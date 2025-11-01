ETV Bharat / Videos

କେରଳର ପାହାଡ଼ରେ ମନଲୋଭା ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି 'ଆଫ୍ରିକାନ୍ ଟୁଲିପ୍'

November 1, 2025

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: କେରଳର ଇଡୁକୀ ପାହାଡ଼ରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ବିରଳ ଆଫ୍ରିକୀୟ ଟୁଲିପ୍ ଫୁଲ । ଏହା କେରଳର ସବୁଜିମାରେ ଭରି ଦେଇଛି ନାରଙ୍ଗୀ ଓ ସ୍ବର୍ଣ୍ଣିମ ରଙ୍ଗ । ସ୍ପାଥୋଡ଼ିଆ ନାମକ ଗଛରେ ଏପରି ସୁନ୍ଦର ଫୁଲ ଫୁଟି ପ୍ରକୃତିର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟରେ ରଙ୍ଗ ଭରି ଦେଇଛି ।  

ଭାରତକୁ ଆଣିଥିଲେ ବ୍ରିଟିଶର:

ଏହି ଫୁଲକୁ ପ୍ରଥମେ ବ୍ରିଟିଶମାନେ ଭାରତକୁ ଆଣିଥିଲେ । ଏହି ସୁନ୍ଦର ଫୁଲକୁ ପ୍ରଥମେ ବ୍ରିଟିଶରମାନେ ଆଫ୍ରିକାରେ 18ତମ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଆବିଷ୍କାର କରିଥିଲେ । ଏହି ଗଛକୁ ପରେ ଭାରତ ଆଣିଥିଲେ । ବଗିଚାରେ ମଶା ଉପଦ୍ରବ ରୋକିବା ହିଁ ଏହି ଗଛକୁ ଲଗାଇବାର ମୂଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ।

ମଶା ବଂଶ ନାଶ କରେ:

ଜଣେ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଶିକ୍ଷକ ଜିଶା କହିଛନ୍ତି," ଏହାକୁ ଆଫ୍ରିକାନ୍ ଟୁଲିପ୍ କୁହାଯାଏ । ଏହି ଗଛର ଫୁଲ ଟ୍ୟୁଲିପ୍ ସହିତ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ରଖୁଥିବାରୁ ଏହାକୁ ଏପରି ନାମ ମିଳିଛି । ଆଞ୍ଚଳିକ ସ୍ତରରେ ଏହି ଗଛକୁ ସ୍କଟ୍ ଗଛ ଭାବେ ଜଣାଯାଏ । ଏହି ଗଛର ଫୁଲରେ ପାଣି ଜମିରହେ । ତେଣୁ ଏଥିରେ ମଶା ଅଣ୍ଡା ଦେଇଥାନ୍ତି । ରାତିରେ ଏହି ଫୁଲର ପାଖୁଡ଼ା ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ଫୁଲରେ ଅଣ୍ଡାଗୁଡ଼ିକ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାନ୍ତି ।" 

ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ବଢିଯାଏ:

ଏହି ଗଛ ଏପରି ସହାୟତା କରୁଥିବା ବେଳେ ଏହାର କିଛି ଅସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କୁ ସହିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ । ଏହି ଗଛ ନିଜ କାଣ୍ଡ ଓ ମୂଳରୁ ଖୁବ ଶୀଘ୍ର ବଢ଼ିଥାଏ । ଏହା ସହିତ ସ୍ଥାନୀୟ ଗଛଗୁଡ଼ିକର ବୃଦ୍ଧିରେ ବାଧକ ସାଜିଥାଏ । ଏହି ଗଛର କାଠରୁ ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥାଏ ।

କେରଳର ପାହାଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହି ଆଫ୍ରିକାନ୍ ଟ୍ୟୁଲିପ୍ ସଠିକ ଜଳବାୟୁ ପାଇ ବଢିଥାଏ । ଏବଂ ଫୁଲ ଫୁଟିବା ବେଳେ ଏକ ମନଲୋଭା ଦୃଶ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ । 

