟକ, ପୁରୀ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ଜଗତସିଂହପୁର ଓ ନୟାଗଡ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଆସି ମା' ରାଧାଙ୍କ ପାଦ ଦର୍ଶନ କରିଥାନ୍ତି । ଆଜି ଅଁଳା ନବମୀ ହୋଇଥିବାରୁ ମା' ରାଧା ଓଡି଼ଆଣୀ ବେଶରେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଇଥାନ୍ତି । ରାଧାକାନ୍ତ ମଠ ଅନେକ ନାମରେ ନାମକରଣ କରାଯାଇଛି । ନିଆଳି ମଠ, ବ୍ରଜବାସୀ ମଠ, ରାଧାକାନ୍ତ ମଠ ନାମରେ ନାମିତ ହୋଇଛି । ମଠ ଅନେକ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାମିଲ ଅଛି ।" 

ଭକ୍ତ ଝରଣା ପଣ୍ଡା କହିଛନ୍ତି, "ଅଁଳା ନବମୀ ତିଥିରେ ସବୁ ମହିଳା ଅପେକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି । ରାଧାଙ୍କ ପାଦ ଦର୍ଶନ କଲେ କୋଟି ଜନ୍ମର ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଲାଭ ହୁଏ । ମା'ଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲେ କୃପା ଲାଭ ହୁଏ । ଆଜିର ଦିନକୁ ଭାଷାରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ପାଇଁ ଭାଷା ନାହିଁ ।" 

ଇଟିଭି ଭାରତ, ନିଆଳି

