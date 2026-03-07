ନିଆଳିରେ 130 ବର୍ଷ ପୁରାତନ ଦୋପଟି ମେଲଣ ଆରମ୍ଭ, ହରିହର ଭେଟ ସହିତ ଏକାଠି ହେଲେ ୬୪ ବିମାନ - 130 YEAR OLD MELANA TRADITION
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : March 7, 2026 at 2:38 PM IST
DOOPATI MELANA ନିଆଳି: ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଦୋପଟି ମେଲଣର ଶୁଭାରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ନିଆଳି ବ୍ଳକ କସର୍ଦ୍ଦା ଅଞ୍ଚଳରେ ଧୁମଧାମରେ ମେଳଣ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ଚଳିତ ବର୍ଷ ୬୪ଟି ଦୋଳ ବିମାନ ମେଲଣ ପଡିଆରେ ଏକାଠି ହୋଇଛନ୍ତି । ଏହା ଆଗାମୀ ୧୫ ଦିନ ଧରି ଚାଲିବ । ପ୍ରତିବର୍ଷ ଭଳି ଚଳିତବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ପାଚିଲା କଦଳୀ କାନ୍ଦି ଭୋଗ ଲଗାଯାଉଛି ।
ବ୍ରିଟିଶ ଅମଳ ପରମ୍ପରା:
ବ୍ରିଟିଶ ଅମଳରୁ ଏହି ମେଲଣ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା କହିଛନ୍ତି । ଏହି ମେଳଣ ପଡିଆକୁ ପ୍ରଥମେ କସର୍ଦ୍ଦା ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣଙ୍କ ପ୍ରବେଶ ପରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦୋଳ ଠାକୁର ପ୍ରବେଶ କରିଥାନ୍ତି । ଶେଷରେ ଗୋପାଳ ଜୀଉ ପ୍ରବେଶ କରିଥାନ୍ତି । ସେହିପରି ଫେରିବା ବେଳକୁ ପ୍ରଥମେ ଗୋପାଳ ଜୀଉ ଗମନ କରିଥାନ୍ତି ଓ ପରେ ଅନ୍ୟ ଠାକୁରଙ୍କ ସହିତ ଶେଷରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିଥାନ୍ତି ।
ଲକ୍ଷାଧିକ ଭକ୍ତଙ୍କ ସମାଗମ:
୧୩୦ ବର୍ଷର ପୁରାତନ ପରମ୍ପରା ନେଇ ଏହି ମେଲଣ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଥିବା ନେଇ ଜଣେ ଭକ୍ତ କହିଛନ୍ତି । ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏଠାରେ ମେଲଣ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷାଧିକ ସଂଖ୍ୟାରେ ଭକ୍ତଙ୍କ ସମାଗମ ହୋଇଥାଏ । ଏଠାରେ ଶହ ଶହ ପାଚିଲା କଦଳୀ ଭୋଗ କରାଯିବା ନେଇ ପରମ୍ପରା ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ।
ଗତକାଲି (ଶୁକ୍ରବାର) ରାତିରେ ବାଜା ଏବଂ ବାଣ ଫୁଠାଇ ଦୋଳ ବିମାନଗୁଡିକ ସୁସଜ୍ଜିତ ହୋଇ ମେଲଣ ପଡିଆକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ । ଶନିବାର ସକାଳୁ ରୀତିନୀତି ଅନୁସାରେ ଦୋଳ ବିମାନରେ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରାଯିବା ପରେ ହରିହର ଭେଟ ନୀତି ସଂପନ୍ନ ହୋଇଥିଲା। ।
ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା:
ଶାନ୍ତି କମିଟି ଏବଂ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି । ଜିଲ୍ଲା ଓ ଜିଲ୍ଲା ବାହାରର ହଜାର ହଜାର ବ୍ୟବସାୟୀ ଦୋକାନ ଖୋଲିଛନ୍ତି । ଘର କରଣା ଜିନିଷଠାରୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସୁଆଦିଆ ଖାଦ୍ୟର ପସରା ମେଲିଛି । ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିଡ଼ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ:
ହୋଲି ରଙ୍ଗରେ ନୁହେଁ; ଗୋଳାବାରୁଦ ଫୁଟାଇ ଉତ୍ସବ ପାଳନ୍ତି ଏହି ଗାଁର ଲୋକେ
ଭଜନ କିର୍ତ୍ତନ ସହିତ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ହୋଲି ଉତ୍ସବ ପାଳନରେ ସାମିଲ ହେଲେ ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ
