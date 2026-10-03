ETV Bharat / technology

Zoho ଲଞ୍ଚ ହେଲା ‘Arattai for Business’ ଆପ୍, ଜାଣନ୍ତୁ ଆପ୍ ଏବଂ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ

Zoho କମ୍ପାନୀ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ପାଇଁ ‘Arattai for Business’ ଆପ୍ ସହ ଏକ ବିଜନେସ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି, ଯାହା ଗ୍ରାହକ ଓ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଯୋଡ଼ିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ।

ZOHO ARATTAI BUSINESS APP LAUNCH ZOHO ARATTAI BUSINESS MESSAGING ARATTAI BUSINESS PLATFORM ଜୋହୋ କମ୍ପାନୀ
Zoho କମ୍ପାନୀ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ପାଇଁ ‘Arattai for Business’ ଆପ୍ ସହ ଏକ ବିଜନେସ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି, ଯାହା ଗ୍ରାହକ ଓ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଯୋଡ଼ିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ । (Image Credit: Zoho Arattai)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : October 3, 2026 at 9:03 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଭାରତୀୟ ସଫ୍ଟୱେର କମ୍ପାନୀ ଜୋହୋ ନିଜର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ମେସେଜିଂ ଆପ୍ ‘Arattai’ ର ବ୍ୟବସାୟିକ ସଂସ୍କରଣ ଲଞ୍ଚ କରିଛି । କମ୍ପାନୀର ଚିଫ୍ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ଶ୍ରୀଧର ବେମ୍ବୁ ଅକ୍ଟୋବର 2 ତାରିଖ ଦିନ ଏକ୍ସ (X) ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ‘Arattai for Business’ ଆପ୍ ଏବେ ଲାଇଭ୍ ହୋଇସାରିଛି । ଏହି ନୂତନ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକୁ ସେମାନଙ୍କର ଗ୍ରାହକ ଏବଂ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ସହିତ ସହଜରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ । ଏହା ସହିତ କମ୍ପାନୀ ‘Arattai Business Platform’ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଛି, ଯେଉଁ ଦୁଇଟିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମତା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଲଗା ଅଟେ ।

କ’ଣ ଅଟେ ‘Arattai for Business’ ଆପ୍:

ZOHO ARATTAI BUSINESS APP LAUNCH ZOHO ARATTAI BUSINESS MESSAGING ARATTAI BUSINESS PLATFORM ଜୋହୋ କମ୍ପାନୀ
ଏହା ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫ୍ରୀ ଆପ୍ଲିକେସନ୍, ଯାହାକୁ କୌଣସି ଜଟିଳ ଟେକ୍ନିକାଲ୍ ସେଟଅପ୍ ବିନା କେବଳ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ । (Image Credit: Zoho Arattai)

ଏହା ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫ୍ରୀ ଆପ୍ଲିକେସନ୍, ଯାହାକୁ କୌଣସି ଜଟିଳ ଟେକ୍ନିକାଲ୍ ସେଟଅପ୍ ବିନା କେବଳ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ । ଏହି ଆପ୍ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାରକାରୀମାନେ ନିଜର ଅଫିସିଆଲ୍ ବିଜନେସ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ତିଆରି କରିପାରିବେ । ଏଥିରେ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କ ଚାଟ୍‌କୁ ଅଲଗା ରଖିବା ପାଇଁ ଲେବଲ୍ ଲଗାଇବାର ସୁବିଧା ରହିଛି । ଏହା ବ୍ୟତୀତ ବାରମ୍ବାର ପଚରାଯାଉଥିବା ପ୍ରଶ୍ନ ପାଇଁ କୁଇକ୍ ରିପ୍ଲାଇ ଏବଂ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଭାବେ ଉତ୍ତର ଦେବା ପାଇଁ ଅଟୋମେଟେଡ୍ ମେସେଜ୍ ସେଟଅପ୍ କରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି, ଯାହା ଛୋଟ ଦୋକାନମାନଙ୍କ, ଲୋକାଲ୍ ରିଟେଲର୍ସ ଏବଂ ଫ୍ରିଲାନ୍ସର୍ସଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ଉପଯୋଗୀ ଅଟେ ।

ମେଟା ‘Muse’ ବିବାଦ ପରେ ଆପଲ୍‌ର ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି: ମ୍ୟାକ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ ଡାଟା ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ବଦଳିଲା ପ୍ରାଇଭେସି ନିୟମ ।

