ETV Bharat / Videos

Watch: ଗାଁରେ ବୁଲୁଥିଲା ୧୭ ଫୁଟ୍ ଲମ୍ବର ବିଶାଳ ଅଜଗର, ଛାନିଆ ଲୋକେ

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
୧୭ ଫୁଟ ଲମ୍ବର ଏକ ବିଶାଳ ଅଜଗର ସାପ ଉଦ୍ଧାର (ETV Bharat Odisha)

By ETV Bharat Odisha Team

Published : October 14, 2026 at 1:34 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା: ନଦୀଘେରା ଅଞ୍ଚଳରେ ବିରାଟକାୟ ଅଜଗରକୁ ଦେଖି ଲୋକେ ଛାନିଆ । କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ମହାକାଳପଡ଼ା ବ୍ଲକ ବତୀଘର ପଞ୍ଚାୟତ ବରକୋଳି ଖୋଳା ଗ୍ରାମରେ ଗତକାଲି (ମଙ୍ଗଳବାର) ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଏକ ବିରାଟକାୟ ଅଜଗର ସାପ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଛି । ପ୍ରାୟ ୧୭ ଫୁଟରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲମ୍ବର ଏହି ବିଶାଳ ଅଜଗରକୁ ଗାଁ ମୁଣ୍ଡରେ ଦେଖି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଆତଙ୍କିତ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ ।

ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଠାରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ମଙ୍ଗଳବାର ରାତି ପ୍ରାୟ ୧୧ଟା ସମୟରେ କିଛି ସ୍ଥାନୀୟ ଯୁବକ ଗାଁ ମୁଣ୍ଡ ରାସ୍ତାରେ ଯାତାୟାତ କରୁଥିବା ବେଳେ ଏହି ଅଜଗର ସାପଟିକୁ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲେ । ସାପଟିର ଆକାର ଏତେ ବଡ଼ ଥିଲା ଯେ ଏହାକୁ ଦେଖି ସମସ୍ତେ ଭୟଭୀତ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ।ଏହାପରେ ତୁରନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଏକାଠି ହୋଇ ନିକଟସ୍ଥ ବନବିଭାଗ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ । ଏହାପରେ ବନ ବିଭାଗ ଟିମ୍ ପହଞ୍ଚି ସାପଟିକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ । 

ଉଦ୍ଧାର ପରେ ଅଜଗରଟିକୁ ସଂରକ୍ଷିତ ଜଙ୍ଗଲରେ ଛାଡ଼ି ଦିଆଯାଇଛି । ବତୀଘର ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ସଂରକ୍ଷିତ ଜଙ୍ଗଲରୁ ଖାଦ୍ୟ ଅନ୍ୱେଷଣରେ ସାପଟି ଜନବସତି ଆଡ଼କୁ ଚାଲି ଆସିଥିବା ବନବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି ।​ଏହି ଘଟଣା ପରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବନବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ପାଟ୍ରୋଲିଂକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଛି । ରାତି ସମୟରେ ଏକାକୀ ବାହାରେ ନବୁଲିବାକୁ ଏବଂ କୌଣସି ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ଦେଖାଗଲେ ତୁରନ୍ତ ବନ ବିଭାଗକୁ ଜଣାଇବାକୁ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି ।

ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଗ୍ରାମବାସୀ ବିକ୍ରମ ମଣ୍ଡଳ କହିଛନ୍ତି,​"ରାତିରେ ଗାଁ ମୁଣ୍ଡରେ ଏତେ ବଡ଼ ଅଜଗର ସାପକୁ ଦେଖି ଆମେ ସମସ୍ତେ ସ୍ତବ୍ଧ ହୋଇଯାଇଥିଲୁ । ନଦୀଘେରା ଅଞ୍ଚଳ ହୋଇଥିବାରୁ ଏବଂ ପାଖରେ ଜଙ୍ଗଲ ଥିବାରୁ ସାପ ଭୟ ସବୁବେଳେ ରହିଥାଏ । ମାତ୍ର ଏତେ ବଡ଼ ଅଜଗର ଗାଁ ଭିତରକୁ ଚାଲି ଆସିବା ଆମ ପାଇଁ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ । ଛୋଟ ପିଲା ଓ ଗୃହପାଳିତ ପଶୁଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାକୁ ନେଇ ଆମେ ଖୁବ୍ ଭୟଭୀତ ।"

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...Watch: ପୁରୀର ରେଲୱେ କୋଚିଂ ଡିପୋରୁ ବିଶାଳ ୧୨ ଫୁଟ ଅଜଗର ଉଦ୍ଧାର

 ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...କାଳ ସାଜିଲା ରିଲ୍ସ ନିଶା; ସାପ ଚୋଟରେ ଚାଲିଗଲା ସାପ ଧରାଳିଙ୍କ ଜୀବନ !

ଇଟିଭି ଭାରତ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା

କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା: ନଦୀଘେରା ଅଞ୍ଚଳରେ ବିରାଟକାୟ ଅଜଗରକୁ ଦେଖି ଲୋକେ ଛାନିଆ । କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ମହାକାଳପଡ଼ା ବ୍ଲକ ବତୀଘର ପଞ୍ଚାୟତ ବରକୋଳି ଖୋଳା ଗ୍ରାମରେ ଗତକାଲି (ମଙ୍ଗଳବାର) ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଏକ ବିରାଟକାୟ ଅଜଗର ସାପ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଛି । ପ୍ରାୟ ୧୭ ଫୁଟରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲମ୍ବର ଏହି ବିଶାଳ ଅଜଗରକୁ ଗାଁ ମୁଣ୍ଡରେ ଦେଖି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଆତଙ୍କିତ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ ।

ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଠାରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ମଙ୍ଗଳବାର ରାତି ପ୍ରାୟ ୧୧ଟା ସମୟରେ କିଛି ସ୍ଥାନୀୟ ଯୁବକ ଗାଁ ମୁଣ୍ଡ ରାସ୍ତାରେ ଯାତାୟାତ କରୁଥିବା ବେଳେ ଏହି ଅଜଗର ସାପଟିକୁ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲେ । ସାପଟିର ଆକାର ଏତେ ବଡ଼ ଥିଲା ଯେ ଏହାକୁ ଦେଖି ସମସ୍ତେ ଭୟଭୀତ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ।ଏହାପରେ ତୁରନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଏକାଠି ହୋଇ ନିକଟସ୍ଥ ବନବିଭାଗ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ । ଏହାପରେ ବନ ବିଭାଗ ଟିମ୍ ପହଞ୍ଚି ସାପଟିକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ । 

ଉଦ୍ଧାର ପରେ ଅଜଗରଟିକୁ ସଂରକ୍ଷିତ ଜଙ୍ଗଲରେ ଛାଡ଼ି ଦିଆଯାଇଛି । ବତୀଘର ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ସଂରକ୍ଷିତ ଜଙ୍ଗଲରୁ ଖାଦ୍ୟ ଅନ୍ୱେଷଣରେ ସାପଟି ଜନବସତି ଆଡ଼କୁ ଚାଲି ଆସିଥିବା ବନବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି ।​ଏହି ଘଟଣା ପରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବନବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ପାଟ୍ରୋଲିଂକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଛି । ରାତି ସମୟରେ ଏକାକୀ ବାହାରେ ନବୁଲିବାକୁ ଏବଂ କୌଣସି ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ଦେଖାଗଲେ ତୁରନ୍ତ ବନ ବିଭାଗକୁ ଜଣାଇବାକୁ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି ।

ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଗ୍ରାମବାସୀ ବିକ୍ରମ ମଣ୍ଡଳ କହିଛନ୍ତି,​"ରାତିରେ ଗାଁ ମୁଣ୍ଡରେ ଏତେ ବଡ଼ ଅଜଗର ସାପକୁ ଦେଖି ଆମେ ସମସ୍ତେ ସ୍ତବ୍ଧ ହୋଇଯାଇଥିଲୁ । ନଦୀଘେରା ଅଞ୍ଚଳ ହୋଇଥିବାରୁ ଏବଂ ପାଖରେ ଜଙ୍ଗଲ ଥିବାରୁ ସାପ ଭୟ ସବୁବେଳେ ରହିଥାଏ । ମାତ୍ର ଏତେ ବଡ଼ ଅଜଗର ଗାଁ ଭିତରକୁ ଚାଲି ଆସିବା ଆମ ପାଇଁ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ । ଛୋଟ ପିଲା ଓ ଗୃହପାଳିତ ପଶୁଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାକୁ ନେଇ ଆମେ ଖୁବ୍ ଭୟଭୀତ ।"

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...Watch: ପୁରୀର ରେଲୱେ କୋଚିଂ ଡିପୋରୁ ବିଶାଳ ୧୨ ଫୁଟ ଅଜଗର ଉଦ୍ଧାର

 ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...କାଳ ସାଜିଲା ରିଲ୍ସ ନିଶା; ସାପ ଚୋଟରେ ଚାଲିଗଲା ସାପ ଧରାଳିଙ୍କ ଜୀବନ !

ଇଟିଭି ଭାରତ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା

For All Latest Updates

TAGGED:

PYTHON RESCUED MAHAKALAPADA
KENDRAPARA NEWS
ଅଜଗର ସାପ ଉଦ୍ଧାର
୧୭ ଫୁଟ ଅଜଗର ସାପ ଉଦ୍ଧାର
17 FEET LONG PYTHON RESCUED

ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଖବର

Giant 12 feet 15 kg weight python rescued from Railway coaching Depo Puri

Watch: ପୁରୀର ରେଲୱେ କୋଚିଂ ଡିପୋରୁ ବିଶାଳ ୧୨ ଫୁଟ ଅଜଗର ଉଦ୍ଧାର

October 13, 2026 at 5:17 PM IST
Navratri third day Kakatpur Maa Mangala Kalakali besha Darshan

ନବରାତ୍ରିର ତୃତୀୟ ଦିନ: କଳାକଲି ବେଶରେ ଦର୍ଶନ ଦେଉଛନ୍ତି କାକଟପୁର ମା' ମଙ୍ଗଳା

October 13, 2026 at 1:07 PM IST
Jajpur Maa biraja Rath yatra

ମା’ ବିରଜାଙ୍କ ରଥଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ, ରଥ ଟାଣିବାକୁ ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତଙ୍କ ସମାଗମ

October 13, 2026 at 10:03 AM IST
Anganwadi Workers Association

ଅଙ୍ଗନବାଡି ଲେଡିଜ୍ ୱାର୍କସ ଆସୋସିଏସନ୍ ତରଫରୁ ବିକ୍ଷୋଭ, ଦାବି ପୂରଣ ନହେଲେ କଲମ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ ଚେତାବନୀ

October 12, 2026 at 6:14 PM IST

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.