ବ୍ୟାଙ୍କ ଲୁଟ୍ ଯୋଜନା ପଣ୍ଡ କରିଦେଲା ଆଲାର୍ମ
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : September 23, 2026 at 1:41 PM IST
ବାଲେଶ୍ବର: ଆଲାର୍ମ ଯୋଗୁଁ ପଣ୍ଡ ହୋଇଗଲା ବ୍ୟାଙ୍କ୍ ଲୁଟ୍ ଯୋଜନା । ଯୋଜନା ମୁତାବକ ଲୁଟ୍ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ ଝରକା ଭାଙ୍ଗି ବ୍ୟାଙ୍କରେ ପଶିଥିଲେ । ହେଲେ ହଠାତ୍ ଆଲାର୍ମ ବାଜି ଉଠିବାରୁ କିଂକର୍ତ୍ତବ୍ୟବିମୂଢ ହୋଇ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ଚମ୍ପଟ ମାରିଛନ୍ତି । ଏପରି ଏକ ଘଟଣା ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ବସ୍ତା ଥାନା ଅଧୀନସ୍ଥ ଶ୍ରୀରାମପୁର ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଶାଖାରେ ଘଟିଯାଇଛି ।
ଗତକାଲି (ମଙ୍ଗଳବାର) ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ କିଛି ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ବ୍ୟାଙ୍କର ପଛପଟ ଝରକା ଭାଙ୍ଗି ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରି ଚୋରି କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲେ । ଆଜି ସକାଳେ କିଛି ଲୋକ ଉକ୍ତ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ବ୍ୟାଙ୍କର ଝରକା ଖୋଲା ଥିବା ଦେଖିଥିଲେ । ଏନେଇ ସେମାନେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ । ପରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ବସ୍ତା ପୋଲିସ ଓ ବ୍ୟାଙ୍କ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଖବର ଦେଇଥିଲେ । ଖବର ପାଇ ବସ୍ତା ପୋଲିସ ସହ ବ୍ୟାଙ୍କ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଥିଲେ । ଯାଞ୍ଚ ପରେ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ କୌଣସି ଟଙ୍କା କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ଚୋରି ହୋଇନଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି ।
ପୋଲିସର ପ୍ରାଥମିକ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ ଝରକା ଭାଙ୍ଗି ବ୍ୟାଙ୍କ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପରେ ଆଲାର୍ମ ବାଜିଥିଲା । ଆଲାର୍ମ ବାଜିବାରୁ ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ ଭୟଭୀତ ହୋଇ ଚୋରି ନକରି ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ପଳାଇ ଯାଇଥିବା ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି । ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ:
ରାସ୍ତା ମଝିରେ ଚଳନ୍ତା ବସରୁ ବାହାରିଲା ଧୂଆଁ, ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ଦୌଡିଲେ ଯାତ୍ରୀ
ହୁତୁହୁତୁ ହୋଇ ଜଳିଗଲା ହୋଟେଲ, ନିଆଁ ଲାଗି ସବୁ ପାଉଁଶ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ବାଲେଶ୍ବର
ବାଲେଶ୍ବର: ଆଲାର୍ମ ଯୋଗୁଁ ପଣ୍ଡ ହୋଇଗଲା ବ୍ୟାଙ୍କ୍ ଲୁଟ୍ ଯୋଜନା । ଯୋଜନା ମୁତାବକ ଲୁଟ୍ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ ଝରକା ଭାଙ୍ଗି ବ୍ୟାଙ୍କରେ ପଶିଥିଲେ । ହେଲେ ହଠାତ୍ ଆଲାର୍ମ ବାଜି ଉଠିବାରୁ କିଂକର୍ତ୍ତବ୍ୟବିମୂଢ ହୋଇ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ଚମ୍ପଟ ମାରିଛନ୍ତି । ଏପରି ଏକ ଘଟଣା ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ବସ୍ତା ଥାନା ଅଧୀନସ୍ଥ ଶ୍ରୀରାମପୁର ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଶାଖାରେ ଘଟିଯାଇଛି ।
ଗତକାଲି (ମଙ୍ଗଳବାର) ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ କିଛି ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ବ୍ୟାଙ୍କର ପଛପଟ ଝରକା ଭାଙ୍ଗି ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରି ଚୋରି କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲେ । ଆଜି ସକାଳେ କିଛି ଲୋକ ଉକ୍ତ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ବ୍ୟାଙ୍କର ଝରକା ଖୋଲା ଥିବା ଦେଖିଥିଲେ । ଏନେଇ ସେମାନେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ । ପରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ବସ୍ତା ପୋଲିସ ଓ ବ୍ୟାଙ୍କ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଖବର ଦେଇଥିଲେ । ଖବର ପାଇ ବସ୍ତା ପୋଲିସ ସହ ବ୍ୟାଙ୍କ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଥିଲେ । ଯାଞ୍ଚ ପରେ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ କୌଣସି ଟଙ୍କା କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ଚୋରି ହୋଇନଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି ।
ପୋଲିସର ପ୍ରାଥମିକ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ ଝରକା ଭାଙ୍ଗି ବ୍ୟାଙ୍କ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପରେ ଆଲାର୍ମ ବାଜିଥିଲା । ଆଲାର୍ମ ବାଜିବାରୁ ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ ଭୟଭୀତ ହୋଇ ଚୋରି ନକରି ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ପଳାଇ ଯାଇଥିବା ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି । ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ:
ରାସ୍ତା ମଝିରେ ଚଳନ୍ତା ବସରୁ ବାହାରିଲା ଧୂଆଁ, ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ଦୌଡିଲେ ଯାତ୍ରୀ
ହୁତୁହୁତୁ ହୋଇ ଜଳିଗଲା ହୋଟେଲ, ନିଆଁ ଲାଗି ସବୁ ପାଉଁଶ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ବାଲେଶ୍ବର