ବିକଶିତ ଭାରତରେ ଓଡ଼ିଶାର ଅବଦାନ ଅଧିକ ରହିବ: ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ସଭାପତି - ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ 2026
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : August 15, 2026 at 3:29 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ଆଜି ଭୁବନେଶ୍ବର ସ୍ଥିତ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ୮୦ ତମ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ମହାଆଡ଼ମ୍ବରରେ ପାଳିତ ହୋଇଛି । ଏହି ଅବସରରେ ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ତଥା ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ସଭାପତି ମନମୋହନ ସାମଲ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରିଥିଲେ । ଦେଶର ସାର୍ବଭୌମତ୍ଵ ଓ ଏକତା ଭାବ କିଭଳି ବଜାୟ ରହିବ ଓ Gen Z ମାନେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ କିଭଳି ଦେଶର ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତରେ ସାମିଲ ହେବେ, ସେନେଇ ନିଜର ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖିଥିଲେ ।
ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ସଭାପତି ମନମୋହନ ସାମଲ କହିଛନ୍ତି,"ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ମୋର ସଂଗ୍ରାମୀ ଅଭିନନ୍ଦନ । ଯେଉଁ ମହାମନୀଷୀମାନେ ନିଷ୍ଠା ଓ ତ୍ୟାଗ ପ୍ରଦାନ କରି ସ୍ୱାଧୀନତା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଆଜି ମନେ ପକାଇବାର ଦିନ । ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ, ସୁବାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ, ଭଗତ ସିଂ, ଜୟୀ ରାଜଗୁରୁ, ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁ ଭଳି ପ୍ରମୁଖ ସଂଗ୍ରାମୀଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବାର ଦିନ । ଆମେ ସମସ୍ତେ ସେମାନଙ୍କ ନୀତି ଆଦର୍ଶରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଉଚିତ୍ । କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଅସଂଖ୍ୟ ଯୋଜନା ଚାଷୀ, ଯୁବ ଏବଂ ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି । ବିକଶିତ ଭାରତରେ ଓଡ଼ିଶାର ଅବଦାନ ଅଧିକ ରହିବ l ଓଡ଼ିଶାକୁ ସମୃଦ୍ଧ କରିବା ଓ ଏକ ନମ୍ବର ରାଜ୍ୟରେ ପରିଣତ କରିବା । ଏଥିପାଇଁ ମିଳିତ ଭାବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଓ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ସହିତ କାମ କରୁଛନ୍ତି ।"
ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି," ଲକ୍ଷପତି ଦିଦିରେ ଓଡ଼ିଶା ଦେଶରେ ଏକ ନମ୍ବର ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚିଛି, ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାକୁ କ୍ରିୟାନ୍ୱୟନ, ମହିଳାଙ୍କୁ ଦୁଇ ବର୍ଷରେ 20 ହଜାର କୋଟି ଦିଆଯାଇଛି । ଆଉ 30 ହଜାର କୋଟି ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ । ମହିଳାମାନେ ଲକ୍ଷପତି ଦିଦି ହେବାର ସ୍ବପ୍ନ ସାକାର ହୋଇଛି, ଚାଷୀଙ୍କୁ 800 ଟଙ୍କା ଏମଏସପି ଦିଆଯାଉଛି । 20 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କା ପୁଞ୍ଜି ନିବେଶ ଆସିଛି । ବିଜେପି ସରକାର ସମୟରେ ଯେଉଁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି ତାହା ଐତିହାସିକ । ବିକଶିତ ଭାରତରେ ଓଡ଼ିଶାର ଅବଦାନ ଅଧିକ ରହିବ । ଓଡ଼ିଶାର ଭବିଷ୍ୟତ ହେଉଛନ୍ତି ଯୁବ ସମାଜ । ଏ ସମୟ ହେଉଛି ସଂକଳ୍ପ ନେବାର ସମୟ, ପ୍ରତିଜ୍ଞା ନେବାର ସମୟ । "
ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ରାଜ୍ୟ ବିଜେପିର ସଂଗଠନ ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ମାନସ ମହାନ୍ତି, ଏକାମ୍ର ବିଧାୟକ ବାବୁ ସିଂ, ରାଜ୍ୟ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ବିରଞ୍ଚି ତ୍ରିପାଠୀ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ । ଏହାସହ ରାଜ୍ୟ ବିଜେପିର ଶତାଧିକ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ l
