ଭାରତରେ ବଢ଼ିବ ଚିତାବାଘ ସଂଖ୍ୟା: କୁନୋ ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନକୁ ଆସିବେ 12 ଶାବକ
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : September 15, 2026 at 2:03 PM IST
ସିଓପୁର (ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦେଶ): ଭାରତରେ ଚିତାବାଘଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ପୁଣି ଆଫ୍ରିକାରୁ ଆସୁଛନ୍ତି ନୂଆ ଅତିଥି । ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ସିଓପୁରସ୍ଥିତ କୁନୋ ଜାତୀୟ ଉଦ୍ଯାନରେ ଚିତାଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ବିଭାଗୀୟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି । ବର୍ଷାଋତୁ ଶେଷ ହେବା ପରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାରୁ ଆଉ 12ଟି ଚିତା ଆସନ୍ତା ଅକ୍ଟୋବରରୁ ଡିସେମ୍ବର ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଅଣାଯିବାକୁ ଯୋଜନା ରହିଛି।
18ଟି ଭାରତୀୟ ଚିତାଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ ତିନିଟି ଅଭୟାରଣ୍ୟକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯିବା ପାଇଁ ବିଚାର କରାଯାଉଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତରେ ଚିତା ସଂଖ୍ୟା 53 । ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 49ଟି କୁନୋ ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନରେ ଅଛନ୍ତି ।
2022 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 17 ତାରିଖରେ ଚିତାବାଘଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଆଫ୍ରିକା ମହାଦେଶର ନାମିବ୍ୟାରୁ ଆସିଥିବା 8ଟି ଚିତାବାଘଙ୍କୁ କୁନୋ ଜାତୀୟ ଉଦ୍ଯାନରେ ଛାଡିଥିଲେ । ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ 5ଟି ମାଈ ଚିତା ଓ 3ଟି ପୁରୁଷ/ ଅଣ୍ଡିରା ଚିତା ଥିଲେ । ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାରୁ ଆଉ 12ଟି ଚିତାବାଘ ଅଣାଯାଇଥିଲା । ପରେ ମେ 2026ରେ ବୋଟସ୍ବାନାରୁ 2ଟି ଚିତାବାଘ ଏହି ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନରେ ଛଡ଼ାଯାଇଥିଲା ।
ସମୁଦାୟ 29ଟି ଚିତାବାଘ ବିଦେଶରୁ ଅଣାଯାଇଛି । ଅବଶିଷ୍ଟ ଚିତାବାଘ ଏଠାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି । ଏପଟେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 22ଟି ଚିତାବାଘଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି।
ସିଓପୁର (ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦେଶ): ଭାରତରେ ଚିତାବାଘଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ପୁଣି ଆଫ୍ରିକାରୁ ଆସୁଛନ୍ତି ନୂଆ ଅତିଥି । ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ସିଓପୁରସ୍ଥିତ କୁନୋ ଜାତୀୟ ଉଦ୍ଯାନରେ ଚିତାଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ବିଭାଗୀୟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି । ବର୍ଷାଋତୁ ଶେଷ ହେବା ପରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାରୁ ଆଉ 12ଟି ଚିତା ଆସନ୍ତା ଅକ୍ଟୋବରରୁ ଡିସେମ୍ବର ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଅଣାଯିବାକୁ ଯୋଜନା ରହିଛି।
18ଟି ଭାରତୀୟ ଚିତାଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ ତିନିଟି ଅଭୟାରଣ୍ୟକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯିବା ପାଇଁ ବିଚାର କରାଯାଉଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତରେ ଚିତା ସଂଖ୍ୟା 53 । ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 49ଟି କୁନୋ ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନରେ ଅଛନ୍ତି ।
2022 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 17 ତାରିଖରେ ଚିତାବାଘଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଆଫ୍ରିକା ମହାଦେଶର ନାମିବ୍ୟାରୁ ଆସିଥିବା 8ଟି ଚିତାବାଘଙ୍କୁ କୁନୋ ଜାତୀୟ ଉଦ୍ଯାନରେ ଛାଡିଥିଲେ । ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ 5ଟି ମାଈ ଚିତା ଓ 3ଟି ପୁରୁଷ/ ଅଣ୍ଡିରା ଚିତା ଥିଲେ । ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାରୁ ଆଉ 12ଟି ଚିତାବାଘ ଅଣାଯାଇଥିଲା । ପରେ ମେ 2026ରେ ବୋଟସ୍ବାନାରୁ 2ଟି ଚିତାବାଘ ଏହି ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନରେ ଛଡ଼ାଯାଇଥିଲା ।
ସମୁଦାୟ 29ଟି ଚିତାବାଘ ବିଦେଶରୁ ଅଣାଯାଇଛି । ଅବଶିଷ୍ଟ ଚିତାବାଘ ଏଠାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି । ଏପଟେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 22ଟି ଚିତାବାଘଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି।