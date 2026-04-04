ଜଗତସିଂହପୁର ଗଠନକୁ 33 ବର୍ଷ ପୁରଣ, କେତେ ଆଗେଇଛି ଜିଲ୍ଲାର ବିକାଶ ? - JAGATSINGHPUR DEVELOPMENT

ଜଗତସିଂହପୁର ଗଠନକୁ 33 ବର୍ଷ ପୁରଣ (ETV Bharat)

By ETV Bharat Odisha Team

Published : April 4, 2026 at 8:10 PM IST

3 Min Read
ଜଗତସିଂହପୁର: 1993 ମସିହାରେ ତତ୍କାଳୀନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରବାଦ ପୁରୁଷ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ପ୍ରଶାସନକୁ ଲୋକାଭିମୁଖୀ କରାଇବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଶାର 17ଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ଭାଗ କରି 30 ଜିଲ୍ଲାରେ ପରିଣତ କରିଥିଲେ । ସେଥିରେ ଅଭିବକ୍ତ କଟକରୁ ଜଗତସିଂହପୁରକୁ ଅଲଗା କରି ଏକ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଜିଲ୍ଲାର ମାନ୍ୟତା ଦିଆଯାଇଥିଲା । 

1993 ଏପ୍ରେଲ 3 ତାରିଖରେ ତତ୍କାଳୀନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଜଗତସିଂହପୁର ଆସି ଏହାକୁ ଉଦଘାଟନ କରିଥିଲେ । 1759 ବର୍ଗ କି.ମି. ବିଶିଷ୍ଟ ଏହି ରାଜ୍ୟର ସବୁଠାରୁ ଛୋଟ ଜିଲ୍ଲା ହେଉଛି ଜଗତସିଂହପୁର । 4ଟି ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ, ଗୋଟିଏ ସବ-ଡିଭିଜନ, 8ଟି ବ୍ଲକ, 8ଟି ତହସିଲ, 1321ଟି ରାଜସ୍ୱ ଗ୍ରାମ ଓ 198 ପଞ୍ଚାୟତ ବିଶିଷ୍ଟ ଏହି ଜିଲ୍ଲାରେ 2011 ଜନଗଣନା ଅନୁସାରେ ମୋଟ  ଜନସଂଖ୍ୟା 11 ଲକ୍ଷ 36 ହଜାର 971 ଥିଲା । 2026 ସୁଦ୍ଧା ଆନୁମାନିକ ଜିଲ୍ଲାର ଜନସଂଖ୍ୟା 15 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧ‌ିକ ହେବ ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି । 

ତେବେ ଜିଲ୍ଲା ଗଠନର ମାତ୍ର 6 ବର୍ଷ ପରେ 1999 ମସିହା ଅକ୍ଟୋବର ପ୍ରଳୟଙ୍କରୀ ମହାବାତ୍ୟା ଆସି ଜିଲ୍ଲାର ବିକାଶକୁ ଧିମା କରି ଦେଇଥିଲା । ଏହି ଭୟଙ୍କର ମହାବାତ୍ୟାରେ ସରକାରୀ ହିସାବରେ 10 ହଜାର ଲୋକ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିବା ବେଳେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ବାସଚ୍ୟୁତ ହୋଇଥିଲେ । ପରେ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ ଛିଡା ହେବା ପାଇଁ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଚାଲିଛି । ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଶିକ୍ଷା, ବାଣିଜ୍ୟ, ପର୍ଯ୍ୟଟନ, ଗମନାଗମନ ବାଣିଜ୍ୟ ଆଦି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାଙ୍କ ସହ ପାଦରେ ପାଦ ମିଶାଇ ଆଗକୁ ଚାଲିଛି । 

ଜିଲ୍ଲାର ପାରାଦ୍ଵୀପ ବନ୍ଦର, ତୈଳ ବିଶୋଧନାଗାର, ଇଫକୋ, ପିପିଏଲ ଭଳି ବହୁ ବଡ ବଡ ଶିଳ୍ପ ସଂସ୍ଥା ରହିଛି, ଯାହା ରାଜ୍ୟର ଅର୍ଥନୈତିକ ପ୍ରଗତିରେ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଛି । ମାତ୍ର ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କୁ ତଥା ଜିଲ୍ଲାର ବେକାର ଯୁବକ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ଯେତିକି ନିଯୁକ୍ତି ମିଳିବା କଥା ମିଳି ପାରିନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି । ଜିଲ୍ଲା ଗଠନ ପରେ ବହୁ ସରକାରୀ ଜିଲାସ୍ତରୀୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଜିଲ୍ଲାରେ ଖୋଲାଯାଇଛି, ମାତ୍ର ଏବେ ବି ଜିଲ୍ଲାର ବହୁ ଜମିଜମା ରେକର୍ଡପତ୍ର ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାକୁ ଆସିପାରି ନାହିଁ । ଫଳରେ ଆବଶ୍ୟକତା ସମୟରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଖର୍ଚ୍ଚାନ୍ତ ହୋଇ କଟକ ଯିବାକୁ ପଡୁଛି । 

