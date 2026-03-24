Watch: ବିଶ୍ବ ଦେଖିବ ଚତୁର୍ଦ୍ଧାମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କ ରତ୍ନ ସମ୍ଭାର, 47 ବର୍ଷ ପରେ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଗଣତି ମଣତି - RATNA BHANDAR
Published : March 24, 2026 at 8:13 PM IST
ପୁରୀ: 47 ବର୍ଷ ପରେ ଆସିଛି ମାହାର୍ଘ୍ୟ ମୁହୂର୍ତ୍ତ । ଆସନ୍ତାକାଲି (ମାର୍ଚ୍ଚ 25)ଠୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଅଳଙ୍କାରର ଗଣତି ମଣତି ପର୍ବ ଆରମ୍ଭ ହେବ । 1978 ମସିହାରେ ତତ୍କାଳୀନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନୀଳମଣି ରାଉତରାୟଙ୍କ ସମୟରେ ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ଖୋଲା ଯାଇଥିଲା ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର । 1978 ମେ 13ରୁ ଜୁଲାଇ 23, 70 ଦିନ ଧରି ଚାଲିଥିଲା ଗଣନା ପ୍ରକ୍ରିୟା । 1979 ମାର୍ଚ୍ଚରେ କମିଟିର ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ଅଳଙ୍କାର ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥିଲା । ସେତେବେଳେ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରରେ କେତେ ଅମୂଲ୍ୟ ଅଳଙ୍କାର ଥିଲା, ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ କେତେ ରହିଛି, ତାର ହିସାବ ନୂଆ ଗଣତି ପରେ ହିଁ ଜଣାପଡ଼ିବ । ତେବେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିସରରରେ ଥିବା ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରରେ ରହିଛି ଦୁଇଟି କକ୍ଷ, ଭିତର ଏବଂ ବାହାର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର । ବାହାର ଭଣ୍ଡାରରେ ଥିବା ସ୍ବର୍ଣ୍ଣ ଅଳଙ୍କାର ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନୀତିକାନ୍ତିରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ । 2024 ଜୁଲାଇ 14ରେ ଖୋଲାଯାଇଥିଲା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର । ତେବେ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ କେତେ ଅଳଙ୍କାର ରହିଛି ତାହା ଦେଖିବା ପାଇଁ ସାରା ବିଶ୍ବ ଚାହିଁ ରହିଛି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:
ଦିନକ ପରେ ହେବ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଗଣତି ମଣତି ; ସୁରୁଖୁରୁରେ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପନ ନେଇ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶରଣାପନ୍ନ ହେଲେ ଆଇନମନ୍ତ୍ରୀ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ପୁରୀ
