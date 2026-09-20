ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ରାସ୍ତା ମଝିରେ ହୁତୁହୁତୁ ହୋଇ ଜଳିଗଲା EV କାର୍
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : September 20, 2026 at 8:17 AM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ମଞ୍ଚେଶ୍ୱର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ୧୬ ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥର ପଳାଶୁଣୀ ପୋଲ ନିକଟରେ ଏକ ଇଭି କାର୍ ଅଚାନକ ଜଲିଯାଇଛି । ଗାଡି ଭିତରେ ଥିବା କାର ଚାଳକ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଯାତ୍ରୀମାନେ ନିଆଁ ଲାଗିଲା ପରେ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ କାରରୁ ବାହାରିଯାଇଥିଲେ । ସେମାନେ ଗାଡି ଛାଡି ଚାଲିଯାଇଥିଲେ । ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କାରଟି ହୁତୁହୁତୁ ହୋଇ ଜଳି ଉଠିଥିଲା । ଫଳରେ ରାସ୍ତାରେ ଗାଡି ଚଳାଚଳ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଠପ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା । ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ନିଆଁକୁ ଆୟତ କରିଥିଲା ।
ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗର ସୂଚନା ମୁତାବକ, କାର୍ଟି କଟକରୁ ରସୁଲଗଡ଼ ଆଡ଼କୁ ଆସୁଥିଲା । ଗତକାଲି ସନ୍ଧ୍ୟା ପ୍ରାୟ ୭ଟା ୫୦ ସମୟରେ କାରରେ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇଥିଲା । ଏହାର କିଛି ସମୟ ପରେ କାର୍ ଭିତରୁ ଧୂଆଁ ବାହାରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା । ଏଥିରେ ଚାଳକ ଭୟଭୀତ ହୋଇ ଯାଇଥିଲେ । କାର୍ରେ ନିଆଁ ଲାଗିବା ଆରମ୍ଭ ହେବାରୁ ଭିତରେ ବସିଥିବା ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଓହ୍ଲାଇ ଦେଇ ଚାଳକ ଗାଡି ଛାଡି ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ । ଖବର ପାଇ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ନିଆଁକୁ ଆୟତ୍ତ କରିଥିଲା ।
ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଏଭଳି ଏକାଧିକ ଗାଡି ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଛି । ଏପ୍ରିଲ ୨୨ରେ ୧୬ ନଂ. ଜାତୀୟ ରାଜପଥର ପଳାଶୁଣି ବ୍ରିଜ ନିକଟରେ ଏକ ଚଳନ୍ତା ଟ୍ରକ୍ ଜଳିଯାଇଥିଲା । ଏହି ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡରେ ଟ୍ରକର ଡ୍ରାଇଭର ଓ ହେଲପର ଅଳ୍ପକେ ବର୍ତ୍ତିଯାଇଥିଲେ । ତେବେ ଏଥିପାଇଁ ଜାତୀୟ ରାଜପଥରେ ଅସମ୍ଭାଳ ଭିଡ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା ।
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ମଞ୍ଚେଶ୍ୱର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ୧୬ ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥର ପଳାଶୁଣୀ ପୋଲ ନିକଟରେ ଏକ ଇଭି କାର୍ ଅଚାନକ ଜଲିଯାଇଛି । ଗାଡି ଭିତରେ ଥିବା କାର ଚାଳକ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଯାତ୍ରୀମାନେ ନିଆଁ ଲାଗିଲା ପରେ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ କାରରୁ ବାହାରିଯାଇଥିଲେ । ସେମାନେ ଗାଡି ଛାଡି ଚାଲିଯାଇଥିଲେ । ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କାରଟି ହୁତୁହୁତୁ ହୋଇ ଜଳି ଉଠିଥିଲା । ଫଳରେ ରାସ୍ତାରେ ଗାଡି ଚଳାଚଳ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଠପ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା । ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ନିଆଁକୁ ଆୟତ କରିଥିଲା ।
ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗର ସୂଚନା ମୁତାବକ, କାର୍ଟି କଟକରୁ ରସୁଲଗଡ଼ ଆଡ଼କୁ ଆସୁଥିଲା । ଗତକାଲି ସନ୍ଧ୍ୟା ପ୍ରାୟ ୭ଟା ୫୦ ସମୟରେ କାରରେ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇଥିଲା । ଏହାର କିଛି ସମୟ ପରେ କାର୍ ଭିତରୁ ଧୂଆଁ ବାହାରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା । ଏଥିରେ ଚାଳକ ଭୟଭୀତ ହୋଇ ଯାଇଥିଲେ । କାର୍ରେ ନିଆଁ ଲାଗିବା ଆରମ୍ଭ ହେବାରୁ ଭିତରେ ବସିଥିବା ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଓହ୍ଲାଇ ଦେଇ ଚାଳକ ଗାଡି ଛାଡି ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ । ଖବର ପାଇ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ନିଆଁକୁ ଆୟତ୍ତ କରିଥିଲା ।
ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଏଭଳି ଏକାଧିକ ଗାଡି ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଛି । ଏପ୍ରିଲ ୨୨ରେ ୧୬ ନଂ. ଜାତୀୟ ରାଜପଥର ପଳାଶୁଣି ବ୍ରିଜ ନିକଟରେ ଏକ ଚଳନ୍ତା ଟ୍ରକ୍ ଜଳିଯାଇଥିଲା । ଏହି ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡରେ ଟ୍ରକର ଡ୍ରାଇଭର ଓ ହେଲପର ଅଳ୍ପକେ ବର୍ତ୍ତିଯାଇଥିଲେ । ତେବେ ଏଥିପାଇଁ ଜାତୀୟ ରାଜପଥରେ ଅସମ୍ଭାଳ ଭିଡ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା ।