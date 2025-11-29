90%ରୁ ଅଧିକ ଭାରତୀୟ ସଂଗଠନ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି AI: ରିପୋର୍ଟ
ଜୋହୋର ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ଭାରତରେ ପ୍ରାୟ 90 ପ୍ରତିଶତରୁ ଅଧିକ ସଂଗଠନ ଏଆଇର ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି । ଅଧିକ ପଢନ୍ତୁ
Published : November 29, 2025 at 12:29 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ସମ୍ପ୍ରତି କୃତ୍ରିମ ବୁଦ୍ଧିମତା (AI) କାମର ପରିଭାଷାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛି । ଜଟିଳ କାର୍ଯ୍ୟ ଖୁବ ସହଜରେ ଓ ଶୀଘ୍ର ହୋଇପାରୁଛି । ଫଳରେ ଏହା ବିଶ୍ବବ୍ୟାପୀ ଉଭୟ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଓ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ବ୍ୟାପକ ଭାବେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି । ଜୋହୋ ଦ୍ବାରା କରାଯାଇଥିବା "ଦି ଏଆଇ ପ୍ରାଇଭେସି ଇକ୍ୟୁଏସନ୍: ଇଣ୍ଡିଆ ମାର୍କେଟ୍ ରିପୋର୍ଟ" ଶୀର୍ଷକ ଏକ ନୂତନ ଅଧ୍ୟୟନ ଅନୁଯାୟୀ, ପ୍ରାୟ 93 ପ୍ରତିଶତ ଭାରତୀୟ ସଂଗଠନ କୌଣସି ନା କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ଏଆଇ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ।
ଏଆଇ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ମନୁଷ୍ୟକୃତ ସତ, କିନ୍ତୁ ମଣିଷ ଅପେକ୍ଷା ଏହା ଅତି କମରେ ସବୁକିଛି କରିବାରେ ସକ୍ଷମ । କୌଣସି ଜଟିଳ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏବେ ଏଆଇର ଯାଦୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ରିପୋର୍ଟରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ AI ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 71% ଲୋକଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସୂଚନାକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି ।
While organizations across the country are rapidly adopting AI, they’re also putting real effort into strengthening privacy, governance, and ethical practices.— Zoho (@Zoho) November 27, 2025
It’s a sign that India isn’t just embracing AI fast—it’s embracing it responsibly and with a future-ready mindset.… pic.twitter.com/VXxZLYzvvM
ଅନ୍ୟପଟେ 61% କଠିନ ନିୟମ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର AI ନିରପେକ୍ଷ ଏବଂ କାହାକୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଉ ନାହିଁ ତାହା ଯାଞ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଦଳ ଗଠନ କରିଛନ୍ତି । ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଅଧିକାଂଶ କମ୍ପାନୀ ବା ଅନୁଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକ ଆରମ୍ଭରୁ AI ସହିତ ସତର୍କ ଏବଂ ସଠିକ୍ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ।
'AI'କୁ ନେଇ ଯତ୍ନବାନ ଭାରତୀୟ
ଜୋହୋର ଏଆଇ ଗବେଷଣା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ରାମପ୍ରକାଶ ରାମମୂର୍ତ୍ତି ଅତି ସରଳ ଶବ୍ଦରେ କହିଛନ୍ତି, "ଯେତେବେଳେ ଭାରତୀୟ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ଏଆଇ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 70 ପ୍ରତିଶତରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କ ତଥ୍ୟକୁ କିପରି ସୁରକ୍ଷିତ ରଖନ୍ତି ତାହା ଗମ୍ଭୀରତାର ସହିତ ଅପଗ୍ରେଡ୍ କରିଥିଲେ। ସେମାନେ କେବଳ କାଗଜପତ୍ରରେ ଏହା କରିନଥିଲେ- ସେମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ସେମାନଙ୍କର ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟ ଭିତରେ କେବଳ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରକୃତ ସୁରକ୍ଷା ପଦକ୍ଷେପ, ନୀତିଶାସ୍ତ୍ର ଯାଞ୍ଚ ଏବଂ ନିୟମ ଯୋଡ଼ିଥିଲେ । ଏହା ପ୍ରମାଣ କରେ ଯେ ଭାରତ ଏକ ଦାୟିତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ବିଶ୍ବସ୍ତ ଉପାୟରେ ଏଆଇ ନିର୍ମାଣ କରୁଛି ।"
ଭାରତରେ, କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ AIରେ ଗୋପନୀୟତା ଏବଂ ନୀତି ପ୍ରତି ବହୁତ ଗମ୍ଭୀର । 92% ଅନୁଷ୍ଠାନ ପୂର୍ବରୁ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଗୋପନୀୟତା ଦଳ ରଖିଛନ୍ତି ଏବଂ 65% ସେମାନଙ୍କର IT ଅର୍ଥର ଏକ-ପଞ୍ଚମାଂଶରୁ ଅଧିକ ଡାଟା ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବାରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତି । ଏହା ସହିତ, 61% AIକୁ ନିରପେକ୍ଷ ଏବଂ ଦାୟିତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ "AI ନୀତି କମିଟି" ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି । ଏହା ଦର୍ଶାଉଛି ଯେ ଭାରତୀୟ ବ୍ୟବସାୟଗୁଡ଼ିକ AIକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଏବଂ ସଠିକ୍ ଉପାୟରେ କରିବାରେ ଆଗୁଆ ଅଛନ୍ତି ।
କେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ କେତେ ପ୍ରତିଶତ ବ୍ୟବହାର ହେଉଛି AI ?
47 ପ୍ରତିଶତ ଭାରତୀୟ ବ୍ୟବସାୟ ସଫ୍ଟୱେର୍ ବିକାଶ ଏବଂ କୋଡିଂ ପାଇଁ AI ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ବେଳେ, 41 ପ୍ରତିଶତ ଗ୍ରାହକ ସେବା ପାଇଁ ଏଆଉ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି । ଅନ୍ୟ 37 ପ୍ରତିଶତ ଏହାକୁ ଉତ୍ପାଦ ବିକାଶ ପାଇଁ ଏବଂ 32 ପ୍ରତିଶତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ସମର୍ଥନ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ।
ଏବେ ବି ଚାଲିଛି ସଂଘର୍ଷ
ତଥାପି ଅନେକ କମ୍ପାନୀ ଏବେ ବି ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଭାବରେ AI ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛନ୍ତି । ପ୍ରାୟ 44 ପ୍ରତିଶତ ଲୋକ ଖରାପ ତଥ୍ୟ ଗୁଣବତ୍ତା ଏବଂ ସୀମିତ ତଥ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧତାକୁ ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି । ପ୍ରାୟ 39 ପ୍ରତିଶତ ଲୋକ ନିୟାମକ ଅନୁପାଳନ ସମସ୍ୟାକୁ ଇଙ୍ଗିତ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ 38 ପ୍ରତିଶତ ଲୋକ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ବୈଷୟିକ ବିଶେଷଜ୍ଞତାର ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ପଛରେ ପଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି ।