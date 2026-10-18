ଅଜଣା ଲିଙ୍କ୍ କ୍ଲିକ୍ ନକଲେ ବି ଫୋନ୍ ହ୍ୟାକ୍! ଆସିଲା ଭୟଙ୍କର ‘AdFection’ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି, ଜାଣନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ ତଥ୍ୟ
ସାଇବର ସିକ୍ୟୁରିଟି ସଂସ୍ଥା Citizen Lab ଏକ ନୂଆ ଜିରୋ-କ୍ଲିକ୍ ସ୍ପାଏୱେର ଆଟାକ୍ ‘AdFection’ ଚିହ୍ନଟ କରିଛି, ଯାହା ବିନା କୌଣସି କ୍ଲିକ୍ରେ କେବଳ ବିଜ୍ଞାପନ ଦ୍ୱାରା ଫୋନ୍ ହ୍ୟାକ୍ କରିପାରେ ।
Published : October 18, 2026 at 4:10 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ବଢିବା ସହିତ ସାଇବର ଅପରାଧୀମାନଙ୍କ ହ୍ୟାକିଂ କରିବାର ଶୈଳୀ ମଧ୍ୟ ଅତି ଭୟଙ୍କର ରୂପ ନେବାରେ ଲାଗିଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ କିମ୍ବା କମ୍ପୁଟର ହ୍ୟାକରମାନଙ୍କ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ କୌଣସି କ୍ଲିକ୍-ଲିଙ୍କ୍ ପଠାଇବା କିମ୍ବା ଫାଇଲ୍ ଡାଉନ୍ଲୋଡ୍ କରାଇବାର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡିବ ନାହିଁ । ସାଇବର ସିକ୍ୟୁରିଟି ରିସର୍ଚ୍ଚ ସଂସ୍ଥା Citizan Lab ଏବଂ Confiant ନିଜର ମିଳିତ ତଦନ୍ତ ରିପୋର୍ଟରେ ଏକ ନୂଆ ବିପଦର ପର୍ଦ୍ଦାଫାଶ କରିଛନ୍ତି । ଏହି ନୂଆ ଆଟାକ୍ ପକ୍ରିୟା 'AdFection' କୁହାଯାଉଛି, ଯାହା କେବଳ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ରେ ବିଜ୍ଞାପନ ବା ଆଡ୍ (Ad) ଦେଖାଇ ୟୁଜର୍ସଙ୍କ ଡିଭାଇସ୍ରେ ଗୁପ୍ତଚର ସଫ୍ଟୱେର ପ୍ରବେଶ କରାଇପାରେ । ଇସ୍ରାଏଲ୍ର ଏକ ଆଡ୍-ଟେକ୍ କମ୍ପାନୀ Discover-Tech ଏହି ସାଙ୍ଘାତିକ ଟକ୍ନୋଲୋଜି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି ।
ରିଅଲ-ଟାଇମ୍ ବିଡିଙ୍ଗ୍ ସିଷ୍ଟମ ସାଜିଲା ସାଇବର ଅସ୍ତ୍ର:
Thread 🧵 1/ NEW REPORT: Billions of advertising auctions determine in real time which ads we see on websites and in apps every day. Our latest research shows how the same data fueling this advertising ecosystem is being used to profile millions of users and silently infect targets with zero-click mercenary spyware, a novel attack technique we call "Adfection.” Read the report: https://t.co/EL39T3OoeC— The Citizen Lab (@citizenlab) October 15, 2026
ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ୱେବସାଇଟ୍ ଏବଂ ଆପ୍ସରେ ବିଜ୍ଞାପନ ପ୍ରଦର୍ଶନ ପାଇଁ 'ରିଅଲ-ଟାଇମ୍ ବିଡିଙ୍ଗ୍' (Real-time bidding) ପ୍ରକ୍ରିୟା କାମ କରିଥାଏ । ୟୁଜର ଜଣକ ପେଜ୍ ଓପନ୍ କରିବା ମାତ୍ରେ ବିଜ୍ଞାପନ ସ୍ପେସ୍ ପାଇଁ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ଡିଜିଟାଲ୍ ବୋଲି ଲଗାନ୍ତି । Discover-Tech କମ୍ପାନୀ ଏହି ସିଷ୍ଟମର ଅପବ୍ୟବହାର କରି ୟୁଜର୍ସଙ୍କ ଆଇପି ଆଡ୍ରେସ, ଲୋକେସନ ଏବଂ ବ୍ରାଉଜିଂ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଯାଞ୍ଚ କରି ନିଜର ଟାର୍ଗେଟ୍ ବାଛୁଥିଲା । ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ହିଟ୍-ଲିଷ୍ଟରେ ଥାଏ, ତେବେ ତାଙ୍କ ଡିଭାଇସ୍କୁ ଏକ ସାଧାରଣ ଆଡ୍ ଭିତରେ ଲୁଚି ରହିଥିବା ମାଲିସିୟସ୍ କୋଡ୍ (Malicious code) ପୁଶ୍ କରିଦିଆଯାଉଥିଲା, ଯାହା ବିନା କୌଣସି ୟୁଜର କ୍ଲିକ୍ରେ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ସିଧା ରନ୍ ହେଉଥିଲା । ମାର୍ଚ୍ଚରୁ ଜୁନ୍ 2026 ମଧ୍ୟରେ ଏହି କମ୍ପାନୀ 3.7 ଅରବ ଥର ବିଡିଙ୍ଗ୍ କରି 44.2 କୋଟି ଥର ବୋଲି ଜିତିଛି ଏବଂ BBC ଓ New York Times ପରି 1.2 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ପ୍ରମୁଖ ୱେବସାଇଟ୍ ସମେତ Yahoo Mail ଓ Duolingo ପରି 70 ହଜାର ମୋବାଇଲ୍ ଆପ୍ସରେ ନିଜର କ୍ଷତିକାରକ ଆଡ୍ ଚଲାଇଛି ।
ବଡ଼ ବଡ଼ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ ଓ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କ ଉପରେ ଆଟାକ୍:
Seen these ads for Akedo, an AliExpress “Sale”, or MyIPInfo? They’re being run en masse by an Israeli ads company called Discover-Tech as part of an espionage scheme we call AdFection, and they have the potential to infect you with spyware when (or even before) you see them https://t.co/9Kr1S0h0xT— Bill Marczak (@billmarczak) October 15, 2026
ଏହି ଜିରୋ -କ୍ଲିକ୍ 'Adfection' ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ମାଧ୍ୟମରେ ଅଲ୍ ଜଜିରା (Al Jazeera) ନ୍ୟୁଜ୍ ନେଟୱର୍କର ସାମ୍ବାଦିକ ଏବଂ କର୍ମଚାରୀଙ୍କର କମ୍ ସେ କମ୍ 45ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଡିଭାଇସ୍ ହ୍ୟାକ୍ କରାଯାଇଛି । ସେହି ସମସ୍ତ ଡିଭାଇସ୍ରେ Candiru ନାମକ ଅନ୍ୟ ଏକ ବ୍ଲାକଲିଷ୍ଟେଡ୍ ଇସ୍ରାଏଲ୍ କମ୍ପାନୀର ସ୍ପାଏୱେର ଇନଷ୍ଟଲ୍ କରାଯାଇ ଗୁପ୍ତଚାରୀ କରାଯାଉଥିଲା । ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ NATO, ୟୁରୋପିଆନ୍ କମିଶନ, ଆମେରେକାର ଡିଫେନ୍ସ କମ୍ପାନୀ Raytheon, ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର କମ୍ପାନୀ Nvidia ଓ Armର କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ଆଡ୍ ଜରିଆରେ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରାଯାଇଥିଲା । ଏଥିସହ ନରୱେ, ସ୍ୱିଡେନ ଏବଂ ଡେନମାର୍କର ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ, ପୋଲିସ୍ ବିଭାଗ ଓ ପ୍ରମୁଖ କ୍ରିଟିକାଲ୍ ଇନପଫ୍ରାଷ୍ଟକ୍ଚରର ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ଫୋନ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସଂକ୍ରମିତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଇଛି । ତଦନ୍ତ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ପରେ Google ନିଜର ଆଡ୍ ପ୍ଲାର୍ଟଫର୍ମରୁ Discover-Techକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ଲକ୍ କରିଦେଇଛି ଏବଂ IAB Europe ମଧ୍ୟ ଏହି କମ୍ପାନୀକୁ ନିଜ ସିଷ୍ଟମରୁ ସସପେଣ୍ଡ କରିଛି ।