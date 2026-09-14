WATCH: ଦଶରା ଉତ୍ସବ; ମହୀଶୂର ପ୍ୟାଲେସରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଆଉ ୩ ହାତୀ
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : September 14, 2026 at 5:09 PM IST
କର୍ଣ୍ଣାଟକ: 2026 ଦଶରା ଉତ୍ସବର ମହାନ ଜମ୍ବୁ ସଭାରୀ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପାଇଁ ମୋଟ 12ଟି ହାତୀ ମହୀଶୂର ପ୍ୟାଲେସରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି । ବନ ବିଭାଗ ଦୁଇଟି ଟିମର୍ ହାତୀ ଆଣିଛନ୍ତି । ଅଗଷ୍ଟ ଶେଷ ଭାଗରେ 9ଟି ହାତୀ ଆସିଥିଲେ । ପରେ ରବିବାର (ସେପ୍ଟେମ୍ବର 13) ଆଉ 3ଟି ଆସିଛନ୍ତି । ମହୀଶୂର ରାଜପ୍ରାସାଦ ପରିସରରେ ହାତୀମାନଙ୍କୁ କଡ଼ା ନଜରରେ ରଖାଯାଇଛି ଏବଂ ସତର୍କତାର ସହିତ ଖାଦ୍ୟ ଦିଆଯାଉଛି ।
ମହୀଶୂର ଦଶରା, ଅକ୍ଟୋବର 11ରୁ, ଅକ୍ଟୋବର ୨୧ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ । ଯେଉଁଥିରେ ବିଜୟାଦଶମୀରେ ମହାନ ଜମ୍ବୁ ସଭାରୀ ଏବଂ ଟର୍ଚ୍ଚଲାଇଟ୍ ପରେଡ୍ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୁଏ । କର୍ଣ୍ଣାଟକର ରାଜ୍ୟ ପର୍ବ ମହୀଶୂର ଦଶରା, ଏକ 10ଦିନିଆ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ଯାହା ନବରାତ୍ରୀ ନାମରେ ନବମ ରାତିରୁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ଏବଂ ବିଜୟାଦଶମୀ ଦିନ ଶେଷ ହୁଏ । ହିନ୍ଦୁ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ମାସ ଆଶ୍ୱିନର ଦଶମୀ ଦିନରେ ଏହି ପର୍ବ ପାଳନ କରାଯାଏ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...
କର୍ଣ୍ଣାଟକ: 2026 ଦଶରା ଉତ୍ସବର ମହାନ ଜମ୍ବୁ ସଭାରୀ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପାଇଁ ମୋଟ 12ଟି ହାତୀ ମହୀଶୂର ପ୍ୟାଲେସରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି । ବନ ବିଭାଗ ଦୁଇଟି ଟିମର୍ ହାତୀ ଆଣିଛନ୍ତି । ଅଗଷ୍ଟ ଶେଷ ଭାଗରେ 9ଟି ହାତୀ ଆସିଥିଲେ । ପରେ ରବିବାର (ସେପ୍ଟେମ୍ବର 13) ଆଉ 3ଟି ଆସିଛନ୍ତି । ମହୀଶୂର ରାଜପ୍ରାସାଦ ପରିସରରେ ହାତୀମାନଙ୍କୁ କଡ଼ା ନଜରରେ ରଖାଯାଇଛି ଏବଂ ସତର୍କତାର ସହିତ ଖାଦ୍ୟ ଦିଆଯାଉଛି ।
ମହୀଶୂର ଦଶରା, ଅକ୍ଟୋବର 11ରୁ, ଅକ୍ଟୋବର ୨୧ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ । ଯେଉଁଥିରେ ବିଜୟାଦଶମୀରେ ମହାନ ଜମ୍ବୁ ସଭାରୀ ଏବଂ ଟର୍ଚ୍ଚଲାଇଟ୍ ପରେଡ୍ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୁଏ । କର୍ଣ୍ଣାଟକର ରାଜ୍ୟ ପର୍ବ ମହୀଶୂର ଦଶରା, ଏକ 10ଦିନିଆ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ଯାହା ନବରାତ୍ରୀ ନାମରେ ନବମ ରାତିରୁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ଏବଂ ବିଜୟାଦଶମୀ ଦିନ ଶେଷ ହୁଏ । ହିନ୍ଦୁ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ମାସ ଆଶ୍ୱିନର ଦଶମୀ ଦିନରେ ଏହି ପର୍ବ ପାଳନ କରାଯାଏ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...