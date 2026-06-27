ETV Bharat / Videos

ଗିରଫ ଭୟରେ ଛାନିଆ ଅଭିଯୁକ୍ତ; ଗଛରେ ଚଢି ଛପିଥିଲା, ଧରିବାକୁ ନାକେଦମ୍‌ ହେଲା ପୋଲିସ୍‌ - ACCUSED HIDES ON TREE IN ASTARANGA

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
ଗିରଫ ଭୟରେ ଗଛ ଚଢି ଲୁଚିଥିଲା ଅଭିଯୁକ୍ତ (ETV Bharat)

By ETV Bharat Odisha Team

Published : June 27, 2026 at 3:50 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ନିମାପଡ଼ା(ପୁରୀ): ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ-ପୋଲିସର ଲୁଚକାଳି ଖେଳ । ଗିରଫ ଭୟରେ ଛାନିଆ ହୋଇ ତାଳ ଗଛରେ ଚଢ଼ି ଛପିଥିଲା ଅଭିଯୁକ୍ତ । ଏଣେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଖୋଜିଖୋଜି ନାକେଦମ୍‌ ପୋଲିସ । ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରି ଖୋଜିବା ପରେ ଗଛ ଉପରେ ଥିବା ଅଭିଯୁକ୍ତ ଉପରେ ପଡିଥିଲା ପୋଲିସର ନଜର । ମାତ୍ର ପୋଲିସ ସିନା ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଦେଖିଦେଲା, ହେଲେ ତାକୁ ଧରିବା ପାଇଁ ପୋଲିସକୁ ନାକରେ ପାଣି ପିଆଇ ଦେଲା ଅଭିଯୁକ୍ତ । ଯେତେ ବୁଝାସୁଝା କଲେ ମଧ୍ୟ ଗଛରୁ ଓହ୍ଲାଇବାକୁ ନାରାଜ ଅଭିଯୁକ୍ତ । ସମୂର୍ଣ୍ଣ ସିନେମା ଭଳି ଏଭଳି କିଛି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ଅସ୍ତରଙ୍ଗରେ ।


ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ମାଡ଼ ମାରି ଜଙ୍ଗଲରେ ଲୁଚିଥିଲା:  

ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ଗତ ଗୁରୁବାର ଦିନ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ଅସ୍ତରଙ୍ଗ ବ୍ଲକ ସରିପୁର ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଶିକ୍ଷକ ଅକ୍ଷୟ କୁମାର ବିଶ୍ୱାଳ, ସ୍କୁଲରେ ପିଲାଙ୍କୁ ପାଠ ପଢାଉଥିଲେ । ଏହି ସମୟରେ ୪ ଜଣ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଭିତରେ ପଶି ଶିକ୍ଷକ ଅକ୍ଷୟଙ୍କୁ ମରଣାନ୍ତକ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ । ତାଙ୍କ ଛାତି ଓ ହାତରେ ଗଭୀର ଆଘାତ ହୋଇଥିବାରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଏକ ମେଡିକାଲରେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅଛନ୍ତି । ଅକ୍ଷୟଙ୍କ ପତ୍ନୀ କାମିନୀ ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କ ଏତଲା ପରେ ଅସ୍ତରଙ୍ଗ ପୋଲିସ ଆକ୍ସନ ମୋଡକୁ ଆସି ୩ ଜଣଙ୍କୁ କାବୁ କରିଛି । ମାତ୍ର ଚତୁର୍ଥ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଲିପୁ ବିଶ୍ୱାଳ, ଗତକାଲି (ଶୁକ୍ରବାର) ପୋଲିସକୁ ଦେଖି ବାଇକ୍ ଧରି ରାଇବେରୁଆଁ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଚାଲିଯାଇଥିଲା । ଏଣେ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ପିଛା କରି ପୋଲିସ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ଯିବା ସହ ଲିପୁକୁ ଖୋଜାଖୋଜି କରିଥିଲା । ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଖୋଜିବା ପରେ, ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଏକ ବଡ଼ ଗଛ ଉପରେ ଚଢ଼ି ଲିପୁ ଲୁଚିଥିବାର ପୋଲିସ ଦେଖିଥିଲା । 

ପୋଲିସ ଓ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ନାକେଦମ୍‌:

ପରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ହାଇଡ୍ରାମା । ଅସ୍ତରଙ୍ଗ ପୋଲିସ ଓ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ଜାଲ, ସିଡ଼ି ଧରି ଗଛ ମୂଳରେ ଘେରିଯାଇଥିଲେ । ବୁଝାସୁଝା କଲେ, ଗଛରୁ ତଳକୁ ଆସିବାକୁ ଡାକ ପକାଇଲେ, ହେଲେ ଲିପୁ ତଳକୁ ଓହ୍ଲାଇବାକୁ ନାରାଜ । ଶହ ଶହ ଲୋକ ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ଜଙ୍ଗଲରେ ଭିଡ଼ ଜମାଇଥିଲେ । ବିଳମ୍ବିତ ରାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଜଣଙ୍କ ଗଛ ଉପରେ ବସିଥିବା ବେଳେ ତଳେ ଜଗି ରହିଥିଲେ ପୋଲିସ-ଅଗ୍ନିଶମ । ଦୀର୍ଘ ୬ ଘଣ୍ଟା ପରେ ଗଛରେ ଛଡ଼ି ଲିପୁକୁ କାବୁ କରୁଥିଲା ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ।ଅଭିଯୁକ୍ତ ଲିପୁକୁ ଗିରଫ କରାଯିବା ପରେ କୋର୍ଟରେ ହାଜର କରାଯାଇଛି ।

ସ୍କୁଲରେ ପଶି ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ଘଟଣାକୁ ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟବାସୀ କ୍ଷୋଭ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି । ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦାବି କରିଛନ୍ତି । ସେପଟେ ଅସ୍ତରଙ୍ଗ ପୋଲିସ କହିଛି, "ସମସ୍ତ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବ ।"

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...

ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ପୋଲିସ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ହାଇ ଡ୍ରାମା: ବାପ-ପୁଅଙ୍କ ଆତ୍ମାହୂତି ଉଦ୍ୟମ

40 ଘଣ୍ଟା ଧରି ଟ୍ରକରେ ରହିଛି ହାତୀ; ବୁଲୁଛି ଏ ଜଙ୍ଗଲରୁ ସେ ଜଙ୍ଗଲ.. ମିଳୁନି ଜାଗା

ଇଟିଭି ଭାରତ, ନିମାପଡ଼ା

ନିମାପଡ଼ା(ପୁରୀ): ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ-ପୋଲିସର ଲୁଚକାଳି ଖେଳ । ଗିରଫ ଭୟରେ ଛାନିଆ ହୋଇ ତାଳ ଗଛରେ ଚଢ଼ି ଛପିଥିଲା ଅଭିଯୁକ୍ତ । ଏଣେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଖୋଜିଖୋଜି ନାକେଦମ୍‌ ପୋଲିସ । ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରି ଖୋଜିବା ପରେ ଗଛ ଉପରେ ଥିବା ଅଭିଯୁକ୍ତ ଉପରେ ପଡିଥିଲା ପୋଲିସର ନଜର । ମାତ୍ର ପୋଲିସ ସିନା ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଦେଖିଦେଲା, ହେଲେ ତାକୁ ଧରିବା ପାଇଁ ପୋଲିସକୁ ନାକରେ ପାଣି ପିଆଇ ଦେଲା ଅଭିଯୁକ୍ତ । ଯେତେ ବୁଝାସୁଝା କଲେ ମଧ୍ୟ ଗଛରୁ ଓହ୍ଲାଇବାକୁ ନାରାଜ ଅଭିଯୁକ୍ତ । ସମୂର୍ଣ୍ଣ ସିନେମା ଭଳି ଏଭଳି କିଛି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ଅସ୍ତରଙ୍ଗରେ ।


ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ମାଡ଼ ମାରି ଜଙ୍ଗଲରେ ଲୁଚିଥିଲା:  

ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ଗତ ଗୁରୁବାର ଦିନ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ଅସ୍ତରଙ୍ଗ ବ୍ଲକ ସରିପୁର ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଶିକ୍ଷକ ଅକ୍ଷୟ କୁମାର ବିଶ୍ୱାଳ, ସ୍କୁଲରେ ପିଲାଙ୍କୁ ପାଠ ପଢାଉଥିଲେ । ଏହି ସମୟରେ ୪ ଜଣ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଭିତରେ ପଶି ଶିକ୍ଷକ ଅକ୍ଷୟଙ୍କୁ ମରଣାନ୍ତକ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ । ତାଙ୍କ ଛାତି ଓ ହାତରେ ଗଭୀର ଆଘାତ ହୋଇଥିବାରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଏକ ମେଡିକାଲରେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅଛନ୍ତି । ଅକ୍ଷୟଙ୍କ ପତ୍ନୀ କାମିନୀ ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କ ଏତଲା ପରେ ଅସ୍ତରଙ୍ଗ ପୋଲିସ ଆକ୍ସନ ମୋଡକୁ ଆସି ୩ ଜଣଙ୍କୁ କାବୁ କରିଛି । ମାତ୍ର ଚତୁର୍ଥ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଲିପୁ ବିଶ୍ୱାଳ, ଗତକାଲି (ଶୁକ୍ରବାର) ପୋଲିସକୁ ଦେଖି ବାଇକ୍ ଧରି ରାଇବେରୁଆଁ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଚାଲିଯାଇଥିଲା । ଏଣେ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ପିଛା କରି ପୋଲିସ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ଯିବା ସହ ଲିପୁକୁ ଖୋଜାଖୋଜି କରିଥିଲା । ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଖୋଜିବା ପରେ, ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଏକ ବଡ଼ ଗଛ ଉପରେ ଚଢ଼ି ଲିପୁ ଲୁଚିଥିବାର ପୋଲିସ ଦେଖିଥିଲା । 

