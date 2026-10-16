80 ବର୍ଷରେ ପାଦ ଦେଲେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ବାଲୁକା ଆନିମେସନ୍ରେ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଲେ ଶିଳ୍ପୀ
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : October 16, 2026 at 10:13 AM IST
ପୁରୀ: ଆଜି ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ 80ତମ ଜନ୍ମଦିନ । ଏହି ଅବସରରେ, ପୁରୀ ସୁଦର୍ଶନ ବାଲୁକା କଳା ଅନୁଷ୍ଠାନର ଛାତ୍ରୀ ସୋନାଲି ଆଲୁକ ଏବଂ ରିତା କବାସୀ ନବୀନଙ୍କୁ ଜନ୍ମଦିନର ଶୁଭେଛା ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଏକ ସୁନ୍ଦର ବାଲୁକା ଆନିମେସନ୍ (ସାଣ୍ଡ ଆନିମେସନ୍) କରିଛନ୍ତି ।
ଏହି ଆକର୍ଷଣୀୟ ବାଲୁକା ଆନିମେସନ୍ରେ ଲେଖାଯାଇଛି, "80ତମ ଜନ୍ମଦିନର ଶୁଭେଚ୍ଛା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସାର୍"
16 ଅକ୍ଟୋବର 1946 ମସିହାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ତାଙ୍କ ପିତା, କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ନେତା ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ରାଜନୀତିରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ । 1997 ମସିହାରେ ଜଣେ ରାଜନୈତିକ ନବାଗତରୁ ଓଡ଼ିଶାର ସବୁଠାରୁ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ତାଙ୍କ ଯାତ୍ରା ରାଜ୍ୟର ରାଜନୈତିକ ଦୃଶ୍ୟପଟକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲା । ଲଗାତାର ଭାବରେ ଦୀର୍ଘ 24 ବର୍ଷ ଧରି ସେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପଦବୀ ସମ୍ଭାଳି ଥିଲେ । ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ରହିଛନ୍ତି ।
ଏହା ମଧ୍ଯ ପଢ଼ନ୍ତୁ...
ବଦଳୁଛି ନବୀନଙ୍କ ରାଜନୈତିକ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ! ଟ୍ରେଣ୍ଡକୁ ଆଗୁଆ ଆକଳନ କରି ରଣନୀତି ବଦଳାଉଛି କି ବିଜେଡି ?
ଭୁବନେଶ୍ୱର ଉତ୍ତର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ବିଜେଡିର ଜନସମ୍ପର୍କ ପଦଯାତ୍ରା: ୧୦ ହଜାରରୁ ଅଧିକ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ସାମିଲ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ପୁରୀ
ପୁରୀ: ଆଜି ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ 80ତମ ଜନ୍ମଦିନ । ଏହି ଅବସରରେ, ପୁରୀ ସୁଦର୍ଶନ ବାଲୁକା କଳା ଅନୁଷ୍ଠାନର ଛାତ୍ରୀ ସୋନାଲି ଆଲୁକ ଏବଂ ରିତା କବାସୀ ନବୀନଙ୍କୁ ଜନ୍ମଦିନର ଶୁଭେଛା ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଏକ ସୁନ୍ଦର ବାଲୁକା ଆନିମେସନ୍ (ସାଣ୍ଡ ଆନିମେସନ୍) କରିଛନ୍ତି ।
ଏହି ଆକର୍ଷଣୀୟ ବାଲୁକା ଆନିମେସନ୍ରେ ଲେଖାଯାଇଛି, "80ତମ ଜନ୍ମଦିନର ଶୁଭେଚ୍ଛା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସାର୍"
16 ଅକ୍ଟୋବର 1946 ମସିହାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ତାଙ୍କ ପିତା, କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ନେତା ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ରାଜନୀତିରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ । 1997 ମସିହାରେ ଜଣେ ରାଜନୈତିକ ନବାଗତରୁ ଓଡ଼ିଶାର ସବୁଠାରୁ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ତାଙ୍କ ଯାତ୍ରା ରାଜ୍ୟର ରାଜନୈତିକ ଦୃଶ୍ୟପଟକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲା । ଲଗାତାର ଭାବରେ ଦୀର୍ଘ 24 ବର୍ଷ ଧରି ସେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପଦବୀ ସମ୍ଭାଳି ଥିଲେ । ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ରହିଛନ୍ତି ।
ଏହା ମଧ୍ଯ ପଢ଼ନ୍ତୁ...
ବଦଳୁଛି ନବୀନଙ୍କ ରାଜନୈତିକ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ! ଟ୍ରେଣ୍ଡକୁ ଆଗୁଆ ଆକଳନ କରି ରଣନୀତି ବଦଳାଉଛି କି ବିଜେଡି ?
ଭୁବନେଶ୍ୱର ଉତ୍ତର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ବିଜେଡିର ଜନସମ୍ପର୍କ ପଦଯାତ୍ରା: ୧୦ ହଜାରରୁ ଅଧିକ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ସାମିଲ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ପୁରୀ