ETV Bharat / Videos

ଭାରତରେ ବଢ଼ିବ ଚିତାବାଘ ସଂଖ୍ୟା: କୁନୋ ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନକୁ ଆସିବେ 12 ଶାବକ

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ସିଓପୁରସ୍ଥିତ କୁନୋ ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନରେ ଥିବା ଚିତାବାଘମାନଙ୍କର ଏକ ଦୃଶ୍ୟ (PTI)

By ETV Bharat Odisha Team

Published : September 15, 2026 at 2:03 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ସିଓପୁର (ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦେଶ): ଭାରତରେ ଚିତାବାଘଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ପୁଣି ଆଫ୍ରିକାରୁ ଆସୁଛନ୍ତି ନୂଆ ଅତିଥି । ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ସିଓପୁରସ୍ଥିତ କୁନୋ ଜାତୀୟ ଉଦ୍ଯାନରେ ଚିତାଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ବିଭାଗୀୟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି । ବର୍ଷାଋତୁ ଶେଷ ହେବା ପରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାରୁ ଆଉ 12ଟି ଚିତା  ଆସନ୍ତା ଅକ୍ଟୋବରରୁ ଡିସେମ୍ବର ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଅଣାଯିବାକୁ ଯୋଜନା ରହିଛି। 

18ଟି ଭାରତୀୟ ଚିତାଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ ତିନିଟି ଅଭୟାରଣ୍ୟକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯିବା ପାଇଁ ବିଚାର କରାଯାଉଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତରେ ଚିତା ସଂଖ୍ୟା 53 । ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 49ଟି କୁନୋ ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନରେ ଅଛନ୍ତି । 

2022 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 17 ତାରିଖରେ ଚିତାବାଘଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଆଫ୍ରିକା ମହାଦେଶର ନାମିବ୍ୟାରୁ ଆସିଥିବା 8ଟି ଚିତାବାଘଙ୍କୁ କୁନୋ ଜାତୀୟ ଉଦ୍ଯାନରେ ଛାଡିଥିଲେ । ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ 5ଟି ମାଈ ଚିତା ଓ 3ଟି ପୁରୁଷ/ ଅଣ୍ଡିରା ଚିତା ଥିଲେ । ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାରୁ ଆଉ 12ଟି ଚିତାବାଘ ଅଣାଯାଇଥିଲା । ପରେ ମେ 2026ରେ ବୋଟସ୍ବାନାରୁ 2ଟି ଚିତାବାଘ ଏହି ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନରେ ଛଡ଼ାଯାଇଥିଲା ।  

ସମୁଦାୟ 29ଟି ଚିତାବାଘ ବିଦେଶରୁ ଅଣାଯାଇଛି । ଅବଶିଷ୍ଟ ଚିତାବାଘ ଏଠାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି । ଏପଟେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 22ଟି ଚିତାବାଘଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। 

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

ବାଘ-ମଣିଷ ଭୟଙ୍କର ଲଢେଇ; ପରିବା କଟା ଛୁରୀରେ ବାଘକୁ ମାରି ଦେଲେ, ଯୁବକ ଗୁରୁତର

ଗଜପତିରେ ୭ବାଘ ଛାଲ ସହ ବିପୁଳ ବଜ୍ରକାପ୍ତା କାତି ଉଦ୍ଧାର, ୬ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଗିରଫ - Wildlife Smugglers Arrested

ସିଓପୁର (ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦେଶ): ଭାରତରେ ଚିତାବାଘଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ପୁଣି ଆଫ୍ରିକାରୁ ଆସୁଛନ୍ତି ନୂଆ ଅତିଥି । ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ସିଓପୁରସ୍ଥିତ କୁନୋ ଜାତୀୟ ଉଦ୍ଯାନରେ ଚିତାଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ବିଭାଗୀୟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି । ବର୍ଷାଋତୁ ଶେଷ ହେବା ପରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାରୁ ଆଉ 12ଟି ଚିତା  ଆସନ୍ତା ଅକ୍ଟୋବରରୁ ଡିସେମ୍ବର ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଅଣାଯିବାକୁ ଯୋଜନା ରହିଛି। 

18ଟି ଭାରତୀୟ ଚିତାଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ ତିନିଟି ଅଭୟାରଣ୍ୟକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯିବା ପାଇଁ ବିଚାର କରାଯାଉଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତରେ ଚିତା ସଂଖ୍ୟା 53 । ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 49ଟି କୁନୋ ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନରେ ଅଛନ୍ତି । 

2022 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 17 ତାରିଖରେ ଚିତାବାଘଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଆଫ୍ରିକା ମହାଦେଶର ନାମିବ୍ୟାରୁ ଆସିଥିବା 8ଟି ଚିତାବାଘଙ୍କୁ କୁନୋ ଜାତୀୟ ଉଦ୍ଯାନରେ ଛାଡିଥିଲେ । ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ 5ଟି ମାଈ ଚିତା ଓ 3ଟି ପୁରୁଷ/ ଅଣ୍ଡିରା ଚିତା ଥିଲେ । ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାରୁ ଆଉ 12ଟି ଚିତାବାଘ ଅଣାଯାଇଥିଲା । ପରେ ମେ 2026ରେ ବୋଟସ୍ବାନାରୁ 2ଟି ଚିତାବାଘ ଏହି ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନରେ ଛଡ଼ାଯାଇଥିଲା ।  

ସମୁଦାୟ 29ଟି ଚିତାବାଘ ବିଦେଶରୁ ଅଣାଯାଇଛି । ଅବଶିଷ୍ଟ ଚିତାବାଘ ଏଠାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି । ଏପଟେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 22ଟି ଚିତାବାଘଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। 

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

ବାଘ-ମଣିଷ ଭୟଙ୍କର ଲଢେଇ; ପରିବା କଟା ଛୁରୀରେ ବାଘକୁ ମାରି ଦେଲେ, ଯୁବକ ଗୁରୁତର

ଗଜପତିରେ ୭ବାଘ ଛାଲ ସହ ବିପୁଳ ବଜ୍ରକାପ୍ତା କାତି ଉଦ୍ଧାର, ୬ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଗିରଫ - Wildlife Smugglers Arrested

For All Latest Updates

TAGGED:

KUNO NATIONAL PARK MADHYAPRADESH
ଚିତା ବାଘ
NAMIBIA AFRICA
କୁନୋ ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ
CHEETAH IN INDIA

ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଖବର

FIRE MISHAP

Watch: ବିଘ୍ନନାଶକଙ୍କ ପୂଜାରେ ବିଘ୍ନ, ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ବେଳେ ମଣ୍ଡପରେ ଲାଗିଲା ନିଆଁ

September 15, 2026 at 10:24 AM IST
sand-animation

ସ୍ୟାଣ୍ଡ୍ ଆନିମେସନରେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶ

September 14, 2026 at 8:09 PM IST
Elephants Arrive At Mysuru

WATCH: ଦଶରା ଉତ୍ସବ; ମହୀଶୂର ପ୍ୟାଲେସରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଆଉ ୩ ହାତୀ

September 14, 2026 at 5:09 PM IST
Sand Animation To Welcome BRICS Leaders

ବାଲୁକା ଆନିମେସନରେ 'ଅତିଥି ଦେବୋ ଭବଃ' ବାର୍ତ୍ତା, ବ୍ରିକ୍ସ ନେତାଙ୍କୁ ସ୍ବାଗତ କଲେ ଶିଳ୍ପୀ ମାନସ

September 11, 2026 at 2:21 PM IST

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.