ETV Bharat / Videos

ବ୍ୟାଙ୍କ ଲୁଟ୍ ଯୋଜନା ପଣ୍ଡ କରିଦେଲା ଆଲାର୍ମ

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
ବ୍ୟାଙ୍କ ଲୁଟ୍ ଯୋଜନା ପଣ୍ଡ କରିଦେଲା ଆଲାର୍ମ (ETV Bharat Odisha)

By ETV Bharat Odisha Team

Published : September 23, 2026 at 1:41 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ବାଲେଶ୍ବର: ଆଲାର୍ମ ଯୋଗୁଁ ପଣ୍ଡ ହୋଇଗଲା ବ୍ୟାଙ୍କ୍‌ ଲୁଟ୍ ଯୋଜନା । ଯୋଜନା ମୁତାବକ ଲୁଟ୍‌ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ ଝରକା ଭାଙ୍ଗି ବ୍ୟାଙ୍କରେ ପଶିଥିଲେ । ହେଲେ ହଠାତ୍ ଆଲାର୍ମ ବାଜି ଉଠିବାରୁ କିଂକର୍ତ୍ତବ୍ୟବିମୂଢ ହୋଇ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ଚମ୍ପଟ ମାରିଛନ୍ତି । ଏପରି ଏକ ଘଟଣା ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ବସ୍ତା ଥାନା ଅଧୀନସ୍ଥ ଶ୍ରୀରାମପୁର ଷ୍ଟେଟ୍‌ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍‌ ଇଣ୍ଡିଆ ଶାଖାରେ ଘଟିଯାଇଛି । 

ଗତକାଲି (ମଙ୍ଗଳବାର) ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ କିଛି ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ବ୍ୟାଙ୍କର ପଛପଟ ଝରକା ଭାଙ୍ଗି ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରି ଚୋରି କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲେ । ଆଜି ସକାଳେ କିଛି ଲୋକ ଉକ୍ତ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ବ୍ୟାଙ୍କର ଝରକା ଖୋଲା ଥିବା ଦେଖିଥିଲେ । ଏନେଇ ସେମାନେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ । ପରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ବସ୍ତା ପୋଲିସ ଓ ବ୍ୟାଙ୍କ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଖବର ଦେଇଥିଲେ । ଖବର ପାଇ ବସ୍ତା ପୋଲିସ ସହ ବ୍ୟାଙ୍କ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଥିଲେ । ଯାଞ୍ଚ ପରେ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ କୌଣସି ଟଙ୍କା କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ଚୋରି ହୋଇନଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି । 

ପୋଲିସର ପ୍ରାଥମିକ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ ଝରକା ଭାଙ୍ଗି ବ୍ୟାଙ୍କ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପରେ ଆଲାର୍ମ ବାଜିଥିଲା । ଆଲାର୍ମ ବାଜିବାରୁ ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ ଭୟଭୀତ ହୋଇ ଚୋରି ନକରି ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ପଳାଇ ଯାଇଥିବା ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି । ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ:

ରାସ୍ତା ମଝିରେ ଚଳନ୍ତା ବସରୁ ବାହାରିଲା ଧୂଆଁ, ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ଦୌଡିଲେ ଯାତ୍ରୀ

ହୁତୁହୁତୁ ହୋଇ ଜଳିଗଲା ହୋଟେଲ, ନିଆଁ ଲାଗି ସବୁ ପାଉଁଶ

ଇଟିଭି ଭାରତ, ବାଲେଶ୍ବର

ବାଲେଶ୍ବର: ଆଲାର୍ମ ଯୋଗୁଁ ପଣ୍ଡ ହୋଇଗଲା ବ୍ୟାଙ୍କ୍‌ ଲୁଟ୍ ଯୋଜନା । ଯୋଜନା ମୁତାବକ ଲୁଟ୍‌ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ ଝରକା ଭାଙ୍ଗି ବ୍ୟାଙ୍କରେ ପଶିଥିଲେ । ହେଲେ ହଠାତ୍ ଆଲାର୍ମ ବାଜି ଉଠିବାରୁ କିଂକର୍ତ୍ତବ୍ୟବିମୂଢ ହୋଇ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ଚମ୍ପଟ ମାରିଛନ୍ତି । ଏପରି ଏକ ଘଟଣା ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ବସ୍ତା ଥାନା ଅଧୀନସ୍ଥ ଶ୍ରୀରାମପୁର ଷ୍ଟେଟ୍‌ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍‌ ଇଣ୍ଡିଆ ଶାଖାରେ ଘଟିଯାଇଛି । 

