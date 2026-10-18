ETV Bharat / technology

ଅଜଣା ଲିଙ୍କ୍‌ କ୍ଲିକ୍ ନକଲେ ବି ଫୋନ୍ ହ୍ୟାକ୍! ଆସିଲା ଭୟଙ୍କର ‘AdFection’ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି, ଜାଣନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ ତଥ୍ୟ

ସାଇବର ସିକ୍ୟୁରିଟି ସଂସ୍ଥା Citizen Lab ଏକ ନୂଆ ଜିରୋ-କ୍ଲିକ୍ ସ୍ପାଏୱେର ଆଟାକ୍ ‘AdFection’ ଚିହ୍ନଟ କରିଛି, ଯାହା ବିନା କୌଣସି କ୍ଲିକ୍‌ରେ କେବଳ ବିଜ୍ଞାପନ ଦ୍ୱାରା ଫୋନ୍ ହ୍ୟାକ୍ କରିପାରେ ।

ZERO CLICK SPYWARE ADFECTION
AdFection ଯାହା କେବଳ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍‌ରେ ବିଜ୍ଞାପନ ବା ଆଡ୍‌ (Ad) ଦେଖାଇ ୟୁଜର୍ସଙ୍କ ଡିଭାଇସ୍‌ରେ ଗୁପ୍ତଚର ସଫ୍ଟୱେର ପ୍ରବେଶ କରାଇପାରେ । (Image Credit: Getty Images ADFECTION SPYWARE ଜିରୋ କ୍ଲିକ୍ ହ୍ୟାକିଂ CYBER SECURITY)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : October 18, 2026 at 4:10 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ବଢିବା ସହିତ ସାଇବର ଅପରାଧୀମାନଙ୍କ ହ୍ୟାକିଂ କରିବାର ଶୈଳୀ ମଧ୍ୟ ଅତି ଭୟଙ୍କର ରୂପ ନେବାରେ ଲାଗିଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ କିମ୍ବା କମ୍ପୁଟର ହ୍ୟାକରମାନଙ୍କ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ କୌଣସି କ୍ଲିକ୍‌-ଲିଙ୍କ୍‌ ପଠାଇବା କିମ୍ବା ଫାଇଲ୍ ଡାଉନ୍‌ଲୋଡ୍‌ କରାଇବାର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡିବ ନାହିଁ । ସାଇବର ସିକ୍ୟୁରିଟି ରିସର୍ଚ୍ଚ ସଂସ୍ଥା Citizan Lab ଏବଂ Confiant ନିଜର ମିଳିତ ତଦନ୍ତ ରିପୋର୍ଟରେ ଏକ ନୂଆ ବିପଦର ପର୍ଦ୍ଦାଫାଶ କରିଛନ୍ତି । ଏହି ନୂଆ ଆଟାକ୍‌ ପକ୍ରିୟା 'AdFection' କୁହାଯାଉଛି, ଯାହା କେବଳ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍‌ରେ ବିଜ୍ଞାପନ ବା ଆଡ୍‌ (Ad) ଦେଖାଇ ୟୁଜର୍ସଙ୍କ ଡିଭାଇସ୍‌ରେ ଗୁପ୍ତଚର ସଫ୍ଟୱେର ପ୍ରବେଶ କରାଇପାରେ । ଇସ୍ରାଏଲ୍‌ର ଏକ ଆଡ୍‌-ଟେକ୍‌ କମ୍ପାନୀ Discover-Tech ଏହି ସାଙ୍ଘାତିକ ଟକ୍ନୋଲୋଜି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି ।

ରିଅଲ-ଟାଇମ୍ ବିଡିଙ୍ଗ୍ ସିଷ୍ଟମ ସାଜିଲା ସାଇବର ଅସ୍ତ୍ର:

ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ୱେବସାଇଟ୍ ଏବଂ ଆପ୍ସରେ ବିଜ୍ଞାପନ ପ୍ରଦର୍ଶନ ପାଇଁ 'ରିଅଲ-ଟାଇମ୍ ବିଡିଙ୍ଗ୍' (Real-time bidding) ପ୍ରକ୍ରିୟା କାମ କରିଥାଏ । ୟୁଜର ଜଣକ ପେଜ୍ ଓପନ୍ କରିବା ମାତ୍ରେ ବିଜ୍ଞାପନ ସ୍ପେସ୍ ପାଇଁ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ଡିଜିଟାଲ୍ ବୋଲି ଲଗାନ୍ତି । Discover-Tech କମ୍ପାନୀ ଏହି ସିଷ୍ଟମର ଅପବ୍ୟବହାର କରି ୟୁଜର୍ସଙ୍କ ଆଇପି ଆଡ୍ରେସ, ଲୋକେସନ ଏବଂ ବ୍ରାଉଜିଂ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଯାଞ୍ଚ କରି ନିଜର ଟାର୍ଗେଟ୍ ବାଛୁଥିଲା । ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ହିଟ୍-ଲିଷ୍ଟରେ ଥାଏ, ତେବେ ତାଙ୍କ ଡିଭାଇସ୍‌କୁ ଏକ ସାଧାରଣ ଆଡ୍ ଭିତରେ ଲୁଚି ରହିଥିବା ମାଲିସିୟସ୍ କୋଡ୍ (Malicious code) ପୁଶ୍ କରିଦିଆଯାଉଥିଲା, ଯାହା ବିନା କୌଣସି ୟୁଜର କ୍ଲିକ୍‌ରେ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ସିଧା ରନ୍ ହେଉଥିଲା । ମାର୍ଚ୍ଚରୁ ଜୁନ୍ 2026 ମଧ୍ୟରେ ଏହି କମ୍ପାନୀ 3.7 ଅରବ ଥର ବିଡିଙ୍ଗ୍ କରି 44.2 କୋଟି ଥର ବୋଲି ଜିତିଛି ଏବଂ BBC ଓ New York Times ପରି 1.2 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ପ୍ରମୁଖ ୱେବସାଇଟ୍ ସମେତ Yahoo Mail ଓ Duolingo ପରି 70 ହଜାର ମୋବାଇଲ୍ ଆପ୍ସରେ ନିଜର କ୍ଷତିକାରକ ଆଡ୍ ଚଲାଇଛି ।

ଭାରତରେ ଲଞ୍ଚ ହେଲା ନୂଆ Audi Q3 ଏସୟୁଭି, ଜାଣନ୍ତୁ ଦାମ୍‌ ଏବଂ ଫିଚର୍ସ

ବଡ଼ ବଡ଼ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ ଓ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କ ଉପରେ ଆଟାକ୍:

ଏହି ଜିରୋ -କ୍ଲିକ୍‌ 'Adfection' ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ମାଧ୍ୟମରେ ଅଲ୍‌ ଜଜିରା (Al Jazeera) ନ୍ୟୁଜ୍‌ ନେଟୱର୍କର ସାମ୍ବାଦିକ ଏବଂ କର୍ମଚାରୀଙ୍କର କମ୍ ସେ କମ୍‌ 45ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଡିଭାଇସ୍‌ ହ୍ୟାକ୍‌ କରାଯାଇଛି । ସେହି ସମସ୍ତ ଡିଭାଇସ୍‌ରେ Candiru ନାମକ ଅନ୍ୟ ଏକ ବ୍ଲାକଲିଷ୍ଟେଡ୍‌ ଇସ୍ରାଏଲ୍‌ କମ୍ପାନୀର ସ୍ପାଏୱେର ଇନଷ୍ଟଲ୍‌ କରାଯାଇ ଗୁପ୍ତଚାରୀ କରାଯାଉଥିଲା । ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ NATO, ୟୁରୋପିଆନ୍ କମିଶନ, ଆମେରେକାର ଡିଫେନ୍ସ କମ୍ପାନୀ Raytheon, ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର କମ୍ପାନୀ Nvidia ଓ Armର କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ଆଡ୍‌ ଜରିଆରେ ଟାର୍ଗେଟ୍‌ କରାଯାଇଥିଲା । ଏଥିସହ ନରୱେ, ସ୍ୱିଡେନ ଏବଂ ଡେନମାର୍କର ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ, ପୋଲିସ୍ ବିଭାଗ ଓ ପ୍ରମୁଖ କ୍ରିଟିକାଲ୍‌ ଇନପଫ୍ରାଷ୍ଟକ୍ଚରର ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ଫୋନ୍‌କୁ ମଧ୍ୟ ସଂକ୍ରମିତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଇଛି । ତଦନ୍ତ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ପରେ Google ନିଜର ଆଡ୍‌ ପ୍ଲାର୍ଟଫର୍ମରୁ Discover-Techକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ଲକ୍‌ କରିଦେଇଛି ଏବଂ IAB Europe ମଧ୍ୟ ଏହି କମ୍ପାନୀକୁ ନିଜ ସିଷ୍ଟମରୁ ସସପେଣ୍ଡ କରିଛି ।

ଭାରତରେ ଲଞ୍ଚ୍ ହେଲା Renault Duster ହାଇବ୍ରିଡ୍, ଜାଣନ୍ତୁ ଦାମ୍‌ ଓ ଫିଚର୍ସ

TAGGED:

ADFECTION
SPYWARE
ଜିରୋ କ୍ଲିକ୍ ହ୍ୟାକିଂ
CYBER SECURITY
ZERO CLICK SPYWARE ADFECTION

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.