ଶିକାରୀ ଫାଶରେ ପଡିଲା କଲରାପତାରିଆ ବାଘ - LEOPARD TRAPPED IN NET

Published : December 9, 2025 at 2:58 PM IST

ଅନୁଗୋଳ: ଶିକାରୀ ଫାଶରେ ପଡିଲା ବାଘ । ଗତକାଲି ସାରାରାତି ବାଘଟି ଫାଶରେ ପଡି କଲବଲ ହେବା ପରେ ଆଜି ଦିନ 11 ଟାରେ ଉଦ୍ଧାର କରିଛି ବନ ବିଭାଗ । ଘଟଣା ଘଟିଛି ଅନୁଗୋଳ ବନଖଣ୍ଡ ଅଞ୍ଚଳରେ । ଅନୁଗୋଳ ବନଖଣ୍ଡ କରତପଟା ସେକ୍ସନର ଡିମିରିପାଳ ନିକଟ ଜଙ୍ଗଲରୁ କଲରାପତରିଆ ବାଘକୁ ଉଦ୍ଧାର କଲା ବନ ବିଭାଗ । 

ବାଘଟି ଗତ କାଲି ରାତିରେ ଶିକାରୀ ଫାସରେ ପଡି ଯାଇଥିଲା । ସକାଳେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଗର୍ଜନ ଶୁଣି ବନ ବିଭାଗକୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ । ଫଳରେ ଆଜି ସକାଳେ ନିଶ୍ଚେତକ ବିଶଷଜ୍ଞ ସମେତ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟିମ ଯାଇ ଦୀର୍ଘ ୪/୫ଘଣ୍ଟା ଅପରେସନ ପରେ ବାଘଟିକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ । ବର୍ତମାନ ବାଘକୁ ଏକ ନର୍ସରୀ ଭିତରେ ରଖାଯାଇଛି । ଶରୀରର କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ସେଭଳି କିଛି ବଡ଼ କ୍ଷତ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପଶୁ ଡାକ୍ତର ଚକିତ୍ସା କରିବା ପରେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ଛାଡି ଦିଆଯିବ । 

ବାଘ ଟିର ଦେହରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ କ୍ଷତ ଥିବା ବେଳେ ତାକୁ ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଉଛି । ତାକୁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଡାକ୍ତରୀ ଦଳ ଚିକିତ୍ସା କରୁଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚେତକ ଦିଆଯାଇଥିବାରୁ ଏବେ ଠାରୁ ତାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ କୌଣସି ସଠିକ ସୂଚନା ଦେବାକୁ ବିଭାଗ ମନା କରିଛି । 

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଅନୁଗୋଳ 

