ଜଗତସିଂହପୁର ଗଠନକୁ 33 ବର୍ଷ ପୁରଣ, କେତେ ଆଗେଇଛି ଜିଲ୍ଲାର ବିକାଶ ? - JAGATSINGHPUR DEVELOPMENT
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : April 4, 2026 at 8:10 PM IST
ଜଗତସିଂହପୁର: 1993 ମସିହାରେ ତତ୍କାଳୀନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରବାଦ ପୁରୁଷ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ପ୍ରଶାସନକୁ ଲୋକାଭିମୁଖୀ କରାଇବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଶାର 17ଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ଭାଗ କରି 30 ଜିଲ୍ଲାରେ ପରିଣତ କରିଥିଲେ । ସେଥିରେ ଅଭିବକ୍ତ କଟକରୁ ଜଗତସିଂହପୁରକୁ ଅଲଗା କରି ଏକ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଜିଲ୍ଲାର ମାନ୍ୟତା ଦିଆଯାଇଥିଲା ।
1993 ଏପ୍ରେଲ 3 ତାରିଖରେ ତତ୍କାଳୀନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଜଗତସିଂହପୁର ଆସି ଏହାକୁ ଉଦଘାଟନ କରିଥିଲେ । 1759 ବର୍ଗ କି.ମି. ବିଶିଷ୍ଟ ଏହି ରାଜ୍ୟର ସବୁଠାରୁ ଛୋଟ ଜିଲ୍ଲା ହେଉଛି ଜଗତସିଂହପୁର । 4ଟି ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ, ଗୋଟିଏ ସବ-ଡିଭିଜନ, 8ଟି ବ୍ଲକ, 8ଟି ତହସିଲ, 1321ଟି ରାଜସ୍ୱ ଗ୍ରାମ ଓ 198 ପଞ୍ଚାୟତ ବିଶିଷ୍ଟ ଏହି ଜିଲ୍ଲାରେ 2011 ଜନଗଣନା ଅନୁସାରେ ମୋଟ ଜନସଂଖ୍ୟା 11 ଲକ୍ଷ 36 ହଜାର 971 ଥିଲା । 2026 ସୁଦ୍ଧା ଆନୁମାନିକ ଜିଲ୍ଲାର ଜନସଂଖ୍ୟା 15 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ହେବ ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି ।
ତେବେ ଜିଲ୍ଲା ଗଠନର ମାତ୍ର 6 ବର୍ଷ ପରେ 1999 ମସିହା ଅକ୍ଟୋବର ପ୍ରଳୟଙ୍କରୀ ମହାବାତ୍ୟା ଆସି ଜିଲ୍ଲାର ବିକାଶକୁ ଧିମା କରି ଦେଇଥିଲା । ଏହି ଭୟଙ୍କର ମହାବାତ୍ୟାରେ ସରକାରୀ ହିସାବରେ 10 ହଜାର ଲୋକ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିବା ବେଳେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ବାସଚ୍ୟୁତ ହୋଇଥିଲେ । ପରେ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ ଛିଡା ହେବା ପାଇଁ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଚାଲିଛି । ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଶିକ୍ଷା, ବାଣିଜ୍ୟ, ପର୍ଯ୍ୟଟନ, ଗମନାଗମନ ବାଣିଜ୍ୟ ଆଦି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାଙ୍କ ସହ ପାଦରେ ପାଦ ମିଶାଇ ଆଗକୁ ଚାଲିଛି ।
ଜିଲ୍ଲାର ପାରାଦ୍ଵୀପ ବନ୍ଦର, ତୈଳ ବିଶୋଧନାଗାର, ଇଫକୋ, ପିପିଏଲ ଭଳି ବହୁ ବଡ ବଡ ଶିଳ୍ପ ସଂସ୍ଥା ରହିଛି, ଯାହା ରାଜ୍ୟର ଅର୍ଥନୈତିକ ପ୍ରଗତିରେ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଛି । ମାତ୍ର ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କୁ ତଥା ଜିଲ୍ଲାର ବେକାର ଯୁବକ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ଯେତିକି ନିଯୁକ୍ତି ମିଳିବା କଥା ମିଳି ପାରିନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି । ଜିଲ୍ଲା ଗଠନ ପରେ ବହୁ ସରକାରୀ ଜିଲାସ୍ତରୀୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଜିଲ୍ଲାରେ ଖୋଲାଯାଇଛି, ମାତ୍ର ଏବେ ବି ଜିଲ୍ଲାର ବହୁ ଜମିଜମା ରେକର୍ଡପତ୍ର ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାକୁ ଆସିପାରି ନାହିଁ । ଫଳରେ ଆବଶ୍ୟକତା ସମୟରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଖର୍ଚ୍ଚାନ୍ତ ହୋଇ କଟକ ଯିବାକୁ ପଡୁଛି ।
ସେହିଭଳି ଜିଲା ପ୍ରତିଷ୍ଠାର 33 ବର୍ଷ ପରେ ମଧ୍ୟ ଜିଲ୍ଲା ସଦର ମହକୁମାରେ ଭଲ ବସ ଷ୍ଟାଣ୍ଡଟିଏ ନାହିଁ । ପ୍ରାୟ 75 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ନିର୍ମିତ ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଅବ୍ୟବହୃତ ହୋଇପଡ଼ିବା ପରେ ତାକୁ ଭାଙ୍ଗି ଏବେ ସେହି ସ୍ଥାନରେ 15 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ମଡେଇ ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡ ନିର୍ମାଣ କାମ ବାଲିଛି । କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ହୋଇପାରି ନାହିଁ । ଫଳରେ ଲୋକେ ନାନା ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖିନ ହେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ।
