ETV Bharat / Videos

80 ବର୍ଷରେ ପାଦ ଦେଲେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ବାଲୁକା ଆନିମେସନ୍‌ରେ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଲେ ଶିଳ୍ପୀ

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
ବାଲୁକା ଆନିମେସନ୍‌ରେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ୮୦ତମ ଜନ୍ମଦିନର ଶୁଭେଚ୍ଛା (ETV Bharat)

By ETV Bharat Odisha Team

Published : October 16, 2026 at 10:13 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ପୁରୀ: ଆଜି ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ 80ତମ ଜନ୍ମଦିନ । ଏହି ଅବସରରେ, ପୁରୀ ସୁଦର୍ଶନ ବାଲୁକା କଳା ଅନୁଷ୍ଠାନର ଛାତ୍ରୀ ସୋନାଲି ଆଲୁକ ଏବଂ ରିତା କବାସୀ ନବୀନଙ୍କୁ ଜନ୍ମଦିନର ଶୁଭେଛା ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଏକ ସୁନ୍ଦର ବାଲୁକା ଆନିମେସନ୍ (ସାଣ୍ଡ ଆନିମେସନ୍) କରିଛନ୍ତି ।

ଏହି ଆକର୍ଷଣୀୟ ବାଲୁକା ଆନିମେସନ୍‌ରେ ଲେଖାଯାଇଛି, "80ତମ ଜନ୍ମଦିନର ଶୁଭେଚ୍ଛା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସାର୍‌"

16 ଅକ୍ଟୋବର 1946 ମସିହାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ତାଙ୍କ ପିତା, କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ନେତା ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ରାଜନୀତିରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ । 1997 ମସିହାରେ ଜଣେ ରାଜନୈତିକ ନବାଗତରୁ ଓଡ଼ିଶାର ସବୁଠାରୁ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ତାଙ୍କ ଯାତ୍ରା ରାଜ୍ୟର ରାଜନୈତିକ ଦୃଶ୍ୟପଟକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲା । ଲଗାତାର ଭାବରେ ଦୀର୍ଘ 24 ବର୍ଷ ଧରି ସେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପଦବୀ ସମ୍ଭାଳି ଥିଲେ । ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ରହିଛନ୍ତି ।

ଏହା ମଧ୍ଯ ପଢ଼ନ୍ତୁ...

ବଦଳୁଛି ନବୀନଙ୍କ ରାଜନୈତିକ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ! ଟ୍ରେଣ୍ଡକୁ ଆଗୁଆ ଆକଳନ କରି ରଣନୀତି ବଦଳାଉଛି କି ବିଜେଡି ?

ଭୁବନେଶ୍ୱର ଉତ୍ତର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ବିଜେଡିର ଜନସମ୍ପର୍କ ପଦଯାତ୍ରା: ୧୦ ହଜାରରୁ ଅଧିକ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ସାମିଲ

ଇଟିଭି ଭାରତ, ପୁରୀ

ପୁରୀ: ଆଜି ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ 80ତମ ଜନ୍ମଦିନ । ଏହି ଅବସରରେ, ପୁରୀ ସୁଦର୍ଶନ ବାଲୁକା କଳା ଅନୁଷ୍ଠାନର ଛାତ୍ରୀ ସୋନାଲି ଆଲୁକ ଏବଂ ରିତା କବାସୀ ନବୀନଙ୍କୁ ଜନ୍ମଦିନର ଶୁଭେଛା ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଏକ ସୁନ୍ଦର ବାଲୁକା ଆନିମେସନ୍ (ସାଣ୍ଡ ଆନିମେସନ୍) କରିଛନ୍ତି ।

ଏହି ଆକର୍ଷଣୀୟ ବାଲୁକା ଆନିମେସନ୍‌ରେ ଲେଖାଯାଇଛି, "80ତମ ଜନ୍ମଦିନର ଶୁଭେଚ୍ଛା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସାର୍‌"

16 ଅକ୍ଟୋବର 1946 ମସିହାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ତାଙ୍କ ପିତା, କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ନେତା ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ରାଜନୀତିରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ । 1997 ମସିହାରେ ଜଣେ ରାଜନୈତିକ ନବାଗତରୁ ଓଡ଼ିଶାର ସବୁଠାରୁ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ତାଙ୍କ ଯାତ୍ରା ରାଜ୍ୟର ରାଜନୈତିକ ଦୃଶ୍ୟପଟକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲା । ଲଗାତାର ଭାବରେ ଦୀର୍ଘ 24 ବର୍ଷ ଧରି ସେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପଦବୀ ସମ୍ଭାଳି ଥିଲେ । ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ରହିଛନ୍ତି ।

ଏହା ମଧ୍ଯ ପଢ଼ନ୍ତୁ...

ବଦଳୁଛି ନବୀନଙ୍କ ରାଜନୈତିକ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ! ଟ୍ରେଣ୍ଡକୁ ଆଗୁଆ ଆକଳନ କରି ରଣନୀତି ବଦଳାଉଛି କି ବିଜେଡି ?

ଭୁବନେଶ୍ୱର ଉତ୍ତର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ବିଜେଡିର ଜନସମ୍ପର୍କ ପଦଯାତ୍ରା: ୧୦ ହଜାରରୁ ଅଧିକ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ସାମିଲ

ଇଟିଭି ଭାରତ, ପୁରୀ

For All Latest Updates

TAGGED:

NAVEEN PATNAIK 80TH BIRTHDAY
NAVEEN PATNAIK SAND ART
ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଜନ୍ମଦିନ
ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ବାଲୁକା କଳା
NAVEEN PATNAIK

ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଖବର

President Droupadi murmu Visits Vijayawada Kanakdurga Temple

ବିଜୟୱାଡ଼ା କନକଦୁର୍ଗା ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି

October 15, 2026 at 3:21 PM IST
17 FEET LONG PYTHON RESCUED

Watch: ଗାଁରେ ବୁଲୁଥିଲା ୧୭ ଫୁଟ୍ ଲମ୍ବର ବିଶାଳ ଅଜଗର, ଛାନିଆ ଲୋକେ

October 14, 2026 at 1:34 PM IST
Giant 12 feet 15 kg weight python rescued from Railway coaching Depo Puri

Watch: ପୁରୀର ରେଲୱେ କୋଚିଂ ଡିପୋରୁ ବିଶାଳ ୧୨ ଫୁଟ ଅଜଗର ଉଦ୍ଧାର

October 13, 2026 at 5:17 PM IST
Navratri third day Kakatpur Maa Mangala Kalakali besha Darshan

ନବରାତ୍ରିର ତୃତୀୟ ଦିନ: କଳାକଲି ବେଶରେ ଦର୍ଶନ ଦେଉଛନ୍ତି କାକଟପୁର ମା' ମଙ୍ଗଳା

October 13, 2026 at 1:07 PM IST

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.