'ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍'ର ୧୫୦ ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି, ବାଲୁକା ଆନିମେସନ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲେ ଶିଳ୍ପୀ ମାନସ - 150 YEARS OF VANDE MATARAM

By ETV Bharat Odisha Team

Published : November 6, 2025 at 8:57 PM IST

1 Min Read
ପୁରୀ: ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଗୀତ 'ବନ୍ଦେ ମାତରମ'ର ୧୫୦ ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ଉପଲକ୍ଷେ ଏକ ବାଲୁକା ଆନିମେସନ୍ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ବାଲୁକା ଶିଳ୍ପୀ ମାନସ କୁମାର ସାହୁ । ଏହି ଆନିମେସନ୍‌ରେ ସେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ 'ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍' ଗୀତର ଯାତ୍ରାକୁ ଚିତ୍ରିତ କରିଛନ୍ତି । ବଙ୍କିମଚନ୍ଦ୍ର ଚଟ୍ଟୋପାଧ୍ୟାୟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ ଏହି ଅମର ଗୀତ କିପରି ଭାରତୀୟ ସ୍ଵାଧୀନତା ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ପ୍ରେରିତ କରିଥିଲା, ତାହା ଏହି ବାଲୁକା କଳାକୃତିରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ।


ଦୁଇ ମିନିଟ୍ ତିରିଶି ସେକେଣ୍ଡର ଏହି ବାଲୁକା ଆନିମେସନ୍ ମାନସ କୁମାର ସାହୁଙ୍କ ପୁରୀରେ ଥିବା ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୟାଣ୍ଡ ଆନିମେସନ୍ ଷ୍ଟୁଡିଓରେ ସୃଜିତ ହୋଇଛି । ଏହି ଆନିମେସନ୍‌କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାୟ ଦୁଇ ଦିନ ସମୟ ଲାଗିଛି । ଏହି ସୃଜନଶୀଳ ପ୍ରୟାସ ମାଧ୍ୟମରେ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଖ୍ୟାତିସମ୍ପନ୍ନ ଏହି ଶିଳ୍ପୀ ପୁନର୍ବାର ତାଙ୍କ ଶିଳ୍ପୀୟ ପାରଦର୍ଶିତା ଓ ଭାରତର ସମୃଦ୍ଧ ସାଂସ୍କୃତିକ ଓ ଦେଶଭକ୍ତିମୟ ଐତିହ୍ୟ ପ୍ରତି ଗଭୀର ଶ୍ରଦ୍ଧା ଦେଖାଇଛନ୍ତି ।

ବାଲୁକା ଶିଳ୍ପୀ ମାନସ କୁମାର ସାହୁ କହିଛନ୍ତି, "ବନ୍ଦେ ମାତରମ କେବଳ ଏକ ଶବ୍ଦ କି କବିତା ନୁହେଁ, ଏହା କୋଟି କୋଟି ଭାରତୀୟଙ୍କ ହୃଦୟର କଥା । କୋଟି କୋଟି ଭାରତୀୟ ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍‌ କହି ଏକାଠି ହୋଇଯାଆନ୍ତି ଦେଶମାତୃକା ପାଇଁ ଜୀବନ ଦେବା ପାଇଁ । ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଭାରତ ଗଠନ କରିବା ପାଇଁ ବନ୍ଦେ ମାତରମ ଏକ ମସାଲ ଭଳି କାମ ଦେଇଥିଲା । ଏହାର ଲେଖକ ବଙ୍କିମଚନ୍ଦ୍ର ଚଟ୍ଟୋପାଧ୍ୟାୟଙ୍କୁ କୋଟି କୋଟି ପ୍ରଣାମ । ତାଙ୍କ ଲେଖା ଦେଶର ସ୍ବତନ୍ତ୍ରତା ପାଇଁ ମସାଲ ଭଳି କାମ କରିଥିଲା । ଏହି ସ୍ୟାଣ୍ଡ ଆନିମେସନ୍‌କୁ ଆମେ ବଙ୍କିମଚନ୍ଦ୍ର ଚଟ୍ଟୋପାଧ୍ୟାୟଙ୍କ ପାଇଁ ସମର୍ପିତ କରୁଛି ।" 

ଇଟିଭି ଭାରତ, ପୁରୀ

