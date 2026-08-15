ETV Bharat / Videos

ବିକଶିତ ଭାରତରେ ଓଡ଼ିଶାର ଅବଦାନ ଅଧିକ ରହିବ: ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ସଭାପତି - ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ 2026

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ୮୦ ତମ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ପାଳନ (ETV Bharat Odisha)

By ETV Bharat Odisha Team

Published : August 15, 2026 at 3:29 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ଭୁବନେଶ୍ବର: ଆଜି ଭୁବନେଶ୍ବର ସ୍ଥିତ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ୮୦ ତମ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ମହାଆଡ଼ମ୍ବରରେ ପାଳିତ ହୋଇଛି । ଏହି ଅବସରରେ ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ତଥା ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ସଭାପତି ମନମୋହନ ସାମଲ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରିଥିଲେ । ଦେଶର ସାର୍ବଭୌମତ୍ଵ ଓ ଏକତା ଭାବ କିଭଳି ବଜାୟ ରହିବ ଓ Gen Z ମାନେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ କିଭଳି ଦେଶର ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତରେ ସାମିଲ ହେବେ, ସେନେଇ ନିଜର ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖିଥିଲେ ।  

 

ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ସଭାପତି ମନମୋହନ ସାମଲ କହିଛନ୍ତି,"ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ମୋର ସଂଗ୍ରାମୀ ଅଭିନନ୍ଦନ । ଯେଉଁ ମହାମନୀଷୀମାନେ ନିଷ୍ଠା ଓ ତ୍ୟାଗ ପ୍ରଦାନ କରି ସ୍ୱାଧୀନତା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଆଜି ମନେ ପକାଇବାର ଦିନ । ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ, ସୁବାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ, ଭଗତ ସିଂ, ଜୟୀ ରାଜଗୁରୁ, ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁ ଭଳି ପ୍ରମୁଖ ସଂଗ୍ରାମୀଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବାର ଦିନ । ଆମେ ସମସ୍ତେ ସେମାନଙ୍କ ନୀତି ଆଦର୍ଶରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଉଚିତ୍ । କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଅସଂଖ୍ୟ ଯୋଜନା ଚାଷୀ, ଯୁବ ଏବଂ ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି । ବିକଶିତ ଭାରତରେ ଓଡ଼ିଶାର ଅବଦାନ ଅଧିକ ରହିବ l ଓଡ଼ିଶାକୁ ସମୃଦ୍ଧ କରିବା ଓ ଏକ ନମ୍ବର ରାଜ୍ୟରେ ପରିଣତ କରିବା । ଏଥିପାଇଁ ମିଳିତ ଭାବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଓ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ସହିତ କାମ କରୁଛନ୍ତି ।"

ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି," ଲକ୍ଷପତି ଦିଦିରେ ଓଡ଼ିଶା ଦେଶରେ ଏକ ନମ୍ବର ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚିଛି, ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାକୁ କ୍ରିୟାନ୍ୱୟନ, ମହିଳାଙ୍କୁ ଦୁଇ ବର୍ଷରେ 20 ହଜାର କୋଟି ଦିଆଯାଇଛି । ଆଉ 30 ହଜାର କୋଟି ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ । ମହିଳାମାନେ ଲକ୍ଷପତି ଦିଦି ହେବାର ସ୍ବପ୍ନ ସାକାର ହୋଇଛି, ଚାଷୀଙ୍କୁ 800 ଟଙ୍କା ଏମଏସପି ଦିଆଯାଉଛି । 20 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କା ପୁଞ୍ଜି ନିବେଶ ଆସିଛି । ବିଜେପି ସରକାର ସମୟରେ ଯେଉଁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି ତାହା ଐତିହାସିକ । ବିକଶିତ ଭାରତରେ ଓଡ଼ିଶାର ଅବଦାନ ଅଧିକ ରହିବ । ଓଡ଼ିଶାର ଭବିଷ୍ୟତ ହେଉଛନ୍ତି ଯୁବ ସମାଜ । ଏ ସମୟ ହେଉଛି ସଂକଳ୍ପ ନେବାର ସମୟ, ପ୍ରତିଜ୍ଞା ନେବାର ସମୟ । "
 

ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ରାଜ୍ୟ ବିଜେପିର ସଂଗଠନ ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ମାନସ ମହାନ୍ତି, ଏକାମ୍ର ବିଧାୟକ ବାବୁ ସିଂ, ରାଜ୍ୟ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ବିରଞ୍ଚି ତ୍ରିପାଠୀ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ । ଏହାସହ ରାଜ୍ୟ ବିଜେପିର ଶତାଧିକ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ l 

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ... ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ; ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା, ନବମ ଓ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲାଙ୍କୁ ମିଳିବ ନିଃଶୁଳ୍କ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...Independence Day: ୮୦ତମ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ସ୍ବାଧୀନତା ଦିବସ; ଭୁବନେଶ୍ବର ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ମାର୍ଗରୁ ଦେଖନ୍ତୁ LIVE - ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ 2026


ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର 

ଭୁବନେଶ୍ବର: ଆଜି ଭୁବନେଶ୍ବର ସ୍ଥିତ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ୮୦ ତମ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ମହାଆଡ଼ମ୍ବରରେ ପାଳିତ ହୋଇଛି । ଏହି ଅବସରରେ ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ତଥା ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ସଭାପତି ମନମୋହନ ସାମଲ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରିଥିଲେ । ଦେଶର ସାର୍ବଭୌମତ୍ଵ ଓ ଏକତା ଭାବ କିଭଳି ବଜାୟ ରହିବ ଓ Gen Z ମାନେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ କିଭଳି ଦେଶର ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତରେ ସାମିଲ ହେବେ, ସେନେଇ ନିଜର ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖିଥିଲେ ।  