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର
ଭୁବନେଶ୍ବର: ଆଜି ଭୁବନେଶ୍ବର ସ୍ଥିତ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ୮୦ ତମ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ମହାଆଡ଼ମ୍ବରରେ ପାଳିତ ହୋଇଛି । ଏହି ଅବସରରେ ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ତଥା ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ସଭାପତି ମନମୋହନ ସାମଲ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରିଥିଲେ । ଦେଶର ସାର୍ବଭୌମତ୍ଵ ଓ ଏକତା ଭାବ କିଭଳି ବଜାୟ ରହିବ ଓ Gen Z ମାନେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ କିଭଳି ଦେଶର ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତରେ ସାମିଲ ହେବେ, ସେନେଇ ନିଜର ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖିଥିଲେ ।
ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ସଭାପତି ମନମୋହନ ସାମଲ କହିଛନ୍ତି,"ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ମୋର ସଂଗ୍ରାମୀ ଅଭିନନ୍ଦନ । ଯେଉଁ ମହାମନୀଷୀମାନେ ନିଷ୍ଠା ଓ ତ୍ୟାଗ ପ୍ରଦାନ କରି ସ୍ୱାଧୀନତା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଆଜି ମନେ ପକାଇବାର ଦିନ । ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ, ସୁବାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ, ଭଗତ ସିଂ, ଜୟୀ ରାଜଗୁରୁ, ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁ ଭଳି ପ୍ରମୁଖ ସଂଗ୍ରାମୀଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବାର ଦିନ । ଆମେ ସମସ୍ତେ ସେମାନଙ୍କ ନୀତି ଆଦର୍ଶରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଉଚିତ୍ । କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଅସଂଖ୍ୟ ଯୋଜନା ଚାଷୀ, ଯୁବ ଏବଂ ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି । ବିକଶିତ ଭାରତରେ ଓଡ଼ିଶାର ଅବଦାନ ଅଧିକ ରହିବ l ଓଡ଼ିଶାକୁ ସମୃଦ୍ଧ କରିବା ଓ ଏକ ନମ୍ବର ରାଜ୍ୟରେ ପରିଣତ କରିବା । ଏଥିପାଇଁ ମିଳିତ ଭାବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଓ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ସହିତ କାମ କରୁଛନ୍ତି ।"
ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି," ଲକ୍ଷପତି ଦିଦିରେ ଓଡ଼ିଶା ଦେଶରେ ଏକ ନମ୍ବର ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚିଛି, ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାକୁ କ୍ରିୟାନ୍ୱୟନ, ମହିଳାଙ୍କୁ ଦୁଇ ବର୍ଷରେ 20 ହଜାର କୋଟି ଦିଆଯାଇଛି । ଆଉ 30 ହଜାର କୋଟି ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ । ମହିଳାମାନେ ଲକ୍ଷପତି ଦିଦି ହେବାର ସ୍ବପ୍ନ ସାକାର ହୋଇଛି, ଚାଷୀଙ୍କୁ 800 ଟଙ୍କା ଏମଏସପି ଦିଆଯାଉଛି । 20 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କା ପୁଞ୍ଜି ନିବେଶ ଆସିଛି । ବିଜେପି ସରକାର ସମୟରେ ଯେଉଁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି ତାହା ଐତିହାସିକ । ବିକଶିତ ଭାରତରେ ଓଡ଼ିଶାର ଅବଦାନ ଅଧିକ ରହିବ । ଓଡ଼ିଶାର ଭବିଷ୍ୟତ ହେଉଛନ୍ତି ଯୁବ ସମାଜ । ଏ ସମୟ ହେଉଛି ସଂକଳ୍ପ ନେବାର ସମୟ, ପ୍ରତିଜ୍ଞା ନେବାର ସମୟ । "
ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ରାଜ୍ୟ ବିଜେପିର ସଂଗଠନ ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ମାନସ ମହାନ୍ତି, ଏକାମ୍ର ବିଧାୟକ ବାବୁ ସିଂ, ରାଜ୍ୟ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ବିରଞ୍ଚି ତ୍ରିପାଠୀ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ । ଏହାସହ ରାଜ୍ୟ ବିଜେପିର ଶତାଧିକ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ l
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର