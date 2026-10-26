ETV Bharat / Videos

ଥର୍ମାଲ୍ କ୍ୟାମେରାରେ କଏଦ ହେଲେ ୪୦ ଟିକିଆ ହାତୀ ପଲ

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
ଥର୍ମାଲ୍ କ୍ୟାମେରାରେ କଏଦ ହେଲେ ୪୦ ଟିକିଆ ହାତୀ ପଲ (ETV Bharat Odisha)

By ETV Bharat Odisha Team

Published : October 26, 2026 at 7:28 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ଢେଙ୍କାନାଳ: ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନଦୀ ପାର୍ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଥର୍ମାଲ୍ କ୍ୟାମେରାରେ କଏଦ ହେଲେ ୪୦ ଟିକିଆ ହାତୀ ପଲ । ଗତକାଲି (ରବିବାର) ଢେଙ୍କାନାଳ ବନ ବିଭାଗର ଥର୍ମାଲ କ୍ୟାମେରାରେ କଏଦ କରିଛି ଏହି ସୁନ୍ଦର ଦୃଶ୍ୟ । ବନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ହାତୀମାନଙ୍କ ଗତି ବିଧି ଉପରେ ନଜର ରଖିବା ପାଇଁ ଖଞ୍ଜା ଯାଇଥିବା ଥର୍ମାଲ କ୍ୟାମେରାରେ ଏହି ଦୃଶ୍ୟ କଏଦ ହୋଇଥିଲା ।  
 

ଢେଙ୍କାନାଳ ବନ ଖଣ୍ଡର ସଦର ରେଞ୍ଜ୍ ଗଦାଶିଳା ଦେଇ ଏହି ୪୦ ଟିକିଆ ହାତୀପଲ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନଦୀ ପାର ହେଉଥିଲେ । ଯାହାକୁ ବନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ପୋଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି । ଏହି ନୂତନ ବୈଷୟୀକ ଜ୍ଞାନ କୌଶଳ ଥିବା କ୍ୟାମେରାରେ ଦିନ ଓ ରାତିରେ ହାତୀପଲଙ୍କ ଗତିବିଧି ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବାରେ ସକ୍ଷମ ହେଉଛି ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...କେନାଲରେ ଫସିଥିଲା ହାତୀ ଛୁଆ; ମାଆର ଅଦମ୍ୟ ଚେଷ୍ଟାରେ ହେଲା ଉଦ୍ଧାର, ସହଯୋଗ କଲା ବନ ବିଭାଗ

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ... ଏନ୍ଏଚ୍-୫୫ ଓ ରେଳପଥ ଅତିକ୍ରମ କଲେ ୪୦ ଟିକିଆ ହାତୀପଲ

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଢେଙ୍କାନାଳ  

ଢେଙ୍କାନାଳ: ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନଦୀ ପାର୍ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଥର୍ମାଲ୍ କ୍ୟାମେରାରେ କଏଦ ହେଲେ ୪୦ ଟିକିଆ ହାତୀ ପଲ । ଗତକାଲି (ରବିବାର) ଢେଙ୍କାନାଳ ବନ ବିଭାଗର ଥର୍ମାଲ କ୍ୟାମେରାରେ କଏଦ କରିଛି ଏହି ସୁନ୍ଦର ଦୃଶ୍ୟ । ବନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ହାତୀମାନଙ୍କ ଗତି ବିଧି ଉପରେ ନଜର ରଖିବା ପାଇଁ ଖଞ୍ଜା ଯାଇଥିବା ଥର୍ମାଲ କ୍ୟାମେରାରେ ଏହି ଦୃଶ୍ୟ କଏଦ ହୋଇଥିଲା ।  
 

ଢେଙ୍କାନାଳ ବନ ଖଣ୍ଡର ସଦର ରେଞ୍ଜ୍ ଗଦାଶିଳା ଦେଇ ଏହି ୪୦ ଟିକିଆ ହାତୀପଲ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନଦୀ ପାର ହେଉଥିଲେ । ଯାହାକୁ ବନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ପୋଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି । ଏହି ନୂତନ ବୈଷୟୀକ ଜ୍ଞାନ କୌଶଳ ଥିବା କ୍ୟାମେରାରେ ଦିନ ଓ ରାତିରେ ହାତୀପଲଙ୍କ ଗତିବିଧି ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବାରେ ସକ୍ଷମ ହେଉଛି ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...କେନାଲରେ ଫସିଥିଲା ହାତୀ ଛୁଆ; ମାଆର ଅଦମ୍ୟ ଚେଷ୍ଟାରେ ହେଲା ଉଦ୍ଧାର, ସହଯୋଗ କଲା ବନ ବିଭାଗ

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ... ଏନ୍ଏଚ୍-୫୫ ଓ ରେଳପଥ ଅତିକ୍ରମ କଲେ ୪୦ ଟିକିଆ ହାତୀପଲ

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଢେଙ୍କାନାଳ  

For All Latest Updates

TAGGED:

ଢେଙ୍କାନାଳ ବନ ବିଭାଗ
DHENKANAL FOREST RANGE
ELEPHANTS CAPTURED THERMAL CAMERA
ELEPHANT CROSSING BRAHMANI RIVER
ଥର୍ମାଲ୍ କ୍ୟାମେରାରେ ହାତୀ ପଲ

ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଖବର

nabaghanapur_village_mangala_devi

ନିଆରା ଉତ୍ସବ; ନୟାଗଡ଼ରେ 2100 ମା' ମଙ୍ଗଳାଙ୍କ ଘଟ ମେଳଣ

October 24, 2026 at 7:56 PM IST
Odisha Durga Puja Immersion Grand way In Bhubaneswar

ପାରମ୍ପାରିକ ନୃତ୍ୟ ଗୀତରେ ମା’ଙ୍କୁ ମେଲାଣି, ପୁଣି ଆର ବର୍ଷକୁ ଅପେକ୍ଷା..

October 23, 2026 at 1:01 PM IST
all political parties in one frame

ରାଜନୀତିରେ ଆରୋପ-ପ୍ରତ୍ୟାରୋପ, ଭସାଣୀରେ ଭାଇଚାରା ବାର୍ତ୍ତା; ମା'ଙ୍କ ମେଲାଣି ଦିନ ଗୋଟିଏ ମଞ୍ଚରେ ସବୁ ଦଳର ନେତା

October 22, 2026 at 6:08 PM IST
Herd of 40 elephants crosses NH-55 and railway tracks

ଏନ୍ଏଚ୍-୫୫ ଓ ରେଳପଥ ଅତିକ୍ରମ କଲେ ୪୦ ଟିକିଆ ହାତୀପଲ

October 22, 2026 at 5:25 PM IST

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.