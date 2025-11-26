ETV Bharat / Videos

Constitution Day: ବାଲୁକାରେ ୬ ଫୁଟ ଉଚ୍ଚତାର ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନ ପୁସ୍ତକ କରି ଶୁଭେଚ୍ଛା ଦେଲେ ସୁଦର୍ଶନ - 76TH CONSTITUTION DAY OF INDIA

By ETV Bharat Odisha Team

Published : November 26, 2025 at 3:52 PM IST

1 Min Read
ପୁରୀ: ସାରା ଦେଶ ପାଳୁଛି  76ତମ 'ସମ୍ବିଧାନ ଦିବସ' । ଏହି ଅବସରରେ ବାଲୁକା ଶିଳ୍ପୀ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ସୁଦର୍ଶନ ପଟ୍ଟନାୟକ ବାଲୁକା ଚିତ୍ରକଳାରେ ସମ୍ବିଧାନ ଦିବସ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି । ନିଜ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ୬ ଫୁଟ ଉଚ୍ଚର ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନ ପୁସ୍ତକର ଏକ ବାଲୁକା ଚିତ୍ରକଳା ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି ସୁଦର୍ଶନ ପଟ୍ଟନାୟକ ।

ବାଲୁକା କଳା ମାଧ୍ୟମରେ ସମ୍ବିଧାନ ଦିବସର ଶୁଭେଚ୍ଛା:

ଭାରତର 76ତମ 'ସମ୍ବିଧାନ ଦିବସ' ଅବସରରେ ବାଲୁକା ଚିତ୍ରଶିଳ୍ପୀ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ସୁଦର୍ଶନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଭାରତବାସୀଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି । ପୁରୀର ନୀଳାଦ୍ରି ବେଳାଭୂମିରେ ଏକ ସୁନ୍ଦର ବାଲୁକା ଚିତ୍ର କଳା ତିଆରି କରିଛନ୍ତି । ପ୍ରତିବର୍ଷ ୨୬ ନଭେମ୍ବରକୁ ଆମ ଦେଶରେ 'ସମ୍ବିଧାନ ଦିବସ' ଭାବେ ପାଳନ କରାଯାଏ । ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନ ହେବା ପରେ ୧୯୪୯ ମସିହା ନଭେମ୍ବର ୨୬ ତାରିଖରେ ଭାରତରେ ସମ୍ବିଧାନ ଗୃହିତ ହୋଇଥିଲା । ଆମ ସମ୍ବିଧାନ ବିଷୟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାରତୀୟଙ୍କୁ ଜାଗୃତ କରାଇବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଏ । ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାଗରିକଙ୍କ ମୌଳିକ ଅଧିକାର, କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ନ୍ୟାୟ, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା, ସମାନତା, ବନ୍ଧୁତ୍ୱ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମ ସମ୍ବିଧାନରେ ଥିବା ନିୟମ ବିଷୟରେ ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଇବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଆମ ସମ୍ବିଧାନ ଦିବସ ପାଳନର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ । 

ଇଟିଭି ଭାରତ, ପୁରୀ

TAGGED:

PADMA SHRI SUDARSHAN PATTNAIK
CONSTITUTION BOOK SAND SCULPTURE
PURI NILADRI BEACH
76ତମ ସମ୍ବିଧାନ ଦିବସ
76TH CONSTITUTION DAY OF INDIA

ETV Bharat Odisha Team

