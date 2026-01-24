ବିଶାଳକାୟ ସରସ୍ବତୀ ମୂର୍ତ୍ତି: 64 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚ, 45 ଫୁଟ ଶାଢୀରେ ସଜ୍ଜିତ - 64 FEET SARASWATI IDOL
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : January 24, 2026 at 3:00 PM IST
64 FEET SARASWATI IDOL, ଭୁବନେଶ୍ବର: ଆତସବାଜି ଓ ଆଲୋକମାଳାରେ ଉଦ୍ଭାସିତ ହୋଇ ୬୪ ଫୁଟ ଉଚ୍ଚତା ବିଶିଷ୍ଟ ମାଆ ହଂସବାହିନୀଙ୍କ ସର୍ବବୃହତ୍ତ ମେଢ ଭୁବନେଶ୍ବରରେ ପୂଜା ପାଉଠନ୍ତି । ମାଆଙ୍କ ଦିବ୍ୟ ରୂପ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ବିଭୋର କରିଛି । ୟୁନିଟ ୯ ୟୁଥ କ୍ଲବରେ ପକ୍ଷରୁ ଆୟୋଜନ ଏହି ସୁଉଚ୍ଚ ମେଢ ଦେଖିବାକୁ ବହୁ ଭକ୍ତଙ୍କ ସୁଅ ଛୁଟୁଛି । ମା'ଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତିରେ 45 ଫୁଟ ଲମ୍ବର ଶାଢୀ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି । ଯାହା ମା'ଙ୍କ ରୂପକୁ ଆହୁରି ଦିବ୍ୟ କରିତୋଳୁଛି ।
୧୫ ଜଣ କାରିଗର:
ମା'ଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତିର ଉଚ୍ଚତା 64 ଫୁଟ ରହିଥିବା ବେଳେ, 18 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚତାର ବୀଣା ମା'ଙ୍କ ହସ୍ତରେ ଶୋଭା ପାଉଛି । ଏହି ମୂର୍ତ୍ତି ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ବାଉଁଶ, ନଡା, କାଠ, ପ୍ଲାଏ, ମାଟି, ସୋଲୋ ଓ ଅଠା ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି । ମା’ ସରସ୍ବତୀଙ୍କ ମେଢ ଗଢିବାକୁ କୋଲକାତାରୁ ୧୫ ଜଣ କାରିଗର ନିୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲେ । ପ୍ରାୟ ଦେଢ ମାସ ଧରି କାରିଗରମାନେ ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରିଥିଲେ ।
ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ମା' ସରସ୍ବତୀଙ୍କ ଏଭଳି ବିଶାଳକାୟ ଓ ନିଆରା ମୂର୍ତ୍ତି ଦେଖି ଭକ୍ତମାନେ ବେଶ୍ ଖୁସି ହୋଇଥିବା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି । ମା'ଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ପାଇବା ପାଇଁ ଦର୍ଶକଙ୍କ ବେଶ୍ ଭିଡ଼ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଛି । ମା'ଙ୍କ ଆଗମନରେ ପରିବେଶ ବେଶ ଭକ୍ତିମୟ ହୋଇ ଉଠିଛି ବୋଲି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ।
ମୁର୍ତ୍ତି ଦେଖି ଭକ୍ତ ଉଲ୍ଲସିତ:
ୟୁନିଟ ୯ ୟୁଥ କ୍ଲବ ସଦସ୍ୟ ସନ୍ଦୀପ ବାରିକ କହିଛନ୍ତି, "ବିଗତ ୭ ବର୍ଷ ହେବ କ୍ଲବ ପକ୍ଷରୁ ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜାର ଆୟୋଜନ କରାଯାଉଛି । ପ୍ରତିବର୍ଷ ପୂଜାରେ ୭ଦିନ ଧରି ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଆୟୋଜନ ହୁଏ । ପ୍ରସାଦ ସେବନ, ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର, ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସହ ଜନସେବା ମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ କ୍ଲବ ପକ୍ଷରୁ ଆୟୋଜିତ ହୁଏ । ଚଳିତ ବର୍ଷ ମା'ଙ୍କ ପୂଜାକୁ ଭବ୍ୟ ଆକାରରେ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଚିନ୍ତା କଲୁ । କିଛି ନୂଆ କରିବାକୁ ଯାଇ ବଡ଼ ମୂର୍ତ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା କରିଥିଲୁ ।"
ପ୍ରତିଦିନ ବିଭିନ୍ନ ରଙ୍ଗାରଙ୍ଗ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେବା ସହିତ ଆସନ୍ତା ୩୧ ତାରିଖରେ ମା'ଙ୍କୁ ମେଲାଣି ଦିଆଯିବ ବୋଲି ଆୟୋଜକ କହିଛନ୍ତି ।
