Watch: ଜମ୍ମୁ-ଶ୍ରୀନଗର ବନ୍ଦେ ଭାରତରେ ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟର ମନୋରମ ଦୃଶ୍ୟ
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : November 8, 2026 at 10:49 AM IST
ଜମ୍ମୁ: ଏକ ବନ୍ଦେ ଭାରତ ଟ୍ରେନ୍ କାଶ୍ମୀର ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କରୁଛି । ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପ୍ରଥମ କିରଣ ଚାରିପାଖର ପରିବେଶକୁ ଆଲୋକିତ କରିଦେଉଛି, ଯାହା ଫଳରେ ରାସ୍ତାରେ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟର ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମନୋରମ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି । ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକ ସମଗ୍ର ପରିବେଶକୁ ଏକ ଦୀପ୍ତିମୟ ଆଭାରେ ଭରି ଦେଉଛି, ଯାହା ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମୋହନୀୟ ଦୃଶ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି । ଜମ୍ମୁ ତୱି ଏବଂ ଶ୍ରୀନଗର ମଧ୍ୟରେ ଚଳାଚଳ କରୁଥିବା ଏହି ଟ୍ରେନ୍ ସପ୍ତାହକୁ ଛଅ ଦିନ ଚାଲିଥାଏ ।
ଜମ୍ମୁ ତୱି ରେଳ ଷ୍ଟେସନରୁ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରୁଥିବା ଏହି ଟ୍ରେନରେ ଏପରି ସୁବିଧା ରହିଛି ଯାହା ବିଶେଷ ଭାବରେ ଜମ୍ମୁ-ଶ୍ରୀନଗର ରେଳ ମାର୍ଗର ଅତ୍ୟଧିକ ଉଚ୍ଚତା ଏବଂ ଥଣ୍ଡା ଜଳବାୟୁ ସହିତ ଖାପ ଖାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି । ଜମ୍ମୁ ଏବଂ ଶ୍ରୀନଗର ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଏହି ସିଧାସଳଖ ଟ୍ରେନ୍ ସେବା ପର୍ଯ୍ୟଟନ, ବାଣିଜ୍ୟ ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ଯୋଗାଯୋଗ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବ । ଏହା ଫଳରେ ଉଭୟ ରାଜଧାନୀ ମଧ୍ୟରେ ଯାତାୟାତ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ପାଇଁ ଅଧିକ ସୁବିଧାଜନକ ହୋଇପାରିବ ।
ଜମ୍ମୁ: ଏକ ବନ୍ଦେ ଭାରତ ଟ୍ରେନ୍ କାଶ୍ମୀର ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କରୁଛି । ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପ୍ରଥମ କିରଣ ଚାରିପାଖର ପରିବେଶକୁ ଆଲୋକିତ କରିଦେଉଛି, ଯାହା ଫଳରେ ରାସ୍ତାରେ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟର ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମନୋରମ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି । ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକ ସମଗ୍ର ପରିବେଶକୁ ଏକ ଦୀପ୍ତିମୟ ଆଭାରେ ଭରି ଦେଉଛି, ଯାହା ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମୋହନୀୟ ଦୃଶ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି । ଜମ୍ମୁ ତୱି ଏବଂ ଶ୍ରୀନଗର ମଧ୍ୟରେ ଚଳାଚଳ କରୁଥିବା ଏହି ଟ୍ରେନ୍ ସପ୍ତାହକୁ ଛଅ ଦିନ ଚାଲିଥାଏ ।
ଜମ୍ମୁ ତୱି ରେଳ ଷ୍ଟେସନରୁ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରୁଥିବା ଏହି ଟ୍ରେନରେ ଏପରି ସୁବିଧା ରହିଛି ଯାହା ବିଶେଷ ଭାବରେ ଜମ୍ମୁ-ଶ୍ରୀନଗର ରେଳ ମାର୍ଗର ଅତ୍ୟଧିକ ଉଚ୍ଚତା ଏବଂ ଥଣ୍ଡା ଜଳବାୟୁ ସହିତ ଖାପ ଖାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି । ଜମ୍ମୁ ଏବଂ ଶ୍ରୀନଗର ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଏହି ସିଧାସଳଖ ଟ୍ରେନ୍ ସେବା ପର୍ଯ୍ୟଟନ, ବାଣିଜ୍ୟ ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ଯୋଗାଯୋଗ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବ । ଏହା ଫଳରେ ଉଭୟ ରାଜଧାନୀ ମଧ୍ୟରେ ଯାତାୟାତ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ପାଇଁ ଅଧିକ ସୁବିଧାଜନକ ହୋଇପାରିବ ।