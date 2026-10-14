Watch: ଗାଁରେ ବୁଲୁଥିଲା ୧୭ ଫୁଟ୍ ଲମ୍ବର ବିଶାଳ ଅଜଗର, ଛାନିଆ ଲୋକେ
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : October 14, 2026 at 1:34 PM IST
କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା: ନଦୀଘେରା ଅଞ୍ଚଳରେ ବିରାଟକାୟ ଅଜଗରକୁ ଦେଖି ଲୋକେ ଛାନିଆ । କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ମହାକାଳପଡ଼ା ବ୍ଲକ ବତୀଘର ପଞ୍ଚାୟତ ବରକୋଳି ଖୋଳା ଗ୍ରାମରେ ଗତକାଲି (ମଙ୍ଗଳବାର) ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଏକ ବିରାଟକାୟ ଅଜଗର ସାପ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଛି । ପ୍ରାୟ ୧୭ ଫୁଟରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲମ୍ବର ଏହି ବିଶାଳ ଅଜଗରକୁ ଗାଁ ମୁଣ୍ଡରେ ଦେଖି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଆତଙ୍କିତ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ ।
ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଠାରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ମଙ୍ଗଳବାର ରାତି ପ୍ରାୟ ୧୧ଟା ସମୟରେ କିଛି ସ୍ଥାନୀୟ ଯୁବକ ଗାଁ ମୁଣ୍ଡ ରାସ୍ତାରେ ଯାତାୟାତ କରୁଥିବା ବେଳେ ଏହି ଅଜଗର ସାପଟିକୁ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲେ । ସାପଟିର ଆକାର ଏତେ ବଡ଼ ଥିଲା ଯେ ଏହାକୁ ଦେଖି ସମସ୍ତେ ଭୟଭୀତ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ।ଏହାପରେ ତୁରନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଏକାଠି ହୋଇ ନିକଟସ୍ଥ ବନବିଭାଗ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ । ଏହାପରେ ବନ ବିଭାଗ ଟିମ୍ ପହଞ୍ଚି ସାପଟିକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ ।
ଉଦ୍ଧାର ପରେ ଅଜଗରଟିକୁ ସଂରକ୍ଷିତ ଜଙ୍ଗଲରେ ଛାଡ଼ି ଦିଆଯାଇଛି । ବତୀଘର ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ସଂରକ୍ଷିତ ଜଙ୍ଗଲରୁ ଖାଦ୍ୟ ଅନ୍ୱେଷଣରେ ସାପଟି ଜନବସତି ଆଡ଼କୁ ଚାଲି ଆସିଥିବା ବନବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି ।ଏହି ଘଟଣା ପରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବନବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ପାଟ୍ରୋଲିଂକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଛି । ରାତି ସମୟରେ ଏକାକୀ ବାହାରେ ନବୁଲିବାକୁ ଏବଂ କୌଣସି ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ଦେଖାଗଲେ ତୁରନ୍ତ ବନ ବିଭାଗକୁ ଜଣାଇବାକୁ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି ।
ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଗ୍ରାମବାସୀ ବିକ୍ରମ ମଣ୍ଡଳ କହିଛନ୍ତି,"ରାତିରେ ଗାଁ ମୁଣ୍ଡରେ ଏତେ ବଡ଼ ଅଜଗର ସାପକୁ ଦେଖି ଆମେ ସମସ୍ତେ ସ୍ତବ୍ଧ ହୋଇଯାଇଥିଲୁ । ନଦୀଘେରା ଅଞ୍ଚଳ ହୋଇଥିବାରୁ ଏବଂ ପାଖରେ ଜଙ୍ଗଲ ଥିବାରୁ ସାପ ଭୟ ସବୁବେଳେ ରହିଥାଏ । ମାତ୍ର ଏତେ ବଡ଼ ଅଜଗର ଗାଁ ଭିତରକୁ ଚାଲି ଆସିବା ଆମ ପାଇଁ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ । ଛୋଟ ପିଲା ଓ ଗୃହପାଳିତ ପଶୁଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାକୁ ନେଇ ଆମେ ଖୁବ୍ ଭୟଭୀତ ।"
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...Watch: ପୁରୀର ରେଲୱେ କୋଚିଂ ଡିପୋରୁ ବିଶାଳ ୧୨ ଫୁଟ ଅଜଗର ଉଦ୍ଧାର
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...କାଳ ସାଜିଲା ରିଲ୍ସ ନିଶା; ସାପ ଚୋଟରେ ଚାଲିଗଲା ସାପ ଧରାଳିଙ୍କ ଜୀବନ !
ଇଟିଭି ଭାରତ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା
କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା: ନଦୀଘେରା ଅଞ୍ଚଳରେ ବିରାଟକାୟ ଅଜଗରକୁ ଦେଖି ଲୋକେ ଛାନିଆ । କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ମହାକାଳପଡ଼ା ବ୍ଲକ ବତୀଘର ପଞ୍ଚାୟତ ବରକୋଳି ଖୋଳା ଗ୍ରାମରେ ଗତକାଲି (ମଙ୍ଗଳବାର) ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଏକ ବିରାଟକାୟ ଅଜଗର ସାପ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଛି । ପ୍ରାୟ ୧୭ ଫୁଟରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲମ୍ବର ଏହି ବିଶାଳ ଅଜଗରକୁ ଗାଁ ମୁଣ୍ଡରେ ଦେଖି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଆତଙ୍କିତ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ ।
ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଠାରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ମଙ୍ଗଳବାର ରାତି ପ୍ରାୟ ୧୧ଟା ସମୟରେ କିଛି ସ୍ଥାନୀୟ ଯୁବକ ଗାଁ ମୁଣ୍ଡ ରାସ୍ତାରେ ଯାତାୟାତ କରୁଥିବା ବେଳେ ଏହି ଅଜଗର ସାପଟିକୁ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲେ । ସାପଟିର ଆକାର ଏତେ ବଡ଼ ଥିଲା ଯେ ଏହାକୁ ଦେଖି ସମସ୍ତେ ଭୟଭୀତ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ।ଏହାପରେ ତୁରନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଏକାଠି ହୋଇ ନିକଟସ୍ଥ ବନବିଭାଗ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ । ଏହାପରେ ବନ ବିଭାଗ ଟିମ୍ ପହଞ୍ଚି ସାପଟିକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ ।
ଉଦ୍ଧାର ପରେ ଅଜଗରଟିକୁ ସଂରକ୍ଷିତ ଜଙ୍ଗଲରେ ଛାଡ଼ି ଦିଆଯାଇଛି । ବତୀଘର ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ସଂରକ୍ଷିତ ଜଙ୍ଗଲରୁ ଖାଦ୍ୟ ଅନ୍ୱେଷଣରେ ସାପଟି ଜନବସତି ଆଡ଼କୁ ଚାଲି ଆସିଥିବା ବନବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି ।ଏହି ଘଟଣା ପରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବନବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ପାଟ୍ରୋଲିଂକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଛି । ରାତି ସମୟରେ ଏକାକୀ ବାହାରେ ନବୁଲିବାକୁ ଏବଂ କୌଣସି ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ଦେଖାଗଲେ ତୁରନ୍ତ ବନ ବିଭାଗକୁ ଜଣାଇବାକୁ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି ।
ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଗ୍ରାମବାସୀ ବିକ୍ରମ ମଣ୍ଡଳ କହିଛନ୍ତି,"ରାତିରେ ଗାଁ ମୁଣ୍ଡରେ ଏତେ ବଡ଼ ଅଜଗର ସାପକୁ ଦେଖି ଆମେ ସମସ୍ତେ ସ୍ତବ୍ଧ ହୋଇଯାଇଥିଲୁ । ନଦୀଘେରା ଅଞ୍ଚଳ ହୋଇଥିବାରୁ ଏବଂ ପାଖରେ ଜଙ୍ଗଲ ଥିବାରୁ ସାପ ଭୟ ସବୁବେଳେ ରହିଥାଏ । ମାତ୍ର ଏତେ ବଡ଼ ଅଜଗର ଗାଁ ଭିତରକୁ ଚାଲି ଆସିବା ଆମ ପାଇଁ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ । ଛୋଟ ପିଲା ଓ ଗୃହପାଳିତ ପଶୁଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାକୁ ନେଇ ଆମେ ଖୁବ୍ ଭୟଭୀତ ।"
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...Watch: ପୁରୀର ରେଲୱେ କୋଚିଂ ଡିପୋରୁ ବିଶାଳ ୧୨ ଫୁଟ ଅଜଗର ଉଦ୍ଧାର
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...କାଳ ସାଜିଲା ରିଲ୍ସ ନିଶା; ସାପ ଚୋଟରେ ଚାଲିଗଲା ସାପ ଧରାଳିଙ୍କ ଜୀବନ !
ଇଟିଭି ଭାରତ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା