ETV Bharat / Videos

WATCH: ଦଶରା ଉତ୍ସବ; ମହୀଶୂର ପ୍ୟାଲେସରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଆଉ ୩ ହାତୀ

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
ମହୀଶୂର ପ୍ୟାଲେସରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଆଉ ୩ ହାତୀ (ETV Bharat/ PTI)

By ETV Bharat Odisha Team

Published : September 14, 2026 at 5:09 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

କର୍ଣ୍ଣାଟକ: 2026 ଦଶରା ଉତ୍ସବର ମହାନ ଜମ୍ବୁ ସଭାରୀ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପାଇଁ ମୋଟ 12ଟି ହାତୀ ମହୀଶୂର ପ୍ୟାଲେସରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି । ବନ ବିଭାଗ ଦୁଇଟି ଟିମର୍‌ ହାତୀ ଆଣିଛନ୍ତି । ଅଗଷ୍ଟ ଶେଷ ଭାଗରେ 9ଟି ହାତୀ ଆସିଥିଲେ । ପରେ ରବିବାର (ସେପ୍ଟେମ୍ବର 13) ଆଉ 3ଟି ଆସିଛନ୍ତି । ମହୀଶୂର ରାଜପ୍ରାସାଦ ପରିସରରେ ହାତୀମାନଙ୍କୁ କଡ଼ା ନଜରରେ ରଖାଯାଇଛି ଏବଂ ସତର୍କତାର ସହିତ ଖାଦ୍ୟ ଦିଆଯାଉଛି ।

ମହୀଶୂର ଦଶରା, ଅକ୍ଟୋବର 11ରୁ, ଅକ୍ଟୋବର ୨୧ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ । ଯେଉଁଥିରେ ବିଜୟାଦଶମୀରେ ମହାନ ଜମ୍ବୁ ସଭାରୀ ଏବଂ ଟର୍ଚ୍ଚଲାଇଟ୍ ପରେଡ୍ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୁଏ । କର୍ଣ୍ଣାଟକର ରାଜ୍ୟ ପର୍ବ ମହୀଶୂର ଦଶରା, ଏକ 10ଦିନିଆ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ଯାହା ନବରାତ୍ରୀ ନାମରେ ନବମ ରାତିରୁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ଏବଂ  ବିଜୟାଦଶମୀ ଦିନ  ଶେଷ ହୁଏ । ହିନ୍ଦୁ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ମାସ ଆଶ୍ୱିନର ଦଶମୀ ଦିନରେ ଏହି ପର୍ବ ପାଳନ କରାଯାଏ ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...

ମହୀଶୂର ଦଶରା ହାତୀଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଫାଇବରଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ

କର୍ଣ୍ଣାଟକ: 2026 ଦଶରା ଉତ୍ସବର ମହାନ ଜମ୍ବୁ ସଭାରୀ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପାଇଁ ମୋଟ 12ଟି ହାତୀ ମହୀଶୂର ପ୍ୟାଲେସରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି । ବନ ବିଭାଗ ଦୁଇଟି ଟିମର୍‌ ହାତୀ ଆଣିଛନ୍ତି । ଅଗଷ୍ଟ ଶେଷ ଭାଗରେ 9ଟି ହାତୀ ଆସିଥିଲେ । ପରେ ରବିବାର (ସେପ୍ଟେମ୍ବର 13) ଆଉ 3ଟି ଆସିଛନ୍ତି । ମହୀଶୂର ରାଜପ୍ରାସାଦ ପରିସରରେ ହାତୀମାନଙ୍କୁ କଡ଼ା ନଜରରେ ରଖାଯାଇଛି ଏବଂ ସତର୍କତାର ସହିତ ଖାଦ୍ୟ ଦିଆଯାଉଛି ।

ମହୀଶୂର ଦଶରା, ଅକ୍ଟୋବର 11ରୁ, ଅକ୍ଟୋବର ୨୧ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ । ଯେଉଁଥିରେ ବିଜୟାଦଶମୀରେ ମହାନ ଜମ୍ବୁ ସଭାରୀ ଏବଂ ଟର୍ଚ୍ଚଲାଇଟ୍ ପରେଡ୍ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୁଏ । କର୍ଣ୍ଣାଟକର ରାଜ୍ୟ ପର୍ବ ମହୀଶୂର ଦଶରା, ଏକ 10ଦିନିଆ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ଯାହା ନବରାତ୍ରୀ ନାମରେ ନବମ ରାତିରୁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ଏବଂ  ବିଜୟାଦଶମୀ ଦିନ  ଶେଷ ହୁଏ । ହିନ୍ଦୁ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ମାସ ଆଶ୍ୱିନର ଦଶମୀ ଦିନରେ ଏହି ପର୍ବ ପାଳନ କରାଯାଏ ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...

ମହୀଶୂର ଦଶରା ହାତୀଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଫାଇବରଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ

For All Latest Updates

TAGGED:

MYSURU DASARA
MYSORE DUSSEHRA
2026 MYSURU DASARA
ମହୀଶୂର ହାତୀ
MYSURU ELEPHANTS

ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଖବର

Sand Animation To Welcome BRICS Leaders

ବାଲୁକା ଆନିମେସନରେ 'ଅତିଥି ଦେବୋ ଭବଃ' ବାର୍ତ୍ତା, ବ୍ରିକ୍ସ ନେତାଙ୍କୁ ସ୍ବାଗତ କଲେ ଶିଳ୍ପୀ ମାନସ

September 11, 2026 at 2:21 PM IST
siddha_vinayak_temple_in_panchama

ଗଣେଶ ପୂଜା ପୂର୍ବରୁ ପଞ୍ଚମାରେ ଆୟୋଜିତ ହେବ ଦଶଶମ୍ଭୁର ମହାମିଳନ

September 10, 2026 at 6:30 PM IST
RARE SIBERIAN GODWIT

Watch: ତାମିଲନାଡୁରେ ବିଦେଶୀ ବିହଙ୍ଗ, ସାଇବେରିଆନ ପକ୍ଷୀଙ୍କ କିଚିରି ମିଚିରି କରୁଛି ଆନମନା

September 10, 2026 at 3:50 PM IST
Mysuru Dasara Elephants Fibre Rich Diet

ମହୀଶୂର ଦଶରା ହାତୀଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଫାଇବରଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ

September 9, 2026 at 9:07 PM IST

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.