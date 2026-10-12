ETV Bharat / Videos

ଅଙ୍ଗନବାଡି ଲେଡିଜ୍ ୱାର୍କସ ଆସୋସିଏସନ୍ ତରଫରୁ ବିକ୍ଷୋଭ, ଦାବି ପୂରଣ ନହେଲେ କଲମ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ ଚେତାବନୀ

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
ଅଙ୍ଗନବାଡି ଲେଡିଜ୍ ୱାର୍କସ ଆସୋସିଏସନ୍ ତରଫରୁ ବିକ୍ଷୋଭ (ETV Bharat Odisha)

By ETV Bharat Odisha Team

Published : October 12, 2026 at 6:14 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ଗଜପତି: ଭାରତୀୟ ମଜଦୂର ସଂଘ ଅନୁବନ୍ଧିତ ଅଙ୍ଗନବାଡି ଲେଡିଜ୍ ୱାର୍କସ ଆସୋସିଏସନ୍ ତରଫରୁ ଜିଲ୍ଲାସ୍ଥିତ ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡିରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଠାରୁ ଏକ ବିରାଟ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ବାହାରି ଜିଲ୍ଲାପାଳ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି । ତେବେ 10 ଦଫା ଦାବି ପୂରଣ ନହେଲେ କଲମ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନର ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି । 


ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଶିଶୁ ବିକାଶ ସେବା (ICDS) ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ସ୍ଥାୟୀ କରାଯାଇ ଅଙ୍ଗନବାଡି କର୍ମୀ ଓ ସହାୟିକାମାନଙ୍କୁ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ମାନ୍ୟତା ପ୍ରଦାନ, ଅଙ୍ଗନବାଡି କର୍ମୀ ମାନଙ୍କୁ ମାସିକ ୩୦ ହଜାର ଟଙ୍କା ଏବଂ ସହାୟିକା ମାନଙ୍କୁ ମାସିକ 15 ହଜାର ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ, ୫୫ ବର୍ଷ ବା ତଦୁର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ବୟସରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ସମୀକ୍ଷା ଆଳରେ ଅଙ୍ଗନବାଡି କର୍ମୀ ଓ ସହାୟିକାମାନଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟରୁ ଛଟେଇ କରିବା ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ପ୍ରତ୍ୟାହର କରିବା ଦାବି ରହିଛି ।

ଅଙ୍ଗନବାଡି ଆସୋସିଏସନର ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାର ଜିଲ୍ଲା ସମ୍ପାଦିକା ପୁଷ୍ପଞ୍ଜଳୀ ପଣ୍ଡା ପରିଚାଳନା କରିଥୁବା ବେଳେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଭାନେତ୍ରୀ କୁମାରୀ କୁନି ଜାନି, ସଂଯୁକ୍ତ ପଲେଇ, ଜହ୍ନାରାଣୀ ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ସଶିରେଖା ନାୟକ ଓ ଭାରତୀୟ ମଜଦୁର ସଂଘର ସଭାପତି ସୁଜିତ ପ୍ରଧାନ ଏବଂ ସମ୍ପାଦିକା ଅଞ୍ଜଳୀ ନାୟକ ପ୍ରମ୍ମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ରହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସଫଳ କରିଥିଲେ ।

ଏହା ବି ଦେଖନ୍ତୁ- ଗଜପତିରେ ବନ ବିଭାଗକୁ ବଡ଼ ସଫଳତା: ଦୁଇଟି କଲରାପତରିଆ ବାଘ ଚମଡ଼ା ଜବତ, ୬ ଗିରଫ୍

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଗଜପତି 

ଗଜପତି: ଭାରତୀୟ ମଜଦୂର ସଂଘ ଅନୁବନ୍ଧିତ ଅଙ୍ଗନବାଡି ଲେଡିଜ୍ ୱାର୍କସ ଆସୋସିଏସନ୍ ତରଫରୁ ଜିଲ୍ଲାସ୍ଥିତ ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡିରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଠାରୁ ଏକ ବିରାଟ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ବାହାରି ଜିଲ୍ଲାପାଳ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି । ତେବେ 10 ଦଫା ଦାବି ପୂରଣ ନହେଲେ କଲମ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନର ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି । 


ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଶିଶୁ ବିକାଶ ସେବା (ICDS) ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ସ୍ଥାୟୀ କରାଯାଇ ଅଙ୍ଗନବାଡି କର୍ମୀ ଓ ସହାୟିକାମାନଙ୍କୁ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ମାନ୍ୟତା ପ୍ରଦାନ, ଅଙ୍ଗନବାଡି କର୍ମୀ ମାନଙ୍କୁ ମାସିକ ୩୦ ହଜାର ଟଙ୍କା ଏବଂ ସହାୟିକା ମାନଙ୍କୁ ମାସିକ 15 ହଜାର ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ, ୫୫ ବର୍ଷ ବା ତଦୁର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ବୟସରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ସମୀକ୍ଷା ଆଳରେ ଅଙ୍ଗନବାଡି କର୍ମୀ ଓ ସହାୟିକାମାନଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟରୁ ଛଟେଇ କରିବା ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ପ୍ରତ୍ୟାହର କରିବା ଦାବି ରହିଛି ।

ଅଙ୍ଗନବାଡି ଆସୋସିଏସନର ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାର ଜିଲ୍ଲା ସମ୍ପାଦିକା ପୁଷ୍ପଞ୍ଜଳୀ ପଣ୍ଡା ପରିଚାଳନା କରିଥୁବା ବେଳେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଭାନେତ୍ରୀ କୁମାରୀ କୁନି ଜାନି, ସଂଯୁକ୍ତ ପଲେଇ, ଜହ୍ନାରାଣୀ ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ସଶିରେଖା ନାୟକ ଓ ଭାରତୀୟ ମଜଦୁର ସଂଘର ସଭାପତି ସୁଜିତ ପ୍ରଧାନ ଏବଂ ସମ୍ପାଦିକା ଅଞ୍ଜଳୀ ନାୟକ ପ୍ରମ୍ମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ରହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସଫଳ କରିଥିଲେ ।

ଏହା ବି ଦେଖନ୍ତୁ- ଗଜପତିରେ ବନ ବିଭାଗକୁ ବଡ଼ ସଫଳତା: ଦୁଇଟି କଲରାପତରିଆ ବାଘ ଚମଡ଼ା ଜବତ, ୬ ଗିରଫ୍

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଗଜପତି 

For All Latest Updates

TAGGED:

ANGANWADI WORKERS ASSOCIATION
PROTEST DEMONSTRATION MARCH
ଅଙ୍ଗନବାଡି ଲେଡିକ ୱାର୍କସ ଆସୋସିଏସନ୍
ଭାରତୀୟ ମଜଦୂର ସଂଘ
BHARATIYA MAZDOOR SANGH

ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଖବର

Berhampur University students union election

ବ୍ରହ୍ମପୁର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ବାଜି ମାରିଲା ABVP; ସଭାପତି ଭାବେ କୀର୍ତ୍ତିବନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ବରେ ନିର୍ବାଚିତ

October 11, 2026 at 3:27 PM IST
Goddess Samalei in 'Dhabalamukhi Besha' on Mahalaya: devotees gather for darshan.

ମହାଳୟାରେ ମା' ସମଲେଇଙ୍କ ଧବଳମୁଖୀ ବେଶ: ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଭିଡ଼

October 10, 2026 at 5:09 PM IST
Massive cleanliness drive in Sambalpur: Over a lakh people joined former Union Minister Dharmendra Pradhan.

ସମ୍ବଲପୁରରେ ବ୍ୟାପକ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଅଭିଯାନ: ପୂର୍ବତନ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ସହ ସାମିଲ ହେଲେ ଲକ୍ଷେରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଜନସାଧାରଣ

October 10, 2026 at 4:08 PM IST
BJD jana samparka padayatra in Rengali Assembly Constituency Sambalpur

ରେଙ୍ଗାଲିରେ ବିଜେଡିର ଜନସମ୍ପର୍କ ପଦଯାତ୍ରା

October 10, 2026 at 8:18 AM IST

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.