|ଏହା ମଧ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ: Watch: ବାଗଦେବୀଙ୍କ ଆରାଧନା ପାଇଁ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ଗାଁଠୁ ସହର
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର
64 FEET SARASWATI IDOL, ଭୁବନେଶ୍ବର: ଆତସବାଜି ଓ ଆଲୋକମାଳାରେ ଉଦ୍ଭାସିତ ହୋଇ ୬୪ ଫୁଟ ଉଚ୍ଚତା ବିଶିଷ୍ଟ ମାଆ ହଂସବାହିନୀଙ୍କ ସର୍ବବୃହତ୍ତ ମେଢ ଭୁବନେଶ୍ବରରେ ପୂଜା ପାଉଠନ୍ତି । ମାଆଙ୍କ ଦିବ୍ୟ ରୂପ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ବିଭୋର କରିଛି । ୟୁନିଟ ୯ ୟୁଥ କ୍ଲବରେ ପକ୍ଷରୁ ଆୟୋଜନ ଏହି ସୁଉଚ୍ଚ ମେଢ ଦେଖିବାକୁ ବହୁ ଭକ୍ତଙ୍କ ସୁଅ ଛୁଟୁଛି । ମା'ଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତିରେ 45 ଫୁଟ ଲମ୍ବର ଶାଢୀ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି । ଯାହା ମା'ଙ୍କ ରୂପକୁ ଆହୁରି ଦିବ୍ୟ କରିତୋଳୁଛି ।
୧୫ ଜଣ କାରିଗର:
ମା'ଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତିର ଉଚ୍ଚତା 64 ଫୁଟ ରହିଥିବା ବେଳେ, 18 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚତାର ବୀଣା ମା'ଙ୍କ ହସ୍ତରେ ଶୋଭା ପାଉଛି । ଏହି ମୂର୍ତ୍ତି ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ବାଉଁଶ, ନଡା, କାଠ, ପ୍ଲାଏ, ମାଟି, ସୋଲୋ ଓ ଅଠା ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି । ମା’ ସରସ୍ବତୀଙ୍କ ମେଢ ଗଢିବାକୁ କୋଲକାତାରୁ ୧୫ ଜଣ କାରିଗର ନିୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲେ । ପ୍ରାୟ ଦେଢ ମାସ ଧରି କାରିଗରମାନେ ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରିଥିଲେ ।
ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ମା' ସରସ୍ବତୀଙ୍କ ଏଭଳି ବିଶାଳକାୟ ଓ ନିଆରା ମୂର୍ତ୍ତି ଦେଖି ଭକ୍ତମାନେ ବେଶ୍ ଖୁସି ହୋଇଥିବା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି । ମା'ଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ପାଇବା ପାଇଁ ଦର୍ଶକଙ୍କ ବେଶ୍ ଭିଡ଼ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଛି । ମା'ଙ୍କ ଆଗମନରେ ପରିବେଶ ବେଶ ଭକ୍ତିମୟ ହୋଇ ଉଠିଛି ବୋଲି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ।
ମୁର୍ତ୍ତି ଦେଖି ଭକ୍ତ ଉଲ୍ଲସିତ:
ୟୁନିଟ ୯ ୟୁଥ କ୍ଲବ ସଦସ୍ୟ ସନ୍ଦୀପ ବାରିକ କହିଛନ୍ତି, "ବିଗତ ୭ ବର୍ଷ ହେବ କ୍ଲବ ପକ୍ଷରୁ ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜାର ଆୟୋଜନ କରାଯାଉଛି । ପ୍ରତିବର୍ଷ ପୂଜାରେ ୭ଦିନ ଧରି ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଆୟୋଜନ ହୁଏ । ପ୍ରସାଦ ସେବନ, ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର, ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସହ ଜନସେବା ମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ କ୍ଲବ ପକ୍ଷରୁ ଆୟୋଜିତ ହୁଏ । ଚଳିତ ବର୍ଷ ମା'ଙ୍କ ପୂଜାକୁ ଭବ୍ୟ ଆକାରରେ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଚିନ୍ତା କଲୁ । କିଛି ନୂଆ କରିବାକୁ ଯାଇ ବଡ଼ ମୂର୍ତ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା କରିଥିଲୁ ।"
ପ୍ରତିଦିନ ବିଭିନ୍ନ ରଙ୍ଗାରଙ୍ଗ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେବା ସହିତ ଆସନ୍ତା ୩୧ ତାରିଖରେ ମା'ଙ୍କୁ ମେଲାଣି ଦିଆଯିବ ବୋଲି ଆୟୋଜକ କହିଛନ୍ତି ।
|ଏହା ମଧ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ: Watch: ବାଗଦେବୀଙ୍କ ଆରାଧନା ପାଇଁ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ଗାଁଠୁ ସହର
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର