ଶିଶୁ ସୈନିକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ୮୦ତମ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ପାଳିତ - 80TH INDEPENDENCE DAY
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : August 15, 2026 at 7:14 PM IST
ନିମାପଡ଼ା: ଦେଶବ୍ୟାପୀ ଉତ୍ସାହ ଓ ଉଦ୍ଦୀପନା ମଧ୍ୟରେ ୮୦ତମ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ପାଳିତ ହେଉଛି । ଏହି ଅବସରରେ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ନିମାପଡ଼ା ଗୋପାଳପୁର ସ୍ଥିତ ଓଡ଼ିଶା ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ରିଗେଡ୍ ସ୍କୁଲର ଶିଶୁ ସୈନିକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏକ ଭବ୍ୟ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଓ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ ଉତ୍ସବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି ।
ଆଜି ସକାଳେ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଶିଶୁ ସୈନିକମାନେ ଏକ ବିଶାଳ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ପତାକା ଧରି ନିମାପଡ଼ା-ବଳଙ୍ଗା ରାସ୍ତାରେ ନଗର ପରିକ୍ରମା କରିଥିଲେ । ଗୋପାଳପୁର, ନହନ୍ତରା, ଏବଂ କୁଆଁସ ଆଦି ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ରାମ ପରିକ୍ରମା କରି ପ୍ରାୟ ୫ କିଲୋମିଟର ପଦଯାତ୍ରା କରିବା ସହ ଅମର ଶହୀଦ ଓ ମହାପୁରୁଷମାନଙ୍କ ଜୟଗାନ କରି ସ୍ଲୋଗାନ ଦେଇଥିଲେ ।
ଏହି ଶୋଭାଯାତ୍ରାର ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ ଥିଲେ ବିଭିନ୍ନ ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ବେଶରେ ସଜ୍ଜିତ ଶିଶୁ ସୈନିକ । ନେତାଜୀ ସୁବାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ, ଜାତିର ପିତା ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ, ପଣ୍ଡିତ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ, ଭାରତ ମାତା, ଝାନ୍ସୀ ରାଣୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀବାଈ ଏବଂ ଉତ୍କଳମଣି ପଣ୍ଡିତ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସଙ୍କ ବେଶ ଧାରଣ କରି ଶିଶୁମାନେ ମହାପୁରୁଷମାନଙ୍କ ତ୍ୟାଗ ଓ ବଳିଦାନର ସ୍ମୃତିକୁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ମନରେ ପୁନର୍ବାର ଉଜ୍ଜୀବିତ କରିଥିଲେ ।
ପୂର୍ବତନ ସରପଞ୍ଚ ପ୍ରଦୀପ୍ତ କୁମାର ସ୍ୱାଇଁ, ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଶିକ୍ଷକ ମହେନ୍ଦ୍ର ମଲ୍ଲିକ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦେଇ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ଜାତୀୟ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରିଥିଲେ । ବିଦ୍ୟାଳୟର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ନିରଞ୍ଜନ ଖଟୋଇ ଏବଂ କାଦମ୍ବିନୀ ମଲ୍ଲିକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ ।
ଅତିଥିମାନେ ଶିଶୁ ସୈନିକମାନଙ୍କ ଆନୁଗତ୍ୟ ଓ ଦେଶପ୍ରେମର ଭୂୟସୀ ପ୍ରଶଂସା କରି କହିଥିଲେ, "ଏହି କୋମଳମତି ଶିଶୁମାନେ ହିଁ ଭବିଷ୍ୟତର ବୀର ସୈନିକ ହୋଇ ଦେଶ ମାତୃକାର ସେବା କରିବା ସହ ଭାରତର ସ୍ୱାଭିମାନ ରକ୍ଷା କରିବେ ।"
ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- ବାଲୁକା ଆନିମେସନରେ ସ୍ବାଧୀନତା ଦିବସ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଦେଲେ ମାନସ ସାହୁ - ବାଲୁକା ଆନିମେସନ ସ୍ବାଧୀନତା ଦିବସ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ନିମାପଡା
ନିମାପଡ଼ା: ଦେଶବ୍ୟାପୀ ଉତ୍ସାହ ଓ ଉଦ୍ଦୀପନା ମଧ୍ୟରେ ୮୦ତମ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ପାଳିତ ହେଉଛି । ଏହି ଅବସରରେ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ନିମାପଡ଼ା ଗୋପାଳପୁର ସ୍ଥିତ ଓଡ଼ିଶା ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ରିଗେଡ୍ ସ୍କୁଲର ଶିଶୁ ସୈନିକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏକ ଭବ୍ୟ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଓ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ ଉତ୍ସବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି ।
ଆଜି ସକାଳେ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଶିଶୁ ସୈନିକମାନେ ଏକ ବିଶାଳ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ପତାକା ଧରି ନିମାପଡ଼ା-ବଳଙ୍ଗା ରାସ୍ତାରେ ନଗର ପରିକ୍ରମା କରିଥିଲେ । ଗୋପାଳପୁର, ନହନ୍ତରା, ଏବଂ କୁଆଁସ ଆଦି ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ରାମ ପରିକ୍ରମା କରି ପ୍ରାୟ ୫ କିଲୋମିଟର ପଦଯାତ୍ରା କରିବା ସହ ଅମର ଶହୀଦ ଓ ମହାପୁରୁଷମାନଙ୍କ ଜୟଗାନ କରି ସ୍ଲୋଗାନ ଦେଇଥିଲେ ।
ଏହି ଶୋଭାଯାତ୍ରାର ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ ଥିଲେ ବିଭିନ୍ନ ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ବେଶରେ ସଜ୍ଜିତ ଶିଶୁ ସୈନିକ । ନେତାଜୀ ସୁବାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ, ଜାତିର ପିତା ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ, ପଣ୍ଡିତ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ, ଭାରତ ମାତା, ଝାନ୍ସୀ ରାଣୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀବାଈ ଏବଂ ଉତ୍କଳମଣି ପଣ୍ଡିତ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସଙ୍କ ବେଶ ଧାରଣ କରି ଶିଶୁମାନେ ମହାପୁରୁଷମାନଙ୍କ ତ୍ୟାଗ ଓ ବଳିଦାନର ସ୍ମୃତିକୁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ମନରେ ପୁନର୍ବାର ଉଜ୍ଜୀବିତ କରିଥିଲେ ।
ପୂର୍ବତନ ସରପଞ୍ଚ ପ୍ରଦୀପ୍ତ କୁମାର ସ୍ୱାଇଁ, ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଶିକ୍ଷକ ମହେନ୍ଦ୍ର ମଲ୍ଲିକ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦେଇ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ଜାତୀୟ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରିଥିଲେ । ବିଦ୍ୟାଳୟର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ନିରଞ୍ଜନ ଖଟୋଇ ଏବଂ କାଦମ୍ବିନୀ ମଲ୍ଲିକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ ।
ଅତିଥିମାନେ ଶିଶୁ ସୈନିକମାନଙ୍କ ଆନୁଗତ୍ୟ ଓ ଦେଶପ୍ରେମର ଭୂୟସୀ ପ୍ରଶଂସା କରି କହିଥିଲେ, "ଏହି କୋମଳମତି ଶିଶୁମାନେ ହିଁ ଭବିଷ୍ୟତର ବୀର ସୈନିକ ହୋଇ ଦେଶ ମାତୃକାର ସେବା କରିବା ସହ ଭାରତର ସ୍ୱାଭିମାନ ରକ୍ଷା କରିବେ ।"
ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- ବାଲୁକା ଆନିମେସନରେ ସ୍ବାଧୀନତା ଦିବସ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଦେଲେ ମାନସ ସାହୁ - ବାଲୁକା ଆନିମେସନ ସ୍ବାଧୀନତା ଦିବସ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ନିମାପଡା