ସେହିଭଳି ଜିଲା ପ୍ରତିଷ୍ଠାର 33 ବର୍ଷ ପରେ ମଧ୍ୟ ଜିଲ୍ଲା ସଦର ମହକୁମାରେ ଭଲ ବସ ଷ୍ଟାଣ୍ଡଟିଏ ନାହିଁ । ପ୍ରାୟ 75 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ନିର୍ମିତ ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଅବ୍ୟବହୃତ ହୋଇପଡ଼ିବା ପରେ ତାକୁ ଭାଙ୍ଗି ଏବେ ସେହି ସ୍ଥାନରେ 15 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ମଡେଇ ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡ ନିର୍ମାଣ କାମ ବାଲିଛି । କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ହୋଇପାରି ନାହିଁ । ଫଳରେ ଲୋକେ ନାନା ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖିନ ହେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ।

ବରିଷ୍ଠ ନେତା ତଥା ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଶଙ୍କର ଦାସ କହିଛନ୍ତି, "ଜିଲ୍ଲା ଗଠନର 33 ବର୍ଷ ବିତିଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଜଗତସିଂହପୁର ବହୁ ପଛରେ ପଡ଼ିଛି । ଜିଲ୍ଲାରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ । ନାଁକୁ ମାତ୍ର ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟ । ବିକାଶ ନାମରେ କୋଠା ଉପରେ କୋଠା ନିର୍ମାଣ ଚାଲିଛି ହେଲେ ଡାକ୍ତର ନାହାଁନ୍ତି । ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ମୋଟ 60 ଶତାଂଶ ଡାକ୍ତର ପଦବୀ ଖାଲି ପଡିଥିବା ବେଳେ ୬୫ ଶତାଂଶ ନର୍ସ ପଦବୀ ଖାଲି ପଡ଼ିଛି । ଜିଲ୍ଲାର ସଦର ମହକୁମାରେ ଭେଷଜ, ସ୍ତ୍ରୀ ଓ ପ୍ରସୂତି ବିଭାଗ ଅସ୍ଥିଶଲ୍ୟ, ଶିଶୁ ରୋଗ ଭଳି ବିଭାଗ ଛାଡି ଦେଲେ ନିତେଶ୍ଚେକ, ହୃଦରୋଗ, ସ୍ନାୟୁ ରୋଗ ଭଳି ଅଧିକାଂଶ ବିଭାଗର ବିଶେଷଜ୍ଞ ନାହାନ୍ତି । କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇ ଆଇସିୟୁ ବିଲ୍ଡିଂ ନିର୍ମାଣ ହେଲା ଓ ଉଦଘାଟନ ହେଲା ମାତ୍ର ତାହା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ  ହୋଇପାରି ନାହିଁ ।"



ଗତବର୍ଷ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଜଗତସିଂହପୁରରେ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ ଓ ପାରାଦ୍ବୀପରେ ବିମାନବନ୍ଦର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ । କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାମ ଆରମ୍ଭ ହେବା ତ ଦୂରର କଥା, ଆଜିଯାଏଁ ଜାଗା ମଧ୍ଯ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇପାରିଲାନାହିଁ । ପୁଣି ଚଳିତବର୍ଷ ଜଗତସିଂହପୁରରେ ବିଶ୍ଵବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ପାରାଦ୍ବୀପରେ ସରକାରୀ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କଲେକ ହେବା ପାଇଁ ଘୋଷଣା ହୋଇଛି । ଗମନାଗମନର ସୁବିଧା ପାଇଁ ଜିଲା ସଦର ମହକୁମାକୁ ରେଳପଥ ସଂଯୋଗ ହୋଇ ପାରି ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ-୫୫ କାମ ଚାଲିଛି । ଜିଲ୍ଲାର ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ କୃଷି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଥିବା ବେଳେ କୃଷି ଭିତ୍ତିଭୂମି ବିକାଶରେ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏକ ଶୀତଳଭଣ୍ଡାର ନାହିଁ କିମ୍ବା ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ଶିଳ୍ପ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ । ତେବେ ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରଶାସନିକ ଉଦାସିନତା ଓ ରାଜନୈତିକ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତିର ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ଜିଲାର ବିକାଶ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିବା ଶଙ୍କର ଦାସ କହିଛନ୍ତି ।
 

ସେପଟେ ଜଗତସିଂହପୁର ବିଧାୟକ ଅମରେନ୍ଦ୍ର ଦାସ କହିଛନ୍ତି, "ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା କିଭଳି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ, ଓଡ଼ିଶା ମାନଚିତ୍ରରେ ଏକ ବିକଶିତ ଜିଲ୍ଲା ଭାବରେ ନାମିତ ହେବ ସେନେଇ ସର୍ବଦା କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି ।"
 