ଗତକାଲି (ମଙ୍ଗଳବାର) ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ କିଛି ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ବ୍ୟାଙ୍କର ପଛପଟ ଝରକା ଭାଙ୍ଗି ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରି ଚୋରି କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲେ । ଆଜି ସକାଳେ କିଛି ଲୋକ ଉକ୍ତ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ବ୍ୟାଙ୍କର ଝରକା ଖୋଲା ଥିବା ଦେଖିଥିଲେ । ଏନେଇ ସେମାନେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ । ପରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ବସ୍ତା ପୋଲିସ ଓ ବ୍ୟାଙ୍କ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଖବର ଦେଇଥିଲେ । ଖବର ପାଇ ବସ୍ତା ପୋଲିସ ସହ ବ୍ୟାଙ୍କ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଥିଲେ । ଯାଞ୍ଚ ପରେ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ କୌଣସି ଟଙ୍କା କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ଚୋରି ହୋଇନଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି । 

ପୋଲିସର ପ୍ରାଥମିକ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ ଝରକା ଭାଙ୍ଗି ବ୍ୟାଙ୍କ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପରେ ଆଲାର୍ମ ବାଜିଥିଲା । ଆଲାର୍ମ ବାଜିବାରୁ ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ ଭୟଭୀତ ହୋଇ ଚୋରି ନକରି ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ପଳାଇ ଯାଇଥିବା ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି । ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ:

ରାସ୍ତା ମଝିରେ ଚଳନ୍ତା ବସରୁ ବାହାରିଲା ଧୂଆଁ, ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ଦୌଡିଲେ ଯାତ୍ରୀ

ହୁତୁହୁତୁ ହୋଇ ଜଳିଗଲା ହୋଟେଲ, ନିଆଁ ଲାଗି ସବୁ ପାଉଁଶ

ଇଟିଭି ଭାରତ, ବାଲେଶ୍ବର

For All Latest Updates

TAGGED:

BANK LOOT PLAN FAILED
BALESHWAR BANK LOOT
ବ୍ୟାଙ୍କ ଲୁଟ ଯୋଜନା
ବାଲେଶ୍ବର ଶ୍ରୀରାମପୁର
SBI SRIRAMPUR

ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଖବର

Fire Outbreak at Hotel in Balasore

ହୁତୁହୁତୁ ହୋଇ ଜଳିଗଲା ହୋଟେଲ, ନିଆଁ ଲାଗି ସବୁ ପାଉଁଶ

September 22, 2026 at 10:07 AM IST
Smoke Emitting From Moving Bus in Middle Road at Kendrapada

ରାସ୍ତା ମଝିରେ ଚଳନ୍ତା ବସରୁ ବାହାରିଲା ଧୂଆଁ, ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ଦୌଡିଲେ ଯାତ୍ରୀ

September 21, 2026 at 1:48 PM IST
Nuakhai Bhetghat

ଏକାଠି ନାଚିଲେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ସବୁ ବିଜେପି ବିଧାୟକ, ପାଳିଲେ ନୂଆଖାଇ ଭେଟଘାଟ ଉତ୍ସବ

September 21, 2026 at 1:45 PM IST
Odisha Kalahandi district all set to celebrate Nuakhai festival

Watch: ନୂଆଖାଇ ପାଇଁ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ଗଡ଼ଜାତ, ଜମୁଛି ତିହରୀ ହାଟ

September 20, 2026 at 1:20 PM IST

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.