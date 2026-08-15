ETV Bharat / Videos

ଶିଶୁ ସୈନିକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ୮୦ତମ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ପାଳିତ - 80TH INDEPENDENCE DAY

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
ଶିଶୁ ସୈନିକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ୮୦ତମ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ (ETV Bharat Odisha)

By ETV Bharat Odisha Team

Published : August 15, 2026 at 7:14 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ନିମାପଡ଼ା: ଦେଶବ୍ୟାପୀ ଉତ୍ସାହ ଓ ଉଦ୍ଦୀପନା ମଧ୍ୟରେ ୮୦ତମ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ପାଳିତ ହେଉଛି । ଏହି ଅବସରରେ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ନିମାପଡ଼ା ଗୋପାଳପୁର ସ୍ଥିତ ଓଡ଼ିଶା ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ରିଗେଡ୍ ସ୍କୁଲର ଶିଶୁ ସୈନିକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏକ ଭବ୍ୟ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଓ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ ଉତ୍ସବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି । 


ଆଜି ସକାଳେ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଶିଶୁ ସୈନିକମାନେ ଏକ ବିଶାଳ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ପତାକା ଧରି ନିମାପଡ଼ା-ବଳଙ୍ଗା ରାସ୍ତାରେ ନଗର ପରିକ୍ରମା କରିଥିଲେ । ଗୋପାଳପୁର, ନହନ୍ତରା, ଏବଂ କୁଆଁସ ଆଦି ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ରାମ ପରିକ୍ରମା କରି ପ୍ରାୟ ୫ କିଲୋମିଟର ପଦଯାତ୍ରା କରିବା ସହ ଅମର ଶହୀଦ ଓ ମହାପୁରୁଷମାନଙ୍କ ଜୟଗାନ କରି ସ୍ଲୋଗାନ ଦେଇଥିଲେ ।


ଏହି ଶୋଭାଯାତ୍ରାର ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ ଥିଲେ ବିଭିନ୍ନ ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ବେଶରେ ସଜ୍ଜିତ ଶିଶୁ ସୈନିକ । ନେତାଜୀ ସୁବାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ, ଜାତିର ପିତା ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ, ପଣ୍ଡିତ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ, ଭାରତ ମାତା, ଝାନ୍ସୀ ରାଣୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀବାଈ ଏବଂ ଉତ୍କଳମଣି ପଣ୍ଡିତ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସଙ୍କ ବେଶ ଧାରଣ କରି ଶିଶୁମାନେ ମହାପୁରୁଷମାନଙ୍କ ତ୍ୟାଗ ଓ ବଳିଦାନର ସ୍ମୃତିକୁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ମନରେ ପୁନର୍ବାର ଉଜ୍ଜୀବିତ କରିଥିଲେ ।


ପୂର୍ବତନ ସରପଞ୍ଚ ପ୍ରଦୀପ୍ତ କୁମାର ସ୍ୱାଇଁ, ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଶିକ୍ଷକ ମହେନ୍ଦ୍ର ମଲ୍ଲିକ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦେଇ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ଜାତୀୟ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରିଥିଲେ । ବିଦ୍ୟାଳୟର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ନିରଞ୍ଜନ ଖଟୋଇ ଏବଂ କାଦମ୍ବିନୀ ମଲ୍ଲିକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ ।


ଅତିଥିମାନେ ଶିଶୁ ସୈନିକମାନଙ୍କ ଆନୁଗତ୍ୟ ଓ ଦେଶପ୍ରେମର ଭୂୟସୀ ପ୍ରଶଂସା କରି କହିଥିଲେ, "ଏହି କୋମଳମତି ଶିଶୁମାନେ ହିଁ ଭବିଷ୍ୟତର ବୀର ସୈନିକ ହୋଇ ଦେଶ ମାତୃକାର ସେବା କରିବା ସହ ଭାରତର ସ୍ୱାଭିମାନ ରକ୍ଷା କରିବେ ।" 

ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- ବାଲୁକା ଆନିମେସନରେ ସ୍ବାଧୀନତା ଦିବସ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଦେଲେ ମାନସ ସାହୁ - ବାଲୁକା ଆନିମେସନ ସ୍ବାଧୀନତା ଦିବସ

ଇଟିଭି ଭାରତ, ନିମାପଡା 

ନିମାପଡ଼ା: ଦେଶବ୍ୟାପୀ ଉତ୍ସାହ ଓ ଉଦ୍ଦୀପନା ମଧ୍ୟରେ ୮୦ତମ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ପାଳିତ ହେଉଛି । ଏହି ଅବସରରେ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ନିମାପଡ଼ା ଗୋପାଳପୁର ସ୍ଥିତ ଓଡ଼ିଶା ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ରିଗେଡ୍ ସ୍କୁଲର ଶିଶୁ ସୈନିକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏକ ଭବ୍ୟ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଓ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ ଉତ୍ସବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି । 


