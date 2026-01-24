ETV Bharat / Videos

ବିଶାଳକାୟ ସରସ୍ବତୀ ମୂର୍ତ୍ତି: 64 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚ, 45 ଫୁଟ ଶାଢୀରେ ସଜ୍ଜିତ - 64 FEET SARASWATI IDOL

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
ରାଜଧାନୀରେ 45 ଫୁଟ ଶାଢୀରେ ଶୋଭା ପାଉଛନ୍ତି 64 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚ ସରସ୍ବତୀଙ୍କ ମେଢ (ETV Bharat Odisha)

By ETV Bharat Odisha Team

Published : January 24, 2026 at 3:00 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

64 FEET SARASWATI IDOL, ଭୁବନେଶ୍ବର: ଆତସବାଜି ଓ ଆଲୋକମାଳାରେ ଉଦ୍‌ଭାସିତ ହୋଇ ୬୪ ଫୁଟ ଉଚ୍ଚତା ବିଶିଷ୍ଟ ମାଆ ହଂସବାହିନୀଙ୍କ ସର୍ବବୃହତ୍ତ ମେଢ ଭୁବନେଶ୍ବରରେ ପୂଜା ପାଉଠନ୍ତି  । ମାଆଙ୍କ ଦିବ୍ୟ ରୂପ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ବିଭୋର କରିଛି । ୟୁନିଟ ୯ ୟୁଥ କ୍ଲବରେ ପକ୍ଷରୁ ଆୟୋଜନ ଏହି ସୁଉଚ୍ଚ ମେଢ ଦେଖିବାକୁ ବହୁ ଭକ୍ତଙ୍କ ସୁଅ ଛୁଟୁଛି । ମା'ଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତିରେ 45 ଫୁଟ ଲମ୍ବର ଶାଢୀ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି । ଯାହା ମା'ଙ୍କ ରୂପକୁ ଆହୁରି ଦିବ୍ୟ କରିତୋଳୁଛି । 

୧୫ ଜଣ କାରିଗର:

ମା'ଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତିର ଉଚ୍ଚତା 64 ଫୁଟ ରହିଥିବା ବେଳେ, 18 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚତାର ବୀଣା ମା'ଙ୍କ ହସ୍ତରେ ଶୋଭା ପାଉଛି । ଏହି ମୂର୍ତ୍ତି ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ବାଉଁଶ, ନଡା, କାଠ, ପ୍ଲାଏ, ମାଟି, ସୋଲୋ ଓ ଅଠା ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି ।  ମା’ ସରସ୍ବତୀଙ୍କ ମେଢ ଗଢିବାକୁ କୋଲକାତାରୁ ୧୫ ଜଣ କାରିଗର ନିୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲେ । ପ୍ରାୟ ଦେଢ ମାସ ଧରି କାରିଗରମାନେ ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରିଥିଲେ ।

ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ମା' ସରସ୍ବତୀଙ୍କ ଏଭଳି ବିଶାଳକାୟ ଓ ନିଆରା ମୂର୍ତ୍ତି ଦେଖି ଭକ୍ତମାନେ ବେଶ୍ ଖୁସି ହୋଇଥିବା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି । ମା'ଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ପାଇବା ପାଇଁ ଦର୍ଶକଙ୍କ ବେଶ୍ ଭିଡ଼ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଛି । ମା'ଙ୍କ ଆଗମନରେ ପରିବେଶ ବେଶ ଭକ୍ତିମୟ ହୋଇ ଉଠିଛି ବୋଲି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି । 

ମୁର୍ତ୍ତି ଦେଖି ଭକ୍ତ ଉଲ୍ଲସିତ:

ୟୁନିଟ ୯ ୟୁଥ କ୍ଲବ ସଦସ୍ୟ ସନ୍ଦୀପ ବାରିକ କହିଛନ୍ତି, "ବିଗତ ୭ ବର୍ଷ ହେବ କ୍ଲବ ପକ୍ଷରୁ ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜାର ଆୟୋଜନ କରାଯାଉଛି । ପ୍ରତିବର୍ଷ ପୂଜାରେ ୭ଦିନ ଧରି ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଆୟୋଜନ ହୁଏ । ପ୍ରସାଦ ସେବନ, ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର, ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସହ ଜନସେବା ମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ କ୍ଲବ ପକ୍ଷରୁ ଆୟୋଜିତ ହୁଏ । ଚଳିତ ବର୍ଷ ମା'ଙ୍କ ପୂଜାକୁ ଭବ୍ୟ ଆକାରରେ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଚିନ୍ତା କଲୁ । କିଛି ନୂଆ କରିବାକୁ ଯାଇ ବଡ଼ ମୂର୍ତ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା କରିଥିଲୁ ।" 

ପ୍ରତିଦିନ ବିଭିନ୍ନ ରଙ୍ଗାରଙ୍ଗ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେବା ସହିତ ଆସନ୍ତା ୩୧ ତାରିଖରେ ମା'ଙ୍କୁ ମେଲାଣି ଦିଆଯିବ ବୋଲି ଆୟୋଜକ କହିଛନ୍ତି ।
 

ଏହା ମଧ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ: Watch: ବାଗଦେବୀଙ୍କ ଆରାଧନା ପାଇଁ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ଗାଁଠୁ ସହର