ବରିଷ୍ଠ ନେତା ତଥା ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଶଙ୍କର ଦାସ କହିଛନ୍ତି, "ଜିଲ୍ଲା ଗଠନର 33 ବର୍ଷ ବିତିଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଜଗତସିଂହପୁର ବହୁ ପଛରେ ପଡ଼ିଛି । ଜିଲ୍ଲାରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ । ନାଁକୁ ମାତ୍ର ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟ । ବିକାଶ ନାମରେ କୋଠା ଉପରେ କୋଠା ନିର୍ମାଣ ଚାଲିଛି ହେଲେ ଡାକ୍ତର ନାହାଁନ୍ତି । ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ମୋଟ 60 ଶତାଂଶ ଡାକ୍ତର ପଦବୀ ଖାଲି ପଡିଥିବା ବେଳେ ୬୫ ଶତାଂଶ ନର୍ସ ପଦବୀ ଖାଲି ପଡ଼ିଛି । ଜିଲ୍ଲାର ସଦର ମହକୁମାରେ ଭେଷଜ, ସ୍ତ୍ରୀ ଓ ପ୍ରସୂତି ବିଭାଗ ଅସ୍ଥିଶଲ୍ୟ, ଶିଶୁ ରୋଗ ଭଳି ବିଭାଗ ଛାଡି ଦେଲେ ନିତେଶ୍ଚେକ, ହୃଦରୋଗ, ସ୍ନାୟୁ ରୋଗ ଭଳି ଅଧିକାଂଶ ବିଭାଗର ବିଶେଷଜ୍ଞ ନାହାନ୍ତି । କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇ ଆଇସିୟୁ ବିଲ୍ଡିଂ ନିର୍ମାଣ ହେଲା ଓ ଉଦଘାଟନ ହେଲା ମାତ୍ର ତାହା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହୋଇପାରି ନାହିଁ ।"
ଗତବର୍ଷ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଜଗତସିଂହପୁରରେ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ ଓ ପାରାଦ୍ବୀପରେ ବିମାନବନ୍ଦର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ । କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାମ ଆରମ୍ଭ ହେବା ତ ଦୂରର କଥା, ଆଜିଯାଏଁ ଜାଗା ମଧ୍ଯ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇପାରିଲାନାହିଁ । ପୁଣି ଚଳିତବର୍ଷ ଜଗତସିଂହପୁରରେ ବିଶ୍ଵବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ପାରାଦ୍ବୀପରେ ସରକାରୀ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କଲେକ ହେବା ପାଇଁ ଘୋଷଣା ହୋଇଛି । ଗମନାଗମନର ସୁବିଧା ପାଇଁ ଜିଲା ସଦର ମହକୁମାକୁ ରେଳପଥ ସଂଯୋଗ ହୋଇ ପାରି ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ-୫୫ କାମ ଚାଲିଛି । ଜିଲ୍ଲାର ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ କୃଷି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଥିବା ବେଳେ କୃଷି ଭିତ୍ତିଭୂମି ବିକାଶରେ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏକ ଶୀତଳଭଣ୍ଡାର ନାହିଁ କିମ୍ବା ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ଶିଳ୍ପ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ । ତେବେ ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରଶାସନିକ ଉଦାସିନତା ଓ ରାଜନୈତିକ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତିର ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ଜିଲାର ବିକାଶ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିବା ଶଙ୍କର ଦାସ କହିଛନ୍ତି ।
ସେପଟେ ଜଗତସିଂହପୁର ବିଧାୟକ ଅମରେନ୍ଦ୍ର ଦାସ କହିଛନ୍ତି, "ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା କିଭଳି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ, ଓଡ଼ିଶା ମାନଚିତ୍ରରେ ଏକ ବିକଶିତ ଜିଲ୍ଲା ଭାବରେ ନାମିତ ହେବ ସେନେଇ ସର୍ବଦା କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି ।"
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଜଗତସିଂହପୁର
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...
