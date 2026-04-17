ପ୍ରବାଦ ପୁରୁଷ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ତିରୋଧାନ ଦିବସ ପାଳନ - FORMER CM BIJU PATNAIK

ପ୍ରବାଦ ପୁରୁଷ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ତିରୋଧାନ ଦିବସ (ETV Bharat Odisha)

By ETV Bharat Odisha Team

Published : April 17, 2026 at 4:45 PM IST

ନିମାପଡା/ପିପିଲି: ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱାଭିମାନର ପ୍ରତୀକ, ପ୍ରବାଦ ପୁରୁଷ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ତିରୋଧାନ ଦିବସ ଆଜି ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଗଭୀର ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳିର ସହ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ନିର୍ବାଚନମଣ୍ଡଳୀରେ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇ ଏହି ମହାନ ଜନନାୟକଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରାଯାଇଛି । ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ପିପିଲି ବିଜେଡି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଠାରେ ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା । ଦଳୀୟ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଓ ନେତୃବୃନ୍ଦ ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ମାଲ୍ୟାର୍ପଣ କରିବା ସହ ତାଙ୍କର ସ୍ମୃତି ଚାରଣ କରିଥିଲେ। ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ତିଳତର୍ପଣ କରାଯାଇଥିଲା । ଏହାପରେ ବିଭିନ୍ନ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ ଫଳ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଥିଲା ।

ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ପିପିଲି ଓ ଡେଲାଙ୍ଗ ବ୍ଲକରେ ମଧ୍ୟ ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦିବସ ବହୁ ଆଡ଼ମ୍ବରରେ ପାଳିତ ହୋଇଛି। ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ରୁଦ୍ର ପ୍ରତାପ ମହାରଥୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଆୟୋଜିତ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପିପିଲି ଓ ମଙ୍ଗଳପୁର ସରକାରୀ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ ଫଳ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଥିଲା । ଏଥିସହ ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମରେ ଅନ୍ତେବାସୀଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ଓ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇ ସେମାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ନିଆଯାଇଥିଲା। ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ପୁଷ୍ପମାଲ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରି ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜ୍ଞାପନ କରାଯିବା ସହ ତାଙ୍କର ନିର୍ଭୀକତା ଓ ଓଡ଼ିଶା ଗଠନରେ ଥିବା ଅବଦାନ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା ।


କେବଳ ଦଳୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନୁହେଁ, ବରଂ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଏହି ଦିବସକୁ ‘ସେବା ଦିବସ’ ଭାବେ ପାଳନ କରାଯାଇଛି। ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର, ବୃକ୍ଷରୋପଣ ଏବଂ ଅସହାୟମାନଙ୍କୁ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି । ବିଭିନ୍ନ ଆଲୋଚନା ଚକ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆଧୁନିକ ଓଡ଼ିଶା ନିର୍ମାଣରେ ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କ ଦୂରଦର୍ଶୀ ଚିନ୍ତାଧାରା ଓ ଅତୁଳନୀୟ ଭୂମିକାକୁ ମନେ ପକାଇଛନ୍ତି ବିଜୁ ପ୍ରେମୀ ।


ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ ବିଜେଡି ପକ୍ଷରୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧା ସୁମନ ଅର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି। ବିଜୁ ବାବୁ କେବଳ ଜଣେ ରାଜନେତା ନଥିଲେ, ସେ ଥିଲେ ଜଣେ ମହାନ ସଂଗ୍ରାମୀ ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ସ୍ୱପ୍ନଦ୍ରଷ୍ଟା। ତାଙ୍କର ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦିବସରେ ତାଙ୍କ ଅମର ଆତ୍ମା ପ୍ରତି ଗଭୀର ସମ୍ମାନ ଜଣାଇବା ସହ ତାଙ୍କ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ମାର୍ଗରେ ଚାଲିବାକୁ ସଂକଳ୍ପ ନିଆଯାଇଛି । ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ, ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କର ଥିବା ଭଲପାଇବା ଆଜି ପୁଣି ଥରେ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଛି  ।

ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଖବର

Mohammed Moquim Interview

ଯାହା ନେପାଳରେ ଘଟିଥିଲା ତାହା ଆଗକୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଘଟିବ, ଯୁବକମାନେ ନେତୃତ୍ବ ନେବେ ଓ ରାଜ୍ୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିବ:ମହମ୍ମଦ ମୋକିମ

April 15, 2026 at 9:06 PM IST
30 contestants of the 61st Femina Miss India visited Puri temple and sought the blessings of Lord Jagannath.

ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ୩୦ ସୁନ୍ଦରୀ: ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଲାଭକଲେ ୬୧ତମ ଫେମିନା ମିସ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ପ୍ରତିଯୋଗୀ

April 15, 2026 at 7:01 PM IST
Muslim Youth R K Sahil Mahali Dance Perform in Odia New Year Celebration in Jagatsinghpur

ଓଡ଼ିଆ ନବବର୍ଷ ପାଳନ, ଦର୍ଶକଙ୍କ ମନ ମୋହିଲା ମୁସଲମାନ ଯୁବକଙ୍କ ମାହାରି ନୃତ୍ୟ

April 15, 2026 at 3:09 PM IST
UDA JATRA

Watch: ରାଇରଙ୍ଗପୁର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଉଡା ଯାତ୍ରା ସମ୍ପନ୍ନ, ମାନସିକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ପାଇଁ ଶରୀରରେ କଣ୍ଟା ଫୋଡିଲେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ

April 15, 2026 at 12:00 PM IST

