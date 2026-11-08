ETV Bharat / Videos

Watch: ଜମ୍ମୁ-ଶ୍ରୀନଗର ବନ୍ଦେ ଭାରତରେ ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟର ମନୋରମ ଦୃଶ୍ୟ

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
ଜମ୍ମୁ-ଶ୍ରୀନଗର ବନ୍ଦେ ଭାରତରେ ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟର ମନୋରମ ଦୃଶ୍ୟ (PTI)

By ETV Bharat Odisha Team

Published : November 8, 2026 at 10:49 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ଜମ୍ମୁ: ଏକ ବନ୍ଦେ ଭାରତ ଟ୍ରେନ୍ କାଶ୍ମୀର ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କରୁଛି । ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପ୍ରଥମ କିରଣ ଚାରିପାଖର ପରିବେଶକୁ ଆଲୋକିତ କରିଦେଉଛି, ଯାହା ଫଳରେ ରାସ୍ତାରେ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟର ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମନୋରମ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି । ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକ ସମଗ୍ର ପରିବେଶକୁ ଏକ ଦୀପ୍ତିମୟ ଆଭାରେ ଭରି ଦେଉଛି, ଯାହା ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମୋହନୀୟ ଦୃଶ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି । ଜମ୍ମୁ ତୱି ଏବଂ ଶ୍ରୀନଗର ମଧ୍ୟରେ ଚଳାଚଳ କରୁଥିବା ଏହି ଟ୍ରେନ୍ ସପ୍ତାହକୁ ଛଅ ଦିନ ଚାଲିଥାଏ ।

ଜମ୍ମୁ ତୱି ରେଳ ଷ୍ଟେସନରୁ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରୁଥିବା ଏହି ଟ୍ରେନରେ ଏପରି ସୁବିଧା ରହିଛି ଯାହା ବିଶେଷ ଭାବରେ ଜମ୍ମୁ-ଶ୍ରୀନଗର ରେଳ ମାର୍ଗର ଅତ୍ୟଧିକ ଉଚ୍ଚତା ଏବଂ ଥଣ୍ଡା ଜଳବାୟୁ ସହିତ ଖାପ ଖାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି । ଜମ୍ମୁ ଏବଂ ଶ୍ରୀନଗର ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଏହି ସିଧାସଳଖ ଟ୍ରେନ୍ ସେବା ପର୍ଯ୍ୟଟନ, ବାଣିଜ୍ୟ ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ଯୋଗାଯୋଗ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବ । ଏହା ଫଳରେ ଉଭୟ ରାଜଧାନୀ ମଧ୍ୟରେ ଯାତାୟାତ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ପାଇଁ ଅଧିକ ସୁବିଧାଜନକ ହୋଇପାରିବ ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...

ପୂର୍ବତଟ ରେଳପଥର ବଡ଼ ସଫଳତା: ୬ ମାସରେ ୧୦୭୯ କୋଟି ଆୟ, ୧୮% ବୃଦ୍ଧି

ବନ୍ଦେ ଭାରତ ସ୍ଲିପର୍ ଏକ୍ସପ୍ରେସରେ ମିଳିବ ନନ୍‌-ଭେଜ୍‌ ଖାଦ୍ୟ

ଜମ୍ମୁ: ଏକ ବନ୍ଦେ ଭାରତ ଟ୍ରେନ୍ କାଶ୍ମୀର ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କରୁଛି । ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପ୍ରଥମ କିରଣ ଚାରିପାଖର ପରିବେଶକୁ ଆଲୋକିତ କରିଦେଉଛି, ଯାହା ଫଳରେ ରାସ୍ତାରେ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟର ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମନୋରମ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି । ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକ ସମଗ୍ର ପରିବେଶକୁ ଏକ ଦୀପ୍ତିମୟ ଆଭାରେ ଭରି ଦେଉଛି, ଯାହା ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମୋହନୀୟ ଦୃଶ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି । ଜମ୍ମୁ ତୱି ଏବଂ ଶ୍ରୀନଗର ମଧ୍ୟରେ ଚଳାଚଳ କରୁଥିବା ଏହି ଟ୍ରେନ୍ ସପ୍ତାହକୁ ଛଅ ଦିନ ଚାଲିଥାଏ ।