ବଡ଼ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ Arattai Business Platform:

ଏହି ବିଜନେସ ପ୍ଲାଟଫର୍ମଟି ଆପ୍ ତୁଳନାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଲଗା ଏବଂ ଏହା ଏକ API ଆଧାରିତ ସର୍ଭିସ ଅଟେ, ଯାହାକୁ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ସେମାନଙ୍କର ମୂଳ ସଫ୍ଟୱେର ଏବଂ ଅଟୋମେସନ୍ ସିଷ୍ଟମ ସହ ଲିଙ୍କ୍ କରି ବ୍ୟବହାର କରିବେ । ଏହା ବଡ଼ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକୁ ବ୍ୟାପକ ସ୍ତରରେ ମେସେଜ୍ ପଠାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ । ଏହି ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ REST API ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଏହାର ଲଗଇନ୍ OAuth 2.0 ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ । ଏହି ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରମୋସନାଲ୍, ଟ୍ରାଞ୍ଜାକସନାଲ୍, ଅଥେଣ୍ଟିକେସନ୍ ଏବଂ କ୍ୟାଟେଗୋରୀ କନଭରସେସନାଲ୍ ଭଳି ଚାରି ପ୍ରକାରର ମେସେଜ୍ ସେଣ୍ଟ କରାଯାଇପାରିବ ।

ଓପନ୍ ସୋର୍ସ ହେଲା ‘Muse’ ଏଆଇ ସଫ୍ଟୱେର, ଏବେ ଘରେ ତିଆରି କରିବେ ରୋବୋଟିକ୍ ଗ୍ୟାଜେଟ୍, ଜାଣନ୍ତୁ କେମିତି

ମାଗଣା ସେବା ଏବଂ ଡାଟା ପ୍ରାଇଭେସି ସୁରକ୍ଷା:

ZOHO ARATTAI BUSINESS APP LAUNCH ZOHO ARATTAI BUSINESS MESSAGING ARATTAI BUSINESS PLATFORM ଜୋହୋ କମ୍ପାନୀ
ହେଲଥ୍‌କେୟାର ଏବଂ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରତି ମାସରେ 10 ଲକ୍ଷ ଫ୍ରୀ ମେସେଜ୍ ପଠାଇବାର ସୁବିଧା ମିଳିବ । (Image Credit: Zoho Arattai)

ଶ୍ରୀଧର ବେମ୍ବୁଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ‘Arattai Business Platform’ ସେବାଟି ରେଲୱେ ଭଳି ସରକାରୀ ଏବଂ ଜନସେବା ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଗଣା ରହିବ । ଏହା ସହିତ ହେଲଥ୍‌କେୟାର ଏବଂ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରତି ମାସରେ 10 ଲକ୍ଷ ଫ୍ରୀ ମେସେଜ୍ ପଠାଇବାର ସୁବିଧା ମିଳିବ । ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏହି ଆପ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଅଟେ ଏବଂ ଏହାର ସମସ୍ତ ଡିରେକ୍ଟ ଚାଟ୍ ଏବଂ କଲ୍ ଏଣ୍ଡ-ଟୁ-ଏଣ୍ଡ ଏନକ୍ରିପ୍ଟେଡ୍ ହୋଇ ରହିଥାଏ । ଗୋଟିଏ ସିଙ୍ଗଲ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ସର୍ବାଧିକ 5 ଟି ଡିଭାଇସ୍ (ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍, ଟାବଲେଟ୍ କିମ୍ବା ଡେସ୍କଟପ୍) ରେ ଏକାସଙ୍ଗେ ରନ୍ କରାଯାଇପାରିବ ଏବଂ ସମସ୍ତ ମେସେଜ୍ ଓ ସେଟିଙ୍ଗ୍‌ସ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଡିଭାଇସ୍‌ରେ ଅଟୋମେଟିକ୍‌ ଭାବେ ସିଙ୍କ୍ରୋନାଇଜେସନ୍ ହୋଇ ରହିବ ।

Festive Sale: 20,000 ଟଙ୍କା ଭିତରେ ମିଳୁଛି ଏହି 5ଟି ପାୱାରଫୁଲ ଫୋନ

TAGGED:

ZOHO ARATTAI
BUSINESS MESSAGING
ARATTAI BUSINESS PLATFORM
ଜୋହୋ କମ୍ପାନୀ
ZOHO ARATTAI BUSINESS APP LAUNCH

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.