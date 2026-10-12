ଅଙ୍ଗନବାଡି ଲେଡିଜ୍ ୱାର୍କସ ଆସୋସିଏସନ୍ ତରଫରୁ ବିକ୍ଷୋଭ, ଦାବି ପୂରଣ ନହେଲେ କଲମ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ ଚେତାବନୀ
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : October 12, 2026 at 6:14 PM IST
ଗଜପତି: ଭାରତୀୟ ମଜଦୂର ସଂଘ ଅନୁବନ୍ଧିତ ଅଙ୍ଗନବାଡି ଲେଡିଜ୍ ୱାର୍କସ ଆସୋସିଏସନ୍ ତରଫରୁ ଜିଲ୍ଲାସ୍ଥିତ ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡିରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଠାରୁ ଏକ ବିରାଟ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ବାହାରି ଜିଲ୍ଲାପାଳ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି । ତେବେ 10 ଦଫା ଦାବି ପୂରଣ ନହେଲେ କଲମ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନର ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ।
ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଶିଶୁ ବିକାଶ ସେବା (ICDS) ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ସ୍ଥାୟୀ କରାଯାଇ ଅଙ୍ଗନବାଡି କର୍ମୀ ଓ ସହାୟିକାମାନଙ୍କୁ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ମାନ୍ୟତା ପ୍ରଦାନ, ଅଙ୍ଗନବାଡି କର୍ମୀ ମାନଙ୍କୁ ମାସିକ ୩୦ ହଜାର ଟଙ୍କା ଏବଂ ସହାୟିକା ମାନଙ୍କୁ ମାସିକ 15 ହଜାର ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ, ୫୫ ବର୍ଷ ବା ତଦୁର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ବୟସରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ସମୀକ୍ଷା ଆଳରେ ଅଙ୍ଗନବାଡି କର୍ମୀ ଓ ସହାୟିକାମାନଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟରୁ ଛଟେଇ କରିବା ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ପ୍ରତ୍ୟାହର କରିବା ଦାବି ରହିଛି ।
ଅଙ୍ଗନବାଡି ଆସୋସିଏସନର ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାର ଜିଲ୍ଲା ସମ୍ପାଦିକା ପୁଷ୍ପଞ୍ଜଳୀ ପଣ୍ଡା ପରିଚାଳନା କରିଥୁବା ବେଳେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଭାନେତ୍ରୀ କୁମାରୀ କୁନି ଜାନି, ସଂଯୁକ୍ତ ପଲେଇ, ଜହ୍ନାରାଣୀ ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ସଶିରେଖା ନାୟକ ଓ ଭାରତୀୟ ମଜଦୁର ସଂଘର ସଭାପତି ସୁଜିତ ପ୍ରଧାନ ଏବଂ ସମ୍ପାଦିକା ଅଞ୍ଜଳୀ ନାୟକ ପ୍ରମ୍ମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ରହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସଫଳ କରିଥିଲେ ।
ଏହା ବି ଦେଖନ୍ତୁ- ଗଜପତିରେ ବନ ବିଭାଗକୁ ବଡ଼ ସଫଳତା: ଦୁଇଟି କଲରାପତରିଆ ବାଘ ଚମଡ଼ା ଜବତ, ୬ ଗିରଫ୍
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଗଜପତି
ଗଜପତି: ଭାରତୀୟ ମଜଦୂର ସଂଘ ଅନୁବନ୍ଧିତ ଅଙ୍ଗନବାଡି ଲେଡିଜ୍ ୱାର୍କସ ଆସୋସିଏସନ୍ ତରଫରୁ ଜିଲ୍ଲାସ୍ଥିତ ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡିରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଠାରୁ ଏକ ବିରାଟ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ବାହାରି ଜିଲ୍ଲାପାଳ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି । ତେବେ 10 ଦଫା ଦାବି ପୂରଣ ନହେଲେ କଲମ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନର ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ।
ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଶିଶୁ ବିକାଶ ସେବା (ICDS) ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ସ୍ଥାୟୀ କରାଯାଇ ଅଙ୍ଗନବାଡି କର୍ମୀ ଓ ସହାୟିକାମାନଙ୍କୁ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ମାନ୍ୟତା ପ୍ରଦାନ, ଅଙ୍ଗନବାଡି କର୍ମୀ ମାନଙ୍କୁ ମାସିକ ୩୦ ହଜାର ଟଙ୍କା ଏବଂ ସହାୟିକା ମାନଙ୍କୁ ମାସିକ 15 ହଜାର ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ, ୫୫ ବର୍ଷ ବା ତଦୁର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ବୟସରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ସମୀକ୍ଷା ଆଳରେ ଅଙ୍ଗନବାଡି କର୍ମୀ ଓ ସହାୟିକାମାନଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟରୁ ଛଟେଇ କରିବା ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ପ୍ରତ୍ୟାହର କରିବା ଦାବି ରହିଛି ।
ଅଙ୍ଗନବାଡି ଆସୋସିଏସନର ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାର ଜିଲ୍ଲା ସମ୍ପାଦିକା ପୁଷ୍ପଞ୍ଜଳୀ ପଣ୍ଡା ପରିଚାଳନା କରିଥୁବା ବେଳେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଭାନେତ୍ରୀ କୁମାରୀ କୁନି ଜାନି, ସଂଯୁକ୍ତ ପଲେଇ, ଜହ୍ନାରାଣୀ ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ସଶିରେଖା ନାୟକ ଓ ଭାରତୀୟ ମଜଦୁର ସଂଘର ସଭାପତି ସୁଜିତ ପ୍ରଧାନ ଏବଂ ସମ୍ପାଦିକା ଅଞ୍ଜଳୀ ନାୟକ ପ୍ରମ୍ମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ରହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସଫଳ କରିଥିଲେ ।
ଏହା ବି ଦେଖନ୍ତୁ- ଗଜପତିରେ ବନ ବିଭାଗକୁ ବଡ଼ ସଫଳତା: ଦୁଇଟି କଲରାପତରିଆ ବାଘ ଚମଡ଼ା ଜବତ, ୬ ଗିରଫ୍
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଗଜପତି