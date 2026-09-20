ETV Bharat / Videos

ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ରାସ୍ତା ମଝିରେ ହୁତୁହୁତୁ ହୋଇ ଜଳିଗଲା EV କାର୍

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ରାସ୍ତା ମଝିରେ ହୁତୁହୁତୁ ହୋଇ ଜଳିଗଲା EV କାର୍ (ETV Bharat)

By ETV Bharat Odisha Team

Published : September 20, 2026 at 8:17 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ମଞ୍ଚେଶ୍ୱର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ୧୬ ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥର ପଳାଶୁଣୀ ପୋଲ ନିକଟରେ ଏକ ଇଭି କାର୍ ଅଚାନକ  ଜଲିଯାଇଛି । ଗାଡି ଭିତରେ ଥିବା କାର ଚାଳକ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଯାତ୍ରୀମାନେ ନିଆଁ ଲାଗିଲା ପରେ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ କାରରୁ ବାହାରିଯାଇଥିଲେ । ସେମାନେ ଗାଡି ଛାଡି ଚାଲିଯାଇଥିଲେ । ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କାରଟି ହୁତୁହୁତୁ ହୋଇ ଜଳି ଉଠିଥିଲା । ଫଳରେ ରାସ୍ତାରେ ଗାଡି ଚଳାଚଳ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଠପ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା । ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ନିଆଁକୁ ଆୟତ କରିଥିଲା । 

ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗର ସୂଚନା ମୁତାବକ, କାର୍‌ଟି କଟକରୁ ରସୁଲଗଡ଼ ଆଡ଼କୁ ଆସୁଥିଲା । ଗତକାଲି ସନ୍ଧ୍ୟା ପ୍ରାୟ ୭ଟା ୫୦ ସମୟରେ କାରରେ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇଥିଲା । ଏହାର କିଛି ସମୟ ପରେ କାର୍ ଭିତରୁ ଧୂଆଁ ବାହାରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା । ଏଥିରେ ଚାଳକ ଭୟଭୀତ ହୋଇ ଯାଇଥିଲେ । କାର୍‌ରେ ନିଆଁ ଲାଗିବା ଆରମ୍ଭ ହେବାରୁ ଭିତରେ ବସିଥିବା ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଓହ୍ଲାଇ ଦେଇ ଚାଳକ ଗାଡି ଛାଡି ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ । ଖବର ପାଇ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ନିଆଁକୁ ଆୟତ୍ତ କରିଥିଲା ।

ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଏଭଳି ଏକାଧିକ ଗାଡି ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଛି । ଏପ୍ରିଲ ୨୨ରେ ୧୬ ନଂ. ଜାତୀୟ ରାଜପଥର ପଳାଶୁଣି ବ୍ରିଜ ନିକଟରେ ଏକ ଚଳନ୍ତା ଟ୍ରକ୍ ଜଳିଯାଇଥିଲା । ଏହି ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡରେ ଟ୍ରକର ଡ୍ରାଇଭର ଓ ହେଲପର ଅଳ୍ପକେ ବର୍ତ୍ତିଯାଇଥିଲେ । ତେବେ ଏଥିପାଇଁ ଜାତୀୟ ରାଜପଥରେ ଅସମ୍ଭାଳ ଭିଡ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା । 

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...

ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ; ସର୍ଟ ସର୍କିଟରୁ ଲାଗିଲା ନିଆଁ, ଆୟତ୍ତ କଲା ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ

ବର୍ଷକରେ ୮୦୦ କୋଠାକୁ ହୋଇଛି ନୋଟିସ୍; ଆହୁରି କଡ଼ାକଡ଼ି ହେବ ଅଗ୍ନି ନିରାପତ୍ତା ନିୟମ

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ମଞ୍ଚେଶ୍ୱର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ୧୬ ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥର ପଳାଶୁଣୀ ପୋଲ ନିକଟରେ ଏକ ଇଭି କାର୍ ଅଚାନକ  ଜଲିଯାଇଛି । ଗାଡି ଭିତରେ ଥିବା କାର ଚାଳକ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଯାତ୍ରୀମାନେ ନିଆଁ ଲାଗିଲା ପରେ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ କାରରୁ ବାହାରିଯାଇଥିଲେ । ସେମାନେ ଗାଡି ଛାଡି ଚାଲିଯାଇଥିଲେ । ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କାରଟି ହୁତୁହୁତୁ ହୋଇ ଜଳି ଉଠିଥିଲା । ଫଳରେ ରାସ୍ତାରେ ଗାଡି ଚଳାଚଳ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଠପ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା । ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ନିଆଁକୁ ଆୟତ କରିଥିଲା । 

ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗର ସୂଚନା ମୁତାବକ, କାର୍‌ଟି କଟକରୁ ରସୁଲଗଡ଼ ଆଡ଼କୁ ଆସୁଥିଲା । ଗତକାଲି ସନ୍ଧ୍ୟା ପ୍ରାୟ ୭ଟା ୫୦ ସମୟରେ କାରରେ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇଥିଲା । ଏହାର କିଛି ସମୟ ପରେ କାର୍ ଭିତରୁ ଧୂଆଁ ବାହାରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା । ଏଥିରେ ଚାଳକ ଭୟଭୀତ ହୋଇ ଯାଇଥିଲେ । କାର୍‌ରେ ନିଆଁ ଲାଗିବା ଆରମ୍ଭ ହେବାରୁ ଭିତରେ ବସିଥିବା ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଓହ୍ଲାଇ ଦେଇ ଚାଳକ ଗାଡି ଛାଡି ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ । ଖବର ପାଇ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ନିଆଁକୁ ଆୟତ୍ତ କରିଥିଲା ।

ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଏଭଳି ଏକାଧିକ ଗାଡି ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଛି । ଏପ୍ରିଲ ୨୨ରେ ୧୬ ନଂ. ଜାତୀୟ ରାଜପଥର ପଳାଶୁଣି ବ୍ରିଜ ନିକଟରେ ଏକ ଚଳନ୍ତା ଟ୍ରକ୍ ଜଳିଯାଇଥିଲା । ଏହି ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡରେ ଟ୍ରକର ଡ୍ରାଇଭର ଓ ହେଲପର ଅଳ୍ପକେ ବର୍ତ୍ତିଯାଇଥିଲେ । ତେବେ ଏଥିପାଇଁ ଜାତୀୟ ରାଜପଥରେ ଅସମ୍ଭାଳ ଭିଡ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା । 

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...

ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ; ସର୍ଟ ସର୍କିଟରୁ ଲାଗିଲା ନିଆଁ, ଆୟତ୍ତ କଲା ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ

ବର୍ଷକରେ ୮୦୦ କୋଠାକୁ ହୋଇଛି ନୋଟିସ୍; ଆହୁରି କଡ଼ାକଡ଼ି ହେବ ଅଗ୍ନି ନିରାପତ୍ତା ନିୟମ

For All Latest Updates

TAGGED:

BHUBANESWAR FIRE NEWS
PALASUNI CAR FIRE
ଜଳିଲା କାର
ଭୁବନେଶ୍ବର କାର ନିଆଁ
CAR FIRE

ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଖବର

Srinagar artisan Women prepares Home Decor Items from Dal Lake Waste grass and weeds

Watch: ଦଳରୁ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ସୃଷ୍ଟି, ଡାଲ ହ୍ରଦ ଘାସରୁ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ମୂଲ୍ୟବାନ ସାଜସଜ୍ଜା ଉପକରଣ

September 18, 2026 at 10:45 AM IST
PM Modi birthday celebration KIIT KISS university tribal students

ମୋଦିଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନରେ ବେଦପାଠରେ କମ୍ପିଲା ମନ୍ଦିର ପରିସର; ୪୦ ହଜାର ଟ୍ରାଇବାଲ ପିଲା କାଟିଲେ କେକ୍, ସମୂହ ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ

September 17, 2026 at 4:48 PM IST
Birthday wishes to PM Modi on sandart

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନରେ ୨,୫୦୦ ଦୀପରେ ୨୫ ଫୁଟର ବାଲୁକା କଳା ନିର୍ମାଣ କଲେ ସୁଦର୍ଶନ ପଟ୍ଟନାୟକ

September 17, 2026 at 9:37 AM IST
A view of the cheetahs at the Kuno National Park in Madhya Pradesh's Sheopur

ଭାରତରେ ବଢ଼ିବ ଚିତାବାଘ ସଂଖ୍ୟା: କୁନୋ ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନକୁ ଆସିବେ 12 ଶାବକ

September 15, 2026 at 2:03 PM IST

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.