ଜମ୍ମୁ ତୱି ରେଳ ଷ୍ଟେସନରୁ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରୁଥିବା ଏହି ଟ୍ରେନରେ ଏପରି ସୁବିଧା ରହିଛି ଯାହା ବିଶେଷ ଭାବରେ ଜମ୍ମୁ-ଶ୍ରୀନଗର ରେଳ ମାର୍ଗର ଅତ୍ୟଧିକ ଉଚ୍ଚତା ଏବଂ ଥଣ୍ଡା ଜଳବାୟୁ ସହିତ ଖାପ ଖାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି । ଜମ୍ମୁ ଏବଂ ଶ୍ରୀନଗର ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଏହି ସିଧାସଳଖ ଟ୍ରେନ୍ ସେବା ପର୍ଯ୍ୟଟନ, ବାଣିଜ୍ୟ ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ଯୋଗାଯୋଗ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବ । ଏହା ଫଳରେ ଉଭୟ ରାଜଧାନୀ ମଧ୍ୟରେ ଯାତାୟାତ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ପାଇଁ ଅଧିକ ସୁବିଧାଜନକ ହୋଇପାରିବ ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...

ପୂର୍ବତଟ ରେଳପଥର ବଡ଼ ସଫଳତା: ୬ ମାସରେ ୧୦୭୯ କୋଟି ଆୟ, ୧୮% ବୃଦ୍ଧି

ବନ୍ଦେ ଭାରତ ସ୍ଲିପର୍ ଏକ୍ସପ୍ରେସରେ ମିଳିବ ନନ୍‌-ଭେଜ୍‌ ଖାଦ୍ୟ

For All Latest Updates

TAGGED:

VANDE BHARAT TRAIN
JAMMU SRINAGAR VANDE BHARAT
VANDE BHARAT TRAIN KASHMIR
ବନ୍ଦେ ଭାରତ ଟ୍ରେନ
କାଶ୍ମୀର ବନ୍ଦେ ଭାରତ

ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଖବର

Sand artist Sudarsan Pattnaik creates sand sculpture at Puri Beach to mark 99th birthday of veteran BJP leader Lal Krishna Advani

'ଭାରତ ରତ୍ନ' ଲାଲକୃଷ୍ଣ ଆଡଭାନୀଙ୍କ ୯୯ତମ ଜନ୍ମଦିନ, ବାଲୁକା କଳାରେ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଲେ ସୁଦର୍ଶନ ପଟ୍ଟନାୟକ

November 8, 2026 at 7:20 AM IST
Padma Shri Sudarsan Pattnaik Diwali sand art conveys message to celebrate green Diwali

ବାଲୁକା କଳାରେ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ସୁଦର୍ଶନଙ୍କ ଦୀପାବଳି ଶୁଭେଚ୍ଛା, ସବୁଜ ଦୀପାବଳି ପାଳନ ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ

November 7, 2026 at 9:51 PM IST
Dhenkanal Elephant Viral Video

ଦନ୍ତା ସହ ଲୁଚକାଳି ଖେଳ; ଢେଙ୍କାନାଳ ବନାଞ୍ଚଳରେ ହାତୀକୁ ନାକେଦମ କଲେ ଉଶୃଙ୍ଖଳିତ ଯୁବକ, ଆକ୍ସନ ନିଆଯିବ କହିଲେ ରେଞ୍ଜର

November 7, 2026 at 6:40 PM IST
Explosion At Assam Dibrugarh Oil India Tank Farm

ଆସାମ 'ଅଏଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ'ର ଟ୍ୟାଙ୍କ ଫାର୍ମରେ ଭୟଙ୍କର ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଓ ବିସ୍ଫୋରଣ; 5 ଶ୍ରମିକ ଆହତ

November 6, 2026 at 2:32 PM IST

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.