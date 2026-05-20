ରବିଚାଷ ପଞ୍ଜିକରଣରୁ ବଞ୍ଚିତ କଳାହାଣ୍ଡିର ୫୬ ହଜାର ଚାଷୀ, ଜିଲ୍ଲାପାଳ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ କଲେ ଘେରାଉ - RABI CROP FARMER REGISTRATION ISSUE
Published : May 20, 2026 at 3:10 PM IST
ଭବାନୀପାଟଣା: ଧାନ ବିକ୍ରି ପାଇଁ ଚିନ୍ତାରେ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଚାଷୀ । କୋକସରା, ଜୟପାଟଣା ଓ ଧର୍ମଗଡ ବ୍ଲକର ପ୍ରାୟ ୧୮ ହଜାରରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ବ ହେକ୍ଟର ଚାଷଜମିରେ ଚଳିତ ରବି ଚାଷ ଧାନ ଫସଲ ହୋଇଛି । ମାତ୍ର ଏହି ୩ ବ୍ଲକର ଚାଷୀମାନେ ଧାନ ବିକ୍ରି ପଞ୍ଜିକରଣରୁ ବାଦ ପଡିଛନ୍ତି । ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ସରକାରଙ୍କ ନିକଟରେ ଦାବି ଉପସ୍ଥାପନ ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ ନକରିବାରୁ ସଚେତନ କୃଷକ ମଞ୍ଚର ଡାକରାରେ ଗତକାଲି(ମଙ୍ଗଳବାର) ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟଳୟ ଘେରାଉ କରାଯାଇଛି । ଚାଷୀମାନେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ସହ ଧାରଣା ଦେଇଛନ୍ତି । ତୁରନ୍ତ ସରକାର ଚାଷୀଙ୍କ ଧାନ ବିକ୍ରିର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ପାଇଁ ଦାବି ହୋଇଛି ।
ରବିଚାଷ ପଞ୍ଜିକରଣରୁ ବଞ୍ଚିତ ୫୬ ହଜାର ଚାଷୀ:
କୋକସରା, ଜୟପାଟଣା ଓ ଧର୍ମଗଡ଼ ବ୍ଲକର ପ୍ରାୟ୫୬ ହଜାର ଚାଷୀ ରବିଚାଷ ପଞ୍ଜିକରଣରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି । ପ୍ରାୟ ୭୬ଟି ଗାଁର ୫୬ ହଜାର ୬୪୦ ଜଣ ଚାଷୀ, ୧୮ ହଜାର ୮୮୫ ହେକ୍ଟର ଜମିର ଚାଷ କରି ଏବେ ଚିନ୍ତାରେ । ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ବିଜେଡି ଓ କଂଗ୍ରେସ ସମର୍ଥନ ଜଣାଇଥିଲେ । ସରକାର ଚାଷୀଙ୍କ ଦାବି ପୂରଣ ନ ହେଲେ ଆସନ୍ତା ଦିନରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କଳାହାଣ୍ଡି ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦିଆଯିବ ବୋଲି ଆନ୍ଦୋଳନରତ ଚାଷୀ ମାନେ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ।
ଜାରି ରହିଛି ଆନ୍ଦୋଳନ:
ଏନେଇ କୋକସରା ଚାଷୀ ନେତା ରାଜୀବ ଅଗ୍ରୱାଲ କହିଛନ୍ତି, "ଇନ୍ଦ୍ରାବତୀ ଉଠା ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପରୁ ପାଣି ପାଇ ଆମେ ଚାଷ କରିବା ନେଇ ଖୁସି ହୋଇଥିଲୁ। ହେଲେ ଧାନ କାଟିବା ପୂର୍ବରୁ ଘୋଷଣା କରିଦିଆଗଲା ଯେ, ଆମେ ଧାନ ବିକ୍ରି କରି ପାରିବୁ ନାହିଁ। ବାରମ୍ୱାର ଦାବିପତ୍ର ଦିଆଗଲା । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ବି ଜଣାଇଲୁ ତଥାପି ଆମର କୌଣସି ସୁବିଧା ହେଲାନାହିଁ । ଗତ ୮ ତାରିଖରୁ ଆମେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲୁ । ୧୨ ଦିନ ହେଲା ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ ଚାଲିଛି । ଆମେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଘେରାଉ କରିଛୁ । ଚାଷୀଙ୍କ ଦାବି ପୂରଣ ନ ହେଲେ ପାଖାପାଖି ୧୩ ଲକ୍ଷ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଧାନକୁ ନେଇ ଆମ ଚାଷୀ କଣ କରିବେ । ସରକାର ସଠିକ ପଦକ୍ଷେପ ନ ନେଲେ ଆମେ ରାଜରାସ୍ତାରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବୁ ।"
ଜୁନାଗଡ ବିଧାୟକ ଦିବ୍ୟ ଶଙ୍କର ମିଶ୍ର କହିଛନ୍ତି, "ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଜଳ ସେଚନ ସୁବିଧା ନଥିଲା ସେଠାରେ ଉଠା ଜଳସେଚନ ଯୋଗେ ଚାଷୀଙ୍କୁ ପାଣି ଯୋଗାଇ ଦିଆଗଲା । ସେହି ଅଞ୍ଚଳରୁ ଚାଷୀଙ୍କ ଧାନ ମଧ୍ୟ ଉଠାଣ କରାଗଲା । ହେଲେ ଯେତେବେଳେ ମୋହନ ସରକାର ଆସିଲେ ଚାଷୀଙ୍କୁ ପାଣି ଯୋଗାଇ ଦେଲେ, ବିହନ ସହ ସମସ୍ତ ସୁବିଧା ଦେଲେ । ହେଲେ ଅମଳ ସମୟରେ ଧାନ କିଣିବୁ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଚାଷୀଙ୍କୁ ପଞ୍ଜିକରଣ କରିବୁ ନାହିଁ ବୋଲି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି । ଆଜି (ମେ' 20) ଠାରୁ ମଣ୍ଡି ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଥିଲା ବେଳେ ସମସ୍ତ ଚାଷୀକୂଳ ଚିନ୍ତାରେ ଅଛନ୍ତି ।"
ଇଟିଭି ଭାରତ, କଳାହାଣ୍ଡି