ପୋଲିସ ଓ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ନାକେଦମ୍‌:

ପରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ହାଇଡ୍ରାମା । ଅସ୍ତରଙ୍ଗ ପୋଲିସ ଓ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ଜାଲ, ସିଡ଼ି ଧରି ଗଛ ମୂଳରେ ଘେରିଯାଇଥିଲେ । ବୁଝାସୁଝା କଲେ, ଗଛରୁ ତଳକୁ ଆସିବାକୁ ଡାକ ପକାଇଲେ, ହେଲେ ଲିପୁ ତଳକୁ ଓହ୍ଲାଇବାକୁ ନାରାଜ । ଶହ ଶହ ଲୋକ ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ଜଙ୍ଗଲରେ ଭିଡ଼ ଜମାଇଥିଲେ । ବିଳମ୍ବିତ ରାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଜଣଙ୍କ ଗଛ ଉପରେ ବସିଥିବା ବେଳେ ତଳେ ଜଗି ରହିଥିଲେ ପୋଲିସ-ଅଗ୍ନିଶମ । ଦୀର୍ଘ ୬ ଘଣ୍ଟା ପରେ ଗଛରେ ଛଡ଼ି ଲିପୁକୁ କାବୁ କରୁଥିଲା ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ।ଅଭିଯୁକ୍ତ ଲିପୁକୁ ଗିରଫ କରାଯିବା ପରେ କୋର୍ଟରେ ହାଜର କରାଯାଇଛି ।

ସ୍କୁଲରେ ପଶି ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ଘଟଣାକୁ ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟବାସୀ କ୍ଷୋଭ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି । ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦାବି କରିଛନ୍ତି । ସେପଟେ ଅସ୍ତରଙ୍ଗ ପୋଲିସ କହିଛି, "ସମସ୍ତ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବ ।"

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...

ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ପୋଲିସ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ହାଇ ଡ୍ରାମା: ବାପ-ପୁଅଙ୍କ ଆତ୍ମାହୂତି ଉଦ୍ୟମ

40 ଘଣ୍ଟା ଧରି ଟ୍ରକରେ ରହିଛି ହାତୀ; ବୁଲୁଛି ଏ ଜଙ୍ଗଲରୁ ସେ ଜଙ୍ଗଲ.. ମିଳୁନି ଜାଗା

ଇଟିଭି ଭାରତ, ନିମାପଡ଼ା

For All Latest Updates

TAGGED:

ଅସ୍ତରଙ୍ଗ
ASTARANGA PURI ACCUSED HIDE ON TREE
ACCUSED HIDE IN JUNGLE
ACCUSED HIDE ON TREE
ACCUSED HIDES ON TREE IN ASTARANGA

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Odisha Team

With presence in all the 30 districts of the state, ETV Bharat Odisha is responsible for bringing out some of the best stories from the state. Its coverage is not limited to the happenings, spots and festivities of the state but also brings out stories that are unique and exclusive....view details

ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଖବର

BJD Leader Sujata Rout Kartikeyan visited Srimandir Puri

ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲେ ବିଜେଡି ନେତ୍ରୀ ସୁଜାତା ରାଉତ

June 27, 2026 at 8:05 AM IST
ETV Bharat Interview With Padma shri Charan Hembram

INTERVIEW: ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ଚରଣ ହେମ୍ବ୍ରମଙ୍କ ସହ ସାକ୍ଷାତକାର

June 26, 2026 at 9:20 PM IST
Baula Wood from satyabadi to Puri

ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସତ୍ୟବାଦୀରୁ ପୁରୀ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଗଲା ବଉଳ କାଠ

June 26, 2026 at 2:44 PM IST
International Yoga Day celebrated in Gajapati

ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଯୋଗ ଦିବସ; ସୁସ୍ଥ ଜୀବନ ପାଇଁ ଯୋଗ ଆପଣାଇବାକୁ ନେଲେ ସଙ୍କଳ୍ପ

June 21, 2026 at 9:50 PM IST

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.