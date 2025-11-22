ETV Bharat / Videos

ବ୍ରହ୍ମପୁର ମଣ୍ଡଳ କାରାଗାରରେ ପାଳିତ ହେଲା ଶହୀଦ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାୟକଙ୍କ 126 ତମ ଜୟନ୍ତୀ - LAXMAN NAYAK BIRTH ANNIVERSARY

By ETV Bharat Odisha Team

Published : November 22, 2025 at 11:16 PM IST

1 Min Read
Laxman Nayak 126th birth anniversary ବ୍ରହ୍ମପୁର: ଇଂରେଜ ସରକାରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଲଢି ଶହୀଦ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାୟକଙ୍କ ଆଜି (ନଭେମ୍ବର 22) ୧୨୬ ତମ ଜନ୍ମ ଜୟନ୍ତୀ । ଏହି ଅବସରରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ମଣ୍ଡଳ କାରାଗାରରେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାୟକଙ୍କ ସ୍ମୃତିଚାରଣ କରିଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମପୁର ବିଧାୟକ କେ ଅନିଲ କୁମାର, ବ୍ରହ୍ମପୁର ମହାନଗର ନିଗମ ମେୟର ସଂଘମିତ୍ରା ଦଳେଇ ପ୍ରମୁଖ । ଓଡ଼ିଶାର ଏହି ଆଦିବାସୀ ସ୍ଵାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ କିପରି ଜାତିର ଜନକ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ଆଦର୍ଶରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲି ସ୍ଵାଧୀନତା ଅହିଂସାର ବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରଚାର କରୁଥିଲେ ସେନେଇ ମନେ ପକାଇଛନ୍ତି । 

ଶହୀଦ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାୟକଙ୍କ ଜନ୍ମ ଜୟନ୍ତୀ:

କେବଳ ବ୍ରିଟିଶ ବିରୋଧରେ ନୁହେଁ ଦେଶର ଜମିଦାରୀ, ସାହୁକାରୀ, ମୁସ୍ତାଦାରି ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଢେଇ କରିଥିଲେ ସେ ।  ଅନ୍ଧ ବିଶ୍ଵାସ ଓ କୁସଂସ୍କାର ବିରୋଧରେ ଗାଁ ଗାଁରେ ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବା ଠାରୁ ମଦ୍ୟପାନ ଯୋଗୁଁ କିପରି ଶିକ୍ଷା, ସାମାଜିକ ଓ ଆର୍ଥିକ ଜୀବନ କିଭଳି କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୁଏ ସେନେଇ ସର୍ବଦା ବୁଝାଇ ଆସୁଥିଲେ ଶହୀଦ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାୟକ । ଶୋଷିତ, ଅତ୍ୟାଚାରିତ ଆଦିବାସୀଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ସେ ସ୍ୱର ଉଠାଉଥିଲେ । 

ବ୍ରହ୍ମପୁର ମଣ୍ଡଳ କାରାଗାରରେ ଫାଶୀ ପାଇଥିଲେ ଶହୀଦ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାୟକ:

ସେହି ମହାନ୍ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଗତ ୧୮୯୯ ମସିହା ନଭେମ୍ବର ୨୨ ତାରିଖରେ ଅଭିଭକ୍ତ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାର ତେନ୍ତୁଲିଗୁମ୍ମା ଗ୍ରାମରେ ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ । ଆଉ ଶେଷରେ ଇଂରେଜ ସରକାରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଢେଇ କରି ଏହି ଆଦିବାସୀ ନେତା ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାୟକ ୧୯୪୩ ମସିହା ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସର ୨୯ ତାରିଖରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ମଣ୍ଡଳ କାରାଗାରରେ ଫାଣ୍ଡି ଦଣ୍ଡରେ ଦଣ୍ଡିତ ହୋଇଥିଲେ ।  

ବ୍ରହ୍ମପୁରର ମଣ୍ଡଳ କାରାଗାର ପରିସରରେ ରହିଥିବା ଶହୀଦ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାୟକଙ୍କ ସ୍ମୃତି ମନ୍ଦିରରେ ଯେଉଁଠି ସେ ବନ୍ଦୀ ରହିଥିଲେ ଓ ମଣ୍ଡଳ କାରାଗାର ବାହାରେ ଯେଉଁଠି ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାୟକଙ୍କୁ ଫାଶୀ ଦିଆଯାଇଥିଲା ସେହିଠାରେ ସ୍ଥାପିତ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ପୁଷ୍ପ ମାଲ୍ୟାର୍ପଣ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା । ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ବିଧାୟକ କେ ଅନିଲ କୁମାର ସମେତ ମହାନଗର ନିଗମ ମେୟର ସଂଘମିତ୍ରା ଦଳେଇ, ବ୍ରହ୍ମପୁର ମହାନଗର ନିଗମ କମିଶନର ପ୍ରଥମେଶ ଅରବିନ୍ଦ ରାଜଶିର୍କେ, ମଣ୍ଡଳ କାରାଗାର ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକ୍ଷକ ଧୀରେନ୍ଦ୍ରନାଥ ବାରିକ, ଜେଲର ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ଧଙ୍ଗଡା ମାଝି ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ।  

ଇଟିଭି ଭାରତ, ବ୍ରହ୍ମପୁର 

ETV Bharat Odisha Team

