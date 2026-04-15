ETV Bharat / Videos

ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ୩୦ ସୁନ୍ଦରୀ: ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଲାଭକଲେ ୬୧ତମ ଫେମିନା ମିସ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ପ୍ରତିଯୋଗୀ - FEMINA MISS INDIA CONTESTANTS PURI

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଯାଇ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଲାଭକଲେ ୬୧ତମ ଫେମିନା ମିସ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ୩୦ ପ୍ରତିଯୋଗୀ (ETV BHARAT ODISHA)

By ETV Bharat Odisha Team

Published : April 15, 2026 at 7:01 PM IST

|

Updated : April 15, 2026 at 7:06 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ପୁରୀ: ଏପ୍ରିଲ ୧୮ ତାରିଖରେ ଭୁବନେଶ୍ବରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ୬୧ତମ ଫେମିନା ମିସ୍ ଇଣ୍ଡିଆ । ଆଉ ତା ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଇଭେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟତା ଅର୍ଜନ କରିଥିବା ୩୦ ଜଣ ପ୍ରତିଯୋଗୀ, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଯାଇ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରି ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଲାଭ କରିଛନ୍ତି । ରତ୍ନସିଂହାସନ ସ୍ଥିତ ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ବିଗ୍ରହଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ବେଶ୍ ଅବିଭୂତ୍ ଓ ଭାବ ବିହ୍ବଳ ହୋଇଛନ୍ତି ଫେମିନା ମିସ ଇଣ୍ଡିଆ ପ୍ରତିଯୋଗୀ । ଆଜି ସକାଳ ୭ଟାରେ ୧୮ ପ୍ରତିଯୋଗୀଙ୍କ ସହ ଅଫିସିଆଲ୍ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଠାରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ପ୍ରଥମେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସିଂହଦ୍ଵାର ସମ୍ମୁଖ ଅରୁଣ ସ୍ତମ୍ଭରେ ପ୍ରଣିପାତ କରି ପତିତପାବନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ବାଇଶି ପାହାଚ ଦେଇ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇଥିଲେ। ମଙ୍ଗଳ ଆଳତି ପରେ ରତ୍ନସିଂହାସନ ସ୍ଥିତ ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ବିଗ୍ରହଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ ଫେମିନା ମିସ ଇଣ୍ଡିଆ ଇଭେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟତା ଅର୍ଜନ କରିଥିବା ପ୍ରତିଯୋଗୀ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ବେଶ୍ ଭାବବିହ୍ବଳ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ ପ୍ରତିଯୋଗୀ ।ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅପାର କରୁଣାରୁ ଦୀର୍ଘ ଦିନର ସ୍ବପ୍ନ ସାକାର ହେଲା ବୋଲି ଦର୍ଶନ ପରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କହିଁଛନ୍ତି ପ୍ରତିଯୋଗୀ। ସେମାନଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ଓ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦର୍ଶନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିଲା। ନିଜ ନିଜ ରାଜ୍ୟ ତଥା ଦେଶର ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲେ ପ୍ରତିଯୋଗୀ। ପାଟ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ଭାଗ୍ୟରେ ଥିଲେ ବୋଲି ସେମାନେ କହିଛନ୍ତି । ଏପ୍ରିଲ ୧୮ ତାରିଖରେ ଭୁବନେଶ୍ବରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଥିବା ୬୧ ତମ ଫେମିନା ମିସ ଇଣ୍ଡିଆ ଇଭେଣ୍ଟ ସମସ୍ତେ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ସହ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଶିଷ ନେଇଛନ୍ତି । ଦର୍ଶନ ପରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରତିଯୋଗୀ ଫଟୋ ସେସନ୍ କରିଥିଲେ ।

For All Latest Updates

TAGGED:

FEMINA MISS INDIA 2026
FEMINA MISS INDIA BHUBANESWAR
FEMINA MISS INDIA GRAND FINALE
FEMINA MISS INDIA CONTESTANTS PURI
FEMINA MISS INDIA CONTESTANTS PURI

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Odisha Team

...view details

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.