ଆଜି ସକାଳେ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଶିଶୁ ସୈନିକମାନେ ଏକ ବିଶାଳ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ପତାକା ଧରି ନିମାପଡ଼ା-ବଳଙ୍ଗା ରାସ୍ତାରେ ନଗର ପରିକ୍ରମା କରିଥିଲେ । ଗୋପାଳପୁର, ନହନ୍ତରା, ଏବଂ କୁଆଁସ ଆଦି ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ରାମ ପରିକ୍ରମା କରି ପ୍ରାୟ ୫ କିଲୋମିଟର ପଦଯାତ୍ରା କରିବା ସହ ଅମର ଶହୀଦ ଓ ମହାପୁରୁଷମାନଙ୍କ ଜୟଗାନ କରି ସ୍ଲୋଗାନ ଦେଇଥିଲେ ।


ଏହି ଶୋଭାଯାତ୍ରାର ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ ଥିଲେ ବିଭିନ୍ନ ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ବେଶରେ ସଜ୍ଜିତ ଶିଶୁ ସୈନିକ । ନେତାଜୀ ସୁବାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ, ଜାତିର ପିତା ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ, ପଣ୍ଡିତ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ, ଭାରତ ମାତା, ଝାନ୍ସୀ ରାଣୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀବାଈ ଏବଂ ଉତ୍କଳମଣି ପଣ୍ଡିତ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସଙ୍କ ବେଶ ଧାରଣ କରି ଶିଶୁମାନେ ମହାପୁରୁଷମାନଙ୍କ ତ୍ୟାଗ ଓ ବଳିଦାନର ସ୍ମୃତିକୁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ମନରେ ପୁନର୍ବାର ଉଜ୍ଜୀବିତ କରିଥିଲେ ।


ପୂର୍ବତନ ସରପଞ୍ଚ ପ୍ରଦୀପ୍ତ କୁମାର ସ୍ୱାଇଁ, ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଶିକ୍ଷକ ମହେନ୍ଦ୍ର ମଲ୍ଲିକ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦେଇ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ଜାତୀୟ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରିଥିଲେ । ବିଦ୍ୟାଳୟର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ନିରଞ୍ଜନ ଖଟୋଇ ଏବଂ କାଦମ୍ବିନୀ ମଲ୍ଲିକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ ।


ଅତିଥିମାନେ ଶିଶୁ ସୈନିକମାନଙ୍କ ଆନୁଗତ୍ୟ ଓ ଦେଶପ୍ରେମର ଭୂୟସୀ ପ୍ରଶଂସା କରି କହିଥିଲେ, "ଏହି କୋମଳମତି ଶିଶୁମାନେ ହିଁ ଭବିଷ୍ୟତର ବୀର ସୈନିକ ହୋଇ ଦେଶ ମାତୃକାର ସେବା କରିବା ସହ ଭାରତର ସ୍ୱାଭିମାନ ରକ୍ଷା କରିବେ ।" 

ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- ବାଲୁକା ଆନିମେସନରେ ସ୍ବାଧୀନତା ଦିବସ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଦେଲେ ମାନସ ସାହୁ - ବାଲୁକା ଆନିମେସନ ସ୍ବାଧୀନତା ଦିବସ

ଇଟିଭି ଭାରତ, ନିମାପଡା 

For All Latest Updates

TAGGED:

INDEPENDENCE DAY
ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ 2026
80TH INDEPENDENCE DAY
80TH INDEPENDENCE DAY CELEBRATION

ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଖବର

independence day celebration

ବିକଶିତ ଭାରତରେ ଓଡ଼ିଶାର ଅବଦାନ ଅଧିକ ରହିବ: ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ସଭାପତି

August 15, 2026 at 3:29 PM IST
Independence day in sand art

ବାଲୁକା ଆନିମେସନରେ ସ୍ବାଧୀନତା ଦିବସ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଦେଲେ ମାନସ ସାହୁ

August 15, 2026 at 12:08 PM IST
Padma Shri Sudarshan Patnaik extends 80th Independence Day greetings to the entire country through sand art

ବାଲୁକା କଳା ମାଧ୍ୟମରେ ସମଗ୍ର ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ୮୦ତମ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଦେଲେ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ସୁଦର୍ଶନ ପଟ୍ଟନାୟକ

August 14, 2026 at 9:25 PM IST
VANDE MATARAM SANGH

ନେତାମାନେ ଯେତେ ଶିକ୍ଷିତ ହେବେ, ଦେଶ ସେତେ ଆଗକୁ ଯିବ: ବନ୍ଦେ ମାତରଂ ସଂଘ

August 14, 2026 at 7:50 PM IST

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.