ରାଜଧାନୀରେ ହୋଲିର ଧୁମ୍: ଗୀତର ତାଳେ ତାଳେ ଝୁମିଲେ ଯୁବପିଢ଼ି, ବିଧାୟକ ମେୟର ଖେଳିଲେ ହୋଲି
ଇଟିଭି ଭାରତ, ନିଆଳି
DOOPATI MELANA ନିଆଳି: ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଦୋପଟି ମେଲଣର ଶୁଭାରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ନିଆଳି ବ୍ଳକ କସର୍ଦ୍ଦା ଅଞ୍ଚଳରେ ଧୁମଧାମରେ ମେଳଣ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ଚଳିତ ବର୍ଷ ୬୪ଟି ଦୋଳ ବିମାନ ମେଲଣ ପଡିଆରେ ଏକାଠି ହୋଇଛନ୍ତି । ଏହା ଆଗାମୀ ୧୫ ଦିନ ଧରି ଚାଲିବ । ପ୍ରତିବର୍ଷ ଭଳି ଚଳିତବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ପାଚିଲା କଦଳୀ କାନ୍ଦି ଭୋଗ ଲଗାଯାଉଛି ।
ବ୍ରିଟିଶ ଅମଳ ପରମ୍ପରା:
ବ୍ରିଟିଶ ଅମଳରୁ ଏହି ମେଲଣ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା କହିଛନ୍ତି । ଏହି ମେଳଣ ପଡିଆକୁ ପ୍ରଥମେ କସର୍ଦ୍ଦା ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣଙ୍କ ପ୍ରବେଶ ପରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦୋଳ ଠାକୁର ପ୍ରବେଶ କରିଥାନ୍ତି । ଶେଷରେ ଗୋପାଳ ଜୀଉ ପ୍ରବେଶ କରିଥାନ୍ତି । ସେହିପରି ଫେରିବା ବେଳକୁ ପ୍ରଥମେ ଗୋପାଳ ଜୀଉ ଗମନ କରିଥାନ୍ତି ଓ ପରେ ଅନ୍ୟ ଠାକୁରଙ୍କ ସହିତ ଶେଷରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିଥାନ୍ତି ।
ଲକ୍ଷାଧିକ ଭକ୍ତଙ୍କ ସମାଗମ:
୧୩୦ ବର୍ଷର ପୁରାତନ ପରମ୍ପରା ନେଇ ଏହି ମେଲଣ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଥିବା ନେଇ ଜଣେ ଭକ୍ତ କହିଛନ୍ତି । ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏଠାରେ ମେଲଣ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷାଧିକ ସଂଖ୍ୟାରେ ଭକ୍ତଙ୍କ ସମାଗମ ହୋଇଥାଏ । ଏଠାରେ ଶହ ଶହ ପାଚିଲା କଦଳୀ ଭୋଗ କରାଯିବା ନେଇ ପରମ୍ପରା ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ।
ଗତକାଲି (ଶୁକ୍ରବାର) ରାତିରେ ବାଜା ଏବଂ ବାଣ ଫୁଠାଇ ଦୋଳ ବିମାନଗୁଡିକ ସୁସଜ୍ଜିତ ହୋଇ ମେଲଣ ପଡିଆକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ । ଶନିବାର ସକାଳୁ ରୀତିନୀତି ଅନୁସାରେ ଦୋଳ ବିମାନରେ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରାଯିବା ପରେ ହରିହର ଭେଟ ନୀତି ସଂପନ୍ନ ହୋଇଥିଲା। ।
ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା:
ଶାନ୍ତି କମିଟି ଏବଂ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି । ଜିଲ୍ଲା ଓ ଜିଲ୍ଲା ବାହାରର ହଜାର ହଜାର ବ୍ୟବସାୟୀ ଦୋକାନ ଖୋଲିଛନ୍ତି । ଘର କରଣା ଜିନିଷଠାରୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସୁଆଦିଆ ଖାଦ୍ୟର ପସରା ମେଲିଛି । ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିଡ଼ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ:
ହୋଲି ରଙ୍ଗରେ ନୁହେଁ; ଗୋଳାବାରୁଦ ଫୁଟାଇ ଉତ୍ସବ ପାଳନ୍ତି ଏହି ଗାଁର ଲୋକେ
ଭଜନ କିର୍ତ୍ତନ ସହିତ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ହୋଲି ଉତ୍ସବ ପାଳନରେ ସାମିଲ ହେଲେ ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ
ରାଜଧାନୀରେ ହୋଲିର ଧୁମ୍: ଗୀତର ତାଳେ ତାଳେ ଝୁମିଲେ ଯୁବପିଢ଼ି, ବିଧାୟକ ମେୟର ଖେଳିଲେ ହୋଲି
ଇଟିଭି ଭାରତ, ନିଆଳି