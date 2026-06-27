ଗିରଫ ଭୟରେ ଛାନିଆ ଅଭିଯୁକ୍ତ; ଗଛରେ ଚଢି ଛପିଥିଲା, ଧରିବାକୁ ନାକେଦମ୍ ହେଲା ପୋଲିସ୍ - ACCUSED HIDES ON TREE IN ASTARANGA
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : June 27, 2026 at 3:50 PM IST
ନିମାପଡ଼ା(ପୁରୀ): ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ-ପୋଲିସର ଲୁଚକାଳି ଖେଳ । ଗିରଫ ଭୟରେ ଛାନିଆ ହୋଇ ତାଳ ଗଛରେ ଚଢ଼ି ଛପିଥିଲା ଅଭିଯୁକ୍ତ । ଏଣେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଖୋଜିଖୋଜି ନାକେଦମ୍ ପୋଲିସ । ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରି ଖୋଜିବା ପରେ ଗଛ ଉପରେ ଥିବା ଅଭିଯୁକ୍ତ ଉପରେ ପଡିଥିଲା ପୋଲିସର ନଜର । ମାତ୍ର ପୋଲିସ ସିନା ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଦେଖିଦେଲା, ହେଲେ ତାକୁ ଧରିବା ପାଇଁ ପୋଲିସକୁ ନାକରେ ପାଣି ପିଆଇ ଦେଲା ଅଭିଯୁକ୍ତ । ଯେତେ ବୁଝାସୁଝା କଲେ ମଧ୍ୟ ଗଛରୁ ଓହ୍ଲାଇବାକୁ ନାରାଜ ଅଭିଯୁକ୍ତ । ସମୂର୍ଣ୍ଣ ସିନେମା ଭଳି ଏଭଳି କିଛି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ଅସ୍ତରଙ୍ଗରେ ।
ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ମାଡ଼ ମାରି ଜଙ୍ଗଲରେ ଲୁଚିଥିଲା:
ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ଗତ ଗୁରୁବାର ଦିନ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ଅସ୍ତରଙ୍ଗ ବ୍ଲକ ସରିପୁର ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଶିକ୍ଷକ ଅକ୍ଷୟ କୁମାର ବିଶ୍ୱାଳ, ସ୍କୁଲରେ ପିଲାଙ୍କୁ ପାଠ ପଢାଉଥିଲେ । ଏହି ସମୟରେ ୪ ଜଣ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଭିତରେ ପଶି ଶିକ୍ଷକ ଅକ୍ଷୟଙ୍କୁ ମରଣାନ୍ତକ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ । ତାଙ୍କ ଛାତି ଓ ହାତରେ ଗଭୀର ଆଘାତ ହୋଇଥିବାରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଏକ ମେଡିକାଲରେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅଛନ୍ତି । ଅକ୍ଷୟଙ୍କ ପତ୍ନୀ କାମିନୀ ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କ ଏତଲା ପରେ ଅସ୍ତରଙ୍ଗ ପୋଲିସ ଆକ୍ସନ ମୋଡକୁ ଆସି ୩ ଜଣଙ୍କୁ କାବୁ କରିଛି । ମାତ୍ର ଚତୁର୍ଥ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଲିପୁ ବିଶ୍ୱାଳ, ଗତକାଲି (ଶୁକ୍ରବାର) ପୋଲିସକୁ ଦେଖି ବାଇକ୍ ଧରି ରାଇବେରୁଆଁ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଚାଲିଯାଇଥିଲା । ଏଣେ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ପିଛା କରି ପୋଲିସ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ଯିବା ସହ ଲିପୁକୁ ଖୋଜାଖୋଜି କରିଥିଲା । ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଖୋଜିବା ପରେ, ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଏକ ବଡ଼ ଗଛ ଉପରେ ଚଢ଼ି ଲିପୁ ଲୁଚିଥିବାର ପୋଲିସ ଦେଖିଥିଲା ।
ପୋଲିସ ଓ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ନାକେଦମ୍:
ପରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ହାଇଡ୍ରାମା । ଅସ୍ତରଙ୍ଗ ପୋଲିସ ଓ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ଜାଲ, ସିଡ଼ି ଧରି ଗଛ ମୂଳରେ ଘେରିଯାଇଥିଲେ । ବୁଝାସୁଝା କଲେ, ଗଛରୁ ତଳକୁ ଆସିବାକୁ ଡାକ ପକାଇଲେ, ହେଲେ ଲିପୁ ତଳକୁ ଓହ୍ଲାଇବାକୁ ନାରାଜ । ଶହ ଶହ ଲୋକ ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ଜଙ୍ଗଲରେ ଭିଡ଼ ଜମାଇଥିଲେ । ବିଳମ୍ବିତ ରାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଜଣଙ୍କ ଗଛ ଉପରେ ବସିଥିବା ବେଳେ ତଳେ ଜଗି ରହିଥିଲେ ପୋଲିସ-ଅଗ୍ନିଶମ । ଦୀର୍ଘ ୬ ଘଣ୍ଟା ପରେ ଗଛରେ ଛଡ଼ି ଲିପୁକୁ କାବୁ କରୁଥିଲା ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ।ଅଭିଯୁକ୍ତ ଲିପୁକୁ ଗିରଫ କରାଯିବା ପରେ କୋର୍ଟରେ ହାଜର କରାଯାଇଛି ।
ସ୍କୁଲରେ ପଶି ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ଘଟଣାକୁ ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟବାସୀ କ୍ଷୋଭ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି । ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦାବି କରିଛନ୍ତି । ସେପଟେ ଅସ୍ତରଙ୍ଗ ପୋଲିସ କହିଛି, "ସମସ୍ତ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବ ।"
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...
ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ପୋଲିସ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ହାଇ ଡ୍ରାମା: ବାପ-ପୁଅଙ୍କ ଆତ୍ମାହୂତି ଉଦ୍ୟମ
40 ଘଣ୍ଟା ଧରି ଟ୍ରକରେ ରହିଛି ହାତୀ; ବୁଲୁଛି ଏ ଜଙ୍ଗଲରୁ ସେ ଜଙ୍ଗଲ.. ମିଳୁନି ଜାଗା
ଇଟିଭି ଭାରତ, ନିମାପଡ଼ା
ନିମାପଡ଼ା(ପୁରୀ): ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ-ପୋଲିସର ଲୁଚକାଳି ଖେଳ । ଗିରଫ ଭୟରେ ଛାନିଆ ହୋଇ ତାଳ ଗଛରେ ଚଢ଼ି ଛପିଥିଲା ଅଭିଯୁକ୍ତ । ଏଣେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଖୋଜିଖୋଜି ନାକେଦମ୍ ପୋଲିସ । ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରି ଖୋଜିବା ପରେ ଗଛ ଉପରେ ଥିବା ଅଭିଯୁକ୍ତ ଉପରେ ପଡିଥିଲା ପୋଲିସର ନଜର । ମାତ୍ର ପୋଲିସ ସିନା ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଦେଖିଦେଲା, ହେଲେ ତାକୁ ଧରିବା ପାଇଁ ପୋଲିସକୁ ନାକରେ ପାଣି ପିଆଇ ଦେଲା ଅଭିଯୁକ୍ତ । ଯେତେ ବୁଝାସୁଝା କଲେ ମଧ୍ୟ ଗଛରୁ ଓହ୍ଲାଇବାକୁ ନାରାଜ ଅଭିଯୁକ୍ତ । ସମୂର୍ଣ୍ଣ ସିନେମା ଭଳି ଏଭଳି କିଛି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ଅସ୍ତରଙ୍ଗରେ ।
ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ମାଡ଼ ମାରି ଜଙ୍ଗଲରେ ଲୁଚିଥିଲା:
ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ଗତ ଗୁରୁବାର ଦିନ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ଅସ୍ତରଙ୍ଗ ବ୍ଲକ ସରିପୁର ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଶିକ୍ଷକ ଅକ୍ଷୟ କୁମାର ବିଶ୍ୱାଳ, ସ୍କୁଲରେ ପିଲାଙ୍କୁ ପାଠ ପଢାଉଥିଲେ । ଏହି ସମୟରେ ୪ ଜଣ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଭିତରେ ପଶି ଶିକ୍ଷକ ଅକ୍ଷୟଙ୍କୁ ମରଣାନ୍ତକ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ । ତାଙ୍କ ଛାତି ଓ ହାତରେ ଗଭୀର ଆଘାତ ହୋଇଥିବାରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଏକ ମେଡିକାଲରେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅଛନ୍ତି । ଅକ୍ଷୟଙ୍କ ପତ୍ନୀ କାମିନୀ ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କ ଏତଲା ପରେ ଅସ୍ତରଙ୍ଗ ପୋଲିସ ଆକ୍ସନ ମୋଡକୁ ଆସି ୩ ଜଣଙ୍କୁ କାବୁ କରିଛି । ମାତ୍ର ଚତୁର୍ଥ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଲିପୁ ବିଶ୍ୱାଳ, ଗତକାଲି (ଶୁକ୍ରବାର) ପୋଲିସକୁ ଦେଖି ବାଇକ୍ ଧରି ରାଇବେରୁଆଁ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଚାଲିଯାଇଥିଲା । ଏଣେ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ପିଛା କରି ପୋଲିସ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ଯିବା ସହ ଲିପୁକୁ ଖୋଜାଖୋଜି କରିଥିଲା । ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଖୋଜିବା ପରେ, ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଏକ ବଡ଼ ଗଛ ଉପରେ ଚଢ଼ି ଲିପୁ ଲୁଚିଥିବାର ପୋଲିସ ଦେଖିଥିଲା ।
ପୋଲିସ ଓ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ନାକେଦମ୍:
ପରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ହାଇଡ୍ରାମା । ଅସ୍ତରଙ୍ଗ ପୋଲିସ ଓ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ଜାଲ, ସିଡ଼ି ଧରି ଗଛ ମୂଳରେ ଘେରିଯାଇଥିଲେ । ବୁଝାସୁଝା କଲେ, ଗଛରୁ ତଳକୁ ଆସିବାକୁ ଡାକ ପକାଇଲେ, ହେଲେ ଲିପୁ ତଳକୁ ଓହ୍ଲାଇବାକୁ ନାରାଜ । ଶହ ଶହ ଲୋକ ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ଜଙ୍ଗଲରେ ଭିଡ଼ ଜମାଇଥିଲେ । ବିଳମ୍ବିତ ରାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଜଣଙ୍କ ଗଛ ଉପରେ ବସିଥିବା ବେଳେ ତଳେ ଜଗି ରହିଥିଲେ ପୋଲିସ-ଅଗ୍ନିଶମ । ଦୀର୍ଘ ୬ ଘଣ୍ଟା ପରେ ଗଛରେ ଛଡ଼ି ଲିପୁକୁ କାବୁ କରୁଥିଲା ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ।ଅଭିଯୁକ୍ତ ଲିପୁକୁ ଗିରଫ କରାଯିବା ପରେ କୋର୍ଟରେ ହାଜର କରାଯାଇଛି ।
ସ୍କୁଲରେ ପଶି ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ଘଟଣାକୁ ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟବାସୀ କ୍ଷୋଭ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି । ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦାବି କରିଛନ୍ତି । ସେପଟେ ଅସ୍ତରଙ୍ଗ ପୋଲିସ କହିଛି, "ସମସ୍ତ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବ ।"
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...
ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ପୋଲିସ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ହାଇ ଡ୍ରାମା: ବାପ-ପୁଅଙ୍କ ଆତ୍ମାହୂତି ଉଦ୍ୟମ
40 ଘଣ୍ଟା ଧରି ଟ୍ରକରେ ରହିଛି ହାତୀ; ବୁଲୁଛି ଏ ଜଙ୍ଗଲରୁ ସେ ଜଙ୍ଗଲ.. ମିଳୁନି ଜାଗା
ଇଟିଭି ଭାରତ, ନିମାପଡ଼ା