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର

64 FEET SARASWATI IDOL, ଭୁବନେଶ୍ବର: ଆତସବାଜି ଓ ଆଲୋକମାଳାରେ ଉଦ୍‌ଭାସିତ ହୋଇ ୬୪ ଫୁଟ ଉଚ୍ଚତା ବିଶିଷ୍ଟ ମାଆ ହଂସବାହିନୀଙ୍କ ସର୍ବବୃହତ୍ତ ମେଢ ଭୁବନେଶ୍ବରରେ ପୂଜା ପାଉଠନ୍ତି  । ମାଆଙ୍କ ଦିବ୍ୟ ରୂପ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ବିଭୋର କରିଛି । ୟୁନିଟ ୯ ୟୁଥ କ୍ଲବରେ ପକ୍ଷରୁ ଆୟୋଜନ ଏହି ସୁଉଚ୍ଚ ମେଢ ଦେଖିବାକୁ ବହୁ ଭକ୍ତଙ୍କ ସୁଅ ଛୁଟୁଛି । ମା'ଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତିରେ 45 ଫୁଟ ଲମ୍ବର ଶାଢୀ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି । ଯାହା ମା'ଙ୍କ ରୂପକୁ ଆହୁରି ଦିବ୍ୟ କରିତୋଳୁଛି । 

୧୫ ଜଣ କାରିଗର:

ମା'ଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତିର ଉଚ୍ଚତା 64 ଫୁଟ ରହିଥିବା ବେଳେ, 18 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚତାର ବୀଣା ମା'ଙ୍କ ହସ୍ତରେ ଶୋଭା ପାଉଛି । ଏହି ମୂର୍ତ୍ତି ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ବାଉଁଶ, ନଡା, କାଠ, ପ୍ଲାଏ, ମାଟି, ସୋଲୋ ଓ ଅଠା ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି ।  ମା’ ସରସ୍ବତୀଙ୍କ ମେଢ ଗଢିବାକୁ କୋଲକାତାରୁ ୧୫ ଜଣ କାରିଗର ନିୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲେ । ପ୍ରାୟ ଦେଢ ମାସ ଧରି କାରିଗରମାନେ ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରିଥିଲେ ।

ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ମା' ସରସ୍ବତୀଙ୍କ ଏଭଳି ବିଶାଳକାୟ ଓ ନିଆରା ମୂର୍ତ୍ତି ଦେଖି ଭକ୍ତମାନେ ବେଶ୍ ଖୁସି ହୋଇଥିବା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି । ମା'ଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ପାଇବା ପାଇଁ ଦର୍ଶକଙ୍କ ବେଶ୍ ଭିଡ଼ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଛି । ମା'ଙ୍କ ଆଗମନରେ ପରିବେଶ ବେଶ ଭକ୍ତିମୟ ହୋଇ ଉଠିଛି ବୋଲି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି । 

ମୁର୍ତ୍ତି ଦେଖି ଭକ୍ତ ଉଲ୍ଲସିତ:

ୟୁନିଟ ୯ ୟୁଥ କ୍ଲବ ସଦସ୍ୟ ସନ୍ଦୀପ ବାରିକ କହିଛନ୍ତି, "ବିଗତ ୭ ବର୍ଷ ହେବ କ୍ଲବ ପକ୍ଷରୁ ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜାର ଆୟୋଜନ କରାଯାଉଛି । ପ୍ରତିବର୍ଷ ପୂଜାରେ ୭ଦିନ ଧରି ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଆୟୋଜନ ହୁଏ । ପ୍ରସାଦ ସେବନ, ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର, ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସହ ଜନସେବା ମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ କ୍ଲବ ପକ୍ଷରୁ ଆୟୋଜିତ ହୁଏ । ଚଳିତ ବର୍ଷ ମା'ଙ୍କ ପୂଜାକୁ ଭବ୍ୟ ଆକାରରେ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଚିନ୍ତା କଲୁ । କିଛି ନୂଆ କରିବାକୁ ଯାଇ ବଡ଼ ମୂର୍ତ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା କରିଥିଲୁ ।" 

ପ୍ରତିଦିନ ବିଭିନ୍ନ ରଙ୍ଗାରଙ୍ଗ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେବା ସହିତ ଆସନ୍ତା ୩୧ ତାରିଖରେ ମା'ଙ୍କୁ ମେଲାଣି ଦିଆଯିବ ବୋଲି ଆୟୋଜକ କହିଛନ୍ତି ।
 

ଏହା ମଧ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ: Watch: ବାଗଦେବୀଙ୍କ ଆରାଧନା ପାଇଁ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ଗାଁଠୁ ସହର

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର

For All Latest Updates

TAGGED:

UNIT 9 YOUTH CLUB
ସରସ୍ବତୀ ପୂଜା
SARASWATI PUJA BHUBANESWAR
64 ଫୁଟ ସରସ୍ବତୀ ମେଢ
64 FEET SARASWATI IDOL

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Odisha Team

...view details

ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଖବର

Union Minister Dharmendra Pradhan

ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସ୍ୱୟଂସେବକ ସଂଘର ଶତାବ୍ଦୀ ବର୍ଷ ପଥ ସଂଚଳନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ସାମିଲ ହେଲେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର

January 23, 2026 at 8:55 PM IST
Saraswati puja observed by students of SSVM unit 8 and others at Bhubaneswar

Watch: ବାଗଦେବୀଙ୍କ ଆରାଧନା ପାଇଁ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ଗାଁଠୁ ସହର

January 23, 2026 at 6:22 PM IST
National Flag hoisted in populationless Udabali island Bhadrak

Watch: ଜନମାନବ ଶୂନ୍ୟ ଦ୍ବୀପ 'ଉଡ଼ାବାଲି'ରେ ଉଡ଼ିଲା ତ୍ରିରଙ୍ଗା

January 23, 2026 at 4:45 PM IST
Why do migratory birds come to Odisha

କାହିଁକି ବିଦେଶୀ ପକ୍ଷୀଙ୍କ ପସନ୍ଦ ଓଡ଼ିଶା ?

January 20, 2026 at 8:32 PM IST

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.