କେରଳର ପାହାଡ଼ରେ ମନଲୋଭା ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି 'ଆଫ୍ରିକାନ୍ ଟୁଲିପ୍' - IDUKKI TULIP FLOWERS
Published : November 1, 2025 at 5:04 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: କେରଳର ଇଡୁକୀ ପାହାଡ଼ରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ବିରଳ ଆଫ୍ରିକୀୟ ଟୁଲିପ୍ ଫୁଲ । ଏହା କେରଳର ସବୁଜିମାରେ ଭରି ଦେଇଛି ନାରଙ୍ଗୀ ଓ ସ୍ବର୍ଣ୍ଣିମ ରଙ୍ଗ । ସ୍ପାଥୋଡ଼ିଆ ନାମକ ଗଛରେ ଏପରି ସୁନ୍ଦର ଫୁଲ ଫୁଟି ପ୍ରକୃତିର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟରେ ରଙ୍ଗ ଭରି ଦେଇଛି ।
ଭାରତକୁ ଆଣିଥିଲେ ବ୍ରିଟିଶର:
ଏହି ଫୁଲକୁ ପ୍ରଥମେ ବ୍ରିଟିଶମାନେ ଭାରତକୁ ଆଣିଥିଲେ । ଏହି ସୁନ୍ଦର ଫୁଲକୁ ପ୍ରଥମେ ବ୍ରିଟିଶରମାନେ ଆଫ୍ରିକାରେ 18ତମ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଆବିଷ୍କାର କରିଥିଲେ । ଏହି ଗଛକୁ ପରେ ଭାରତ ଆଣିଥିଲେ । ବଗିଚାରେ ମଶା ଉପଦ୍ରବ ରୋକିବା ହିଁ ଏହି ଗଛକୁ ଲଗାଇବାର ମୂଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ।
ମଶା ବଂଶ ନାଶ କରେ:
ଜଣେ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଶିକ୍ଷକ ଜିଶା କହିଛନ୍ତି," ଏହାକୁ ଆଫ୍ରିକାନ୍ ଟୁଲିପ୍ କୁହାଯାଏ । ଏହି ଗଛର ଫୁଲ ଟ୍ୟୁଲିପ୍ ସହିତ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ରଖୁଥିବାରୁ ଏହାକୁ ଏପରି ନାମ ମିଳିଛି । ଆଞ୍ଚଳିକ ସ୍ତରରେ ଏହି ଗଛକୁ ସ୍କଟ୍ ଗଛ ଭାବେ ଜଣାଯାଏ । ଏହି ଗଛର ଫୁଲରେ ପାଣି ଜମିରହେ । ତେଣୁ ଏଥିରେ ମଶା ଅଣ୍ଡା ଦେଇଥାନ୍ତି । ରାତିରେ ଏହି ଫୁଲର ପାଖୁଡ଼ା ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ଫୁଲରେ ଅଣ୍ଡାଗୁଡ଼ିକ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାନ୍ତି ।"
ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ବଢିଯାଏ:
ଏହି ଗଛ ଏପରି ସହାୟତା କରୁଥିବା ବେଳେ ଏହାର କିଛି ଅସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କୁ ସହିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ । ଏହି ଗଛ ନିଜ କାଣ୍ଡ ଓ ମୂଳରୁ ଖୁବ ଶୀଘ୍ର ବଢ଼ିଥାଏ । ଏହା ସହିତ ସ୍ଥାନୀୟ ଗଛଗୁଡ଼ିକର ବୃଦ୍ଧିରେ ବାଧକ ସାଜିଥାଏ । ଏହି ଗଛର କାଠରୁ ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥାଏ ।
କେରଳର ପାହାଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହି ଆଫ୍ରିକାନ୍ ଟ୍ୟୁଲିପ୍ ସଠିକ ଜଳବାୟୁ ପାଇ ବଢିଥାଏ । ଏବଂ ଫୁଲ ଫୁଟିବା ବେଳେ ଏକ ମନଲୋଭା ଦୃଶ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ ।
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ
