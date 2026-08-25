ETV Bharat / Videos

ବାଲିମେଳା-ଚିତ୍ରକୋଣ୍ଡା ଘାଟିରୁ ଉଦ୍ଧାର ହେଲେ ୫ ଫୁଟର ମଗର - କୁମ୍ଭୀର ଉଦ୍ଧାର

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
ଘାଟି ରାସ୍ତାରୁ ୫ ଫୁଟର ମଗର କୁମ୍ଭୀର ଉଦ୍ଧାର (ETV Bharat Odisha)

By ETV Bharat Odisha Team

Published : August 25, 2026 at 7:24 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ମାଲକାନଗିରି: ଘାଟି ରାସ୍ତାରୁ ୫ ଫୁଟର ମଗର କୁମ୍ଭୀର ଉଦ୍ଧାର । ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା ବାଲିମେଳା-ଚିତ୍ରକୋଣ୍ଡା ଘାଟି ରାସ୍ତାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଏକ ୫ ଫୁଟର ମଗର କୁମ୍ଭୀର । ଗତକାଲି (ସୋମବାର) ରାତିରେ କୁମ୍ଭୀରଟିକୁ ଦେଖିବା ପରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ତୁରନ୍ତ ବନ ବିଭାଗକୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ । ବନ ବିଭାଗର କର୍ମଚାରୀମାନେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ତାକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ । 

ମାଲକାନଗିରି ଡିଏଫଓ ଡି.ସାଇ କିରନଙ୍କ ସୂଚନା ମୁତାବକ," ଗତକାଲି ବାଲିମେଳା-ଚିତ୍ରକୋଣ୍ଡା ଘାଟି ରାସ୍ତାରେ ଏକ ୫ ଫୁଟ୍ ଲମ୍ବର ମଗର କୁମ୍ଭୀର ବୁଲୁଥିବାର ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲେ ।ଏହାପରେ ସେମାନେ ତୁରନ୍ତ ବନ ବିଭାଗକୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ । ଖବର ପାଇ ବନ ବିଭାଗର ସ୍ପେଶାଲ ଫିଲ୍ଡ ଷ୍ଟାଫ୍ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ । ଅନେକ ପରିଶ୍ରମ ପରେ କୁମ୍ଭୀରଟିକୁ କୌଣସି କ୍ଷତି ନ ପହଞ୍ଚାଇ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ କାବୁ କରାଯାଇଛି । ତାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଡାକ୍ତରୀ ନିରୀକ୍ଷଣରେ ରଖାଯାଇଛି । ସରକାରୀ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା ପରେ କୁମ୍ଭୀରଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ ଥିବା ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଲେ ତାକୁ ପୁଣି ଥରେ ତାର ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଆଯିବ ।"

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ବୃଦ୍ଧଙ୍କୁ ଟାଣି ନେଲା କୁମ୍ଭୀର, ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଓଡ୍ରାଫ ଟିମ୍

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ... ପଛକୁ ପଛ ଲଘୁଚାପ: ୩୦ ତାରିଖ ବେଳକୁ ପୁଣି ଏକ ଲଘୁଚାପ ସୃଷ୍ଟି ସମ୍ଭାବନା

ଇଟିଭି ଭାରତ, ମାଲକାନଗିରି

ମାଲକାନଗିରି: ଘାଟି ରାସ୍ତାରୁ ୫ ଫୁଟର ମଗର କୁମ୍ଭୀର ଉଦ୍ଧାର । ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା ବାଲିମେଳା-ଚିତ୍ରକୋଣ୍ଡା ଘାଟି ରାସ୍ତାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଏକ ୫ ଫୁଟର ମଗର କୁମ୍ଭୀର । ଗତକାଲି (ସୋମବାର) ରାତିରେ କୁମ୍ଭୀରଟିକୁ ଦେଖିବା ପରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ତୁରନ୍ତ ବନ ବିଭାଗକୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ । ବନ ବିଭାଗର କର୍ମଚାରୀମାନେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ତାକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ । 

ମାଲକାନଗିରି ଡିଏଫଓ ଡି.ସାଇ କିରନଙ୍କ ସୂଚନା ମୁତାବକ," ଗତକାଲି ବାଲିମେଳା-ଚିତ୍ରକୋଣ୍ଡା ଘାଟି ରାସ୍ତାରେ ଏକ ୫ ଫୁଟ୍ ଲମ୍ବର ମଗର କୁମ୍ଭୀର ବୁଲୁଥିବାର ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲେ ।ଏହାପରେ ସେମାନେ ତୁରନ୍ତ ବନ ବିଭାଗକୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ । ଖବର ପାଇ ବନ ବିଭାଗର ସ୍ପେଶାଲ ଫିଲ୍ଡ ଷ୍ଟାଫ୍ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ । ଅନେକ ପରିଶ୍ରମ ପରେ କୁମ୍ଭୀରଟିକୁ କୌଣସି କ୍ଷତି ନ ପହଞ୍ଚାଇ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ କାବୁ କରାଯାଇଛି । ତାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଡାକ୍ତରୀ ନିରୀକ୍ଷଣରେ ରଖାଯାଇଛି । ସରକାରୀ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା ପରେ କୁମ୍ଭୀରଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ ଥିବା ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଲେ ତାକୁ ପୁଣି ଥରେ ତାର ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଆଯିବ ।"

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ବୃଦ୍ଧଙ୍କୁ ଟାଣି ନେଲା କୁମ୍ଭୀର, ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଓଡ୍ରାଫ ଟିମ୍

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ... ପଛକୁ ପଛ ଲଘୁଚାପ: ୩୦ ତାରିଖ ବେଳକୁ ପୁଣି ଏକ ଲଘୁଚାପ ସୃଷ୍ଟି ସମ୍ଭାବନା

ଇଟିଭି ଭାରତ, ମାଲକାନଗିରି

For All Latest Updates

TAGGED:

BALIMELA NEWS
MUGGER CROCODILE
ମାଲକାନଗିରି
କୁମ୍ଭୀର ଉଦ୍ଧାର
CROCODILE SAFELY RESCUED

ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଖବର

CAR with 2 people Swept away in Baitarani River flood water Jajpur

ବୈତରଣୀ ନଦୀ ସ୍ରୋତରେ ଭାସିଗଲା କାର୍, ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କଲା ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ

August 25, 2026 at 1:31 PM IST
vehicle of MLA and the BID stopped at Bangiri Nal Bridge

ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାରେ ବ୍ରିଜ ଉପରେ 3 ଫୁଟର ପାଣି, ଜଳମଗ୍ନ ଅଞ୍ଚଳ ଗସ୍ତ ସମୟରେ ଫସିଲା ବିଧାୟକ ଓ ବିଡିଓଙ୍କ ଗାଡି

August 24, 2026 at 7:57 PM IST
Shravan Last Monday Devotees Offers Holy water at Bhubaneswar Lingaraja Temple

ଶ୍ରାବଣ ଶେଷ ସୋମବାରରେ ଶିବମୟ ବାବା ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ପୀଠ, ଜଳଲାଗି ପାଇଁ ଲାଗିଛି ଭକ୍ତଙ୍କ ଭିଡ

August 24, 2026 at 3:40 PM IST
Shravan Last Monday kaudias offer holy water at khordha atri baba hatakeswar temple

ପବିତ୍ର ଶ୍ରାବଣ ଶେଷ ସୋମବାର; ଏକାଦଶ ରୁଦ୍ର ହଟକେଶ୍ୱର ମହାଦେବଙ୍କ ନିକଟରେ ଜଳଲାଗି କଲେ କାଉଡ଼ିଆ

August 24, 2026 at 8:33 AM IST

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.