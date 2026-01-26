ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ 2026, କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପଥରୁ LIVE - 77TH REPUBLIC DAY
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : January 26, 2026 at 10:08 AM IST
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: 77ତମ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ପାଳୁଛି ଦେଶ । ଆଜିର ଦିନରେ ଦେଶକୁ ମିଳିଥିଲା ନୂତନ ସମ୍ବିଧାନ । 1950 ମସିହା ଜାନୁଆରୀ 2ରେ ଦେଶରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଥିଲା ସମ୍ବିଧାନ । ସେହିବର୍ଷ ଠାରୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ବେଶ ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସର ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ପାଳନ କରି ଆସୁଛି ଭାରତ । ଗାଁଠୁ ସହର ସବୁଠି ଉଡେ ତ୍ରିରଙ୍ଗା । ତେବେ 77ତମ ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ପାଳନ ପାଇଁ ଉତ୍ସବ ମୁଖର ନୂଆଦିଲ୍ଲୀର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପଥ । ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ ସହ ପରେଡ ଅଭିବାଦନ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ । ଚଳିତ ବର୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସର ଅତିଥି ହୋଇଛନ୍ତି ୟୁରୋପୀୟ ସଂଘର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଆଣ୍ଟୋନିଓ କୋଷ୍ଟା ଓ ୟୁରୋପୀୟ କମିଶନ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଉର୍ସୁଲା ଭନ୍ ଡେର୍ ଲିୟେନ । ଏଥିସହ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଜ୍ଞାପନ ମେଢ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହେବ । ଯେଉଁଥିରେ ଦେଶର କଳା ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହେବ । ତେବେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସକୁ ନେଇ ଉତ୍ସବମୁଖର ଗଗନ ପବନ ।
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: 77ତମ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ପାଳୁଛି ଦେଶ । ଆଜିର ଦିନରେ ଦେଶକୁ ମିଳିଥିଲା ନୂତନ ସମ୍ବିଧାନ । 1950 ମସିହା ଜାନୁଆରୀ 2ରେ ଦେଶରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଥିଲା ସମ୍ବିଧାନ । ସେହିବର୍ଷ ଠାରୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ବେଶ ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସର ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ପାଳନ କରି ଆସୁଛି ଭାରତ । ଗାଁଠୁ ସହର ସବୁଠି ଉଡେ ତ୍ରିରଙ୍ଗା । ତେବେ 77ତମ ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ପାଳନ ପାଇଁ ଉତ୍ସବ ମୁଖର ନୂଆଦିଲ୍ଲୀର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପଥ । ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ ସହ ପରେଡ ଅଭିବାଦନ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ । ଚଳିତ ବର୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସର ଅତିଥି ହୋଇଛନ୍ତି ୟୁରୋପୀୟ ସଂଘର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଆଣ୍ଟୋନିଓ କୋଷ୍ଟା ଓ ୟୁରୋପୀୟ କମିଶନ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଉର୍ସୁଲା ଭନ୍ ଡେର୍ ଲିୟେନ । ଏଥିସହ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଜ୍ଞାପନ ମେଢ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହେବ । ଯେଉଁଥିରେ ଦେଶର କଳା ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହେବ । ତେବେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସକୁ ନେଇ ଉତ୍ସବମୁଖର ଗଗନ ପବନ ।