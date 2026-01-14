ବଜାରକୁ ଆସିଲା Zelio Logix କାର୍ଗୋ ଇ-ସ୍କୁଟରର ଏହି ଭାରିଆଣ୍ଟ, ଜାଣନ୍ତୁ ଦାମ୍ ଓ ଫିଚର୍ସ
Zelio E-Mobility ଏହାର Zelio Logix କାର୍ଗୋ ଇ-ସ୍କୁଟରର 2026 ଫେସଲିଫ୍ଟ ଭାରିଆଣ୍ଟ ଲଞ୍ଚ କରିଛି । ଯାହାର ମୂଲ୍ୟ (ଏକ୍ସ-ଶୋରୁମ୍) 56,551ଟଙ୍କା ରହିଛି । ଖବରରେ ପଢନ୍ତୁ ଫିଚର୍ସ ଓ ସ୍ପେଶିଫିକେସନ ।
Published : January 14, 2026 at 6:58 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଦୁଇ ଚକିଆ ଓ ତିନି ଚକିଆ ନିର୍ମାତା Zelio E-Mobility ନିଜର ନୂତନ ଇ-ସ୍କୁଟରକୁ ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ଲଞ୍ଚ କରିଛି । Zelio Logix କାର୍ଗୋ ଇ-ସ୍କୁଟରର 2026 ଫେସଲିଫ୍ଟ ଭାରିଆଣ୍ଟ ବର୍ତ୍ତମାନ ବଜାରରେ ଉପଲବ୍ଧ । ଏହି ସ୍କୁଟର ଗିଗ୍ ୱାର୍କର ଏବଂ ଡେଲିଭରି ପାର୍ଟନର କିମ୍ବା ଚୋଟ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ପାଇଁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି ।
Zelio Logixର ଏହି ସ୍କୁଟର ଭାରିଏଣ୍ଟରେ ବର୍ଦ୍ଧିତ ଷ୍ଟାଇଲ, ପରଫର୍ମାନ୍ସ, ଓ ଚାଳକର ସୁବିଧା ପାଇଁ ବହୁ ଫିଚର୍ସ ଦିଆଯାଇଛି । ଏହି ସ୍କୁଟରର ଏକ୍ସ ଶୋରୁମ୍ ଦାମ୍ 56,551 ଟଙ୍କା ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି ।
2026 Zelio Logix ଡିଜାଇନ୍:
ଏହି ସ୍କୁଟର ନିର୍ମାତା କମ୍ପାନୀ ନିଜର ଉତ୍ପାଦକୁ ବହୁ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଗାଡ଼ିର ଡିଜାଇନ କରିଛନ୍ତି । ଏହାରର ରଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ବହୁ ପ୍ରକାରରେ ଉପଲବ୍ଧ ରହିଛି । ଏହି ସ୍କୁଟର ଆପଣଙ୍କୁ ଗ୍ରେ, ଧଳା, ସବୁଜ, ସବୁଜ କଳା ଏବଂ ଲାଲ କଳା ରଙ୍ଗରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ । ଏହି ଗାଡିରେ 150 କେଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଲୋଡିଂ କ୍ଷମତା ରହିଛି ।
ସ୍କୁଟରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଟେଲିସ୍କୋପିକ୍ ଫ୍ରଣ୍ଟ ସସ୍ପେନଶନ ଓ ସ୍ପ୍ରିଂ ଲୋଡେଡ ରିଅର ସସ୍ପେନଶନ ମାଧ୍ୟମରେ ଚାଳକଙ୍କୁ ଏକ ଆରାମଦାୟକ ଯାତ୍ରାର ଅନୁଭବ ମିଳିବ । ଏହି ସ୍କୁଟର 90/90–12 ସେକ୍ସନର ଫ୍ରଣ୍ଟ ଟାୟାର ଏବଂ 90/100–10 ସେକ୍ସନର ରିଅର ଟାୟାରର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି ।
2026 Zelio Logix ଫିଚର୍ସ:
ଏହି ସ୍କୁଟରରେ ବହୁ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଫିଚର୍ସ ରହିଛି । ଯାହା ମଧ୍ୟରେ ଚାବି ବିହୀନ ଅନଲକ୍ ସିଷ୍ଟମ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ରହିଛି । ଉପଲବ୍ଧ ଫିଚର୍ସ ଗୁଡିକ ହେଲା...
- ଡିଜିଟାଲ ଡାସ୍ବୋର୍ଡ
- କି' ଲେସ୍ ଏଣ୍ଟ୍ରି(ଚାବି ବିହୀନ ଅନଲକ୍ ସିଷ୍ଟମ)
- ମୋବାଇଲ ଚାର୍ଜିଂ
- ଆଣ୍ଟି ଥେପ୍ଟ ଡିଟେକ୍ସନ
- ପ୍ରୋକ୍ସିମିଟି ଲକ୍ ଓ ଅନଲକ୍
- ସାଇଡ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଆଲର୍ଟ
- ରିଅଲ ଟାଇମ୍ ଡାଇଗ୍ନୋଷ୍ଟିକ୍
ଏହି ସ୍କୁଟରର ବଡ଼ିକୁ ଏକ ମଜବୁତ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ବଡ଼ି ସହିତ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି । ଏହା ସହିତ 2 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗାଡିର ୱାରେଣ୍ଟି ସହିତ ବ୍ୟାଟେରୀ ପାଇଁ 1 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୱାରେଣ୍ଟି ରହିଛି ।
2026 Zelio Logix ଏକ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ସାଥୀ:
Zelio E-Mobilityର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ କୁନାଲ ଆର୍ୟ କହିଛନ୍ତି,"ଶେଷ-ମାଇଲ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ସ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟତା, ଦକ୍ଷତା ଏବଂ କମ ଖର୍ଚ୍ଚର ବିଶ୍ବାସ ଦେଇଥାଏ । ଉନ୍ନତ ସୁରକ୍ଷା ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ, ଉନ୍ନତ ଯାତ୍ରା ଗୁଣବତ୍ତା ଏବଂ ଏକ ସତେଜ, ଉପଯୋଗୀତା-କେନ୍ଦ୍ରିତ ଡିଜାଇନ୍ ସହିତ, ନୂତନ ଲଜିକ୍ସ ଡେଲିଭରି ଆରୋହୀ ଏବଂ ଛୋଟ ବ୍ୟବସାୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରତିଦିନ ଉତ୍ପାଦକତା ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଅଧିକ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ସାଥୀ ଅଟେ ।"