 

ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ସଭାପତି ମନମୋହନ ସାମଲ କହିଛନ୍ତି,"ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ମୋର ସଂଗ୍ରାମୀ ଅଭିନନ୍ଦନ । ଯେଉଁ ମହାମନୀଷୀମାନେ ନିଷ୍ଠା ଓ ତ୍ୟାଗ ପ୍ରଦାନ କରି ସ୍ୱାଧୀନତା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଆଜି ମନେ ପକାଇବାର ଦିନ । ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ, ସୁବାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ, ଭଗତ ସିଂ, ଜୟୀ ରାଜଗୁରୁ, ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁ ଭଳି ପ୍ରମୁଖ ସଂଗ୍ରାମୀଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବାର ଦିନ । ଆମେ ସମସ୍ତେ ସେମାନଙ୍କ ନୀତି ଆଦର୍ଶରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଉଚିତ୍ । କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଅସଂଖ୍ୟ ଯୋଜନା ଚାଷୀ, ଯୁବ ଏବଂ ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି । ବିକଶିତ ଭାରତରେ ଓଡ଼ିଶାର ଅବଦାନ ଅଧିକ ରହିବ l ଓଡ଼ିଶାକୁ ସମୃଦ୍ଧ କରିବା ଓ ଏକ ନମ୍ବର ରାଜ୍ୟରେ ପରିଣତ କରିବା । ଏଥିପାଇଁ ମିଳିତ ଭାବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଓ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ସହିତ କାମ କରୁଛନ୍ତି ।"

ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି," ଲକ୍ଷପତି ଦିଦିରେ ଓଡ଼ିଶା ଦେଶରେ ଏକ ନମ୍ବର ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚିଛି, ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାକୁ କ୍ରିୟାନ୍ୱୟନ, ମହିଳାଙ୍କୁ ଦୁଇ ବର୍ଷରେ 20 ହଜାର କୋଟି ଦିଆଯାଇଛି । ଆଉ 30 ହଜାର କୋଟି ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ । ମହିଳାମାନେ ଲକ୍ଷପତି ଦିଦି ହେବାର ସ୍ବପ୍ନ ସାକାର ହୋଇଛି, ଚାଷୀଙ୍କୁ 800 ଟଙ୍କା ଏମଏସପି ଦିଆଯାଉଛି । 20 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କା ପୁଞ୍ଜି ନିବେଶ ଆସିଛି । ବିଜେପି ସରକାର ସମୟରେ ଯେଉଁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି ତାହା ଐତିହାସିକ । ବିକଶିତ ଭାରତରେ ଓଡ଼ିଶାର ଅବଦାନ ଅଧିକ ରହିବ । ଓଡ଼ିଶାର ଭବିଷ୍ୟତ ହେଉଛନ୍ତି ଯୁବ ସମାଜ । ଏ ସମୟ ହେଉଛି ସଂକଳ୍ପ ନେବାର ସମୟ, ପ୍ରତିଜ୍ଞା ନେବାର ସମୟ । "
 

ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ରାଜ୍ୟ ବିଜେପିର ସଂଗଠନ ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ମାନସ ମହାନ୍ତି, ଏକାମ୍ର ବିଧାୟକ ବାବୁ ସିଂ, ରାଜ୍ୟ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ବିରଞ୍ଚି ତ୍ରିପାଠୀ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ । ଏହାସହ ରାଜ୍ୟ ବିଜେପିର ଶତାଧିକ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ l 

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ... ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ; ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା, ନବମ ଓ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲାଙ୍କୁ ମିଳିବ ନିଃଶୁଳ୍କ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...Independence Day: ୮୦ତମ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ସ୍ବାଧୀନତା ଦିବସ; ଭୁବନେଶ୍ବର ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ମାର୍ଗରୁ ଦେଖନ୍ତୁ LIVE - ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ 2026


ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର 

For All Latest Updates

TAGGED:

ODISHA BJP
INDEPENDENCE DAY CELEBRATION
BHUBANESWAR NEWS
ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ 2026
80TH INDEPENDENCE DAY

ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଖବର

80th independence day celebration

ଶିଶୁ ସୈନିକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ୮୦ତମ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ପାଳିତ

August 15, 2026 at 7:14 PM IST
Independence day in sand art

ବାଲୁକା ଆନିମେସନରେ ସ୍ବାଧୀନତା ଦିବସ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଦେଲେ ମାନସ ସାହୁ

August 15, 2026 at 12:08 PM IST
Padma Shri Sudarshan Patnaik extends 80th Independence Day greetings to the entire country through sand art

ବାଲୁକା କଳା ମାଧ୍ୟମରେ ସମଗ୍ର ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ୮୦ତମ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଦେଲେ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ସୁଦର୍ଶନ ପଟ୍ଟନାୟକ

August 14, 2026 at 9:25 PM IST
VANDE MATARAM SANGH

ନେତାମାନେ ଯେତେ ଶିକ୍ଷିତ ହେବେ, ଦେଶ ସେତେ ଆଗକୁ ଯିବ: ବନ୍ଦେ ମାତରଂ ସଂଘ

August 14, 2026 at 7:50 PM IST

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.